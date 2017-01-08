EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571411)
  8039  271
Материалы по теме:  Убийство посла России в Турции
Теги: Каспаров (67) посол (1015) Турция (1742) убийство (4536)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Опасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров

Режим президента РФ Владимира Путина стирает грань между добром и злом.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Вошка пришла , че хочешь цапа , коника с говна нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Муждабаев о панихиде в РФ по жертвам крушения Ту-154: Чего не пришли-то? Украинцы вам помешали?

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал новость о том, что на панихиду по погибшим артистам ансамбля Александрова пришло 50 человек.

Сегодня 00:53 |

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал в Facebook сообщение журналиста Дмитрия Молина о том, что на панихиду по хору ансамбля Александрова пришло всего около 50 человек.
"Страна, в которой живут самые лицемерные люди. То есть правила в обществе такие, и приходится соответствовать. Я-то думал, храм будет под крышу забит, по крайней мере, представителями либеральной общественности. Они же должны были показать бесчеловечным украинцам, как надо по-настоящему скорбеть. Чего не пришли-то? Тогда и морозов не было. Украинцы вам помешали?", - отметил Муждабаев.
В блоге на "Эхе Москвы" Молин рассказал, что в Елоховском соборе на панихиду на девятый день после крушения Ту-154 пришли только близкие, родные и друзья.
"Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли - по коллективу и по цеху", - подчеркнул журналист.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це і є справжнє ставлення, справжні почуття.
Коли 2-го січня в Києві прощалися з Леонідом Проводенком, "Козаком", то писали, що черга тих, хто прийшов віддати останню шану Воїну, не зменшувалася дві години.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапня не поймет , скажут что не пришли патамуштохохлынескорбят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жуковский Владислав ‏@vlad_zhukovskiy 9 ч.9 часов назад
Народ и партия едины! Счастливые россияне так искренне и нежно любят власть,что верхи таскают клоунов за собой на все капустники и маскарады


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кацапни приемы не меняются, все мы прекрасно помним гастролершу Ципко:


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фейк , такого не может быть в "сверхдержаве " , наверное ровенский сайт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только дурак воюет с Сатаной не исправляясь сам и не делая для себя никаких выводов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дидываивали!

Война в Истории ‏@VojnavIstorii 11 ч.11 часов назад
Встреча немецких и советских военнослужащих. Польша. Вторая мировая война. Сентябрь 1939г.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет,сколько в бюджет Навароси отстегнул? На залп из Града хватит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересные факты ‏@FactInteres 16 ч.16 часов назад
Минус 91,2 градусов Цельсия - обновлен рекорд самой низкой температуры на поверхности Земли


 показать весь комментарий
Ответить
 
кремлевский уголовник в мирной спокойной жизни-лузер.,Это становится очевидным даже для его рабов.К тому же грабить и убивать для него естественно.А в итоге весь мир имеет результаты правления этого ублюдка.А вот полицейского который бы посадил эту бешенную собаку в клетку сейчас нет.Наверное будут еще большие потрясения и реки крови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опасность,а верней разочарование в том,что многие ждут,что оно падло здохнет вскоре,а такие мрази из жизни долго не уходят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я уже привык что они такие , это же каждый год происходит .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже передала картинку - пусть укропы,бандеровцы поржут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 16 ч.16 часов назад
Добрий вечір мамо, Христос ся рождає! Невероятная песня воинов УПА,за которую в совке сажали.Обязательно послушайте
https://t.co/X9xZBd8QZb
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие могут интересы у паРаши? только туалетные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что вы так сразу категорически про говно? А боярышник?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не ошибаюсь, то некий российский политик утверждал, что российская армия чуть ли не на 60% состоит из мусульман, потому что русские призывники - это хилое и больное дерьмо, не способное к военной службе. Так кого будет защищать такая мусульманская армия? Неужели она будет защищать пьяное кацапское быдло? Такая армия окончательно добьёт кацапское быдло. А вот что будет дальше, трудно даже представить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
для мордвы это нормально.
Я так понял они все вместе петуха ( апалченца) из гавна лепить будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 18 ч.18 часов назад
Назарий Степанович Данилюк, офицер румынской армии, с 1944 герой УПА... погиб в бою с оккупантами в 1951... фото из косовского архива УПА...


 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФорум УкраиныОпасность путинского режима в том, что он разрушает существующий свод правил, который удерживал мир от перехода за грань безумия, - Каспаров
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ole Lahti, Мабон, Зрада Зрадова, частный сектор, Valery Greff, Змиевобандеровец, (unknown) f5c0a881, Злий Грицько, Ere Menko, антиватник черниговский, Шуц, Senator S 01a656ec, Ali Hasan, Иван Афанасьев, Tatyana Pomolova, Степа Лыходэев, Maxim Isajew, Unleashed, Мускорта, Ksenia VB, VOLVO XC 70, Виктор Степаненко, Антип61, crank shaft, Victor Sokolenko, Denisn, Геракл Платонович, Stephan Bil, винтовка, Данило Галицький 1c1ee858, Vedana, keeper0306, молодой рабочий, Леонид Днепр, sea dog, Tritey, Elena Maslova, Mikola Ivanov, Wevelsburg, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Константин Антонов c55cbf38, Юрко Янгол, valeria, larisa890, Лысый Сапожник, Anatoly Nichikov 15029d40, Phoenix Yes, Das Boot bebd29c2, bonny clever, сумчанка, kostjaua5, Maximka Hoy, Sineus, Lvbnhj, denis e40fb249, Тунгусский метеорит, Serega 62
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти