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Теги: выборы (21373) киберпреступление (190) Китай (916) Президент (4377) разведка (1449) Россия (64550) США (11582) хакер (514) Трамп (403) кибербезопасность (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии и государственных учреждений США.

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помните, как Трамп говорил, что он не верит что Россия причастна к кибератакам, мол у него одного есть сведения, которых нет у разведки США? мне одному интересно, что там Трамп обнародовать в среду-четверг хотел?
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Да, в этом и есть смысл шизофрении.
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А это он основывался на заявлениях владельца WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который "усомнился во вмешательстве российских хакеров в выборы в США".

Правда, потом сам Ассанж признал, что материалы, полученные в результате взлома серверов Демократической партии, действительно могли быть ему переданы через третьих лиц российскими спецслужбами. И, в этой связи, "железная уверенность" Трампа, что разведсообщество США в этом вопросе "лепит горбатого", лопнула как мыльный пузырь. А после ознакомления с полным докладом ЦРУ, ФБР и АНБ США ( в т.ч. с его секретной частью), он запел совсем по другому.
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ватаны, вместо того шоб на Цензоре сидеть, быстро метнулись в свои подьезды и по запаху мочи, определили , это Трамп и ли ещё Обама ...хыыыы
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а у вас не ссут ?
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Трамп признал

...теперь у него погоняло Трахман...*)
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Похоже, по "местному колориту" Трампушка значительно превзойдёт Джеймса Эрла Картера.
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Китай "наїжджає" на Росію і Росія вирішила руками США в особі Трампа послабити Китай?
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Вова думал, что Трамп дедушка-одуванчик, древний маразматик и политический импотент, а оказывается, может вдуть кремлядь по самые искандеры. Рейган тоже клоуном казался.
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Эт точно! Почему Порошенко не уходит?
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Извини,не буду отвечать,я думаю Вы лучше меня должны знать что происходит в Вашей стране.
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Додик ,статья про Тпамра. Тебе Порох уже везде мерещится. Попроси у санитаров гелоперидолом тебя ширнуть ,а то окончательно сойдешь с ума
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Тебе легче! Ты плитку соевого рошена сожрал, и полегчало!!!
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А вы друзья, как не садитесь - но в музыканты не годитесь!
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...Трамп не схотів повторити долю Ніксолна...не зовсім без мозоку...
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трамп признал, что его к власти привел друг владимир?
не верю - сьедет рыжии на гнедои кобыле...
и 8 раз повторит:
you think folks it was russia?
do you really think it was russia?.
whatever you think it was not russia.
мамои клянусь не она.
(и пальчик к небу для убедительности)
well, folks, I'm telling you - there is no evidence it was russia
ну и так далее....
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срочно подключайте Залдостанова.это спец по русофобии
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подкрастьте мотоциклиста - бо ж без слез на ето смотреть невозможно...
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Украинцам нужно готовится к большой войне.Это очевидно,глядя на западных п..сов.Украина понад усе.
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Трамп агент ЦРУ, развёл плешивого педофила как последнего лоха
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как не крути.не верти..но американской конрразведке трампуша будет верить всегда больше нежели куйлу
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https://www.youtube.com/watch?v=rbpZfbWbVuY

Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою,
И если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я.

- Постой, чудак! Она ж наводчица!
Зачем? - Да так! Уж очень хочется!
- Постой, чудак! У нас компания,
Пойдем в кабак, зальем желание.

- Сегодня вы меня не пачкайте,
Сегодня пьянка мне до лампочки,
Сегодня Нинка соглашается,
Сегодня жизнь моя решается.

- Ну, и дела же с этой Нинкою,
Она жила со всей Ордынкою,
И с нею спать - ну кто захочет сам?
- А мне плевать, мне очень хочется.

Сказала - любит. Все, заметано.
- Отвечу рупь за сто, что врет она,
Она ж сама ко всем ведь просится...
- А мне чего, мне очень хочется.

- Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица...
- Плевать на это - очень хочется.

Все говорят, что не красавица,
А мне такие больше нравятся.
Ну что ж такого, что наводчица?
А мне еще сильнее хочется.

(c)
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Радость-то какая... Только толку то этого никакого. Он окончательно признан президентом. И отвергнуты все обвинения во взломе.
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А Никсона признавали "окончательно" президентом, или нет?
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а Сенат собирёт коммисию для раследования, которая скажет шо да ))) смокчи, кацапчик
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Ты не здесь это пиши, а сенату. Может он не читает цензор и не знает о том, что должен собраться по этому поводу.
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Гаврила, наконец, разулся.Хуйло его на трон привёл.
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Признал!
Правда с оговоркой, что эти атаки ни как не повлияли на ход выборов, так как не было факта взлома машин для голосования...
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Перестаньте. Такое признание признанием не считается. Он хочет наладить отношения в Кремлём вопреки всему.
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О как...
А какое тогда считается?
Нужно за красное держаться и при этом клясться "Дедушкой Лениным"?
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еще етот нафталин вытащили из гроба практически.
бздержинского...
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у него не было другого выбора как признать, иначе он бы плевал против ветра. Но оговорочка какая "абсолютно не повлияло на результат выборов"! Вот слово " абсолютно" здесь явно лишнее.

А вообще ему не позавидуешь, каждый теперь сидит и думает: так может быть все-таки повлияло? Или повлияло, но не абсолютно?
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Можно подумать что Трамп когда либо отрицал что российские хакеры пытаются взломать компьютерные сети США. Речь шла об том повлияло ли это на результаты выборов. Трамп утверждал, и продолжает утверждать, что "это абсолютно не повлияло на результат выборов", в чем его поддерживает большинство американцев. Более того, спецслужбы США заявили что у них нет доказательств противного.
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какие ваши доказательства?
мы етот мышиныи писк слышим уже 3 года....
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Большинство американцев за Рыжее хуйло не голосовали. Как же это самое большинство может это Рыжее хуйло в чем-то поддерживать? особенно после его публичных призывов к московии вломать побольше почты его противников.
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Элементарно, Ватсон. В отличии от Клинтон, Трамп пообещал вплотную заняться решением внутренних проблем США, вот его и избрали Президентом. К тому же, значительное большинство американцев осознает что главная геополитическая угроза США исходит от Китая а вовсе не от России.
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Dавайте не будем,Холмс.Рыжий от большей части своих обещаний отказался уже через неделю после выборов.Все 17 агентств нацбезопасности и разведки единогласно определяют как раз стану-помойку как главного врага,а ко мнению тех,кто мычал хором "Build The Wall!!!" and "Lock her Up!!!" я бы не стал прислушиваться,т.к. всех их публично обьявил лохами сам Рыжий.
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Slava Rabinovich
7 год. ·

Да уж... кто рулит ОПГ и всей Россией... В химической школе 3 по химии, физике, математике, геометрии... Чмо, реальное тупое чмо! С таким средним баллом в ЛГУ можно было поступить только по «спортивной квоте», организованной Лёней-самбистом (Леонидом Усвяцовым, преступным авторитетом-рецидивистом). Чмо, реальное тупое чмо! Какая мерзость! И «юрист» из него точно такой же, и «кандидат экономических наук» не лучше. Презираю.


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Жесть, по всем основным педметам тройки,
и это ничтожество управляет россией, хм.
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так оно углубленный химик как у него с пением
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Какой то през в США появился, Много говорит что нет , потом говорит что да .И еще говорят что чмо и хуйло друзья.Это правда?
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Ликвидация Путина. Блогер объяснил, почему хозяина Кремля "выведут из игры"

Сегодня, 18:37



Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, или импичмент, считает Рабинович.

Блогер объяснил, почему Путина «выведут из игры»Reuters
Используя в борьбе против США грязные методы, президент РФ Владимир Путин не понимает главную проблему - значение слов "национальные интересы США" для тех людей, которые избираются в институты американской государственной власти - для президента США, для Конгресса, Сената и Верховного Суда.
Об этом финансист и блогер Слава Рабинович написал в Facebook.
"Путин не понимает и не может понять, что такие его действия против национальных интересов США уже привели к тому, что он объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры. Будет элиминирован. Его слишком "крутые" действия против самых базовых национальных интересов США не подразумевают иного сценария", - пишет он.
"Американская разведка только что опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию "вмешательства" в выборы в США", - говорится в документе. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин перешёл красную черту на нашей территории и теперь будет выведен из игры", - подразумевается между строк", - считает Рабинович.
"Мой 30-летний опыт изучения принципа защиты "национальных интересов США" говорит о том, что решение о ликвидации Путина принято и будет приведено в исполнение", - подчеркнул финансист.
"Многие возразят - мол, США ничего не могли поделать с "Империей Зла" на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, "Империя Зла" уже не та: "встования с кален" сами знаете, не получилось… Во-вторых, во времена СССР т.н. "советские элиты" не имели интересов на Западе, а сейчас имеют, причём самые для них главные. В-третьих, эра Интернета ускоряет время.
А насчёт Трампа… Есть только два варианта. Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, как они сейчас понимаются двумя другими ветвями американской государственной власти, или импичмент - это самое хорошее, что ждёт Трампа. Ибо хуже импичмента бывает только импичмент и суд за государственную измену сразу после импичмента", - добавил Рабинович.
Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин - не в нашей команде.
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хуйло ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНЬЯ:
Трамп СЕГОДНЯ "чмо" али "кореш" ???!!!
===
ЭВРИКА !!!
хуйло должен объявить директиву (неуверен или он знает что это) на использование 2х лозунгов:
1. Трамп "чмо", но любимое.
2. Трамп "кореш", но поганец.
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пипец всем - они рождеие Христа с Воскресением перепутают точно.
Може оленями наклеики?
оленеводам ето ближе...
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Похоже,Трамп "повзрослел",как его попросил руководитель разведки.....Путин обломался снова.
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Так, ё-тить и Трампушка ужо не тот? Трамп-таки тоже ЧМО???Не идёть на поводу у Пуйтлера?.... Обамку будут вспоминать и плакать!!! Хоть и гадил по подъездам...
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Как хотите, а я верю Ванге. Трампу не быть президентом.
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Все предсказания Ванги КГБ давно собрало и засекретило! Вместо них написали то что им нужно было! Так что продолжай верить!
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Я читал про Курск и думал какой бред, а потом утонула лодка. Что ж не до конца засекретили?
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Трамп не признавал потому что боялся что его признание может повлиять на выборы! После того как его остаточно утвердили он признал, боятся больше нечего! То ли еще будет!
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Трамп в конечном случае скорее всего окажется для рашки плохим.Для Украины важно,чтоб это случилось быстро.
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Теперь и против Китая ведут санкции ?
Всё таки коммунисты пытаются управлять Демократией США.
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Плешивую крысу-хуйло загнали в угол. Ей песда, но крыса-хуйло ещё может укусить, перед тем, как её раздавят окончательно.
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Он также добавил, что американское правительство, организации и бизнес должны остановить кибератаки... Или не правильный перевод или Шо то Трамп бредит. Как можно остановить кибератаки? Ну разве, что мордору инет отрубить или ядрЁную бомбу на кремль сбросить...
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Сдаётся мне, Трамп вы*бет и высушит Рашу так, как Обаме и не снилось.
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Хоть в чем то его уже убедили, это прогресс. Но дров Трамп наломает. Чуйка
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США
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