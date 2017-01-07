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Теги: Давос (224) Пинчук (186) Сорос (121) сотрудничество (527) фонд (55)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Фонд Сороса "Видродження" не разделяет позиции Пинчука, но продолжит участие в совместных проектах

Международный фонд "Видродження", который входит к сеть организаций, созданных Джорджем Соросом, не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, однако продолжает выполнять партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах.

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Не чіпайте бідного косомольського "мальчика", що заробив свій перший мільйон на пиріжках на проспекті Кірова.
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Ось таку рекламу видає гугл при пошуці "укрнет" в перших рядках)))))

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко, Тимошенко, Ляшко и прочих популистов, которые работают на уничтожение Украины и прозападной украинской власти, считает блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.

Западные СМИ сообщили, что во время переговоров в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель всячески пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам, главным итогом чего должно было прозвучать обещание Путина - прекратить окончательно огонь!
Во время одной из дискуссий, когда Путин продолжал мило улыбаться и вести игру, Порошенко, повысив тон глаза в глаза Путину, заявил, что цель встречи - прекращение Россией огня на востоке Украины. В этот момент, по информации издания, Путин попытался перебить Порошенко заезженной репликой о Минских договоренностях и русских жителях Донбасса. СМИ отмечает, что глава Украины в ответ повысил голос и сказал, что Россия должна прекратить огонь: «Нет, ты просто перестань стрелять!».

«Спасибо нашему Президенту за то, что не предал Украину и украинский народ. За то, что пытается всеми силами остановить обезумевшего убийцу Путина и не обращает свое внимание на гнид внутри страны, которые оскорбляют его, обвиняют в предательстве и сдаче интересов страны. Порошенко ведет прекрасную внешнюю политику. Порошенко растет вместе с Украиной и, я уверен, что для Петра Порошенко это очень тяжело, как и для всей Украины, -сломать хребет постсоветского строя! Это очень тяжело руководить страной в военное время и победить», - прокомментировал информацию Олешко.
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То есть, Петя Потрох злится на Путина за то, что тот не позволяет ему загнать 4 миллиона дончан в дома профсоюзов и сжечь заживо за то, что они не принимают бандерофашистов, совершивших гос. переворот.
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Дончан т.е. жителей Донецка четыре миллиона никогда не было, Донецк город-миллионник ( был) ... и еще путин - хуйло!
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и вот эта вот вся белиберда у тебя в голове существует бесконфликто,кацапырло?противоречивость не режет слух?
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Валера забыл добавить что из 4 млн 2 уже добровольно переехали в Украину и находятся в активном поиске домов профсоюзов , но то таке , неудобная правда для истинного даунабасовца .
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Сорос очень хитрый и умный, ради своих интересов он дружит с Россией.А может это и правильно? Главное же экономический интерес.
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За сколько Лара из экономического интереса готова убить своих детей ?
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Бездонная бочка для "боярышника". Видимо, Сорос это быстро просёк.
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Своих другов Пинчук в Давосе борщом накормит. В ОЧЕРЕДЬ ЗЛЫДНИ ГЕЙРОПЕЙСКИЕ!
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Рост минимальной зарплаты в период Тимошенко
с 01.10.2007 по 31.12.2007 460,00 грн. +20+4.5%
с 01.01.2008 по 31.03.2008 515,00 грн. +55+12.0%
с 01.04.2008 по 30.09.2008 525,00 грн. +10+1.9%
с 01.10.2008 по 30.11.2008 545,00 грн. +20+3.8%
с 01.12.2008 по 31.03.2009 605,00 грн. +60+11.0%
с 01.04.2009 по 30.06.2009 625,00 грн. +20+3.3%
с 01.07.2009 по 30.09.2009 630,00 грн. +5+0.8%
с 01.10.2009 по 31.10.2009 650,00 грн. +20+3.2%
с 01.11.2009 по 31.12.2009 744,00 грн. +94+14.5%
с 01.01.2010 по 31.03.2010 869,00 грн. +125+16.8%

Гройсман Премьер


с 01.05.2016 по 30.11.2016 1450,00 грн. +72 +5.2%
с 01.12.2016 по 31.12.2016 1600,00 грн. +150 +10.3%
с 01.01.2017 3200,00 грн. +1600 +100.0%
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Еще бы в у.е. все цифры перевести, чтобы неокрепшие умы поняли где тут "рост".
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у.е. - это что? Камни, козьи какашки, бутылки самогона или бусы? Зае**л тупой пропитый народ со своей условной единицей.
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Зато - СВОБОДА ! Она всегда в приоритете для любого украинца ! А деньги - грязь.
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Легко: 2007 460 / 5,05 = 91,09
2010 869/7,99 = 108.8

2016 1450/ 25,13 = 57,7
2017 3200/ 27,02 = 118.43
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ну да при тимошенко зеленый был по пять при гнойсмане по ТРИДЦАТЬ. так у кого была выше зарплата и ниже тарифы???
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При чем тут тарифы? Динамика показывает, что Тимошенко ничего не сделала, а просто валила экономику Украины и вела к нищете народ Украины, не забудь валютные кредиты, которые до сих пор выплачивают.
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тимошенко сдала казну страны с СОРОКА миллиардами эеленых и ШЕСНАДЦАТЬЮ долгов.
а барыги имеют СЕМЬДЕСЯТ миллиардов долгов зелени и ПЯТНАДЦАТЬ в казне.
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Динамика ЗВР Украины
2007 22,36 + 2.97 + 15.32
2008 31,79 + 9.43 + 42.17
2009 34,57 + 2.78 + 8.74
2010 26,5 -8.07 - 23.34

где 40 ?
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гройсманы кучмы януковичи порошенки правят а виновата вона..
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у ВСІХ ПРеЗЕКденьських пацанів виноВАТА Юлька, що в них кальсони ЗАСРАНІ.
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Тимошенко с рыгами сдерживали курс доллара путём ограничения денежной массы и использования ЗВР, что в результате уничтожило экономику Украины и как следствие мы имеем 27 грн за 1 $.
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опять ПРоходимцы ПРинялись за ПРивычное дело наПРстки.
лоха не кинуть себя не уважать. таков девиз наПРсточников.
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А как православному без этого? Тем более у нас телерантная религия. ЭТО НЕ ГРЕХ!
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Обрезанную кочерыжку (а другие не могут быть порошенковскими говноботами) с православными праздниками поздравлять? Это ж полное неуважение.
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Пинчук высказал реальные вещи, которые неизбежны. Если конечно не рассматривать вариант продолжения распада Украины и поглощения ее частей сопредельными странами.
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Загадка.
Обама взял Америку с Айфон 1, а отдал с Айфон 7.

С каким Айфоном Путин отдаст Россию?
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Один жи9 не разделяет взгляды другого жи9а (на публике), но совместно воровать деньги решили продолжить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФонд Сороса "Видродження" не разделяет позиции Пинчука, но продолжит участие в совместных проектах
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