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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (7220) Генштаб ВС (743) призыв (398) офицер (84) Антитеррористическая операция (15497) Муженко (199)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"

Призыв в армию офицеров запаса, которые прошли подготовку на военных кафедрах вузов, направлен на решение проблем с комплектованием офицерского состава.

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Может опять ввели .Не знаю.Но то, что в 2011-2012 в Харьковском национальном университете радиоэлектроники ее не было - это точно, а студенты факультета все пошли в ХУПС. Хоть там "военка" была дороже, чем в танковом институте
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Легче после универа без военки "пробегать" от армии до 27 лет, чем после военки до 43.
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Легче денюжку занести. И так понятно, что никто не пойдёт воевать. Это всё ради взяток сделано.
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если надо то надо.только армия и высшее образование плохо сочетаются.генералы поимеют головную боль
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Никак не сочетается. Это ради взяток. Ни один студент не поедет.
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Этот мощный ресурс утонет в соплях через 10 дней жизни в палатке на учебном полигоне в такую погоду. Офицеров на халявку захотелось ?
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что значин на халяву? Учился, получил звание - будь добр, послужи державе.
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Какой державе? Зачем кто-то будет служить Гройсману и Порошенко? Ради чего?
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Когда подавляющее число украинских мужчин хотели и шли защищать Батькивщину,творилась несусветная хня,направленная на то,шоб убить патриотический настрой.Прошло время и вдруг дорвавшиеся до корыта ублюдки увидели,шо армию-то комплектовать некем.И тут появляется гениальная идея : "А давайте призовём из запаса".Знаю я несколько хлопчиков,офицеров запаса.С одной стороны мне неприятно видеть такие настроения у мОлодежи,а с другой я не могу не признать правоту их логики : "А почему если у нас война,то воюют не все?А почему я буду гнить в окопах,а кто-то будет бухать-ебаться в тылу,ездить на курорты,долбиться наркотой в клубах?Почему?"
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ЗСУ збила половину російсько-ізраїльських безпілотників
Виробництво власних безпілотних літальних апаратів для російської промисловості є майже непідйомним завданням і тому, як і багато країн вона пішла по шляху закупівлі ліцензії на виробництво ізраїльських апаратів.
Найбільш яскравим представником є IAI Searcher-2.
Спочатку за 12 млн доларів у квітні 2009 року були закуплені два оригінальних апарату, а 13 жовтня 2010 року підписано контракт вартістю $300 млн на складання Searcher-2 з ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі. При цьому кількість поставлених для армії апаратів не озвучувалося - за деякими даними передбачалося отримати 10 комплексів (всього 30 апаратів). Крім власне комплектуючих в контракт увійшло також технологічне обладнання, контрольно-перевірочні стенди та тренажерні комплекси, а також навчання технічного персоналу.
Локалізована російська версія, яка ніяк не відрізнялася від ізраїльської, отримала гучну назву «Форпост». За 2014 - 2016 роки на Донбасі були втрачені як мінімум п'ять таких апаратів. І це тільки дані підтверджені фото і відео. Починаючи розповідь про конкретні втрачені машини, зробимо невеличку ремарку - судячи з численних фото і відео «Форпостів» всі вони мають тактичний номер формату 9хх та за характерним залишкам легко ідентифікуються по фото і відео.
БІЛЬШЕ ТУТ : http://www.milnavigator.com/zsu-zbila-polovinu-rosijsko-izra%D1%97lskix-bezpilotnikiv/
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Окончил ВУЗ,работал сперва инженером на одном заводике пока не закрыли,после в Польше пахал кем придется,заработал немного да открыл небольшую мастерскую по ремонту автомобилей,а теперь уволю трех пацанов а сам опять в Польшу а родной стране от этого много пользы то будя ?
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хВася - хОлохвастов ...- ну про що ти ольгінечь тут "чешеш"..., ану бризь під лавку - там сьогодні кацапо-нечисті місце ....про Гоголя чув - Вечера на Хуторі БлизьДеканки
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Пішло ти в дупу -у вас порохоботів хто проти бариги то або агент Хуйла,або троль Кремля..
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Какие из них офицеры?Есть военные училища-лучше с них делать настоящих офицеров,а кафедренников обучать на переподготовках на случай полномаштабной.
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Во во ,я на кафедре всего раз десять был, после летом в палатках бухали ,сбросились по 100 баксов и зачеты здали да лейтенантов присвоили то даже чести отдать не умею а не то что то кого то учить или кем то командовать.
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Читаю і угораю!
Всі ті суперпатріоти, що тут "іспражнялісь" про баранів, що командують левами, про необхідність бігом звільняти Донбас, та іншу маячню несли раптом обісралися!
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с таким подходом только тупые потери будут , это человеческая жизнь,а оловьяные солдатики.
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в АТО посилают після мінімум двомісячного курсу підготовки.
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я перед відправкою в АТО був на полігонах рівненьському, яворівському, новомосковському (черкаське) рівно 2 місяці.
правда, я не офіцер, а сержант.
І служило у нас багато молодших офіцерів, що закінчили військові кафедри і жодно дня до мобілізації не були в армії
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так воно і є. Кімнатні стратєгі, коли їм випадає нагода чином довести свою тутешню розумність і крікливість на цензорі, раптом підштаники загадили.
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Повертайся із Нідерландів (росії) до України.
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та який це "ресурс" - вони від Армії КОСИЛИ через ВоенКафедри ...- и тепер черговий "Косарь" буде ..., через Военкомів ...
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треба зробити, щоб косар від армії міг відкосити - 10 тис. зелених у держскарбницю (не в кішеню воєнкома) і будь вільний.
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Скільки генералів - зрадників було звільнено з лав ЗСУ , ВВ , СБУ і МВС за 3 роки ?
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Ви теж війскову кафедру закінчили і шукаєте виправдання ухиленню від виконання військового обов'язку?
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Якщо немає відповіді не питання - не флуди і не розводь срач !
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А интересно как сложилась дальнейшая судьба офицеров вывевших с гордо поднятыми головами морпехов из Крыма?Есть ли ктонибуть из них в генштабе или их тоже слили.Может кто знает.
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В основному - підвищення практично ніхто з них не отримав ... Порозсовували їх - кого куди ...
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Так, Порошенко не дурень, хоч кацатролі в купі з нашими зрадоботами прагнуть всіх у цьому впевнити.
Армія лиш тоді армія коли є кому командувати. Основа ж армії - молодший командир: капрали, сержанти, командири відділень, замкомвзводу. Зараз у нас є 150000 солдатів з досвідом бойових дій. у 100000 з них рівень підготовки дозволяє кожного поставити сержантом командиром відділення чи замком. Є 200000 дембєлєй з довідом бойовихвих дій і у половини рівень підготовки що тягне на натовського капрала і які можіть бути командирами відділень та їх заступниками.
Повномасштабна війна потребуватиме часу на перекидання та накопичення військ біля наших кордонів, піде на це місяць-півтора, а за цей час оголошується мобілізація і за місяць Україна матиме армію у 1-1,5млн з молодшим командним складом, що вміє воювати, може натаскати своїх підлеглих, навчити їх швидко тому, що їм дійсно потрібно. До речі, не даремно заплановано призов на військову сліжбу випускників військових кафедр вишів, що поки не мають досвіду реальної військової служби. З них планують відібрати толкових, тих хто реально буде служити, а потрібно 4000 офіцерів додатково. Пересічно, для воєнного часу норма 1 офіцер на 20-25 солдатів, тобто Україна готується.
Те саме зробили свого часу німці. За Версальським договором їм заборонялося мати армію понад 100000, так Гітлер підготував кожного солдата так, що той фактично був готовим унтером і коли Германія оголосила про вихід з Версальських обмежень, то поки Англія та Франція роздуплилися, Гітлер оголосив часткову мобілізацію, кожного професійного рядового поставив утрер-офіцером і мав армію у 1млн. вже за 3 тижні підготовки призовників. Союзникам довелося проковтнути це нахабство, бо зробити німцям вони нічого не могли.
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Ага твой Порошенко сперва фабрику в Липецке пускай закроет а то за налоги которые он платит КарФаген штампует пули и снаряды которыми убивают нас..Где пример патриотизма то ?
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Прибуток від фабрики, а це 150млн грн.щороку ВИВОДИТЬСЯ в Україну і використовується тут в різних благодійних проектах. Хто хоче - знайде звіти Фонду Порошенка про витрату цих грошей.
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Ну и ишо вопрос а за какую идею то воевать ? Или за кого ? Ведь рано или поздно наши олигархи с кацапскими найдут общий язык и уладят между собой кое што а что тогда останется тем что там погибли или погибают или стали калеками ?
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вася, пінчук своєю заявою помножив своє майбутнє в Україні на 0.
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Я видел, где "вин був". Он был за 300 км от фронта и рядом вертолёт стоял на всякий случай.
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По простому это выглядит так - эта вся ихняя "АТО" - чтобы все понимали, это на десятилетия, наху%%я это заканчивать, пете не понятно, у него же все же Ок. Но кому то де надо воевать. Ресурсы пассионариев подходят к концу, на обещанную 1000,00 грн в день дураков уже нет, значит надо юзать совсем отстой - "офицеров в запасе". С такими раскладами пэтя может просто лечь перед вовкой и широко раздвинуть свои жирные ляшки...и наслаждаться.

А Украина, для себя любимой, сделает так как ей надо!!!
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он чеченец. и не обязан в совершенстве владеть языком оккупантов, как ты, например
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в доме где живу знаю 6 человек этого мощного ресурса ,после военных кафедр.По медкомиссии все негодны к службе в армии.такие вот дела...
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А что они знают об армии ?
Медиков правда не хватает.
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пришла повестка ,прошел мед комиссию, годен , ждать вызов на збор или очередную волну и явитца на место сбора без вызова, прийдет значит пойду , иначе с какого хрена давал когда то клятву о защите Украины и его народа .
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Ні мужики,якби синок Пашинського був в окопах то і я би пішов а так нехай шукають дурніших а ми за бугор звалимо..Польша рідна чекає...там спокійно і гроші можна заробить та жінку з синком прогодовать .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМуженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"
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