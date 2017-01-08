Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ

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неуслышанным и беспрерывно встающим с колен?
На дворе 2017...!!! Который год война!!! Прикрыть "холодильник", и вопрос решится в ближайшие пол года!
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Если там и остались лояльные Украине, то это МАКСИМУМ %тов 5...остальное - безвольное,
бесхребетное... Пройдёт время, и опять затянут: нас не слышат, всю Украину кормим...
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...помню -- где-то там 1976 год -- очередь за яйцами ... -- за куриными!
-- Дайте мне десять десятков яиц.
... ...шоковая тишина... ...и голос из зала:
-- А изжога не замучит?
-- Из чего?
*)
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Бандиты террористы "ДНР" ограничили ввоз продуктов с украинской стороны - ОБСЕ. 08 января 2017.
"Вооруженный сепаратист член оккупированной бандитской резервации "ДНР" сообщил, что каждому, кто едет в подконтрольные резервации "ДНР" оккупированные российскими фашистами захватчиками районы, разрешено провозить продукты, суммарный вес которых не превышает 50 кг", - рассказали в ОБСЕ.
Отмечается, что Украина разрешала ввозить на временно не подконтрольную бандитскую территорию товары, весом до 75 кг.
Ограничение на ввоз продуктов кровавые бандиты сепаратисты комментируют тем, что что ввоз не мысленно огромного количество дешёвых и качественных украинских продуктов внедрённых киевской хунтой . Он даёт повод боевикам "защитникам отечества кацапская держава Лугандония ( ДНЛР) " немыслимо обжираться что сильно сказывается на боевых и моральных качествах этих кровавых нелюдей бандитов террористов Лугандонии этих проклятых опричников фашиста )(уйла - путлина. И вся эта закормленная сытая через что ленивая кровавая кремлёвская нечисть свора бандитов , террористов, оборотней , сепаратистов, путлинских фашистов оккупантов ..... через это очень плохо уничтожает "укропов"
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Источник: http://censor.net.ua/n422471
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Кацапский -фюрер фашист путлин понятно что он заинтересован, чтобы в Украине гибли наркоманы, бандиты и все мерзкие отбросы его общества.
Комбат батальона "Киевская Русь" А.Савич. Гибнуть люди. С нашей стороны - лучший генофонд. А с другой - кацапская падаль, хлам, отбросы... Знаете, говорят, Путин в кулуарах заявлял: "Пусть там, в этой Украине, все наши наркоманы, уроды, садисты, бандиты, маньяки... подохнут - нам только лучше будет". Это он так о своих бандитах - добровольцах, наемниках, переодетых российских оккупантах. Мы видели убитых, брали в плен реальных российских оккупантов -наркоманов - с напульсниками, со шприцами - заявил он. Вот такая бандитская российская мразь, лапотная нечисть вторглась на нашу святую украинскую землю Донбасса. И главная беда в том что в лапотной фашистской педерации добрая половина населения вот такие отбросы и без того фашистского общества! Так что работы на их полное уничтожение ой как ещё много. Что же мы крепко поможем )(уйлу и обязательно уничтожим всю его кацапскую свору всех отбросов, террористов, бандитов -оккупантов и освободим свой Украинский Крым и Донбасс от временной российской фашистской оккупации.
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год назад мы то же самое для Крыма сделали
"...Запрет на ввоз в аннексированный РФ Крым гражданами продуктов питания суммарной стоимостью более эквивалента 10 тыс. гривен и суммарным весом более 50 кг на человека, вступило в силу.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1035 от 16 декабря 2015 года, опубликованном в издании "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини..."
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