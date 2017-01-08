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Теги: Киевская область (1315) нападение (1538) Нацполиция (5375) смерть (4314) собаки (132) жертва (120)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)

В Киевской области собаки напали на мужчину. От полученных травм он скончался.

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я б власнику псів обрубав всі кінцівки, підпалив його хату, сів на лавочку і дивився, як він намагається виповзти на окровавлених культяпках
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Такие трагедии происходят периодически, еще чаще происходят случаи, когда собаки делают людей калеками или нападая ранят людей и рвут на людях одежду.
А происходит это потому, что полиция на людей с собаками не обращает никакого внимания, отсюда безответственность хозяев собак, их наплевательское отношение на закон и окружающих людей.
Также такому положению вещей способствует сам закон с смехотворными штрафами стимулирующий безответственность хозяев собак.
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Резюме - ЕСТЬ ХОЗЯИН собаки, есть собака, есть результат( Зачем устраивать баталии... ВсЁ понятно и доступно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)
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