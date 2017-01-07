Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

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Всего на сайте: 194 писателя
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Литва ,латвия- в ЕС - уже 20 лет а там зарплаты 400-500 евро....а Португалия - 50 лет в ЕС - зарплат 600 евро
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А ты - прыгай , хлопче, прыгай
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http://vlada.io/articles/russia-and-russians/
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Чему удивляюс - белорусы хотят остатса рабами, ведь выгодней момент даже трудно себе представить - смотрите как Балтийские страны - шли вместе и плечё к плечю - тепрь свободны, те кто пробували в одиночку - ну история открыта, кстати, если теперь балты поддерживает Украину, я не уверен, что раньше чем лет таки 20-25 будет ещё кого то поддэрживать так.
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07.01.2017Рубрика: Главные Новости, КриминалОтзывов нет »
В Казахстане две девушки заманивали молодых людей к себе на квартиру, где их сообщники заставляли жертв лепить пельмени. Через трое суток или 400 пачек пельменей парней отпускали, а девушки отправлялись на улов очередных жертв, сообщает казахское издание «Экспресс К».
По словам одного из побывавших в «пельменном рабстве» молодого человека по имени Рустам, он с другом познакомился в ночном клубе с двумя девушками на желтой дорогой иномарке. Они предложили парням поехать на квартиру, якобы у одной из красавиц дома нет родителей.
Заехав по дороге в магазин и набрав выпивки и продуктов, молодые люди прибыли в квартиру. Однако вместо веселья их ожидало совсем другое: из одной комнаты вышли трое мужчин, которые заявили, что эти девушки их и они готовы простить парней, если те слепят 400 пачек пельменей.«Тесто катала какая-то старушка, а мы лепили пельмени. Когда мы выполнили норму, нас отпустили. Девушки в тот же вечер выехали опять на охоту за новыми рабами», - рассказал Рустам.
Расчёт мошенников был верен, никто из жертв не обратился в полицию, опасаясь унижения. Позже Рустам встретил этих девушек около ночного клуба. При этом они узнали его и как ни в чем не бывало поздоровались с ним и рассказали, что цех по лепке пельменей работает и за все время случился лишь один прокол: очередной «раб» оказался обладателем черного пояса по карате, избил троих подельников и, забрав пару пачек пельменей, покинул квартиру.
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https://www.youtube.com/watch?v=ju3XB_Ud1uA&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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https://www.youtube.com/watch?v=cF6FQg7l3QU
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