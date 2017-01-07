..в 2016 году оккупанты запретили ввезти в Крым 510 животных, 200 птиц и 2000 аквариумных рыбок...

1067 59Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: животные (757) запрет (991) Крым (17891) возврат (35) Тему создал: Цензор.НЕТ07.01.17 23:36 В 2016 году оккупанты запретили ввезти в Крым 510 животных, 200 птиц и 2000 аквариумных рыбокВ 2016 году 100% грузов, поступавших в оккупированный Крым с материковой части Украины, были возвращены в Украину. читать источник x Мне нравится
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Кажется,мы призабыли про год огурца
он идет себе потихоньку
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Україна відновить постачання води до Луганська !
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это полный писец !
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Не оккупанты должны запретить, а власти Украины должны закрыть эту помойку полностью.
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на параде 2014 это падло о возврате крыма уверенно вякало вместе с галантереем и муженко...
как раз во время ...
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"Я сі смію з того"
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почему от вас так смердит дерьмом?
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В последней книге о Гарри Поттере писательница рассказывает устами одного из своих героев, что Гоблины отличаются от людей тем, что считают своим все, сделанное их руками. Когда Гоблин продает человеку, эльфу или великану выкованный им меч, он берет деньги за товар, рассчитывая в будущем вернуть его себе любым способом. Покупатель, естественно, о замыслах продавца не знает - Гоблин ему о том, что считает проданную вещь своей, не сообщает.
Гоблины нашего времени пошли дальше - они считают своим все, чем когда-либо владели. Например :ну и что с того, что Крым полсотни лет, как украинский? Мы владели им, значит, он наш! И Киев наш! Недаром мы на танках "на Киев" пишем! И Прибалтика наша - мы нею владели! Сначала нам Нарву отдайте - потом всю заберем! Львов отдадим Польше, чтобы в нужное время вспомнить: и Варшава была наша!
То, что Крымом Россия владела 200 лет, а крымские татары и турки - тысячу, естественно, не учитывается. Они ведь Люди, а не Гоблины, у них права считать своим все, побывавшее в руках, нет!
Наглость Гоблинов волшебного мира заставила Людей отнять у них право на ношение волшебных палочек. Против Гоблинов нашего мира Люди вводят санкции.
Ох, недаром правитель Крыма в девяностые годы имел у братков погоняло Гоблин!
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писец, как я жил без этого...
минстець, браво !
...
цензор, да ты охренел !
в ТРЕТИЙ раз размещаю безобидный коммент, и в ТРЕТИЙ раз его МИНСТЕЦЬ на цензоре удаляет !
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...там и так 60 000 животных привозных ... ... куда ещё?
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