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Теги: НАТО (5104) Россия (64550) США (11582) Евросоюз (11428)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе

США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку и нарываются на жесткий ответ со стороны России.

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этот клинцевич полный кретин, или претворяется ? ... данный шаг согласован с новой администрацией ... и чем вы ответите, путлеровцы ? ... итак уже все, что можно, стянуто к западным границам ... а с Востока передислокация не получится, этого НОАК ждет, дожидается ... :*-) ...

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а вони УСЕРУТСЯ .... ОТАК ЩОБ ЗАХІД побачив.....
Ідіот , не розуміє що ЗАХІД МОЖЕ ЧИХОМ прикінчити кацапію....
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Рашка летает стратегическими бомберами с ЯО вдоль границ Европы, нарушает границы самолетами и подводными лодками, грозится из ТВ дойти до Берлина - а потом такая а че это они вооружаются.
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Зажгут спичку возле своей бензоколонки и изрекут "А у нас бабахнет громше..."
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Для начала - отключат воду в Москве. Если США и НАТО не одумаются, то и канализацию.
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Диплом об окончании )(уйлом средней школы с углублённым изучением химии . Оно насколько сильно "углубилось в химию" что получило по основному предмету тройку. По физике и геометрии то же самое.
Опубликовал эту копию в Facebook Российский финансист Слава Рабинович. "С таким средним баллом в ЛГУ можно было поступить только по "спортивной квоте", организованной Леней-самбистом (Леонидом Усвяцовым, преступным авторитетом-рецидивистом)", - уверен он".


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Не скажите. А мельдоний спортсменам? Ну, чтобы "быстрее, выше, сильнее".
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Кароче, народ, тут такая тема....

"
мой сасед когда-то купил себе новый телевизар, - я прамалчал.. Патом паменял на плоский и павесил у себя в кухне, пахвастался мне...
я сдержано сказал, что всякое может случица с новай техникой... И ано так и случилась, када я кабель перегрыз на спор.... Сасед, жмот, не захател аплачивать мне бальничный, мудак!...

Патом, гад, он купил у саседа с другова подьезда монитор, причем апять с плоским экранам, пачти новый! причем бесплатно от него получил мышку и клавиатуру!...
А мне такой радасти не давали, реально жмоты... Относятся ко мне как какому-то мусару... Причем пачему-та брата моего всегда вспаминают, следователем в нашем районе работает... надо будет ему пажалаваця, давно он к ним уже не заходил с братками ребятами...
Но я их предупредил, что так нельзя, ведь он ближе мой сасед, чем ево.... Но он сигнариравал меня!
Вот нагласть!

Патом слышу, он сваей жене, которая, су...а, не захатела за меня замуж - а вы не представляете, как я за ней ухажывал! - еще и новую стиральную машинку купил, падла!
Ну, это уже ни в какие варота не лезет! Када я вежливо папрасил пастирать маи трусы и партянки - ани мне НЕвежливо адказали, и паслали - а я там уже был, и вазвращаться они не имеют права меня заставить!!
Я хател милицию вызвать, но пожалел нищебродов - не хател братку праздник портить, атвлекать - ани тагда покрупнее дельца брали, который, как и эти, тоже не хател делиться!

Патом я как-то захадил к ним в гости, не сильна ани мне абрадовались, но я был с ребенком, он сильна хател новую игрушку их сына пасмотреть, то пустили, говорят что "сжалились" - зачем мне их жалость, если я их презираю?!
И вот что странна - все пачиму-та то нос закрывают, то чихают, то платками прикрываются... И деньги, каторые я им был должен, в перчатках пересчитывают, некоторые атдают, гаварят, чтобы я паменял их.. Но када я сказал, что деньги из кассы, - то палегче стали атнаситься....

И, пака они пересчитывали мелкие купюры, тут я в спомнил и па срочнай патребности зашел в их туалет - прикиньте, там эта машинка стаит, на меня смотрит и циферками на меня светит, рот адкрыла и зубьями скалит! - вот я от страха падскальзнулся и им случайна трубу и зацепил и вырвал, после чево на меня пасыпались банки - на одной писало "ШанельН5" - и паразбивались а кафель - так кроме таво, что - я подозреваю, что это была правакация на меня, паэтаму про трубу не сказал - так ани патом, в отместку, взяли и залили меня, хатя доказать, что эта я им трубу парвал - не могут, негодяи!
Мая жена еще и ругала меня, пачиму я праванялся этим шанелем, я ее не зашел и хотябы не обнял, а сразу в больницу паперся - не скрепный, якобы, я стал!...
А эти дактара! - смотрят на меня, атварачиваюца и лыбу давят! Говорят "аденьте хоть халат, не позорьтесь", и маски надевают, окна адкрывают...

Патом он сцацкался еще с другими саседами по "клетке", ниже меня живут - и атдал им сваю старую бранированную дверь, себе новую паставил, с двумя замками и дамафонам..
Ага, решили все себе атгорадиться, - говорят от меня.. Но я ведь вежливый, только нагой пинал их дверь, когда входил - а ани, слушайте, мне претензии выставляют! Абнаглели па чернаму!

А патом, прикиньте, те саседи, каторым дверь падарили, в атветку подарили ему камеру, теперь он видит, как я паднимаюсь к соседке, и ржет с меня - гаварит, "пачиму твоя соседка беззубая - небось от таво, что ты неверна ей трубы чистишь своим железным йоржиком, которым нас пугал?"...

Еще и накинулись на меня, гаварят, что я в лифте сру, а если лифт не работает - так возле нево! Так блин, а как иначе? я же не успеваю к себе дамой дабраться, а у них теперь дверь закрыта пастаянно, я даже малатком и стамескай не смог выкавырять замок... Но я веть бумажкой прикрыл какаки! - чево ани еще хатят?! дебилы!

Ну, кароче, после тово, как сасед с другого дома разместил у них сваи музыкальные калонки - я не стерпел уже! Хватит!
Они реально нарываются на жесткий атвет с маей стараны!....
пайду врубаю музыку на всю катушку, и пусть стены рассыпятся - но я им этого всего не прощу!!
"

p.s. Все события выдуманы, и все переносные совпадения и символические сходства с Великой и Необьятной считать случайностью...
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США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны",...Ну-ну, давайте пидаРаши, покажите уже на что вы способны, у вас есть шанс...Это вам не мы и не Сирия.надеюсь, хоть теперь пизды получите!
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"И потекла по глиняным ножкам 3/14дерации жидкая пука, и начали дегинералы слюни сопливые, пополам с навозом по двухголовым попугаям на погонах размазывать, грозя "жёстким ответом адекватным" супостату, за дела загранично-заморские, которые их самих не касаются, так как рылом своим паскудным не вышли, да на кои ни кто у плешивенького скомороха дозволу спрашивать и не собирался"...
(из былин новейшей истории х@йлостанской 3/14дерации)...
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главное что ватофалы хавали и слезно мычали мы сильные...
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жаль, шо маньку лаврову ешо не выслали из США..то -то было бы ржание...хотя хто зна ..хто зна....
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Американцы такое любят: вульгарное и бесстыжее, если она им ещё и канкан им спляшет, то будет 46-й президент на нашу голову
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А очечко-то жим-жим. Чем отвечать-то собираются, продукцией Уралвагонзавода?
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Ее еще на сувениры не разобрали? Что то долго про нее молчат
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Почему молчат? Информации много в сети, и по заказам и на Ютюбе с испытаний.
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Жесткий ответ это балалайки с матрешками перестанете поставлять в Европу ?).
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Разработают новый тип покрышек для растопки "аДЫМерала кузнецова"...
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Ну, если член Совфеда РФ сказал, то оно конечно. Вот если бы он подумал, так у члена хоть и есть головка, но мозгов нет. Кто ту росисю трогал? Никто. Все было себе тихо-мирно, торговали-продавали, бабла наживали. НАТО сдувалось себе потихоньку за ненадобностью. Так нет, росиському психопату империю захотелось.
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демократки, уверяли кореша, не берут с советских граждан ни шиша. (с)
не подтверждено ни разу
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США ,в отличие от Турции,не поставляли в РФ помидоры и поэтому давить продукт бульдозерами у Рашки не получится...Какой ещё "жёсткий ответ" может дать Рашка? ))
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Действительно, член Совфеда, причем обрезанный. Но никак не мозг.
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Это вы ещё забыли упомянуть последние "сколковские" разработки в сфере лепки петухов из гавна и передовые технологии в лечении вавок на коленке подорожникомъ!
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Пора Трампу поставить зарвавшихся придурков с их угрозами на положеное им место.
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Ответ Раисиссии будет эпичен. Россиянам запретят жрать ещё 10 сортов сыра.
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Цензор.НЕТФорум Украины"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе
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