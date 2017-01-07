32 обстрела зафиксированы сегодня на Донбассе, ранены 3 бойца, - штаб АТО

Muzoreva
, литвин
, kentstudent
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Богдан Подзізей
, oleole
, SergeLi
, Vadym Tsyrkalyuk
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Харьков Сумской
, Irina Dybonos 997870af
, Anastasiya Lisovskaya
, Egor Elk
, Влад 2
, Волелюб Степовий
, Vedana
, RustIck
, ГЕТЬМАН UA
, Maxim Ak-Murza
, Yurii Sliusarchuk
, Странник Виртуальный
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Филипп Филиппович Преображенск
, Faina L
, Baden
, Senator S 01a656ec
, ШуМаХер
, Женя-Женя
, Антонина Бернат
, Evgen Seriogin
, Andrey Bolcman
, циля
, Алексей Носов d8330900
, Sleid
, Олександр Терек
, den bolshoy
, Крокодил Гена
, путин999
, серджио def6ff91
, suruivan
, vivv555777
, Yaroslav Vinnitsa
, Саня Рига Латвия
, Тарас Затолочный
, Гыг с Вами
, Злий Грицько
, Mechanic
, Jancis
, сидней
, Supple Vine
, Lvbnhj
, три - пятнадцать
, armamagedoniks
, Андрей Лавриненко
, Борис Іванченко
, Крнкистадор
, частный сектор
, SergioDp
, Oleg Youryevich
, Слава Свобода777
, Vlad
, gsh
, счастливый даунбасенок
, Виктор Ли a3db1a1b
, Дмитрий Николаевич Позденский
, буков
, Прохожый
, Виктор Тот
, gonny
, East Clintwood
, Ольга Мартынюк b6557456
, Виктор Гончарук
, Andrian Gontsa
, Ybaldy
, Alex Kovalenko c051df8c
, Віктор Мирончук
, Серов свидомый
, valeria
, Митч
, Альфред Соломонович
, Боб_1234
, Рыболов Уклейкин
, dandelion wine
, John Observer
, Ali Hasan
, Nov
, Алекс Фибер
, ternopol
, Anatoly Filatov
, igorpesec
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, Салаутдин
, Kick Ban
, Tatyana Pomolova
, Vladimir Bushan
, JulyusCaesar
, 133133
, України вірний ж-д
, Kenzo 065c7258
, Dima30
, Zadorog
, Gena Genadiy
, Жыве Беларусь
, Hehe
, Alexandr Slavich
, Одессит и Горжусь Этим
, Андрей Бигма
, комэск Титаренко
, илюк валентин
, Чубака
, Din Rid 02c201a4
, Dmitriy B.
, Яукр
, Андрей Андреев a9778f9c
, Алекс Глухих
, молодой рабочий
, Євген Дусик
, Bandera Rosa
, Fedir Syzyi
, Вова Индюков
, Art Severin
, Одеса-Україна
, Третий армагедец
, Чайка Київ
, Алла Новосад 5b57f84f
, Сергей Андрейчев
, Путенбох
, курвиметр
, Who is Who
, monah 58f1317c
, Павло Бубенко
, Vladimir Shcherbak
, Анатолій Мафтюк
, З Україною в серці
, Rjr
, Роман Крамарчук
, Андрей Соловьев 58f40cff
, ALEX BLACK
, Эдвардд
, Algis
, Anatolii Oliynuk
, Garsia UA
, Олег Хардин
, ольвія
, lezyo
, Павел 44 521f088a
, botoks
, Сергій Кузьмук
, Elena Drozd
, Данко Сердечный
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Дід Василь
, Алексей Алексеев 7da96214
, Sophia-Maria Duglass
, Вдадис Зворыкин
, Elena 086ce01a
, Агамемнон
, Владимир Лобанов
, Веселий сумчанин
, Боец диванных войск
, Vlad749bfdLozanov
, антиватник черниговский
Игорь Мельник 1e80ecc1, Харьков Сумской, Yurii Sliusarchuk, Egor Elk, циля, Baden, Григорий Барковский 5bc4f112, Волелюб Степовий, Andrey Bolcman, SergeLi, три - пятнадцать, Oleg Youryevich, Злий Грицько, Гыг с Вами, Senator S 01a656ec, Саня Рига Латвия, RustIck, серджио def6ff91, Maxim Ak-Murza, armamagedoniks, East Clintwood, Lvbnhj, Irina Dybonos 997870af, Vadym Tsyrkalyuk, Ольга Мартынюк b6557456, Прохожый, Серов свидомый, Слава Свобода777, ГЕТЬМАН UA, Альфред Соломонович, Vlad, suruivan, литвин, Антонина Бернат, John Observer, Andrian Gontsa, Ali Hasan, vivv555777, Виктор Ли a3db1a1b, Салаутдин, Supple Vine, путин999, Jancis, счастливый даунбасенок, Dmitriy B., Чубака, kentstudent, буков, Alexandr Slavich, Сергей Андрейчев, Vladimir Shcherbak, valeria, Anastasiya Lisovskaya, Bandera Rosa, З Україною в серці, Nov, курвиметр, Олександр Терек, Who is Who, Путенбох, Alex Kovalenko c051df8c, ольвія, Вдадис Зворыкин, молодой рабочий, Вова Индюков
Всего на сайте: 227 писателей
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-- Дык.... ...Вы ж, тов. майор, всё время в госпитале... (по белочке)
-- Я могу быть, где мне угодно! -- Я ж на тебя целый полк оставил!!!
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"придёт и уберёт мусор..." - слишком лукаво. Если из месяца в месяц берут налог на уборку мусора, то пусть убирают..
"Молятся на Вону, Ляшка, Бойка и прочих популлистов" - тут соглашусь
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Вечная Скорбь нам!
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Мне не нравятся кацапы, мягко говоря, я их ненавижу, но мне нравится то, что они говорят про нашего барыгу... вот такой сюрр получается...
"...Фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая Петру Порошенко, которая платит налоги по российским законам, и на что неоднократно обращал внимание Владимир Путин, президент Российской Федерации, - это синагога в Освенциме. Если ты объявляешь какую-то страну агрессором и врагом своей страны, наверное, ты не должен владеть собственностью на территории агрессора..."
По мнению политолога, Порошенко показал, что не собирается воевать за интересы Украины. "Он готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают"...
Как то так.... Дожились, с нас кацапы ржут!
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На ФБ выставлять картинки со свечками, по поводу и без повода писать "Слава Украине"... возмущаться в соц. сетях и призывать "кого то" идти на ВР, штурмовать, захватывать власть и восстанавливать справедливость и власть народа, и вот на завтра, на следующий день после этого захвата власти, уже видеть Украину в сахарных соплях, снежинках, эльфах, пукающих духами и прочих сказочных няшках?
Может реально будем смотреть на жизнь?
Что же делать?
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На этой страничке оставляет каловые выделения российский тролли с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге. С утра завхоз завез туда партию «Боярышника».
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием стекломоя.
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Перед ними поставлена задача постоянно напоминать финно-угорцам с тюркскими хромосомами, что украинский Крым отныне принадлежит не крымским татарам и не грекам, которые построили 2500 лет тому назад в Феодосии крепость, а мордве, удмуртам, мари, коми, ханты, манси, чукче, якутам, бурятам, тувинцам, башкирам, саами, карелам, мокше, а Президент интернациональной Терроруссии - «великий гений».
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
На возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака», но уже под женской фамилией, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Тролль, получивший по мордасам под одним ником, тут же пакостит под другим именем, имитируя своих сторонников. Но при этом он повторяет в «чужих» комментариях свои грамматические ошибки, поскольку большую часть школьного времени провел наказанным стоя в углу класса. В слове «Дамбас» он делает сразу три ошибки.
Тролли большие мастера разжигать на Форумах словопрения, задавать кучу вопросов и смешивать «мух и котлеты» в одну кучу. За каждый Ваш ответ троллю ольгинский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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