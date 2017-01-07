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Теги: переохлаждение (10) Зубко (188) Минрегионразвития (51)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко

В связи с серьезным ухудшением погодных условий в Украине сегодня, 7 января, работают 3779 пунктов обогрева.

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Ну давайте,допомагайте,не змерзнемо,не всремось!
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Чому намети досі брезентові? В Україні виробляються чудові надувні намети, які самі по собі утримують тепло в середині за рахунок повітряної прослойки. Їх легше обігрювати і вони не горять, бо зроблені з негорючого матеріалу! Вітер та сніг ми не можемо зупинити, бо це не в нашій волі, але ж закупити нормальні намети для МНС ми можемо, то чого влада нічого не робить? В країні йде війна, в будь який момент можуть знадобитись ці намети для поранених та переселенців, країна має виробляти надувні намети сотнями тисяч на рік щоб було де розміщувати людей після авіаударів це нового загострення на фронті! Влада асболютно бездіяльна і нічого не робить! Навіщо нам така нікчемна влада?




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значит 3779 пунктов то полноценная зрада...а вот если бы купили десяток надувных-была бы перемога?а не кажется,что бесхатченкам прежде всего тепло в морозы необходимо,а не модные штучки?
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Що таке 3779 пунктів на всю Україну? Це смішні цифри для воюючої країни! А якщо завтра будуть авіаційні удари ворога чи великий землетрус і потрібно буде розгортати пункти обігріву по всій Україні? Цифри МНС це просто крапля в морі!

Україна це:
490 районів областей
460 великих населених пунктів (міст)
885 селих міського типу
10279 сільські ради
28388 сільських населених пунктів.
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Протримаємося в холоді,а потім потеплішає
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чо там в твери?хуч свет дали?а эектричку тверскую от рельсов отморозили?
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Холод пришел и на улицах людей не видать.
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брехня!!!!! сегодня проверяли в Житомире - нихера не нашли!!!!!
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тот-же зубко отчитался о 77-ти пунктах обогрева в Житомирской области. если не нашли в обл центре, то в селе Нижний Задрыщенск их не меньше пятидесяти!!!
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насчитали 6 мобильных пункта обогрева (микроавтобусы с чаем и супом), организованные волонтерами. чиновники как обычно ярко обосрались, но красиво отчитались!!!!!
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В администрацию президента идите грется. Или в кабмин!
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Дай то Бог чтобы было правдой , на улице дубарь конкретный да еще и ветер , но количество вызывает сомнения .
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Шоколадно-гороховый супчик гарантирован. Приходи.)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа сегодняшний день в Украине развернуто 3779 пунктов обогрева, - Зубко
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