Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США

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Правда, потом сам Ассанж признал, что материалы, полученные в результате взлома серверов Демократической партии, действительно могли быть ему переданы через третьих лиц российскими спецслужбами. И, в этой связи, "железная уверенность" Трампа, что разведсообщество США в этом вопросе "лепит горбатого", лопнула как мыльный пузырь. А после ознакомления с полным докладом ЦРУ, ФБР и АНБ США ( в т.ч. с его секретной частью), он запел совсем по другому.
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...теперь у него погоняло Трахман...*)
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а предидущее чмо!
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не верю - сьедет рыжии на гнедои кобыле...
и 8 раз повторит:
you think folks it was russia?
do you really think it was russia?.
whatever you think it was not russia.
мамои клянусь не она.
(и пальчик к небу для убедительности)
well, folks, I'm telling you - there is no evidence it was russia
ну и так далее....
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Я смотрю,
Трамп закапывается все глубже
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Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою,
И если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я.
- Постой, чудак! Она ж наводчица!
Зачем? - Да так! Уж очень хочется!
- Постой, чудак! У нас компания,
Пойдем в кабак, зальем желание.
- Сегодня вы меня не пачкайте,
Сегодня пьянка мне до лампочки,
Сегодня Нинка соглашается,
Сегодня жизнь моя решается.
- Ну, и дела же с этой Нинкою,
Она жила со всей Ордынкою,
И с нею спать - ну кто захочет сам?
- А мне плевать, мне очень хочется.
Сказала - любит. Все, заметано.
- Отвечу рупь за сто, что врет она,
Она ж сама ко всем ведь просится...
- А мне чего, мне очень хочется.
- Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица...
- Плевать на это - очень хочется.
Все говорят, что не красавица,
А мне такие больше нравятся.
Ну что ж такого, что наводчица?
А мне еще сильнее хочется.
(c)
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Правда с оговоркой, что эти атаки ни как не повлияли на ход выборов, так как не было факта взлома машин для голосования...
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А какое тогда считается?
Нужно за красное держаться и при этом клясться "Дедушкой Лениным"?
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бздержинского...
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А вообще ему не позавидуешь, каждый теперь сидит и думает: так может быть все-таки повлияло? Или повлияло, но не абсолютно?
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они не ездибилные.
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мы етот мышиныи писк слышим уже 3 года....
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7 год. ·
Да уж... кто рулит ОПГ и всей Россией... В химической школе 3 по химии, физике, математике, геометрии... Чмо, реальное тупое чмо! С таким средним баллом в ЛГУ можно было поступить только по «спортивной квоте», организованной Лёней-самбистом (Леонидом Усвяцовым, преступным авторитетом-рецидивистом). Чмо, реальное тупое чмо! Какая мерзость! И «юрист» из него точно такой же, и «кандидат экономических наук» не лучше. Презираю.
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и это ничтожество управляет россией, хм.
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пока все.
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Сегодня, 18:37
Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, или импичмент, считает Рабинович.
Блогер объяснил, почему Путина «выведут из игры»Reuters
Используя в борьбе против США грязные методы, президент РФ Владимир Путин не понимает главную проблему - значение слов "национальные интересы США" для тех людей, которые избираются в институты американской государственной власти - для президента США, для Конгресса, Сената и Верховного Суда.
Об этом финансист и блогер Слава Рабинович написал в Facebook.
"Путин не понимает и не может понять, что такие его действия против национальных интересов США уже привели к тому, что он объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры. Будет элиминирован. Его слишком "крутые" действия против самых базовых национальных интересов США не подразумевают иного сценария", - пишет он.
"Американская разведка только что опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию "вмешательства" в выборы в США", - говорится в документе. "Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин перешёл красную черту на нашей территории и теперь будет выведен из игры", - подразумевается между строк", - считает Рабинович.
"Мой 30-летний опыт изучения принципа защиты "национальных интересов США" говорит о том, что решение о ликвидации Путина принято и будет приведено в исполнение", - подчеркнул финансист.
"Многие возразят - мол, США ничего не могли поделать с "Империей Зла" на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, "Империя Зла" уже не та: "встования с кален" сами знаете, не получилось… Во-вторых, во времена СССР т.н. "советские элиты" не имели интересов на Западе, а сейчас имеют, причём самые для них главные. В-третьих, эра Интернета ускоряет время.
А насчёт Трампа… Есть только два варианта. Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, как они сейчас понимаются двумя другими ветвями американской государственной власти, или импичмент - это самое хорошее, что ждёт Трампа. Ибо хуже импичмента бывает только импичмент и суд за государственную измену сразу после импичмента", - добавил Рабинович.
Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин - не в нашей команде.
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Трамп СЕГОДНЯ "чмо" али "кореш" ???!!!
===
ЭВРИКА !!!
хуйло должен объявить директиву (неуверен или он знает что это) на использование 2х лозунгов:
1. Трамп "чмо", но любимое.
2. Трамп "кореш", но поганец.
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Може оленями наклеики?
оленеводам ето ближе...
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http://antikor.com.ua/articles/145478-ja_boljshe_ponimala_berkut__savchenko_o_svoem_otnoshenii_k_evromajdanu
...
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Теперь и против Китая ведут санкции ?
Всё таки коммунисты пытаются управлять Демократией США.
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