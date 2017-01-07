Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

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Всего на сайте: 194 писателя
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Почему они не могут жить как все ?
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Страна джентльменов, живущая на краденные со всего мира деньги.
В которой не хотят жить даже самые щирые.
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А пазволять ему это будут еше много лет.
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И все это на 8 млн населения и площадь сумской области. Круто, "для дитяти", да?
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Ощущение что вы никогда не выходили за пределы класса Геббельса где он оттачивает свои навыки пропаганды.
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Почему вы вата везде одинаковая, как будто породу кто то вывел, целенаправленно.
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29 ноября 1947 года был принят План ООН по разде́лу Палести́ны Который предусматривал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на её территории двух неназванных государств: еврейского и арабського.
Согласно этому плану, еврейскому государству выделялась треть плодородной прибрежной равнины Галилеи и две трети территории пустыни Негев, не пригодной в то время для сельского хозяйства или для возведения городов - всего 56,47 % от общей территории британского мандата. Эта территория по большей части соответствовала территории, большинство населения которой составляли евреи.
За принятие плана голосовали (33) страны: Австралия, Белорусская ССР, Бельгия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Дания, Доминиканская Республика, Исландия, Канада, Коста-Рика, Либерия, Люксембург, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, СССР, США, Украинская ССР, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Швеция, Эквадор, Южная Африка.
Против плана голосовали (13): Афганистан, Египет, Греция, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Куба, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.
Воздержались (10): Аргентина, Великобритания, Гондурас, Китайская Республика, Колумбия, Мексика, Сальвадор, Чили, Эфиопия и Югославия.
Сейчас Израиль вопреки ООН его создавшего, желает строить свои поселения на палестинских территориях.
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Или рассмотрим на таком примере.
Мы с Вами жили на одной территории и враждовали за право пользоваться этой территорией. Нам суд разделил эту территорию по отдельности и мы обое с решением суда согласились. Но через некоторое время я нарушаю решение суда и на Вашей территории строю себе дачу. Без Вашего согласия просто ее захватив. Вы считаете что я правильно сделаю по отношению к Вам?
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1. При Вашей позиции "по праву сильного" тот в таком случае захват Крыма и части Донбасса рассеей нужно принимать как должное, и Украине не стоит обращаться в международные суды и искать поддержку в мире?
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для сравнения Ки́евская о́бласть -- 28 131 км². городское население страны составляло 31081,0 тыс. человек
У меня один вопрос, шо же наши жиды такие ссыкливые?
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