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Материалы по теме:  Теракт в Стамбуле
Теги: Стамбул (154) теракт (1936) Турция (1742)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Теракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль

В совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь подозревается Абдулгадир Машарипов.

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а не надо было Вовкин самолёт сбивать... )
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Судя по действиям он был хорошо подготовлен.
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Так Хуйло профана не допустить до такої масштабної акції.
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не думаю...чистить авто не лучшая идея в таких обстоятельствах
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Ваше право. Но ему все удалось,спокойно и размеренно.
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ну ты надеюсь понимаешь что для того чтоб автомат почистить надо его немного разобрать? и остаться безоружным при этом? умно?
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Почистить автомат и переодеться за 13 минут? Фигня какая-то.
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может имеется ввиду от отпечатков почистил и оставил
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Для тренированного бойца разборка-сборка - 40 секунд с запасом, раздеться-одеться - 1,5 минуты с запасом. Чистить ему там только ствол - 3-4 минуты. Так что на медитацию обдумывание отхода (план наверняка заранее составил) время останется.
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Надеюсь ты в курсе, что расборка и сборка АК составляет от 25 до 45 секунд? Тем более у него точно был ещё ствол. Ксена права. Узбек с подготовкой.
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Это называется kasap, т.е. в переводе с турецкого мясник.
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Круто! Центровейший клуб. Уровень террористической угрозы-чрезвычайно высок. Одновременно, террорист с собой прихватывает БК, по максимуму... переодевается... чистит оружие... и уходит живым! У него было 20 минут! Как хотите, но я бы предположил, что там и турецкие силовики задействованы. Иначе как???
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И полиция с охраной как буд-то их и небыло.
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Вот-вот! Их- как корова языком слизала. А тот- как будто об этом знал! И спокойно начал переодеваться... чистить оружие. Охренеть!
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Там ещё говорится что он переоделся, почистил оружие и уехал на такси в Kuruçeşme, а потом сказал таксисту что у него нет денег, а в его одежде нашли 500 лир (примерно $140). Попробуй так запросто погулять по Стамбулу.
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помста за вбитого посла у совковому виконанні. Начебто і кошти мають і ними козкидуються, як непотрібом, а мстяться примітивними методами.
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Думаю, что Вы верно выразили мотивы организаторов расстрела.
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А кто пули то подсчитал?
Интересно что ранен кто или нет - не пишут. Но очень точно про пули...
журнашлюхи...
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... и дели 180/30, пустые рожки он тоже думаю не уносил!
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А что повара на кухне? Встретили его хлебом солью, если он смог так долго там находиться, и даже переодеться?за это время ктото в зале мог бы сотню раз вызвать полицию, значит был сообщник, который следил, чтобы это не случилось...
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А повара его встретили согласно Устава традиционной песней "К нам приехал Андрей Машарипиков дорогой"
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Це ж стільки часу ! А поліція через скільки приїхала ?
І так легко зник.
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7 мин! А полицию он вроде расстрелял первую возле клуба!
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Кроме того Узбек-хан был достаточно благосклонным к русским князьям и другой знати. Именно поэтому он стремился помешать захвату поляками Галицко-Волынского княжества. За честность и мужество наградил Московского князья Ивана Калиты Ярлыком на великое княжение; Шапкой Мономаха, в качестве княжеской короны, ставшей впоследствии главной регалией русских великих князей и царей, и выделил ему 50-ти тысячное войско. А в 1337 году с его разрешения был организован поход объединенного узбекско-русского войска на Люблинское воеводство. Затем по просьбе галицкого воеводы и знатного боярина Дмитра Дедко он направил против короля Польши Казимира III 40-тысячное войско…
http://fundamental-economic.uz/o-nas/узбеки-дворяне-тюркских-народов-а-сар/

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По той же ссылке, да этого стрелка называли скорее сартом, а не узбеком:

...но используя для обозначения таких предприимчивых людей термин «сарт», от тюркских слов торговец, купец и т.д. [43, 49-52]. Поэтому в их числе оказались представители различных этнических групп. Например, демобилизованные узбеки - бывшие воины Золотой Орды, тюркского происхождения, так и тазики - тоже бывшие воины, но из числа арабских завоевателей, состоящих из этнических арабов и представителей иранского народа, которых впоследствии именно люди тюркского происхождения и стали называть таджиками, как это было установлено выше.
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Имеет место добротно подготовленный диверсант (не террорист). Точно и экономно отстрелять за 7 минут шесть рожков к АК и не забыть перед отходом почистить оружие, говорит о многом. На ум сразу приходит ГРУ.
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"Затем преступник пошел на кухню, и оставался там в течение приблизительно 13 минут.." за это время успел перекусить!Источник: http://censor.net.ua/n422474
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Очень грамотные действия со стороны террориста. На лицо тщательная подготовка. Наталкивает на мысль о том что оружие и БП были доставлены заранее и спрятаны на территории клуба. Спецлужбам Турции явная двойка! Об охране кабака и противодиверсионных мерах вообще молчу. Людей жалко.
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Есть видео, где он высаживает, как минимум- половину рожка, приближаясь к клубу! Просто веером.Машины задевает проезжающие... такое вот.
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Я видео не смотрел. Это получается, что он прорывался в клуб в нахалку с боем? пересмотрю видео, подумать надо.
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Он просто неспешно двигается по улице и лупит, от бедра, как я уже говорил- веером...
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Крыша в этом деле обязательна. Сейчас списывают на ИГИЛ (россия).
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Терорист був добре підготовлений,попало в ціль 2/3 всіх випущених куль,а це є відмінний результат якщо врахувати що люди рухались,людина без підготовки незможе цього зробити
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Еще он стрелял навскидку без прицеливания через прицел и попадал!
Так стреляют уже опытные стрелки!
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За всеми терактами в Турции торчат уши Эрдогана.
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Вижу, что написали утверждение без оснований и смылись. Тогда объясню то, что Вы не знаете: турки докопаются точно и установят кто за этим стоит. Поэтому Эрдоган никогда на это не пошел бы. Вас же считаю российским троллем.
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Когда-то в 90-e, в Симферополе по похожему сценарию теракт совершил спецназовец 14-й армии РФ из Приднестровья Аркадий Танасевский с сослуживцами. Их спешно расстреляли, когда была угроза того, что они сдадут заказчиков. Их тогда Табачник очень хотел выручить.
Совпадение?
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Вот про сценарий очень интересно, ведь курдско-российские теракты ранее проходили по другому сценарию со взрывчаткой. А тут уже подготовленный спецназовец с автоматом и другая организация. Кто перед этим был обижен убийством посла?
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С развитием аналитической химии стало возможным по следам после взрыва установить на каком заводе он сделан (соотношение примесей характерно для определенного завода). После этого число терактов с взрывчаткой стало уменьшаться. Стало гораздо больше терактов с кустарно изготовленной взрывчаткой, но они, как правило, менее эффективны .А патронов к стрелковому продают и перепродают столько раз, что их страна-изготовитель роли уже не играет.
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Вы абсолютно правы. Они сейчас чаще всего интегрированы в хромато-масс спектрометр.
Была когда-то идея специально разным странам вводить маркерные вещества в взрывчатку для отслеживания путей поставок террористам и незаконным формированиям. По-моему, тогда Россия и Китай заблокировали решение..
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Теракты в Турции выгодны только Кремлю и курдским террористам. Это голова и жопа одного дракона.
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А теперь вопрос: чья пропаганда на него повлияла? Он патриот Узбекистана или все же совкодрочер? И я уверен, что перед этим он воевал в Сирии со стороны пукинцев, если смотреть на его боевую подготовку стрелка!
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Нигде не сказано, что он гражданин Узбекистана. Сказано, что он этнический узбек, хотя в Кыргызстане их называют сартами. Кто они читайте выше, я написал.
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Возможно, я предположил, но суть в том, что он скорее всего больной пропагандой совок, а не патриот своей страны!
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Дело в том, что из сартов таких сделать было легче.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеракт в ночном клубе Стамбула: за 7 минут стрельбы нападавший выпустил по людям более 180 пуль
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