43072 603Теги: Киевская область (1315) нападение (1538) Нацполиция (5375) смерть (4314) собаки (132) жертва (120) Тему создал: Цензор.НЕТ07.01.17 23:03 Четыре овчарки загрызли бойца АТО Томилина на Киевщине, - ОГА (обновлено)В Киевской области собаки напали на мужчину. От полученных травм он скончался. читать источник x Мне нравится
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А происходит это потому, что полиция на людей с собаками не обращает никакого внимания, отсюда безответственность хозяев собак, их наплевательское отношение на закон и окружающих людей.
Также такому положению вещей способствует сам закон с смехотворными штрафами стимулирующий безответственность хозяев собак.
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