Муженко о призыве в армию офицеров запаса: "Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться"

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Виробництво власних безпілотних літальних апаратів для російської промисловості є майже непідйомним завданням і тому, як і багато країн вона пішла по шляху закупівлі ліцензії на виробництво ізраїльських апаратів.
Найбільш яскравим представником є IAI Searcher-2.
Спочатку за 12 млн доларів у квітні 2009 року були закуплені два оригінальних апарату, а 13 жовтня 2010 року підписано контракт вартістю $300 млн на складання Searcher-2 з ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі. При цьому кількість поставлених для армії апаратів не озвучувалося - за деякими даними передбачалося отримати 10 комплексів (всього 30 апаратів). Крім власне комплектуючих в контракт увійшло також технологічне обладнання, контрольно-перевірочні стенди та тренажерні комплекси, а також навчання технічного персоналу.
Локалізована російська версія, яка ніяк не відрізнялася від ізраїльської, отримала гучну назву «Форпост». За 2014 - 2016 роки на Донбасі були втрачені як мінімум п'ять таких апаратів. І це тільки дані підтверджені фото і відео. Починаючи розповідь про конкретні втрачені машини, зробимо невеличку ремарку - судячи з численних фото і відео «Форпостів» всі вони мають тактичний номер формату 9хх та за характерним залишкам легко ідентифікуються по фото і відео.
БІЛЬШЕ ТУТ : http://www.milnavigator.com/zsu-zbila-polovinu-rosijsko-izra%D1%97lskix-bezpilotnikiv/
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Всі ті суперпатріоти, що тут "іспражнялісь" про баранів, що командують левами, про необхідність бігом звільняти Донбас, та іншу маячню несли раптом обісралися!
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правда, я не офіцер, а сержант.
І служило у нас багато молодших офіцерів, що закінчили військові кафедри і жодно дня до мобілізації не були в армії
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Армія лиш тоді армія коли є кому командувати. Основа ж армії - молодший командир: капрали, сержанти, командири відділень, замкомвзводу. Зараз у нас є 150000 солдатів з досвідом бойових дій. у 100000 з них рівень підготовки дозволяє кожного поставити сержантом командиром відділення чи замком. Є 200000 дембєлєй з довідом бойовихвих дій і у половини рівень підготовки що тягне на натовського капрала і які можіть бути командирами відділень та їх заступниками.
Повномасштабна війна потребуватиме часу на перекидання та накопичення військ біля наших кордонів, піде на це місяць-півтора, а за цей час оголошується мобілізація і за місяць Україна матиме армію у 1-1,5млн з молодшим командним складом, що вміє воювати, може натаскати своїх підлеглих, навчити їх швидко тому, що їм дійсно потрібно. До речі, не даремно заплановано призов на військову сліжбу випускників військових кафедр вишів, що поки не мають досвіду реальної військової служби. З них планують відібрати толкових, тих хто реально буде служити, а потрібно 4000 офіцерів додатково. Пересічно, для воєнного часу норма 1 офіцер на 20-25 солдатів, тобто Україна готується.
Те саме зробили свого часу німці. За Версальським договором їм заборонялося мати армію понад 100000, так Гітлер підготував кожного солдата так, що той фактично був готовим унтером і коли Германія оголосила про вихід з Версальських обмежень, то поки Англія та Франція роздуплилися, Гітлер оголосив часткову мобілізацію, кожного професійного рядового поставив утрер-офіцером і мав армію у 1млн. вже за 3 тижні підготовки призовників. Союзникам довелося проковтнути це нахабство, бо зробити німцям вони нічого не могли.
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А Украина, для себя любимой, сделает так как ей надо!!!
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Медиков правда не хватает.
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