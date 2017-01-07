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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия РФ (5904) обстрел (5051) ранение (1279) терроризм (19622) Донбасс (11747) Антитеррористическая операция (15496)
Тему создал: Цензор.НЕТ

32 обстрела зафиксированы сегодня на Донбассе, ранены 3 бойца, - штаб АТО

По состоянию на 18:00 7 января боевики на Донбассе продолжали обстрелы украинских позиций.

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Хлопці, одужуйте. Нема і іпонутих ні свят, ні спокою. Хай Господь Вас береже, рідні.
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Читаешь статью, "оккупанты", "боевики". Так, что у нас происходит? Если "оккупанты" почему мы с ними торгуем и торгуемся, если "боевики", , то почему они безнакаханно обстреливают наши позиции, и мы имеем каждый день как минимум раненных, а то и убитых.
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или рашка или запад,или оба прочертили безвизовому "красную линию". Отсюда все несостыковки
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Лучше бы на лбу этому уроду нарисовали эту линию
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во имя гешефта, сабж согласился бы и на лбу
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Это не только Вам непонятно, это непонятно практически всем адекватным жителям Украины, уже даже не говоря о истинных патриотах страны!!!
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-- Кобзарь! - ёпрстЭ -- нач. мед! -- почему в полку поголовная дизентерия и педикулёз ?!
-- Дык.... ...Вы ж, тов. майор, всё время в госпитале... (по белочке)
-- Я могу быть, где мне угодно! -- Я ж на тебя целый полк оставил!!!
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Почему Украину не защищают с оружием в руках те страны, что дали обязательство защиты взамен на сдачу яо?
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А ти читав те зобов"язання? Почитай і подумай над тим що там написано.
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Так то меморандум, а по сути намерения и не более. Проблема в другом, разоружение Кравчук и Чучма провели совсем не так, как предлагали США, а пошли на поводу Рашки.............вот вам и результат. Если бы Украина всё сделала правильно, то имела бы завод по производству топлива для АЭС, инвестиции и другую экономику..............но благодаря Кравчуку, Кучме, Ющенко, Януковичу и Воне всё просрали.
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У нас АТО ,а не війна офіційно,тому і немає належної підтримки.
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Якби влада була патріотично - українська, то змогла б попри все домогтися більшої допомоги чим зараз ми маємо.
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Была такая история. Мой дедушка - дальний родственник - подводник, месяц на глубине, вышел почитать стенгазету - а там стихи отвечающего за нажатие на яо кнопку. И таке понаписувано… В общем - вовремя беднягу сняли на лечение. Это совет пораскинуть мозгами.
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Когда уже подохнет хуйло и развалится его немытая педоРаша.
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даже если хуйло подохнет, то петрушки, юли, ахметовы, бойки, шуфричи и проч куда-то денутся?
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Они есть только благодаря нам, а если захотим, то их не станет как коммуняк.
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поэтому проблема процентов на 70% в нас самих. И улучшить нашу жизнь на 70% мы способны сами. А просто представь сценарий, что хуйло еще 30 лет протянет.. И Молдову, Грузию, Карабах затеял не хуйло...
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Хуйло столько не протянет, проблема в наших людях, многие ждут господина, который придёт и уберёт мусор, даст зарплату, пенсию и пожрать, но при этом сами ничего делать не хотят. Молятся на Вону, Ляшка, Бойка и прочих популлистов.
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еще раз повторю: не хуйло затеял Молдову, Грузию, Карабах...
"придёт и уберёт мусор..." - слишком лукаво. Если из месяца в месяц берут налог на уборку мусора, то пусть убирают..
"Молятся на Вону, Ляшка, Бойка и прочих популлистов" - тут соглашусь
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Хуйло олицетворение гнилого рузгого мира, вся история это показывает, то чЛенен, то Срален......Грозный ипр дерьмо.
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...гибнут Хлопцы... ...это плохо...
Вечная Скорбь нам!
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Смерть ворогам України! Бійцям нашим швидкого одужання і удачі в бою!
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Политолог из нароссии Белковский говорит.

Мне не нравятся кацапы, мягко говоря, я их ненавижу, но мне нравится то, что они говорят про нашего барыгу... вот такой сюрр получается...

"...Фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая Петру Порошенко, которая платит налоги по российским законам, и на что неоднократно обращал внимание Владимир Путин, президент Российской Федерации, - это синагога в Освенциме. Если ты объявляешь какую-то страну агрессором и врагом своей страны, наверное, ты не должен владеть собственностью на территории агрессора..."
По мнению политолога, Порошенко показал, что не собирается воевать за интересы Украины. "Он готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают"...
Как то так.... Дожились, с нас кацапы ржут!
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Не, мальчики и девочки, может хватит, на третьем году Войны, заниматься самообманом...
На ФБ выставлять картинки со свечками, по поводу и без повода писать "Слава Украине"... возмущаться в соц. сетях и призывать "кого то" идти на ВР, штурмовать, захватывать власть и восстанавливать справедливость и власть народа, и вот на завтра, на следующий день после этого захвата власти, уже видеть Украину в сахарных соплях, снежинках, эльфах, пукающих духами и прочих сказочных няшках?
Может реально будем смотреть на жизнь?

Что же делать?
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Внимание! Увага! Caution! Ахтунг!
На этой страничке оставляет каловые выделения российский тролли с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге. С утра завхоз завез туда партию «Боярышника».
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием стекломоя.
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов﻿, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Перед ними поставлена задача постоянно напоминать финно-угорцам с тюркскими хромосомами, что украинский Крым отныне принадлежит не крымским татарам и не грекам, которые построили 2500 лет тому назад в Феодосии крепость, а мордве, удмуртам, мари, коми, ханты, манси, чукче, якутам, бурятам, тувинцам, башкирам, саами, карелам, мокше, а Президент интернациональной Терроруссии - «великий гений».
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
На возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака», но уже под женской фамилией, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Тролль, получивший по мордасам под одним ником, тут же пакостит под другим именем, имитируя своих сторонников. Но при этом он повторяет в «чужих» комментариях свои грамматические ошибки, поскольку большую часть школьного времени провел наказанным стоя в углу класса. В слове «Дамбас» он делает сразу три ошибки.
Тролли большие мастера разжигать на Форумах словопрения, задавать кучу вопросов и смешивать «мух и котлеты» в одну кучу. За каждый Ваш ответ троллю ольгинский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Цензор.НЕТФорум Украины32 обстрела зафиксированы сегодня на Донбассе, ранены 3 бойца, - штаб АТО
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