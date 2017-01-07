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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: ограбление (1090) Харьков (3967) патрульная полиция (1108)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В Харькове задержали подозреваемого в грабеже из ювелирного магазина.

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У президента порошенко все друзья - очень "достойные" и "уважаемые" люди. Как и он сам.
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так зато среди недругов-одна кацапня галимая
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Пацан ничего не проиграл.Зима,видите ли.Пацан перешёл на госкормление и госотопление.Мы сейчас все в его шкуре.Это не значит,что я одобряю его действия.Но я бы с удовольствием вы пил бы чарку за упокой души Пашинского и ему подобных..
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А чому фото не оприлюднюють? Таке враження, що якась показуха і нічого більше, тіпа ми з чимось і з кимось боремося, повна фігня, як і завжди
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Та чуваку негде спать, наверное. А неделю кричали, что надвигается хана-зима. Вот он и организовал себе пристанище. Многие так делают.
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с голодухи наверное...ну или на елку нчего повесить было
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у нього на кепці божевільна білка з "Льодового періоду"
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Мужику нечем стало теперь платить за коммуналку..
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Значит не всё ещё так плохо в стране. Вот когда будут бить витрину и выносить лоток с хлебом ...
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Троллятину сразу видно по теме куда сворачивают...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМужчина разбил витрину ювелирного магазина в Харькове и вынес лоток с золотом. Злоумышленник задержан, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
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