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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: патриотизм (220) Донбасс (11752) радикалы (38) Жадан (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чем дальше в тыл, тем больше патриотов", - писатель Жадан

Люди, придерживающиеся радикальных позиций касательно конфликта на Донбассе, в основном находятся далеко от фронта и не знают реальной ситуации.

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Ну что, утро начинается.
Включаем СПАМОкацапоКосилку.
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Надпись на заборе в замороженном Мурманске: "Обама, верни газ, не будь хуйлом!"

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Може накажеш просити у дамбасюр пробачення за те що вони принесли війну в Україну?
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По поведению Наталии Влащенко можно определять отношение гостя к госсистеме.
Когда она приглашает тех, кто систему критикует, то клюет их как грифон -
аж куски мяса разлетаюся, выпотрашиваются декларации за последние 10 лет,
задаются неприличные вопросы.
А тут шапокляк зашепелявила по-украински, сделала тщательный мейкап
и вела светскую беседу о культурном процессе в Украине.
Значит, Жадан в порошенковскую систему вписан органично - то есть свой.
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А ты уверен что Донбасс принёс войну на Украину?
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Ну да , это же Госдеп вырезал кишки Рыбаку и отправил Гиркина в Славянск .
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Кое-что настоящее



Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные...


Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные...

Все поддельное. Все - фейк.

Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже.

Послесловие.

Максим Горюнов: вывод из фотографий с массовкой - по мнению российских спецслужб, в России нет ни одной бригады рыбаков-лесников-поваров-землекопов-трактористов-комбайнёров-пасечников-слесарей-мотористов, с которой президент мог бы выпить чаю, не опасаясь за своё здоровье.

на языке Российской социологии это называется "86% поддержки"

Альфред Кох
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левая да...
ненастоящая...
бампера пластиковые.
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Молодцы, отлично подметили, путинская массовка состоит только из своих.
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Это Жабун дебил,чем дальше на запад тем больше патриотов и народа которые помнят застенки НКВД,геноцид ,репресии и голодомор.
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Голодомора там не было из-за Польши. А вообще там и сейчас многие в Польше работают.
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При чем здесь Польша , мы не были в Польше но у нас не было голодомора 1932 года , где не было совка там не было голодомора .
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Карта УССР до 1939 года - там Винница, Коростень, Житомир ,всё что западнее было польское
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Я живу в Черновцах , и мы не были в Польше .
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Никто не голодал из тех кто не был в совке , у нас средний крестьянин имел по 4 коня и 2 коровы , правда пришли советы и 50 процентов расстреляли .
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Карта правильная да только почемуто все умалкивают что там творилось прсле того как Гитлер из Сталиным разделили Польшу.История повторяется теперь Меркель из хуйлом делят Европу.
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Видимо Вы кроме истории КПСС и истории строительста руководством ленинской партии Светлой Украины больше ничем и не интересовались.А к сожалению в Украины есть другая,трагичная история которая и посей день стоит по архивам под грифом "Секретно" и будет заасекречена пока отпрыски упырей которые уничтожали украинцев будут занимать руководящие должностья.
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жадан сам конечно из окопа пишет, только дебил, который сам пишет из тыла, может такое сморозить.
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Nikolay Ivanov ac80892e
Друзья: 0
В друзьях у: 0Сосун лишнехромосомный, по прежнему за фуфырик боярышника готов сделать глубокий горловой? или перешел на стекломой?
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Во как зацепило. За семь часов пять страниц комментов.
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Єсть смисл в цих думках на 25-30%. І на диванах Є сепаратисти по духу... і такі що сексота замочать......
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Тебе уже сто раз ответили , что освободить те кусочки областей не проблема , проблема в том что никто не знает что делать с тем 1 млн баранов которые застряли между цивилизацией и рузьке миром .
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1млн. баранов это прямо в точку) вообще даунбас это гангрена, ее нужно отрезать и забыть
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Отрежь свои яйца, больше дебилы не будут рождаться)))))))))
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еще один баран, так хочется поиздеваться над Украиной, тебе лучше подумать о своих яйцах, если они у тебя еще есть))))))))))
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Там стоит 300 000 группировка , русня пикнут не успеет как клинья сомкнутся , у нее всего 50 000 везде границы , ну или придется начинать открытую войну с привлечением авиации и ракет , тогда надо эвакуировать приграничные области , Белгород , Брянск , Курск , Ростов , Воронеж . Ну и надо учитывать что тут рядом стоят амеры , от меня до ближайших Абрамсов 50 км , каналы пограничные давно расширены .
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Вы не так ставите вопрос , многие разочаровались и свалили оттуда , сейчас переходят на контракт но медленно , у нас люди по 6-8 месяцев не могут оформиться , много афганцев .
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Поц, тебе Иловайска, Дебальцево, ДАПа и опять Дебальцева мало. Диванный троль, почему ты еще не в АТО?)))))))))))))
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А я был там гнида , свои 8 месяцев оттарабанил в Донецкой области
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После Саланга Дебальцево - детский сад , дырявый .
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мало гробов в расию отправили, ты это имел ввиду???
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проблеммна когда ты о ней постоянно думаешь, а зачем о баранах думать, пусть о них хуйло думает
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Поцы, подумайте о себе. Куда после 20 января тикать будете))))))?
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еще один голубь мина нашелся, жадан ты кто???
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интересно, на каком фронте било єто ватное, ущербное чмо и демагог, рассуждающий на тему патриотизма в тилу?
более чем уверен - ни на каком.
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он как раз про таких демагогов как ты написал....разве не?
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Андрухович, Забужко, Жадан - письменники???! "Ворошиловград" хтось дочитав до кінця? Теж мені авторитети.
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Где должен быть Жадан? - Впереди, на лихом коне.

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Это фейковая картинка! Даже в фильме херой говорил, что он должен находиться позади.
Как и ху-ло обьяснял, женщин и детей в перёд.
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Якби таку думку висловив Вася Пупкін із села Зачепилівки- я би навіть не зреагував. Але це написав Жадан, якого я поважаю, як українського письменника і просто активного громадянина. В мене до таких публічних людей завжди вищі вимоги,вважаю що вони цвіт нації. Тим болючіше сприймаю коли наші визнані авторитети в різних галузях (музика, література,кіно і т.д.) беруться вчити історії,політології,дипломатії,військовій справі.Нещодавно Вакарчук також договорився до того,що Україна ніколи не була єдина- і зразу кремльовські підхопили.Якби це проблеїли потапи,лободи,лораки полякови,брєжнєви,ТІКи, діти і внуки Ступки,Сумська (не Наталка)- я б навіть не звернув уваги.Це у дипломатів війна різнокольорова, а для солдатів вона двох кольорів- але не білого і чорного- лише червоного і чорного. Десь так.
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ну давай его тогда расцелуем и кинемся в объятия хуйлу
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Вот оно, это заветное словечко - РАДИКАЛЫ! Любимое словечко Овоща, приготовленное Кремлём для западных гостей по по поводу людей, вышедших на Майдан.
- Вы посмотрите, у вас восстание! Надо же что-то делать!
- Это? Да это радикалы вышли, не обращайте внимания.
И дело тут не только в то ли лукавом, то ли глупом митцє, а в том, что и Голодомор в своё время простили, и украинский в школах по желанию, а они, эти приезжие кацапы проросли тут и всегда жили по своим кацапским понятиям, презирая и завидуя "хитрым хохлам", и выжидая момента, чтобы опять помахать шашкой.
И вот опять - пожимаем руки ватникам или тем, кто дружит или сотрудничает с ватниками, предавая замученных лютой смертью родственников и терпим такую же, в сущности, прокацапскую совковую власть, которая была и при СССР.
Радикалы, говорите, всё портят? Ну-ну...
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Поц, когда это нав Украине украинский изучали по желанию. Українську мову могли только не изучать дети военных, при этом они должны были изучать литературу. А про "голодомор" с таким дебилом и говорить не хочется. Моя бабушка по отцу, после раскулачивания в Херсонской губерни успешно выжила с 4 детьми на руках, когда деда на Соловки отправили. И все были уважаемыми людьми. А мать на Кубани после смерти родителей попала в детдом, но тоже жила вполне прилично. Мы все получили высшее образование, живем не бедствуем. Но у современной Украины нет будущего
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Знаю много примеров дебилизма когда все еще начиналось. Звонок от родни с раши (да и с Донбасса немало примеров) - " Вопрос - Как там у вас?, Ответ - да вроде нормально, Реакция - Ах вы бандеровцы проклятые " ??????!!!!!!. Злость , ненависть, не обоснованная жестокость ко всему украинскому, которая возникала мгновенно на пустом месте, к людям с которыми годами жили, служили, работали. Они с этой гнилью жили, этой гнилью заражались. Этих примеров хватало и раньше. Так что не**** нас лечить. Мое мнение -стена, полная изоляция от дебилов. Пусть живут с кем хотят, хоть с хуйлом, хоть с кадыровцамы, хоть с самим чертом. Слава Украине! Вечная память и Слава погибшим!
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Саме так, таварищь ! Бо звідки ж взятися на Донбасі патріотам України: тут на КПВВ бабло рікою тече, а по "замінованій зєльонкє" фури з контрабасом ганяють-який же тут на х.... патріотизм ? Тут АТО !
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Если бы не "тыл" и "радикалы" Петя и его хенералы с Турчиновым сдали бы намного больше территорий. А так Барыге надо ходить и оглядываться.
Тыл важен и экономика государства. А то. что меня возмущает отсутствие "Оплотов", ударных беспилотников,прочего отсутствия на фронте и дебилизм советских Муженков-Полтораков (выпускник академии им.Кирова, Орджоникидзе,ныне Владикавказ), так имеем право....
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В дерусь потому что дерусь.Армии нужна война.Заводам в большей части приватизированным военные заказы.Да и сланцевый газ никуда не делся.
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а Жадан прав на все 100%! как только на цензоре радикальный патриот-обязательно под прокси!
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Жадан, а як потрібно відноситись до українців-патріотів тилу: УПА, бандерівців, політв*язнів совка?
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Видимо, как к радикалам. Т.к. по-Жадановски каждый, кто под оккупанта-агрессора не лег - тот и радикал.
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за них речь не шла, он говорит о войне сегодняшней, вспомни еще ярослава мудрого)))
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на цензоре 80% радикальных диванных генералов)))) вот если бы они воевали то дошли бы уже до москвы, языком конечно)))))
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Идет бойкая торговля с сепарами Они сюда прут уголек Его наши деловары оформляют по фориуле (Ротегдам +) и имеют с бьюджета на каждой тонне 40 баксов И ето все творится под патронатом гаранта С рашей безвизовый режим Нигде в мире так не отстаивали свои територии ето изобритение барыг от БПП Назовите хоть одну страну за всю историю человечества А цирк с Крымом Его отжатый два года Петручио снабхал електричеством Мотивируя Что три села останутся обесточенными Что западный политикум етого не знает Знает Так же как и то что в данный момент Все граждане Украины платят сепарам за свет и газ Война будет длится до конца срока правления Петручио Они ни в жизнь не откажутся от баснословных напваров
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а на даунбасе и газ добывают? что то методичка у тебя бракованная)))))
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Довольно знакомый приём КУЧЕРЯВОГО КОРМЧЕГО....АТОПУТЯНАПАДЕ.. Этот приём снимает с них всякую ответственность которую они не хотят брать на себя,что позволяет им ВОРОВАТЬ,ОБКРАДЫВАТЬ СТРАНУ И НАРОД и раскидываться ПУСТЫМИ ЛОЗУНГАМИ И ОБЕЩАНИЯМИ,ОСВОБОДИМ,ВЕРНЁМ...КОГДА ТО... на кого они надеются,на дядю СЭМА,на Европу?....ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ... СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ!
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В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной России. Из Белорусской ССР в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других людей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Много миллионов переселенных! . Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, на половину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРАШИ. И миллион россиян заселилось за 6 месяцев !!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 20 %, Южная. 20 - 25 %, Восточная. 30 Донбасс. -40 %, Крым свыше 50 % проживает этнических россиян ( москали - кацапы).
.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd
Ну и что этот сепаратюга Жбан не поймёт или не хочет понять почему в Западной Украине больше украинских патриотов чем на Донбассе а в Центральной Украине больше чем в Крыму.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чем дальше в тыл, тем больше патриотов", - писатель Жадан
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