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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: коррупция (6533) критика (191) Укрспирт (96) хищение (224) Черняк (6) Кутовой (28)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой должен нести ответственность за злоупотребления на Государственном предприятии "Укрспирт".

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Совет форумчанПравила форума
 
та там і переробляти нема чого , просто треба зробити не один ,а подвійний перегон і дати відстоятись у дубовій чи кленовій бочці пару років. До речі, якщо після першого перегону ( градусів 30-35міцності) настояти продукт на ялівці пару тижнів, а потім вигнати з ним же у тарі отримуєш доволі непоаний джин)))
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Ага, "чесний" про злодія написав. Не сумуйте. В Україні завжди було багато лівого спирту. І буде!. Називається : самогон. Куди там тій Хортиці! Україна без самогону- це не Україна. Скоріше за все, отого "крєндєля" від корита, тобто від лівого спирту посунули.
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либо два в одном. мне здесь кто-то уже сбрасывал ссылку об этом младом даровании, он просто подонок, как оказалось, не смотря на нежный возраст и инфантильную внешность.
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"он просто подонок, как оказалось, не смотря на нежный возраст" - пэтро лексеич умеет подбирать достойные кадры.
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Хоть одного покажите, кто при власти - и не ворует???????
Кто он - этот Герой??????????
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есть воровоство..грабеж..мошенничество..наперстки..
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Конечно, есть тысячи способов воровства. Но хоть один можно оправдать?
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Та ясно! Я думаю, другой мотивации и нет у тех, кто прется во власть!
Если бы светила перспектива отрубания руки - никто из сегодняшних там бы уже не сидел. Шли бы действительно патриоты Украины, а не ворье всякое...
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не знаю. я не воровал никогда, отнимал было дело. ну и считаю, шо голодный может украсть, или мать, у которой голодные дети. разные в жизни бывают обстоятельства. но это так лирика, а вообще, все можно оправдать, кроме мародёрства и излишеств
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А ккак же экспердное заявление, чта№ "воровать можно по разному" -а?

Вор должен сидеть в Кремле, в тюрьме)
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абсолютно не отказываюсь от своих слов. воровать можно на хлебушек, а можно миллиардами
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Украдёте три колоска - посадят, урадёте миллиард - возьмут в банду, т.е. блок, т.е. партию, ну Вы поняли)
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Вообще-то я о тех пидарах, что в кабинетах сидят. Это они доводят людей до того, что некоторые должны идти на преступления, чтобы не умереть с голоду.
И потом эти же люди сидят в тюрьмах, а те суки продолжают красть!!!!
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я об этом и написал. это, к сожалению, было, есть и будет....
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Че за бред вы пишете...у нас воруют все кто может что то украсть...и бедные и богатые...так что голод здесь вы приплели совсем не к месту. Даже наоборот...голодают те кто ничего не крадет.
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"воровать можно по-разному" - так и сидеть должны по-разному. Не в военное время.
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у нас нет военного времени, потому и не сидят, и не сидеть они должны а в братской могиле лежать.
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Военного времени нет, а братские могилы есть. И лежат в них совсем не те.
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"Нет хуже праведници, чем бывшая проститутка" - Зеня забыл свой "Мегаполис" с непонятным содержимым, видимо, или доступ к левому спирту накрыли.

Удивительно, за рубежём водка "Хортица" мягче пьёться и не имеет утренних последствий, в отлдичии от отечественных поставок - совпадение...
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Про спирт вспомнили. Ну, если янтарь не актуально... то мне просто интересно, на польских границах со спиртом все по-старому? В смысле, братва контролирует со стороны Украины и Польши, таможня берет откаты, народ гоняет, недовольные исчезают в неизвестном направлении, часто на территории Польши? Или есть сдвиги?
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Уверен что и то и другое и третье и немножко справа. Как говорил Пашинский, всех кто не умеет воровать уже или расстреляли или уволили.
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Скорее первое, нежели второе 😏
Крадун в стране ШАТУН
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министр апк тарасик кутовой - выпускник школы кгб/сбу...
при чем здесь сельское хозяйство ?
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лузер стал министром??--неее,не позорьте самое успешное правительство Гнойсмана
лучше уж признать его коррупционером--а то стыдно,знаете ли,что страной лузеры управляют!!!
сажать его пора,с полной конфискацией--а все наворованное в ПФ
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А може це Черняку перекрили кисень і ВІН тепер красти не може? Якось Хортиця здулася останнім часом, і навіть реклама на кацапській мові не допомагає!
До речі, почувши їхню рекламу па рускі, я Хортицю перестав купувати і умовив не робити цього всю мою рідню, двох кумів та кількох співробітників.
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начинается. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕКРЫЛИ!!!! ВОРУЮТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ДАЖЕ ВОРЫ УЖЕ В ШОКЕ.. так понятно?
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Та вiн волае, - повернiть менi росiйский ринок.
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Там усе ворюги, уже тошно это читать, когда уже их всех закопают.
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Тю,вы шо ребята - в нынешней власти НЕТ не коррупционеров ,эти гниды пришли на людской крови к власти только с одной целью - ВОРОВАТЬ !!!
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женина водка не продаёться, понятно, чего он , так репетует
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Да все имеет простое объяснение - действительно рынок достаточно наполнен левой водкой нормального качества по доступной цене. Но хипиш этого Черняка обусловлен вовсе не заботой о соблюдении законности и беспокойством об экономике. Банальная жаба о теряемых прибылях из-за безбожно заломленных цен на алкоголь.
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Во первых цену на водку устанавливает государство...а во вторых левый спирт это миллиарды гривен, которые идут не в бюджет, а в карманы спиртовой мафии.
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Так как большой бизнес в Украине это работа с не конкурентными преимуществами получаемыми от гос чиновничьего быдла другого и не могло быть панэ Черняк. Не для себя надо заниматься решаловом, а выбивать одинаковые правила для всех в другом случае всегда могут схватить за бубенчики и сказать: а теперь, коли вы не хотите делиться вы покупаете спирт не с задней двери спиртзавода, а в нашем гастрономе з усима податкамы й грабежамы.
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не смог "порешать" вот и брызжет благородным негодованием
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скорее даже не не смог, а слишком много захотели. Ну а шо он хотел? Поросячий визг свиноботов на всех информ площадках страны не за бесплатно звучит. Кормыть животынку трэба)))
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Жулик как бы критикует жулика .
Это что , тренд такой , или симптом пиздеца ?
И вообще , почему спирт запрещён людям ? Разрешите тогда коноплю , и мы забудем тогда про Черняка и других жуликов .
А ещё лучше - сдохните вы все там ....
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не сторонник ни того, ни другого...
но вот последнее - реально конструктивное предложение !
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Это какой то цирк и шоу. Юрик Енакиевский с -199..-2000г. по договорённостям со всеми презами, забил себе ячейку - рынок обычного спирта!!! И ВСЕ - кому что не понятно читайте производства водки. ))))) Идиоты...
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Чернячок решил вернуться в Украину.
Спросите у запорожцев про этого "героя".
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Євген Олександрович Черняк (нар. 12 квітня 1969, Запоріжжя, СРСР) - бізнесмен, Голова наглядової ради холдингу Global Spirits. За рейтингом «Найбагатші люди України 2009» журналу Форбс, Євген Черняк посідає 28-ме місце зі статками 250,3 $ млн.
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п.с.
Цікаво було б довідатися, скільки коштів ця молода людина пожертвувала для Збройних Сил України.
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Запорізька акула бізнесу любить повторювати дві фрази: "Життя - це гра, у якій перемагає той, у кого на момент смерті більше грошей" та "Мені шкода, що я продаю горілку, а не йогурти" - іронізує Черняк

Заводи "Хортиці" давно збудовані на території РФ, також "по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя. По объемам продаж в России ТМ «Хортица» занимает первое место среди импортных водок" - вихваляють "Хортицю" на сайті компанії.

Торгова марка Євгена Черняка є спонсором купи "культурних" заходів на території РФ. Апофеозом маркетингової політики стало спонсорство проведення "Дня Росії" в одному з нічних клубів Сімферополя.Такого ляпаса безкарно не залишила б жодна з європейських країн, а у США така компанія отримала б не лише штрафи та санкції, а й загубила б ліцензію.

Офіційне запрошення на "День Росії" 12 липня звучало так:

"ДЕНЬ РОССИИ: RUSSIAN PARTY. ТОЛЬКО РУССКИЕ ХИТЫ в исполнении наших резидентов: ART SOUL & KERIM MURAVEY. НА ВХОДЕ ПЕРВЫМ russian welcom drink (прощаемся с гривной, обменяй гривну на коктейль). ГУЛЯЙ РОССИЯ".Кожна розвинена країна уважно слідкує за тими, хто труїть її населення алкоголем. Особливо, коли йдеться про горілку та пиво - напої для середнього класу та бідноти, оскільки з податками у бюджет, країна отримує ще дітей-інвалідів, непрацездатну молодь і, головне, підвищений рівень злочинності через алкоголізм. Якщо влада розуміє, що користь для бюджету нівелюється витратами на боротьбу з соціальними наслідками - алкогольну індустрію беруть під жорсткий контроль.

Черняк - ідеальний президент для совкової країни Новоросії, тоді як шоколадний король Порошенко став президентом України. Українці-бо люблять солодке життя, як в Європі, а сепаратистам "нужна загадочная русская душа", яка ніяк не "русская" і "загадочная" без ста грамів.
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Настойка боярышника им.А.Порошенко .
Вот , что спасёт Украину .
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Был у меня один знакомый. И денег него было очень много. Но все он хотел на госслужбу пробраться. На мой вопрос - зачем? отвечал - ты даже себе не представяешь, КАКИЕ ТАМ БАБКИ КРУТЯТСЯ, Сейчас его мечта сбылась. Служит. И на очень не кислой должности
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Пффф... бульбашка росте..
Єдиний чесний міністр то був Айваріс. Довго був?
Отожбо і воно..
А в нас новини скачуть, що сурогатників ловлять..
Маленький бізнес крошать.. 128 000 за тиждень в тінь пішли..
Сходи з долу догори метуть.. В них всьо чікі.. Яке в ..зду НАБУ.. Яке в ..зду розслідування.
А Ми мовчимо.. бо ті хто не мовчать, агенти Кремля..
За*бало.
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Все правильно сказал, кто в теме деятельности Укрспирта, должен знать маштаб коррупции в спиртовой отрасли под управлением Министра АПК Кутового.
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"Есть несколько очень простых и быстрых вариантов, как это правильно сделать, подтвержденных мировой практикой."!!!
Блин так если такой герой перечисли их - О УМНЕЙШИЙ!!!!! Єто ж так просто - 1-ый 2-ой 3-тий .....
Настрочить БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНУЮ ПУРГУ - обозвать должностное лицо. Это ж так по нашему по пацански. Вот Тодоров про медицину такое же настрочил. Побольше всякой хурни - и оправдывайтесь а мы поржем и еще что-то придумаем.
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Не знаю какое отношения имеет к спиртовой мафии этот министр АПК Кутовой...но то что в Украине просто гигантское количество левого спирта и водки...это правда.
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автор пишет что обратился в НАБУ - что там за предява и почему Кутовому непонятно!!!
Автор пишет что решить проблему это раз плюнуть - КАК решить "используя "методы" из мировой практики" - меня уже тошнит и трясет от стада дебилов которые орут такую хренотень без смысла и доказательств.

Левый спирт это я так понимаю в основном КОНТРАБАНДА из Молдовы и Кацапляндии и пречем тут Кутовой???? Если это крышует Насиров которому подчинена таможня.
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В тех случаях, когда клейма негде ставить, никакие оправдания уже не помогут. Даже, если все троли в соцсетях соберутся в один бравый пионерский отряд и станут отмазывать под барабанный бой
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то чувство когда свои фантазии и влажные мечты выдаеш за суровую реальность
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Ошибаетесь, пане Черняк. Это новый пахан, быстро набивающий карманы. Для того , чтобы стать недоторканным , надо в доллярах украсть не менее семи нулей. Вот пацан и спешит освоить тему.
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Черняк сбежал в США с не уплаченными - украденными пол лярдв грн на акцызах и топит за "русский мир". Странно за цензор!
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приведете конкретные факты? ну чтобы не было "странно за вас"
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Афіша"День Росії в Симферополі"вам підійде?
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Я не знаю про кутового, но черняк..... Это пиз....ц, это быдло что-то заявляет? Чмо конченное, шо уже пришло время вылазить из щели, промакашка загаженая. Из уст этого пи...са, обвинения в чью либо сторону - это как комплимент. Тварь. Ты посмотри как вылазить черви начали. Оно еще что-то заявляет. Сиди падло, и не вылазь даже. Извините за грубость люди.
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Да хватит дурака валять !!! Никаких ЛИБО !!! Пока в Украине президент откровенный коррупционер , то и вся свита такая же !!!
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в шоколадном правительстве все министры воры и подонки, ни один человек там работать не будет, только свиньи.
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Женя Черняк разоблачает коррупцЫонэров!!! Обасцацца можно! Шо, "голову" (головную фракцию) спиртзаводы не отдают? Не можешь бормотуху с метанолом бодяжить? Бгггг
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Цензор.НЕТФорум Украины"Министр АПК Кутовой - либо коррупционер, который покрывает воровство в "Укрспирте", либо лузер, который не видит хищений" - владелец Global Spirits Черняк. СКРИНШОТ
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