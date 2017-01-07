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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: армия РФ (5903) вооружение (3193) Крым (17890) Россия (64545)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму.

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Очень уж опять хочется покормить дотационные Крым и Донбасс, чтобы они выбрали Януковича или еще кого-то такого.
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спой песенку про путин хуило или что, отморожэная на делфи не можэт , скрепы мешает?
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Напомни слова.
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Общеизвестно, что зарплаты в Крыму при Украине - были если считатъ в рублях 8 000, а сегодня - 30 000 рублей. Крымчане - за того голосуют , кто ЛУЧШЕ кормит. Все логично !
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тоисть в своём большинстве - шлюшки а не народ - ну тогда поздравим рассею - вам в аренду попалис предатели и шлюхи, а нормальные люди бегут от туда или подпольно сражаетса.
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А когда украинцы начнут по 2-3 тысячи евро получать, они назад перебегут?
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HE начнут 100 % .Смотри сам : Румыниа и Болгария - еще 10 лет назад вошли в ЕС, а там зарплаты по 180-220 евро.
Литва ,латвия- в ЕС - уже 20 лет а там зарплаты 400-500 евро....а Португалия - 50 лет в ЕС - зарплат 600 евро
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Но все таки реформы и пр. должны дать нужный эффект.
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Согласен - реформы вещъ хорошая, но стъ 1 аспект: востребованностъ националъного тавара- ны рынке ЕС. Грубо говоря - Белазы сегодня покупает РФ, но ЕС эти Белазы покупатъ не станет
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Не тупи, был бы "бараном" не жил бы я в Германии.
А ты - прыгай , хлопче, прыгай
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Россия vs Финляндия. Как живут финские города в РФ, после 1940 года

http://vlada.io/articles/russia-and-russians/
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Тема про Крым. А как живут крымские города после Украины? Украина vs РФ.
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слепой чтоли или жэртва кремлёвской пропоганды, неверишь своим глазам чтоли, но, ночью несмотри - ночью Крым скрываетса от света.
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а ещё, с чего иваны решили, что кто теперь хочет разорвать с ними аренду Крыма, неее - подняли, ну и попробуите удержать, а разговоры о взятие Украины или ещё что то там - лепет изпугавшевося недоумка - один полуостров не можэт удержать, что ноги матушке рассеике тресутса от тяжесть, куда им ещё что пробувать.
Чему удивляюс - белорусы хотят остатса рабами, ведь выгодней момент даже трудно себе представить - смотрите как Балтийские страны - шли вместе и плечё к плечю - тепрь свободны, те кто пробували в одиночку - ну история открыта, кстати, если теперь балты поддерживает Украину, я не уверен, что раньше чем лет таки 20-25 будет ещё кого то поддэрживать так.
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ФЕдюка ! Беларусъ покупает у Газпрома газ по 65 долларов, а Украина у Словакии по 190, вот и сравнивай с кем выгоднее дружитъ.
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аха, и отгребает по полной рюске мир, кстати, выходят - дешёвки белорусы, хорошь продалис, но чтоб дёшево - смердно как то.
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а может им этот русский мир нравится?(по крайней мере, большинству)
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на здоровье - спроси любого руского, который покидал границы своей деревне изключительно, когда проходил военную службу ещё при совке - все они скажэт, хорошо живём и президента любим.
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Вот и Крым стал объектом для крылатых ракет НАТО . Или путлер думал , что ему всё будет с рук сходить ? Жителей полуострова поздравляем с статусом "пушечное мясо НАТО"....
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А разве в Крыму живут не граждане Украины и не на них тогда направлены ракеты НАТО?Или ты ватник считаешь что Крым российский?
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с паспортом на котором двухглавая курица нарисована - неее не граждани Украины, в этом и прокол ботоксного хуила, а ведь мог разыграть умнее, но , ум же матиринским молоком всасивает, так что хуилу, увы не повезло, или как там ваша звидебратья говорит - не фортонуло.
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Значит Украина отказывается от граждан Крыма и больше не считает их своими?LOL
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с чего ты ватная мандовошка взяла что Украина отказываетса от своих граждан - а тебе на заметку - у граждан Украины на паспорте нет двухглавои корицы и внутри власовского флажка, усекла, а да - чего тебе суда занесло, что совсем звизда кремлю, что своих пропогонодншь в Украинскыи саит пригонят?
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Пельменное рабство
07.01.2017Рубрика: Главные Новости, КриминалОтзывов нет »
В Казахстане две девушки заманивали молодых людей к себе на квартиру, где их сообщники заставляли жертв лепить пельмени. Через трое суток или 400 пачек пельменей парней отпускали, а девушки отправлялись на улов очередных жертв, сообщает казахское издание «Экспресс К».
По словам одного из побывавших в «пельменном рабстве» молодого человека по имени Рустам, он с другом познакомился в ночном клубе с двумя девушками на желтой дорогой иномарке. Они предложили парням поехать на квартиру, якобы у одной из красавиц дома нет родителей.
Заехав по дороге в магазин и набрав выпивки и продуктов, молодые люди прибыли в квартиру. Однако вместо веселья их ожидало совсем другое: из одной комнаты вышли трое мужчин, которые заявили, что эти девушки их и они готовы простить парней, если те слепят 400 пачек пельменей.«Тесто катала какая-то старушка, а мы лепили пельмени. Когда мы выполнили норму, нас отпустили. Девушки в тот же вечер выехали опять на охоту за новыми рабами», - рассказал Рустам.
Расчёт мошенников был верен, никто из жертв не обратился в полицию, опасаясь унижения. Позже Рустам встретил этих девушек около ночного клуба. При этом они узнали его и как ни в чем не бывало поздоровались с ним и рассказали, что цех по лепке пельменей работает и за все время случился лишь один прокол: очередной «раб» оказался обладателем черного пояса по карате, избил троих подельников и, забрав пару пачек пельменей, покинул квартиру.
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А ЧЕ НАМ БОЯТСЯ ОБЛЕЗЛЫЙ ПАШИНСКИЙ ГОВОРИТ УКРАИНА ПРЕВЗОШЛА КАЦАПОВ В РАКЕТНОМ ВООРУЖЕНИ И СКОРО ОН СО СВОИМ ВОРОВТЫМ СЫНОМ БУДУТ КЛЕПАТЬ В ПОДВАЛАХ М16 ТАК ЧТО ЗАЖИВЕМ
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Непорядок! Давайте массово жаловаться! Крым это Украина!
https://www.youtube.com/watch?v=mmHsKdpPTPk
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С новым годом Роснефть или ну все, начинается!
https://www.youtube.com/watch?v=cF6FQg7l3QU
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Расследовательская группа из Голландии Bellingcat сообщает, что за время с начала конфликта армия Укарины уже сбила 5 из 12 закупленых Россией в Израиле разведываетльных дронов. Каждый дрон стоит около 7,5 миллионов долларов.
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это новая модификацмя ,,панцырь-с1", вот взял и спалил парашу=)))
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Bellingcat это блогер из Великобритании. Кажется он хорошо подсел на украинские бюджетные деньги. Фейк за фейком.
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А сколько цветных металлов в этом панцире?
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Не раскатывай губу! Это в крымбля. Собирать цветные металлы мы будем. Или ты думаешь, что она до прибалтики долетит?
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Китай уже наконец то собрался напасть на этих конченых рашистов???!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму
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