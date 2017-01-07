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Теги: воровство (495) задержание (4763) ограбление (1091) Нацполиция (5375) преступность (909) Донецкая область (3495)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Банда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция

В Покровске (Донецкая область) задержаны шесть человек, которые обворовывали пенсионеров, пользуясь их добротой и гостеприимством. На счету злоумышленников 8 краж, сумма ущерба - больше 50 тысяч гривен.

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Харьков, хоть и Сумской (это, конечно, круто. ЦЕНТР.однако) "РЕЦЕДИВИСТ" от слова " РЕЦИДИВ". И.И.И. Нет, в Харькове ты не учился..
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Під Авдіївкою відбулося бойове зіткнення, сили АТО відбили атаку - штаб.

https://www.youtube.com/watch?v=SbWnRxAdADU


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И как таких Земля носит... Ещё и ребёнку жизнь искалечили.
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Ей 12 лет. Она не подсудная. А если и точнее, её и арестовывать не имели права. Сообщают родителям. Если их нет то в социальную службу.
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Ворами оказались местные жители: четыре женщины (24, 27, 34 и 55 лет), 38-летний мужчина и 12-летняя девочка.

Я думаю, что как минимум один из родителей среди этих.
Источник:http://censor.net.ua/n422458
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Ну если так. Тогда надо было в социальную службу её передать.
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Это новорожденных нельзя разлучать с родителями.
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Я ж не утверждаю, что точно кто-тоиз родителей, но скорее всего девочка вряд ли бы занималась подобным с чужими людьми.
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По всякому бывает. Я же не о родителях. Я о ребенке.
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типичная цыганская схема. Они так уже лет 100 ходят.
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из нее канистра выростет, золотые ручки не получатся, долго учиться надо, а в хромосомах у нее способность к обучению не заложена, это же даунбас, пик мастерства там - разбой с ударом по голове битой, а не тонкая кража у богатого человека. эти вот тоже старух оббирали, потому что обворовать каого то по опасней сцут.
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из нее канистра вырастет и будет искать своего моторылу....история идет по кругу
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да таких моторыл вокруг валом, оглянись и присмотрись к людям, как с завистью смотрят на твой телефон, одежду, машину, думают что тебе хорошо и безпроблемно живется... дай им автомат в руки и скажи "делай что хочешь, тебе за это ничего не будет" - целый полк моторыл насобираеш.

они не понимают что нужно работать, зарабатывать.... у вот в 34 года нету семьи, жены, детей, даже постоянной подруги (проститутки у которых я бываю более двух раз, не в счет), потому что время когда другие трахались, женились, стругали детей - я посвятил саморазвитию и карьере. а они настругали детей и перебиваются от получки к получке, завидуя тем кто работает 7 дней в неделю.
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8 краж, сумма ущерба - больше 50 тысяч гривен. Источник: http://ua.censor.net.ua/f890891
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Так действуют цыгане! Ещё типа дайте ребёнка годовалого перепеленать, а другие в это время по шкафам лазят!
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"-и освободились из колонии около трех месяцев назад." по закону савченко, без вариантов.........
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...хотел во Львове квартиру на старость купить... ...но где мои 33 года? ...а теперь боюся -- малолеток особенно! ...*)
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...за бугром дешевле... ...в Новой Зелландии, грят, нехило...*)
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Али -- тут пенсия от 700 до 900. И всё! ...государство доплачивает до прожиточного минимума... ...а за 700 евр. -- где угодно, кроме Германии -- ...сам считай...*)
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В Черногории берите или в Болгарии , но возле моря .
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...а я об чём?! -- но не про любовь к своим пенсионерам в Бундесе...*)
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В Бечичи возле Будвы в свое время взял двухкомнатную квартиру за 35 000 евро .
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Неа , там средняя января +10 , кондюк тянет .
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Не особо раскатывай губу. В Германии на хитрую задницу есть что там с винтом.
При проживании вне Германии ты можешь получать пенсию заработанную только в Германии. Если же тебе назначена пенсия по стажу вне Германии как позднему переселенцу §4 то по выезду из Германии ты теряешь на нее право. Знаю о чем говорю, проходили.
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а сколько стоит здесь купить квартиру, если ты уже в годах,да и мир здесь тоже неустойчив.
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Достаточно ходить по Львову и зиговать и тебя не тронут, так все москали во Львове маскируются!
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...давай я тя нахуй пошлю? ...и забаню, шо б нихто не увидел...*)
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Как сразу на его пост слетелись руссотролли, как мухи на говно...
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Представляю , какими придурками они там выглядят .
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Еще два придурка лайкнули , эх кацапье бестолковое , хрен вы что когда построите с таким подходом .
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...а зачем мне покупать квартиру перед гробом?
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...кстати, не сочти за хуйловство -- российскую пенсию Бундес в учёт не берёт -- а платит свою по всем тарифам в плюс!
. ...а про украинскую, тут нихто ни ухом, ни мылом, ни рылом не слыхивал... -- а я в Совке, к примеру -- с 14 до 33 лет отколбасил... ...и налоги выплатил до копеечки...
Шо скажешь?
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Жить можно, но действительно надо перебираться. В Болгарию от нас ездят, но там дорогая электроэнергия и Черногория будет лучше. Еще покупают на Северном Кипре и в Анталье, но это уже не ЕС и язык турецкий. А украинская пенсия при таком стаже будет в 65 лет около 1200 грн., что совсем плохо.
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...ты мне это всё перепиши мелким почерком...*)
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Тебя трудно понять. У нас изменились пенсионные законы. Можешь найти, скачать и прочитать.
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...я в Украину не за пенсией езжу регулярно... ... а так ... ... -- Законы почитать, разве что ...*)
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Не знал Тарантино, где настоящее Криминальное чтиво...
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...чё ты смеёшся? -- россияне тут российскую пенсию получают! ...и Бундес это не учитывает в минус... -- и свою сверху даёт . У кореша с Алтая, с российской пенсией, накруг 1350 евр . выходит! ... шо б я так зарабатывал при жизни...*)
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работать не пробовал в бундесе?
может и цифра другая нарисовалась бы?
или только пенсион?
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...пробовал не работать ... -- работать выгодней вышло...*)
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...я такими советами был сыт ещё до двухтысячного года -- включительно. ...иди, мальчик -- строй твой коммунизм, в твоей отдельно взятой семье...*)
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*) ... а почём с Бруклина до Аэропорта на метро -- скажешь? ---
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$2 доллара на бензин, убогии.

продолжаи ездить на метре, не отвлекаися...
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..то есть --- ты не в курсах за общественный транспорт в Пиндосии ... ...ну извини... -- дыши в тряпочку, пукай в грелочку... Покец...*)
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ну не езжу я на общесвенном, как бы колеса есть.
та у NY мне не в одно место не стучит.
Понадовится? полечу,
не на метре ето точно
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чем вас таких, не фига в этои жизни не делающих,
но тербующих от всех и все делают?
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В етой сыкухи дорога только одна, в депутаты ВР Украины, там стариков оббирают похлеще и жрать ненадо у старушек выпрашиват.
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да-да...этим вскрыли самое большое зло...о внутренних оккупантах и ворах ни слова...
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о себе подумай. путин вас,овец,уже более 10 лет стрижет.
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рожаем детеи, растим детеи - а они воровками вырастают....
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чего ты меня спрашиваешь?
хасана спроси - он все и про всех знает.
он даже знает, что столица бразилии, прости меня меня господи, Бразилия.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБанда, в которую входила малолетняя девочка, ограбила 8 пенсионеров в Донецкой области, - полиция
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