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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агресія Росії проти України
Теги: заручник (325) полон (334) Савченко (1110) СБУ (2226) Тандіт (111)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО

Служба безопасности Украины проведет работу с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести украинских военных.

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Да так голодать, что бы рожа аж трескалась и бочины как у доброй свиноматки не каждый сдюжит! Так то , стас - ипонец.
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чо она - ноги-то хоть побрила, или в связи с зимой наоборот...кто знает- отпишитесь...
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за ноги нужно спросить у захарченка, сашеньки которого она ждет в киев не дождется))
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В данном случае, не убедил. Скорее хочет скрыть правду от граждан Украины, чтобы не дискредитировать говнокомандующих, по чьей вине они там оказались
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С Гадей беседа блин мне жалко того кто возьмется за это безнадежное дело она классический Идиот
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в Крыму . есть там такой . некто Царев Олег Анатольевич
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Ему еще героя не дали. Савченко за него не пойдет.
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Кто то здесь писал, раньше, что мол надя, это мужик с яйцами - вот эти яйца надо дверкой и побеседовать. Толи молодость дурная, то ли наследственность.
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Еще раз подтверждается рекомендация "Не ищите на жопу приключений!". Приключение в виде Гади Сявченко - шедевр! Столько бабла, сил на её освобождение, отпущеные уроды -убийцы масковии место которым на пожизненом ! Гадя на воле! Как глист в организме. Бинго!
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Савченко враг №1 для Украины! Те кто с врагами торгуют наши "друзья".
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..слишком много чести для гАди. Враг №1 это кучмизм в системе власти и мозгах еще многих жителей Украины.
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Не в Нгади дело! Лапша надоела. Сколько можно тупым быть, чтобы 2 месяца каждый день эту хренотень писать и читать.
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Как же осто3/14здела уже эта 3/14дарастическая паскуда...
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Все,после этой фразы СБУ -писец украинской демократии. Икзывается на Украине разрешается словно в 1937 г говоритъ толко то что угодно чекистам
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с Гадькой Сравченко психиатр беседовать должен. А СБУ - просто посадить эту шмару на четверик и чтоб сдохла на тубзоне.
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По-моему, в Украине хватает врагов и без Савченко, только тех почему-то трогать запрещено. Я ее не оправдываю в некоторых случаях, но она имеет полное право высказываться. Лучше бы СБУ занялась более нужными делами.
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Уважаемый Цензор! Прекращайте пиар этой необузданной лошади...
Вангую, через якийсь час виявиться, що вона лезбійка, що бореться за лаври шЛюшка...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО
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