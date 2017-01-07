"США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе

Muzoreva
, литвин
, kentstudent
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, Богдан Подзізей
, oleole
, SergeLi
, Vadym Tsyrkalyuk
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Харьков Сумской
, Irina Dybonos 997870af
, Anastasiya Lisovskaya
, Egor Elk
, Влад 2
, Волелюб Степовий
, Vedana
, RustIck
, ГЕТЬМАН UA
, Maxim Ak-Murza
, Yurii Sliusarchuk
, Странник Виртуальный
, Григорий Барковский 5bc4f112
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, Faina L
, Baden
, Senator S 01a656ec
, ШуМаХер
, Женя-Женя
, Антонина Бернат
, Evgen Seriogin
, Andrey Bolcman
, циля
, Алексей Носов d8330900
, Sleid
, Олександр Терек
, den bolshoy
, Крокодил Гена
, путин999
, серджио def6ff91
, suruivan
, vivv555777
, Yaroslav Vinnitsa
, Саня Рига Латвия
, Тарас Затолочный
, Гыг с Вами
, Злий Грицько
, Mechanic
, Jancis
, сидней
, Supple Vine
, Lvbnhj
, три - пятнадцать
, armamagedoniks
, Андрей Лавриненко
, Борис Іванченко
, Крнкистадор
, частный сектор
, SergioDp
, Oleg Youryevich
, Слава Свобода777
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, gsh
, счастливый даунбасенок
, Виктор Ли a3db1a1b
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, буков
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, gonny
, East Clintwood
, Ольга Мартынюк b6557456
, Виктор Гончарук
, Andrian Gontsa
, Ybaldy
, Alex Kovalenko c051df8c
, Віктор Мирончук
, Серов свидомый
, valeria
, Митч
, Альфред Соломонович
, Боб_1234
, Рыболов Уклейкин
, dandelion wine
, John Observer
, Ali Hasan
, Nov
, Алекс Фибер
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, Anatoly Filatov
, igorpesec
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, Vladimir Bushan
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, 133133
, України вірний ж-д
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, Dima30
, Zadorog
, Gena Genadiy
, Жыве Беларусь
, Hehe
, Alexandr Slavich
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, комэск Титаренко
, илюк валентин
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, Андрей Андреев a9778f9c
, Алекс Глухих
, молодой рабочий
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, Fedir Syzyi
, Вова Индюков
, Art Severin
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, Третий армагедец
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, Путенбох
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, Who is Who
, monah 58f1317c
, Павло Бубенко
, Vladimir Shcherbak
, Анатолій Мафтюк
, З Україною в серці
, Rjr
, Роман Крамарчук
, Андрей Соловьев 58f40cff
, ALEX BLACK
, Эдвардд
, Algis
, Anatolii Oliynuk
, Garsia UA
, Олег Хардин
, ольвія
, lezyo
, Павел 44 521f088a
, botoks
, Сергій Кузьмук
, Elena Drozd
, Данко Сердечный
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Дід Василь
, Алексей Алексеев 7da96214
, Sophia-Maria Duglass
, Вдадис Зворыкин
, Elena 086ce01a
, Агамемнон
, Владимир Лобанов
, Веселий сумчанин
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Игорь Мельник 1e80ecc1, Харьков Сумской, Yurii Sliusarchuk, Egor Elk, циля, Baden, Григорий Барковский 5bc4f112, Волелюб Степовий, Andrey Bolcman, SergeLi, три - пятнадцать, Oleg Youryevich, Злий Грицько, Гыг с Вами, Senator S 01a656ec, Саня Рига Латвия, RustIck, серджио def6ff91, Maxim Ak-Murza, armamagedoniks, East Clintwood, Lvbnhj, Irina Dybonos 997870af, Vadym Tsyrkalyuk, Ольга Мартынюк b6557456, Прохожый, Серов свидомый, Слава Свобода777, ГЕТЬМАН UA, Альфред Соломонович, Vlad, suruivan, литвин, Антонина Бернат, John Observer, Andrian Gontsa, Ali Hasan, vivv555777, Виктор Ли a3db1a1b, Салаутдин, Supple Vine, путин999, Jancis, счастливый даунбасенок, Dmitriy B., Чубака, kentstudent, буков, Alexandr Slavich, Сергей Андрейчев, Vladimir Shcherbak, valeria, Anastasiya Lisovskaya, Bandera Rosa, З Україною в серці, Nov, курвиметр, Олександр Терек, Who is Who, Путенбох, Alex Kovalenko c051df8c, ольвія, Вдадис Зворыкин, молодой рабочий, Вова Индюков
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Ідіот , не розуміє що ЗАХІД МОЖЕ ЧИХОМ прикінчити кацапію....
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Опубликовал эту копию в Facebook Российский финансист Слава Рабинович. "С таким средним баллом в ЛГУ можно было поступить только по "спортивной квоте", организованной Леней-самбистом (Леонидом Усвяцовым, преступным авторитетом-рецидивистом)", - уверен он".
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"
мой сасед когда-то купил себе новый телевизар, - я прамалчал.. Патом паменял на плоский и павесил у себя в кухне, пахвастался мне...
я сдержано сказал, что всякое может случица с новай техникой... И ано так и случилась, када я кабель перегрыз на спор.... Сасед, жмот, не захател аплачивать мне бальничный, мудак!...
Патом, гад, он купил у саседа с другова подьезда монитор, причем апять с плоским экранам, пачти новый! причем бесплатно от него получил мышку и клавиатуру!...
А мне такой радасти не давали, реально жмоты... Относятся ко мне как какому-то мусару... Причем пачему-та брата моего всегда вспаминают, следователем в нашем районе работает... надо будет ему пажалаваця, давно он к ним уже не заходил с
браткамиребятами...
Но я их предупредил, что так нельзя, ведь он ближе мой сасед, чем ево.... Но он сигнариравал меня!
Вот нагласть!
Патом слышу, он сваей жене, которая, су...а, не захатела за меня замуж - а вы не представляете, как я за ней ухажывал! - еще и новую стиральную машинку купил, падла!
Ну, это уже ни в какие варота не лезет! Када я вежливо папрасил пастирать маи трусы и партянки - ани мне НЕвежливо адказали, и паслали - а я там уже был, и вазвращаться они не имеют права меня заставить!!
Я хател милицию вызвать, но пожалел нищебродов - не хател братку праздник портить, атвлекать - ани тагда покрупнее дельца брали, который, как и эти, тоже не хател делиться!
Патом я как-то захадил к ним в гости, не сильна ани мне абрадовались, но я был с ребенком, он сильна хател новую игрушку их сына пасмотреть, то пустили, говорят что "сжалились" - зачем мне их жалость, если я их презираю?!
И вот что странна - все пачиму-та то нос закрывают, то чихают, то платками прикрываются... И деньги, каторые я им был должен, в перчатках пересчитывают, некоторые атдают, гаварят, чтобы я паменял их.. Но када я сказал, что деньги из кассы, - то палегче стали атнаситься....
И, пака они пересчитывали мелкие купюры, тут я в спомнил и па срочнай патребности зашел в их туалет - прикиньте, там эта машинка стаит, на меня смотрит и циферками на меня светит, рот адкрыла и зубьями скалит! - вот я от страха падскальзнулся и им случайна трубу и зацепил и вырвал, после чево на меня пасыпались банки - на одной писало "ШанельН5" - и паразбивались а кафель - так кроме таво, что - я подозреваю, что это была правакация на меня, паэтаму про трубу не сказал - так ани патом, в отместку, взяли и залили меня, хатя доказать, что эта я им трубу парвал - не могут, негодяи!
Мая жена еще и ругала меня, пачиму я праванялся этим шанелем, я ее не зашел и хотябы не обнял, а сразу в больницу паперся - не скрепный, якобы, я стал!...
А эти дактара! - смотрят на меня, атварачиваюца и лыбу давят! Говорят "аденьте хоть халат, не позорьтесь", и маски надевают, окна адкрывают...
Патом он сцацкался еще с другими саседами по "клетке", ниже меня живут - и атдал им сваю старую бранированную дверь, себе новую паставил, с двумя замками и дамафонам..
Ага, решили все себе атгорадиться, - говорят от меня.. Но я ведь вежливый, только нагой пинал их дверь, когда входил - а ани, слушайте, мне претензии выставляют! Абнаглели па чернаму!
А патом, прикиньте, те саседи, каторым дверь падарили, в атветку подарили ему камеру, теперь он видит, как я паднимаюсь к соседке, и ржет с меня - гаварит, "пачиму твоя соседка беззубая - небось от таво, что ты неверна ей трубы чистишь своим железным йоржиком, которым нас пугал?"...
Еще и накинулись на меня, гаварят, что я в лифте сру, а если лифт не работает - так возле нево! Так блин, а как иначе? я же не успеваю к себе дамой дабраться, а у них теперь дверь закрыта пастаянно, я даже малатком и стамескай не смог выкавырять замок... Но я веть бумажкой прикрыл какаки! - чево ани еще хатят?! дебилы!
Ну, кароче, после тово, как сасед с другого дома разместил у них сваи музыкальные калонки - я не стерпел уже! Хватит!
Они реально нарываются на жесткий атвет с маей стараны!....
пайду врубаю музыку на всю катушку, и пусть стены рассыпятся - но я им этого всего не прощу!!
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p.s. Все события выдуманы, и все переносные совпадения и символические сходства с Великой и Необьятной считать случайностью...
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(из былин новейшей истории х@йлостанской 3/14дерации)...
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не подтверждено ни разу
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