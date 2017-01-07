EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571358)
  1098  26
Теги: авто (3885) ДУСя (137)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные, - "Українські Новини"

234 транспортных средства находятся на балансе автобазы Государственного управления делами.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
раньше мне много людей отвечало. цензор превратился в тролллинг!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ???СОВПАДЕНИЕ? Я ТАК НЕ ДУМАЮ!!!
Эксперты утверждают, что у правительства Сербии есть целая армия интернет-троллей, создающая в Сети параллельную реальность. В ней в стране все хорошо, а критики властей - враги Сербии.

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9/a-37040234
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паланкины и портшезы ещё остались ?
Пора бы их и применить - дорог- то нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А заправить всю эту хрень, да масла залить, водители, техники, опять же гаражи отопить, помыть и.т.д. и.т.п. Во где бабло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДУС - структура , що бере початок від Управління Справами СНК РСФСР - тобто , заснована чЛенінми (майже 100 років тому) структура , й досі зберігається всі 25 років "незалежної" України ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще на балансе Государственного управления делами находится целый остров в Азовском море - Бирючий, который охраняется ВСУ и погранцами, патамушта там дача президента. Правда, про дачу нигде не афишируется, т. е. это как бы и не дача, но попытка прогуляться по бережку рядом с как бы не дачей, может обернутся захватом автоматчиками со с стрельбой боевыми не в воздух и допросом с мешком на голове, а потом еще и админ. штрафом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Бірючому я відпочивав влітку і нічого подібного там не було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что бы ты вдруг подумал, а может на фронт отправить 75% этого транспорта?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Христос за всю свою жизнь лишь раз воспользовался транспортом - въехал в Иерусалим на ослике торговца . До сих пор вспоминают .
Нынешние жиды куда раскованее !
Ну и то , они-то украли гораздо больше ...
Да и на кресте им не висеть ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А інетом він взагалі не користувався-бери приклад.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Возить ж..пы депутатов,резидента во время войны.Это ли не цинизм высшей степени.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А раритетные это не те украденные у вора Йануковича,которые тоже были им украдены ?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"На балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные..."
Знаю такие конторки, где и поболее будет и "раритет" - присутствует. Подсчет нужно вести по наличию баков на этих средствах, заправкам, расходу, списанию и цифери в итоге. Вот и все. Там собака и зарыта.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа балансе автобазы Госуправления делами находятся 234 транспортных средства, в том числе и раритетные, - "Українські Новини"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
стальной гигант, Ян Потоцкий, Sophia-Maria Duglass, Andrey Bolcman, Гыг с Вами, Виктор8864, Kan Salamon, Йозеф Швейк, sunuyiwipmailtempinfo, тетя песя 7114af53, fedjka - fedjka, алвиз, Юрий Шмадченко, Alexx Lexton, Oleh Bondarenko, Враг рода человеческого 666, Larisa Larochka, Maks Kolorto, Qutrenol, Александр Ковтун 3cd7ac28, Путенбох, vasya vasun, Вова Индюков, Gulfiliz Zorlu, Tom B, молодой рабочий, Иван Богданов, Николай М, Aviso Hela2007, Веселий сумчанин, Биджо Автандил, буков, Ring Ups, Чрствый, Григорий Барковский 5bc4f112, литвин, artem98, SergeLi, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Шимус, Вдадис Зворыкин, Виктор Потоцкий ddddc13d, I Am 644f2298, Alex Sokolov 0d8421f8, Шурум Бурум, частный сектор, uyt Nik, Данко Сердечный, Скабичевский, Геракл Платонович, курвиметр, Виктор Коцяруба, SergTranscarpathian, Tatyana Polubotko, Andrii511, Михаил Торо
 Всего на сайте: 194 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти