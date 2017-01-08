Опасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров

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Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал новость о том, что на панихиду по погибшим артистам ансамбля Александрова пришло 50 человек.
Сегодня 00:53 |
Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал в Facebook сообщение журналиста Дмитрия Молина о том, что на панихиду по хору ансамбля Александрова пришло всего около 50 человек.
"Страна, в которой живут самые лицемерные люди. То есть правила в обществе такие, и приходится соответствовать. Я-то думал, храм будет под крышу забит, по крайней мере, представителями либеральной общественности. Они же должны были показать бесчеловечным украинцам, как надо по-настоящему скорбеть. Чего не пришли-то? Тогда и морозов не было. Украинцы вам помешали?", - отметил Муждабаев.
В блоге на "Эхе Москвы" Молин рассказал, что в Елоховском соборе на панихиду на девятый день после крушения Ту-154 пришли только близкие, родные и друзья.
"Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли - по коллективу и по цеху", - подчеркнул журналист.
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Коли 2-го січня в Києві прощалися з Леонідом Проводенком, "Козаком", то писали, що черга тих, хто прийшов віддати останню шану Воїну, не зменшувалася дві години.
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Народ и партия едины! Счастливые россияне так искренне и нежно любят власть,что верхи таскают клоунов за собой на все капустники и маскарады
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https://www.youtube.com/watch?v=gYZQUzS2rhg
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... путенские... место выбрано по путенски
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Война в Истории @VojnavIstorii 11 ч.11 часов назад
Встреча немецких и советских военнослужащих. Польша. Вторая мировая война. Сентябрь 1939г.
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Совместный парад частей Вермахта и РККА в Бресте
Флаг современной РФ - власовский триколор
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И вновь продолжается бой - YouTube
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Минус 91,2 градусов Цельсия - обновлен рекорд самой низкой температуры на поверхности Земли
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Новости Крымнаша. Выпуск #782 за 07.01.2017 «Пусть тьма возвращается туда, откуда пришла» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-782-%d0%b7%d0%b0-07-01-2017-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c/ … ссылки,фото,видео в блоге
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Добрий вечір мамо, Христос ся рождає! Невероятная песня воинов УПА,за которую в совке сажали.Обязательно послушайте
https://t.co/X9xZBd8QZb
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Асфальтирование дорог в Австралии.... смотрю и плачу!https://twitter.com/UA_Donetsk_UA/status/817738192136916993?lang=ru
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Я так понял они все вместе петуха ( апалченца) из гавна лепить будут.
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Назарий Степанович Данилюк, офицер румынской армии, с 1944 герой УПА... погиб в бою с оккупантами в 1951... фото из косовского архива УПА...
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