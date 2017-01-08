Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль

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Всего на сайте: 199 писателей
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медитациюобдумывание отхода (план наверняка заранее составил) время останется.
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Стрелять по безоружным - верх цинизма...
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Интересно что ранен кто или нет - не пишут. Но очень точно про пули...
журнашлюхи...
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І так легко зник.
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http://fundamental-economic.uz/o-nas/узбеки-дворяне-тюркских-народов-а-сар/
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...но используя для обозначения таких предприимчивых людей термин «сарт», от тюркских слов торговец, купец и т.д. [43, 49-52]. Поэтому в их числе оказались представители различных этнических групп. Например, демобилизованные узбеки - бывшие воины Золотой Орды, тюркского происхождения, так и тазики - тоже бывшие воины, но из числа арабских завоевателей, состоящих из этнических арабов и представителей иранского народа, которых впоследствии именно люди тюркского происхождения и стали называть таджиками, как это было установлено выше.
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Так стреляют уже опытные стрелки!
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Совпадение?
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Была когда-то идея специально разным странам вводить маркерные вещества в взрывчатку для отслеживания путей поставок террористам и незаконным формированиям. По-моему, тогда Россия и Китай заблокировали решение..
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