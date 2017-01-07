Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США

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- Холодно, температура -20°
- А передавали, что -37°
- Так это на улице!
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Россия такими же методами добивается внеочередных перевыборов президента и парламента Украины, а если этот ее план не сработает, будет стремиться на очередных выборах привести к власти в Украине какого-нибудь Додона.
Если уж россия напала на США и все видят результаты такого нападения, то власти Украины следует очень серьезно отнестись к этой проблеме для нейтрализации информационной агрессии россии.
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Андрей Пионтковский: снаружи, это дружба, а внутри военная история…
Повсюду: в телестудиях, в ресторанах, в театрах, в аэропортах, на кремлевских приемах появлялся этот маленький человек, странно болтливый, растрёпанный и не особо трезвый.
Всё у него было обычное, чисто репортерское... Но было в нём и что-то совсем особенное, затаённое, какая-то внутренняя напряжённая, нервная сила.
Его лицо в профиль выглядит насмешливым и умным, а в фас - даже высокомерным. И чаще он не пьян, а только притворяется пьяным.
Каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий в столице воюющей Дзюдохерии такую злую и верную карикатуру на забубённого кремлевского журналиста!
И только раз влечение к женщине, подавляемое суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряжённой работой ума и воли, внезапно зажглось в нём нестерпимым, опьяняющим пламенем. Эта девочка помогает мне жить, как-то выдохнул он в минуту слабости.
Впервые Крот был на грани провала. Но он пережил этот запоздалый кризис среднего возраста и снова продолжил безмятежно "бухать" на пирах всеблагих, изображая перед ними счастливого идиота...II
Его новогоднее донесение было чрезвычайно ценным и даже сенсационным. Как обычно он дерзко передавал его прямой радиосвязью. Куратор в Центре привычно фильтровал белый шум пошлого бахвальства (переговорил с тремя генералами, двумя министрами, с покойником Шойгу, тьфу, Шароном на ты ), зная что к концу связи обязательно пойдет крупняк. Так и было:
"Я знаю, что четвертый мандат Путина не будет похож на третий.
Вот, что задумал Владимир Владимирович, какой пируэт во внутренней политике, во внешней политике? Мы понимаем, мы сейчас видим то, что он думал, как Андропов, и делал, как Андропов в 2014-2016 годах.
Вот это "андроповское" движение: порядок - порядок привело к мракобесию, привело к изоляции, привело к столкновению с нашими партнерами по "семерке". Всё, вот дальше некуда.
Значит, нужно делать пируэт, загогулину - мои представления".
Казалось бы, что нового? О поражении Кремля в 4-ой (гибридной) мировой войне, провале фантомов "Русского мира" и "Новороссии", о "гибридной капитуляции", о "политическом кризисе" давно говорят такие маргинальные писаки как, например, Пионтковский и Соловей. Но это их личные представления о состоянии дел в стране.
Донесение крота о том, что " Всё , вот дальше некуда " - это не его частное представление о состоянии дел. Это его достоверное знание о представлении лично Владимира Владимировича о делах его скорбных. И это очень важная стратегическая информация. Но наш крот не ограничивается этим откровением в свой звездный час. Он идет дальше и подробно делится с нами своими соображениями о той загогулине, на которую готовится пойти Михал Иваныч, чтобы выжить и сохранить власть после фундаментального внешнеполитического поражения.
Загогулина эта, или пируэт, имеет внешнюю и внутреннюю составляющие. Внешняя предсказуема, ожидаема и уже активно реализуется:
Она может пойти по созданию, как Путин говорил, антигитлеровской коалиции, антитеррористической коалиции, то есть как 44 год, 45-й года, 43-й года…Снаружи, это дружба: Бхай-бхай! Отмена санкций, деньги - в страну, подъем промышленности и так далее…
После того как в силу невероятно удачного стечения обстоятельств (тошнотворность Клинтонши, усталость от леволиберальной политкорректности) в кресло Президента США удалось подсадить под локоток американского мудака "Полонского", с 1987 года пестуемого Москвой, "антигитлеровская коалиция" - очевидный для "хорошего Гитлера" спасительный ход. Насколько он удастся и как долго "Полонский" удержится на своем посту - это другой вопрос.
Но чрезвычайно важно другое, нетривиальное и неожиданное наблюдение проницательного крота - внутренняя составляющая путинского мандатного пируэта.
Снаружи, это дружба, а внутри военная история… Она может быть строго православная, такой "православный Талибан", например. Значит, конфликт внутри будет понятен: Поволжье, Северный Кавказ.
Вот с этого сенсационного места хотелось бы поподробней. Но здесь связь с кротом, к сожалению, прервалась. А каждый его сеанс может оказаться последним. Но он уже успел сказать очень много.
III
Попробуем продолжить в меру своих слабых сил анализ мэтра, не обладая его уникальными источниками информации. Первый немедленно возникающий вопрос - зачем?! Зачем такая убийственная избыточность путинской загогулины? Зачем военная история на Северном Кавказе, да еще в Поволжье?
Пока "Полонский" в лавке, есть возможность продать в телеящике гибридную капитуляцию как гибридную победу и даже как пусть паршивенькую но все же вожделенную Ялту-2. Разве этого не достаточно, чтобы омандатить диктатора еще на один срок?
Полученная от крота эксклюзивная информация позволяет сделать вывод, что сам Михал Иваныч так не считает и близок к поворотному стратегическому решению. Готовясь к длительному воспроизводству себя во власти, он не может позволить себе оставить неразрешенным тлеющий как торфяник конфликт с силовиками.
Силовики, и прежде всего ФСБ-шники никогда не скрывали своего крайне отрицательного отношения к путинскому проекту "Кадыров". Они считали, что Путин лишил их "победы" в Чечне, отдав, по существу, власть Кадырову да еще выплачивая ему дань. Они так и не смогли смириться с потерей Чечни как зоны своего кормления и, что для них было еще важнее, зоны своей пьянящей власти над жизнью и смертью людей. Проект "Кадыров" лишил их этих двух базовых удовольствий, и они за это Кадырова искренне и дружно ненавидят.
Убийство Немцова, организованное Путиным, Золотовым, Кадыровым, ФСБ использовало для шантажа Путина с целью заставить его сдать Кадырова. Арестовав близких к Кадырову людей и требуя допросить ближайших, в информационных сливах в "Новую газету" и "Доклад Яшина" фактически обвиняя Кадырова и Золотова в организации убийства, ФСБ бросило Путину беспрецедентный за годы его правления вызов.
Путин не поддался давлению. Но и не смог полностью подавить чекистскую фронду. Амбициозный план по перетряхиванию всех силовых структур с невероятным возвышением золотовской национальной гвардии, судя по всему, погряз в бюрократической трясине. Организатором и заказчиком убийства Немцова официально был назначен шофер Мухудинов, но ценой превращения идущего сейчас процесса в фарс. Кстати, выступавший на нем в качестве свидетеля Яшин еще раз озвучил предлагаемую ФСБ легенду "Виновен Кадыров, но не Путин":
"Всерьез он опасался только одного человека . Он понимал, что создает проблемы ярославским политикам, московским оппонентам, но всерьез он ожидал угроз только от Кадырова - считал его бандитом, который никому не подчиняется"
Эта фраза Яшина - сознательная дезинформация , отмазывающая одного московского оппонента. И вы знаете этого оппонента. И Борис Немцов с 28 февраля 2012 года знал, что Путин готовил "сакральное убийство" его и Каспарова руками подчиненных Путину кадыровцев, расквартированных в "Президент-отеле". И Яшину это очень хорошо известно.
Московский оппонент услышал силовиков, снова предлагающих ему сделку.
Ментально он готов сдать Кадырова и подарить силовикам третью чеченскую войну. То, что этот план уже предметно обсуждается на пирах всеблагих и стал известен нашему кроту, показывает, сколь далеко продвинулась его оперативная разработка.
Ну, а Поволжье, было добавлено на пиру до кучи, как реакция на неслыханную реплику президента Татарстана "Хватит кормить Москву!"
Закрытие проекта "Кадыров" не только гарантирует Путину лояльность благодарных силовиков, что исключит на обозримую перспективу возможность дворцовых переворотов. Оно в целом будет благожелательно воспринято российским обывателем, уставшем от оборзевших кадыровцев. Это более благожелательно чем война с Украиной. В лоно власти вернутся и остатки гламурной "либеральной" оппозиции.
Ведь те же Яшин и Муратов, последовательно поддерживающие информационно антикадыровский вызов ФСБ, не банальные агенты этой уважаемой организации, а самостоятельные политики, искренне разделяющие взгляды генерала армии Бортникова и его коллег на будущее Чечни.
"Отдаете ли вы себе отчет, что проводимая вами политика фактического неподчинения Конституции и попрания российских законов - это прямой путь к выходу Чечни из состава России? Является ли это вашей целью? Вы понимаете последствия такой политики для своего народа и для себя лично? Вы не боитесь последствий?", - гневно вопрашает Яшин.
"Ну, наконец, и повторю то, что говорил много раз: стратегическая задача Кадырова - отделиться от России и создать своё авторитарное государство под прикрытием исламских лозунгов. Просто он дожидается момента, когда совсем денег в бюджете не будет", - вторит ему другой вождь оппозиции Навальный.
Вот вам и та широкая общественная поддержка, на которую можно будет опереться в развязывании 3-ей чеченской.
Проект "Кадыров" десять с лишним лет назад позволил остановить бойню, дав Путину возможность спасти лицо и сохранить иллюзию "победы" в войне и сохранения Чечни в составе России. Но эта иллюзия жестокой насмешкой рока обернулась гнетущей реальностью пребывания России в составе Чечни. Унизительная для России ситу
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Штабс-журналист Рыбников.Андрей Пионтковский: снаружи, это дружба, а внутри военная история…
Проект "Кадыров" десять с лишним лет назад позволил остановить бойню, дав Путину возможность спасти лицо и сохранить иллюзию "победы" в войне и сохранения Чечни в составе России. Но эта иллюзия жестокой насмешкой рока обернулась гнетущей реальностью пребывания России в составе Чечни. Унизительная для России ситуация лицемерного самообмана не может продолжаться бесконечно.
Чеченцы ничего не забыли, и ничего не простили. После всего того, что наворотили в Чечне в XIX, XX и XXI веках романовы, ермоловы, сталины, ельцины, путины, шамановы, чувство к русским, о котором говорил Лев Толстой в 17-ой главе "Хаджи-Мурата" стало для чеченцев всепоглощающим. Два этноса с таким устойчиво сложившимся отношением друг к другу не могут жить в одном государстве. Проект "Кадыров" с его тикающей бомбой отложил решение проблемы на десятилетие, но его время истекло.
Силовики и растущая часть общественного мнения, подогреваемая риторикой ряда оппозиционеров, готовых побегать по Кавказу с автоматом Калашникова, видят выход в силовом закрытии проекта, т.е. в третьей чеченской войне. Но любая попытка силовиков вернуться к прежнему произволу объединит чеченское общество в яростном сопротивлении.
В памяти людей еще достаточно свежи бессудные казни, незаконные задержания и аресты, пытки и другие массовые нарушения прав человека, которые совершали неизвестные люди в масках на автомобилях и БТР без опознавательных знаков по отношению к местным жителям. Пять тысяч человек пропали без вести. Десятки тысяч убиты.
Не о возвращении кадыровского тоталитарного оффшора в наше отечественное путинское "правовое" поле через еще более кровавую третью чеченскую войну, следует сегодня думать. Остановить часовой механизм русско-чеченской катастрофы можно только немедленным выходом России из состава Чечни.
Чеченской Республике необходимо предложить полную государственную независимость со всеми правовыми последствиями для наших двухсторонних межгосударственных отношений.
Еще одна (которая за последние два столетия) попытка геноцида самого трудного народа для России, как определил чеченцев незабвенный Дмитрий Ефимович Фурман, станет трагедией для Чечни и контрольным выстрелом в голову России.
Тем самым, о котором я предупреждал ровно 17 лет назад:
Путинизм - это война, это "консолидация" нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это - наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация.
Путинизм - это ( воспользуемся излюбленной лексикой г-на и.о.президента ) контрольный выстрел в голову России.
Igor Frolov
Проблему Кадырова можно решить так, как её решили на Украине, создав батальон Дудаева, который нагнул всех кадыровцев, вольготно себя чувствовавших при Януковиче. Они сами разберутся с этой мелкой кривоногой бестолочью и его зоопарком.
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Наприклад: Штраф для філіалу американській компанії складав 500000 євро плюс 20000 євро кожен день за те, що документація була лише англійською мовою - In 2006 a French subsidiary of a US company was fined €500,000 plus an ongoing fine of €20,000 per day for providing software and related technical documentation to its employees in the English language only... https://en.wikipedia.org/wiki/Language_policy_in_France
Це все тому, що англійська дуже впливає на французьку і витісняє з вжитку. А на українську дуже впливає кацапський язік, тому його треба пресувати такими ж штрафами.
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"Российские ресурсы RT и Sputnik организовали пропагандистскую
кампанию для влияния на выборы президента США, - доклад разведки США"
та правдивее ресурсов свет не видел.
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Такое чувство, что все знают как решить задачи, а сделать ничего не могут...
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Перша зиронька вже зийшла... )))
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Не послушал.
Вот он и результат.
Я 2 года назад предупреждл меркиль, что нужно закрыть рашу тудей.
Не послушала.
И вот результат - Меркиль проиграла выборы в 3-х ихних областях.
Также предупреждал олланда.
Оланд не послушал.
И где теперь оланд?
Ретинг оланда=0.
Кто следующий?
Польша??
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ВЫ лично предупреждали "обаму", "меркиль" и "олланда"?
Мда...
К полку "Сенаторов" на ЦН - пополнение... )))
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