"Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ

Тарас Затолочный
, Алексанр
, Дмитрий Чехомов 60787605
, частный сектор
, Odessa Benderovez
, Mikola Ivanov
, Алесандр Рожнетовский
, Valery Greff
, Злий Грицько
, Ole Lahti
, (unknown) f5c0a881
, Alex Lem
, антиватник черниговский
, Tatyana Pomolova
, keeper0306
, Мабон
, Шуц
, violator
, roman trypalyuk
, сам прихожу
, Maks Kolorto
, Зрада Зрадова
, Danil St
, Иван Афанасьев
, 'Задумчивый d55d571a
, Антон Сперанский
, Антип61
, Senator S 01a656ec
, Палиця Василь
, Змиевобандеровец
, Олксандр
, Maximka Hoy
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Vedana
, ina kretova
, Виктор Степаненко
, Cтарий Кінь
, VD K
, Ere Menko
, sasa223
, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, UD AV 12103e32
, Дымон Олбански
, CА
, La Figa56 ab2ed38e
, sergey kanev
, Maxim Isajew
, Daria Payza
, Константин Антонов c55cbf38
, Wevelsburg
, Ali Hasan
, Светлана Черкассы
, Степа Лыходэев
, Zlayya Zemfira
, Vladimir Putny
, Мускорта
, crank shaft
, Tritey
, Marina Pitichenko 7b164ceb
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Unleashed
, legionary
, Лысый Сапожник
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, Александр 1c6e6fd4
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, Прохожый
, Владимир Задонский
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, Denisn
, Phoenix Yes
, Stephan Bil
, Sergo Ordgonikidze
, kostjaua5
, Игорь Носенко 2626e1a1
, Леонид Днепр
, комэск Титаренко
, sea dog
, винтовка
, Геракл Платонович
, Накатим Задидов 28965f62
, Elena Maslova
, larisa890
, romych
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, Khmelnitskiy
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, Фудзи
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, andrew_sc
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, Natali Smile
, Lvbnhj
, Anatoly Nichikov 15029d40
, uegfybyf
, злой крот
, Александр Кочубей
, Игорь Курикін
, Илья Ильин e75eb129
, Domkrat
, Das Boot bebd29c2
, Лариса Таран
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, Fizko Kyiv
, Вячеслав Хлюпин
, R G
, Dora Bertini
, RussianChuckcha
, sv_bombardier
, mps_ andruxa 52fe198a
, ПРАВДИВЫЙ
, Cholodniy Yar
, denis e40fb249
, Ольга Мартынюк b6557456
, Тунгусский метеорит
, Великая Исландия
, Serega 62
, тетя песя 7114af53
, Sergiy Nimuy
, darinka odess
, jhfjfjfkj
, Gangster
, SergioDp
, Fidel Desperado
, Салига Тимофій
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Кто он - этот Герой??????????
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Если бы светила перспектива отрубания руки - никто из сегодняшних там бы уже не сидел. Шли бы действительно патриоты Украины, а не ворье всякое...
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Вор должен сидеть
в Кремле,в тюрьме)
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И потом эти же люди сидят в тюрьмах, а те суки продолжают красть!!!!
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Удивительно, за рубежём водка "Хортица" мягче пьёться и не имеет утренних последствий, в отлдичии от отечественных поставок - совпадение...
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Крадун в стране ШАТУН
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при чем здесь сельское хозяйство ?
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лучше уж признать его коррупционером--а то стыдно,знаете ли,что страной лузеры управляют!!!
сажать его пора,с полной конфискацией--а все наворованное в ПФ
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До речі, почувши їхню рекламу па рускі, я Хортицю перестав купувати і умовив не робити цього всю мою рідню, двох кумів та кількох співробітників.
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Это что , тренд такой , или симптом пиздеца ?
И вообще , почему спирт запрещён людям ? Разрешите тогда коноплю , и мы забудем тогда про Черняка и других жуликов .
А ещё лучше - сдохните вы все там ....
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но вот последнее - реально конструктивное предложение !
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Спросите у запорожцев про этого "героя".
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Цікаво було б довідатися, скільки коштів ця молода людина пожертвувала для Збройних Сил України.
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Заводи "Хортиці" давно збудовані на території РФ, також "по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя. По объемам продаж в России ТМ «Хортица» занимает первое место среди импортных водок" - вихваляють "Хортицю" на сайті компанії.
Торгова марка Євгена Черняка є спонсором купи "культурних" заходів на території РФ. Апофеозом маркетингової політики стало спонсорство проведення "Дня Росії" в одному з нічних клубів Сімферополя.Такого ляпаса безкарно не залишила б жодна з європейських країн, а у США така компанія отримала б не лише штрафи та санкції, а й загубила б ліцензію.
Офіційне запрошення на "День Росії" 12 липня звучало так:
"ДЕНЬ РОССИИ: RUSSIAN PARTY. ТОЛЬКО РУССКИЕ ХИТЫ в исполнении наших резидентов: ART SOUL & KERIM MURAVEY. НА ВХОДЕ ПЕРВЫМ russian welcom drink (прощаемся с гривной, обменяй гривну на коктейль). ГУЛЯЙ РОССИЯ".Кожна розвинена країна уважно слідкує за тими, хто труїть її населення алкоголем. Особливо, коли йдеться про горілку та пиво - напої для середнього класу та бідноти, оскільки з податками у бюджет, країна отримує ще дітей-інвалідів, непрацездатну молодь і, головне, підвищений рівень злочинності через алкоголізм. Якщо влада розуміє, що користь для бюджету нівелюється витратами на боротьбу з соціальними наслідками - алкогольну індустрію беруть під жорсткий контроль.
Черняк - ідеальний президент для совкової країни Новоросії, тоді як шоколадний король Порошенко став президентом України. Українці-бо люблять солодке життя, як в Європі, а сепаратистам "нужна загадочная русская душа", яка ніяк не "русская" і "загадочная" без ста грамів.
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Вот , что спасёт Украину .
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Єдиний чесний міністр то був Айваріс. Довго був?
Отожбо і воно..
А в нас новини скачуть, що сурогатників ловлять..
Маленький бізнес крошать.. 128 000 за тиждень в тінь пішли..
Сходи з долу догори метуть.. В них всьо чікі.. Яке в ..зду НАБУ.. Яке в ..зду розслідування.
А Ми мовчимо.. бо ті хто не мовчать, агенти Кремля..
За*бало.
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Блин так если такой герой перечисли их - О УМНЕЙШИЙ!!!!! Єто ж так просто - 1-ый 2-ой 3-тий .....
Настрочить БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНУЮ ПУРГУ - обозвать должностное лицо. Это ж так по нашему по пацански. Вот Тодоров про медицину такое же настрочил. Побольше всякой хурни - и оправдывайтесь а мы поржем и еще что-то придумаем.
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Автор пишет что решить проблему это раз плюнуть - КАК решить "используя "методы" из мировой практики" - меня уже тошнит и трясет от стада дебилов которые орут такую хренотень без смысла и доказательств.
Левый спирт это я так понимаю в основном КОНТРАБАНДА из Молдовы и Кацапляндии и пречем тут Кутовой???? Если это крышует Насиров которому подчинена таможня.
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