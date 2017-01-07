Банда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция

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https://www.youtube.com/watch?v=SbWnRxAdADU
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Я думаю, что как минимум один из родителей среди этих.
Источник:http://censor.net.ua/n422458
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они не понимают что нужно работать, зарабатывать.... у вот в 34 года нету семьи, жены, детей, даже постоянной подруги (проститутки у которых я бываю более двух раз, не в счет), потому что время когда другие трахались, женились, стругали детей - я посвятил саморазвитию и карьере. а они настругали детей и перебиваются от получки к получке, завидуя тем кто работает 7 дней в неделю.
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При проживании вне Германии ты можешь получать пенсию заработанную только в Германии. Если же тебе назначена пенсия по стажу вне Германии как позднему переселенцу §4 то по выезду из Германии ты теряешь на нее право. Знаю о чем говорю, проходили.
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. ...а про украинскую, тут нихто ни ухом, ни мылом, ни рылом не слыхивал... -- а я в Совке, к примеру -- с 14 до 33 лет отколбасил... ...и налоги выплатил до копеечки...
Шо скажешь?
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может и цифра другая нарисовалась бы?
или только пенсион?
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спасибо.
не тупи.
разговор окончен.
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продолжаи ездить на метре, не отвлекаися...
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та у NY мне не в одно место не стучит.
Понадовится? полечу,
не на метре ето точно
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но тербующих от всех и все делают?
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ты из дурдома?
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хасана спроси - он все и про всех знает.
он даже знает, что столица бразилии, прости меня меня господи, Бразилия.
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