"Чем дальше в тыл, тем больше патриотов", - писатель Жадан

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, keeper0306
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, Maximka Hoy
, Sergey Sergey dfbf1da5
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, VD K
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, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, UD AV 12103e32
, Дымон Олбански
, CА
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, Данило Галицький 1c1ee858
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, Phoenix Yes
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, Sergo Ordgonikidze
, kostjaua5
, Игорь Носенко 2626e1a1
, Леонид Днепр
, комэск Титаренко
, sea dog
, винтовка
, Накатим Задидов 28965f62
, Elena Maslova
, larisa890
, romych
, молодой рабочий
, Khmelnitskiy
, Юрко Янгол
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, Фудзи
, To Response
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, DamBuster82
, valeria
, andrew_sc
, Олег Хардин
, Георгий Куликов
, Aleks_15
, Василь Новоселецький
, bonny clever
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, Sineus
, сумчанка
, Oleg Bobon
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, Natali Smile
, Lvbnhj
, Anatoly Nichikov 15029d40
, uegfybyf
, Александр Кочубей
, Игорь Курикін
, Илья Ильин e75eb129
, Domkrat
, Das Boot bebd29c2
, Лариса Таран
, Alex Zhigun
, злой крот
, Андрей Дар
, Fizko Kyiv
, Вячеслав Хлюпин
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, Dora Bertini
, RussianChuckcha
, sv_bombardier
, mps_ andruxa 52fe198a
, ПРАВДИВЫЙ
, Cholodniy Yar
, denis e40fb249
, Ольга Мартынюк b6557456
, Тунгусский метеорит
, Великая Исландия
, Serega 62
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, Gangster
, SergioDp
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Включаем СПАМОкацапоКосилку.
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Когда она приглашает тех, кто систему критикует, то клюет их как грифон -
аж куски мяса разлетаюся, выпотрашиваются декларации за последние 10 лет,
задаются неприличные вопросы.
А тут шапокляк зашепелявила по-украински, сделала тщательный мейкап
и вела светскую беседу о культурном процессе в Украине.
Значит, Жадан в порошенковскую систему вписан органично - то есть свой.
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В друзьях у: 0Репоед, а чего сказать то хотел?
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Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные...
Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные...
Все поддельное. Все - фейк.
Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже.
Послесловие.
Максим Горюнов: вывод из фотографий с массовкой - по мнению российских спецслужб, в России нет ни одной бригады рыбаков-лесников-поваров-землекопов-трактористов-комбайнёров-пасечников-слесарей-мотористов, с которой президент мог бы выпить чаю, не опасаясь за своё здоровье.
на языке Российской социологии это называется "86% поддержки"
Альфред Кох
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ненастоящая...
бампера пластиковые.
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В друзьях у: 0Сосун лишнехромосомный, по прежнему за фуфырик боярышника готов сделать глубокий горловой? или перешел на стекломой?
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более чем уверен - ни на каком.
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Как и ху-ло обьяснял, женщин и детей в перёд.
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- Вы посмотрите, у вас восстание! Надо же что-то делать!
- Это? Да это радикалы вышли, не обращайте внимания.
И дело тут не только в то ли лукавом, то ли глупом митцє, а в том, что и Голодомор в своё время простили, и украинский в школах по желанию, а они, эти приезжие кацапы проросли тут и всегда жили по своим кацапским понятиям, презирая и завидуя "хитрым хохлам", и выжидая момента, чтобы опять помахать шашкой.
И вот опять - пожимаем руки ватникам или тем, кто дружит или сотрудничает с ватниками, предавая замученных лютой смертью родственников и терпим такую же, в сущности, прокацапскую совковую власть, которая была и при СССР.
Радикалы, говорите, всё портят? Ну-ну...
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Тыл важен и экономика государства. А то. что меня возмущает отсутствие "Оплотов", ударных беспилотников,прочего отсутствия на фронте и дебилизм советских Муженков-Полтораков (выпускник академии им.Кирова, Орджоникидзе,ныне Владикавказ), так имеем право....
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В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 - 1933 годов", специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искс - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной России. Из Белорусской ССР в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр - 125 эшелонов, из Горького в Одесскую - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много - много других людей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Много миллионов переселенных! . Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, на половину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРАШИ. И миллион россиян заселилось за 6 месяцев !!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 20 %, Южная. 20 - 25 %, Восточная. 30 Донбасс. -40 %, Крым свыше 50 % проживает этнических россиян ( москали - кацапы).
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Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd
Ну и что этот сепаратюга Жбан не поймёт или не хочет понять почему в Западной Украине больше украинских патриотов чем на Донбассе а в Центральной Украине больше чем в Крыму.
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