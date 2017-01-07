Фонд Сороса "Видродження" не разделяет позиции Пинчука, но продолжит участие в совместных проектах

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мечта Пинчука
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Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина - блогер
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко, Тимошенко, Ляшко и прочих популистов, которые работают на уничтожение Украины и прозападной украинской власти, считает блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.
Западные СМИ сообщили, что во время переговоров в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель всячески пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам, главным итогом чего должно было прозвучать обещание Путина - прекратить окончательно огонь!
Во время одной из дискуссий, когда Путин продолжал мило улыбаться и вести игру, Порошенко, повысив тон глаза в глаза Путину, заявил, что цель встречи - прекращение Россией огня на востоке Украины. В этот момент, по информации издания, Путин попытался перебить Порошенко заезженной репликой о Минских договоренностях и русских жителях Донбасса. СМИ отмечает, что глава Украины в ответ повысил голос и сказал, что Россия должна прекратить огонь: «Нет, ты просто перестань стрелять!».
«Спасибо нашему Президенту за то, что не предал Украину и украинский народ. За то, что пытается всеми силами остановить обезумевшего убийцу Путина и не обращает свое внимание на гнид внутри страны, которые оскорбляют его, обвиняют в предательстве и сдаче интересов страны. Порошенко ведет прекрасную внешнюю политику. Порошенко растет вместе с Украиной и, я уверен, что для Петра Порошенко это очень тяжело, как и для всей Украины, -сломать хребет постсоветского строя! Это очень тяжело руководить страной в военное время и победить», - прокомментировал информацию Олешко.
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1600гр/26=61 доляр
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2017 3200/ 27,02 = 118.43
----
рост заметен
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2010 869/7,99 = 108.8
2016 1450/ 25,13 = 57,7
2017 3200/ 27,02 = 118.43
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а барыги имеют СЕМЬДЕСЯТ миллиардов долгов зелени и ПЯТНАДЦАТЬ в казне.
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2007 22,36 + 2.97 + 15.32
2008 31,79 + 9.43 + 42.17
2009 34,57 + 2.78 + 8.74
2010 26,5 -8.07 - 23.34
где 40 ?
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лоха не кинуть себя не уважать. таков девиз наПРсточников.
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Обама взял Америку с Айфон 1, а отдал с Айфон 7.
С каким Айфоном Путин отдаст Россию?
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