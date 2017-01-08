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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: ОБСЕ (2154) отчет (236) продукты (1404) терроризм (19625) Донбасс (11752) Донецкая область (3496)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ

Террористы "ДНР" запрещают жителям оккупированной части Донецкой области ввозить с подконтрольной Украине территории более 50 кг продуктов.

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ИМХО вопрос в иной плоскости: КОГДА мля УКРАИНА прикроет каналы снабжения этим
неуслышанным и беспрерывно встающим с колен?
На дворе 2017...!!! Который год война!!! Прикрыть "холодильник", и вопрос решится в ближайшие пол года!
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Там покупатели конфет Рошен живут,ни как низя их отрезать,бо Путлер нападе.
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Ну иначе, мы будем "кормить" лучшими из нации этот гадюшник...
Если там и остались лояльные Украине, то это МАКСИМУМ %тов 5...остальное - безвольное,
бесхребетное... Пройдёт время, и опять затянут: нас не слышат, всю Украину кормим...
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по версии шыкаладного глаза - никогда, т.к. онижыдети и хуйло на леденцы напасть может.
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жить стало лучше - жить стало веселей с новым годом петухи
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Зашел к ней, посмотрел. Диагноз:малолетняя кацапка с оливье в голове. Не самый худший для кацапии вариант, но неизлечима
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Не фиг рабам давать много есть. При возврате их надо арестовывать и на обмен.
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я так понимаю в отжатые супермаркеты не хотят ходить, захерченко волнуется, бабки мимо идут.
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это называется, - децентрализация по донбасски. можно сделать вывод из этого, как она будет работать, если они вернутся назад в Украину, - не пущать!
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Террористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов

.
...помню -- где-то там 1976 год -- очередь за яйцами ... -- за куриными!
-- Дайте мне десять десятков яиц.

... ...шоковая тишина... ...и голос из зала:
-- А изжога не замучит?
-- Из чего?
*)
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хотелось бы чтобы ето было правдой. террористы выполняют работу ту что должны были делать наша продажная власть.
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Бандиты террористы "ДНР" ограничили ввоз продуктов с украинской стороны - ОБСЕ. 08 января 2017.
"Вооруженный сепаратист член оккупированной бандитской резервации "ДНР" сообщил, что каждому, кто едет в подконтрольные резервации "ДНР" оккупированные российскими фашистами захватчиками районы, разрешено провозить продукты, суммарный вес которых не превышает 50 кг", - рассказали в ОБСЕ.
Отмечается, что Украина разрешала ввозить на временно не подконтрольную бандитскую территорию товары, весом до 75 кг.
Ограничение на ввоз продуктов кровавые бандиты сепаратисты комментируют тем, что что ввоз не мысленно огромного количество дешёвых и качественных украинских продуктов внедрённых киевской хунтой . Он даёт повод боевикам "защитникам отечества кацапская держава Лугандония ( ДНЛР) " немыслимо обжираться что сильно сказывается на боевых и моральных качествах этих кровавых нелюдей бандитов террористов Лугандонии этих проклятых опричников фашиста )(уйла - путлина. И вся эта закормленная сытая через что ленивая кровавая кремлёвская нечисть свора бандитов , террористов, оборотней , сепаратистов, путлинских фашистов оккупантов ..... через это очень плохо уничтожает "укропов"
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ОБСЕшники эт правильно подметили, жируют лугандоны. Аж 50кг окупационная администрация разрешает, нужно с украинской стороны встречний запрет вводить, пайку на половину урезать, ибо нефуй.
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А украинцы , не террористы , ограничивающие ввоз в Украину нормальных , недорогих и качественных автомобилей ??? Такие же тупые уроды , как и те "террористы"...
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Украинцы тут не причем. Ограничивающие ввоз в Украину нормальных , недорогих и качественных автомобилей - сидят в ВР а эта мафия не украинцы. Наша власть украинцев за людей не считает, поэтому никода не допустит чтобы простые люди чувствовали себя человеком и могли купить дешовую и качественную б/у иномарку. Мы все рабы без права на счастье
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Холодильник не победит кацаПсинский телевизор никогда....
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.А может запрет на ввоз товаров связан с тем что фашист )(уйло путлин заявил о своих оккупантах и бандитах «ополченцах» Донбасса: « Пусть в этой Украине дохнут все наши отбросы общества, нам только лучше» .
Кацапский -фюрер фашист путлин понятно что он заинтересован, чтобы в Украине гибли наркоманы, бандиты и все мерзкие отбросы его общества.
Комбат батальона "Киевская Русь" А.Савич. Гибнуть люди. С нашей стороны - лучший генофонд. А с другой - кацапская падаль, хлам, отбросы... Знаете, говорят, Путин в кулуарах заявлял: "Пусть там, в этой Украине, все наши наркоманы, уроды, садисты, бандиты, маньяки... подохнут - нам только лучше будет". Это он так о своих бандитах - добровольцах, наемниках, переодетых российских оккупантах. Мы видели убитых, брали в плен реальных российских оккупантов -наркоманов - с напульсниками, со шприцами - заявил он. Вот такая бандитская российская мразь, лапотная нечисть вторглась на нашу святую украинскую землю Донбасса. И главная беда в том что в лапотной фашистской педерации добрая половина населения вот такие отбросы и без того фашистского общества! Так что работы на их полное уничтожение ой как ещё много. Что же мы крепко поможем )(уйлу и обязательно уничтожим всю его кацапскую свору всех отбросов, террористов, бандитов -оккупантов и освободим свой Украинский Крым и Донбасс от временной российской фашистской оккупации.
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А навіщо їм більше? В них же ж своя "держава". Взагалі заборонити рух. Живуть там, їдять тут. Так війна ніколи не закінчиться
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Такое ощущение Что крым и донбасс Украина решила завалить продуктами и товарами. Они уже не хотят, а мы ну берите Пожалуйста Ласково просимо. Может хватит унижаться в конце то концов,гордость хоть какая то должна быть ,или и ее уже отобрали
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Это жители днр продукты домой ввозят,российские видимо несъедобны.
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И правильно делают. Нечего "укропской" едой баловацца. Скрепы- самая вкусная еда истинного даунбасца! Да еще по 50 кг на свиноморду! Ишь чего удумали???
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Правильно роблять. Щоб життя раєм не здавалось. Зате можна ґаваріть парускі, що компенсує їжу.

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На фото запечатлён момент, когда арабам бабло попёрло.
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так есть у кого учиться...
год назад мы то же самое для Крыма сделали
"...Запрет на ввоз в аннексированный РФ Крым гражданами продуктов питания суммарной стоимостью более эквивалента 10 тыс. гривен и суммарным весом более 50 кг на человека, вступило в силу.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1035 от 16 декабря 2015 года, опубликованном в издании "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини..."
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Ну хоть теры запрещают...Иногда теры делают больше для Украины чем влада.Давно надо было полную блокаду @лядь делать!!!Не слушать ссученых деятелей у кормушки типа Туки а конкретно полностью блокирнуть Лугандон.
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Так а чо....кармильцы всея Украины уже никакие не кармильцы???!!!!😲
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Должна была быть полная блокада, пока всех пленных не отпустят, но Рошену это наверное не выгодно в материальном плане.
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Надо запрещать в первую очередь не ввоз а вывоз из ОРДИЛососа продукции. Продавая у нас свою продукцию, они получают за это деньги. А мы, когда продаём им, тоже получаем от них деньги, зарабатываем на них. Когда ОРДИло продаёт у нас товар, оно на нас зарабатывает. Что поддерживает их жизнеспособность. Если бы мы не позволяли на нас зарабатывать, они бы давно уже сдохли!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы "ДНР" запрещают жителям ввозить больше 50 кг продуктов, - ОБСЕ
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