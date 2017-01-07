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Daniel Rodriguez1 год. · Вот он, настоящий русский язык.
Вашему вниманию колядка на эрзя.

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простите, а шо есть - дрищака? бабай орешками еще можно проникнуться. пишки-лепишки уже ассоциируются с кизяками))
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Извините, но не владею в достаточной мере вЯликим изыком русских с мокшанских болот.
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Каляда, каляда! Тупором, тапором,
Каляда, каляда! Уряж давай сюкором,
Каляда, каляда! (Если) а максак сюкором,Каляда, каляда! Тазов пря цёра чачс,Каляда, каляда! Лавце ланга чинезе,Каляда, каляда! Поза парць ваязо138,Каляда, каляда! Если максак сюкором,... Мазый пря цёра чачс -Преве улизо, вадря улизо, умнай улизо.Каляда, дай уряж, ну снаха, дай мне липлёшку,если не дашь липлёшку, радисына = лысава141, штоп па лавкам бегала, в квасную бочку утанула .А если дашь мне сюкором-эта липлёшку, то красивую парнишку ради, умом-разумом был и хароший<...
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Выучил наизусть, принял общий наркоз, иду колядовать. Русский мир со всех сторон.
Вариантов два: 1 - пошлют нахутор бабочек ловить, 2 - наваляют пи***лей.
Делаем ставки.
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Неа, все соседи в курсе, кто румынобандеровец.
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У меня был любий друже, но помер год назад, а сегодня встретился со старым знакомым, который знает, что такое смерека и нас опять двое!
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Одесса, Чечеткин,зять, бабйуля --чет такой ассоціативній куст образовался...)
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Это она ему приказала аварию устроить,что бы на труху,кивалова и ангерта стрелки перевести,а связным у них михо
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Кстати, а где это борительница за права простых украинцев? Тут вот барыги людей морозят и всячески их гнобят, а от неё с начала года ни гу-гу.
Или вАна во время рождественских каникул временно перестаёт быть борцуньей с злачиннай владай?
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про аварию в моем посте біло...?

Хто тама на часах стоял...неизвестно,тем более причем здесь Михо..
однофамилец, не родственник...случайность естессно,,)" среди самых быстрорастущих российских банков на территории Крыма - РНКБ и Генбанк. У Генбанка - целая группа акционеров: семь компаний, которые принадлежат 14 физическим лицам. Среди них есть один украинец - Артур Чечеткин(с).
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Гражданка США получила 25 лет тюрьмы за попытку проголосовать по чужому бюллетеню. Наши же учителя и медики фальсифицируя выборы получили по $300. Вопрос: когда мы пойдем в Европу и почему нас туда не пустят?
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Я учитель и работал в нескольких участковых избирательных комиссиях. Могу утверждать, что все фальсификации возможны на уровне начиная от областного избиркома и выше.
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Это я к тому, что многие думают, что учителя и врачи выборы фальсифицируют.
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Як же котельні проводили гідровипробування тепломереж?
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Эй, Украина, заканчивай жить в феодализме! "Государство" тебя скорее убьет, чем ты скажешь "А Я"..., да наХ ты кому нужен, у Системы таких как ты- тел, дохера, и их много на сожжение..."
Этот пэтя нас, гибридно, вливает в россию...
Это ни хера не смешно - читайте законы, смотрите на реальность...
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да всё мы видим. не все, правда, у некоторых сахар высокий от рашена, на зрение влияет.
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Орест Лютый скинул памперсы, перестал перепевать смуглянку, матюкаться и сотворил классный клип.
Орест Лютий - "РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ"
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Цензор.НЕТФорум Украины35 одесских домов остались без тепла из-за аварии, - Чечеткин
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