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Теги: Сирия (2007) теракт (1935) жертвы (773)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате теракта в сирийском городе Азаз вблизи Турции погибли 60 человек

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены.

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Пети нужно очень сильно ублажать Трампа, после того, как Украина в открытую хаяла его, встав на сторону Хилари. Но скорее всего не поможет, Украину он сдаст Путину.
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Скорее всего тебе не заплатят за тупой троллинг. А работать ты не пробовал?
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А по существу все верно?
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Именно, что не верно. Читать в школе тебя учили?
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Что не верно? `Что идиоты поставили на Хиллари? Умные люди ждут окончания схватки.
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Ты не отвечаешь, а спрашиваешь. Диалог закончен. В спам.
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Та по суті правий він в тому, що Пєтя облажався. І в тому, що треба або ні на кого ставити, або на обох. Це треба визнити. Що поробиш тут? Але москалі чомусь думають, що той Трамп буде діяти так само, як Янек. А ось в цьому я маю дуже великі сумніви.
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андрюха, тебе сала дать? пока ты дождешься сдачи Украины - опухнешь от голода
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Взрыв скорее всего это работа Ассада при поддержке россиян.
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Путин лично отдавал приказ. Анализ основан на постах в твиттере и на украинских форумах. Все пишут, значит верно
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Вот тут верю. Прошу Вас подтвердить эти слова доказательствами.
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Ты тролишь, то это значит?)))) Значит тебе хуйло платит. Тролишь в этой теме, знаит хуйлу это нужно. И он конечно не при делах?)
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Почему для вас Путин Бог? Ведь только Бог может все. А вас почитать, то Путин все может. Хотя всего-то управляющий бензоколонкой
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Що ти чоловіче хочеш сказати людям? Щось тебе не зрозуміти!
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Ты буквы перепутал. Работа расиян при поддержке Ассада.
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Петpo нужно очень сильно ублажать Трампа, после того, как Украина в открытую хаяла его, встав на сторону Хилари Clinton .
Но скорее всего не поможет, Украину он сдаст Путину.
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Но Швейк оказался невиноватым, что война пошла по другому сценарию: Трамп сдал Россию Китаю
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Laba diena! Скажи лучше,сжиженный газ, что Литва получает с норвежского теминала- он по КАКОЙ цене ? И почему Латвия - отказаласъ покупатъ сжиженный норвежский газ ?Б газетах ФРГ - пишут что норважский газ на +20 % дороже, и ради выгоды - качают трубный газ по NORD STREAM
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Ну и пусть рашка демпенгует. Что им это даст. Кроме убытков. Обниматься с ними никто не станет.
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ДЕло не в демпинге, акак я понял , в правилах союзного государства РБ_РФ. Поэтим правила - газ бепорусам идет по внутренней цене (аналогичной цене для потребителя где нибудъ в Костроме или Краснодаре. Согласен, невыгодно. Убыток покрывается прибылъю от поставок газа в ФРГ,Турцию,
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате теракта в сирийском городе Азаз вблизи Турции погибли 60 человек
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