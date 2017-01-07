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Теги: Израиль (787) ООН (1854)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

Израиль сокращает финансирование Организации Объединенных Наций (ООН). Это решение принято в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство поселений на палестинских территориях.

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та если израиль-ничего страшного...а вот если все евреи-тогда гораздо хуже
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От если они начнут обратно по миру расползаться - тогда будет плохо. Хотя у них есть своя территория. Биробиджан. Пусть живут.
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они на крым глаз положили еще в начале 20 века...да и жили там в общем то еще с разрушения иерусалима,но негусто.
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Израиль думает,что ООН это базар,типа не нравится решение,можно не платить
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Чуркин вообще думает, что ООН это типа сортир. Если чего не нравится, то можно наложить.
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а у пейсатых весь мир либо гои, либо базар. Они так всю жизнь и жили, подкупами, подлянкой, ВОт и сейчас окупировали землю Палестины, и теперь ноют что же нам мол не разрешили строить на окупированной земле.Ннаглость и хамство пейсатых безгранично. Украина совершено верно проголосовала против Израиля.
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А это и есть базар. Абсолютно импотентная организация. Я не сторонник Израиля, но они ведут политику в интересах СВОЕГО государства. У них хоть яйца есть. И мне приятно наблюдать, как маленькая страна ложит йух на такую "большую и мощную" организацию.
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Только потому что США их подерживает, а сейчас ещё и Трамп будет лизать зад пейсатым. Только потому они и наглеют. Без США они тыщи лет бездомными бомжами по всему миру скитались пока им клочёк чужой земли не оторвали . Так они сразу же окупировали себе ещё земли соседей. А теперь ноют что ж вы нам не разрешаете строить на окупированной земле! так вот даже США офигели от такой пейсатой наглости и воздержались при голосовании, что для США равносильно проголосовать против Израиля.
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Да ты прав , пейсатые уроды ниначто не способны - только врать , воровать и жить за чужой счёт.
Почему они не могут жить как все ?
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Жарко, північніше потягнуло до гор Юдейських в Ієрусалим. А то б народився І.Х. в Каїрі.
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В Єгипеті їм не сподобалось, прийшлось на скору руку придумати легенду про "Землю Обітовану".)))
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Израиль всегда люит козырять своей "культурой".
Страна джентльменов, живущая на краденные со всего мира деньги.
В которой не хотят жить даже самые щирые.
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Конечно, сами они там жить не хотят. Придётся ж объегоривать себе подобных, а не доверчивых украинцев. А это ох как сложно.
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Израиль будет выкаблучиваться до тех пор пака ему это пазволяют .
А пазволять ему это будут еше много лет.
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Типа санкции экономические Израиль против ООН применил ? Ну-ну.. Как бы США не вычли эту сумму из ежегодной суммы военной помощи Израилю (чуть более 3 млрд долларов в год).
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Не вычтет. Военные интересы Израиля и США совпадают. Так что финансируя Израиль, штаты себе же и помогают.
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Хитрые маланцы,по их логике платиш и беспридельничаее а тут х-й сосать,не все коту масленница
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ООН давно должна была постигнуть участь Лиги Наций..ещё после резни в Руанде..
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Израилю должно быть стыдно,за такое решение
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пейсатые и стыдно???)) гагаг как говорица -- жги есчё))))
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ссылаться на слова того кого допрашивают, мда, а если его посадят....
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Ув.Участники Цензора,попрошу прекратить этот антисемитизм,не хочет Израиль платить,не надо,им потом будет стыдно за свое поведение
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ещё один про стыдно)) Сегодня что вечер искромётного юмора?? пейсатые и стыдно?? Вот чтоо серьёзно??
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Так пусть тут не киздят. Не хотят платить-их дело. Но тогда и на поддержку мировой общественности пусть не рассчитывают. И нехрен на Украину тут гнать. Пусть на своих маланских форумах иврит оттачивают.
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Иудеи-одним словом.Они всегда правы,они кричали что правы и когда Христа распяли...
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Распяли вообще то Римляне, но тебе это прочитать сложно, слишком много букв.
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Во!А я про шо говорю!Римляне виноваты!Видно и в те времена среди евреев были жыды,но они назывались фарисеями...
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Жи9ы, евреи - это всё одна ху е та. Не надо среди этих чмошников выискивать людей.
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США для Израиля что материнская титька для дитяти. Ежегодные вливания США только в армию Израиля составляют 3 млрд долларов.Это на 8 млн населения и площадь сумской области. Утверждения про лучший в мире -типа КГБ- Моссад,лучший в мире танк Меркава , что лучшие солдаты-израильские женщины всего лишь легенды, сказки и мифы израильских пропагандистов.При чтении заявлений израильских пропагандистов нужно делать поправку на склонность жителей Ближнего востока к преувеличениям.
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А экспорт продукции и услуг Израиля это более 90 миллиардов долларов. И это не считая 5 миллиардов вливаний в частные компании от инвесторов со всего мира.
И все это на 8 млн населения и площадь сумской области. Круто, "для дитяти", да?
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Это что должно оправдывать геноцид ? Или вы все таки богом избранные ? Не хотите жить в мире уже сколько лет прошло ? Значит вы заслуживаете того что произошло, хватит лить кровь !
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Геноцид кого? ))
Ощущение что вы никогда не выходили за пределы класса Геббельса где он оттачивает свои навыки пропаганды.
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Основной экспорт Израиля - маланцы. Чтобы гадить по всему миру.
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И не говори, это Израиль нассал у тебя в лифте ))
Почему вы вата везде одинаковая, как будто породу кто то вывел, целенаправленно.
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Що, пейсатий, на образи переходиш? Нічим крить, аргументи закінчились?
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Да нет, холоп, я к сожалению забыл что образное мышление для ограниченных в IQ, это слишком сложная задача.
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Зато у тебя зашкаливает аж за Голанские высоты. Сходи остудись в Мертвом море. Смотри только, чтобы арабы пейсы не обрезали. Кстати, ты проигнорировал мой вопрос насчёт холокоста-геноцида. Жду ответа.
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Сложно понять позицию Израиля в ООН. Ведь благодаря ООН Израиль стал государством.

29 ноября 1947 года был принят План ООН по разде́лу Палести́ны Который предусматривал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на её территории двух неназванных государств: еврейского и арабського.
Согласно этому плану, еврейскому государству выделялась треть плодородной прибрежной равнины Галилеи и две трети территории пустыни Негев, не пригодной в то время для сельского хозяйства или для возведения городов - всего 56,47 % от общей территории британского мандата. Эта территория по большей части соответствовала территории, большинство населения которой составляли евреи.
За принятие плана голосовали (33) страны: Австралия, Белорусская ССР, Бельгия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Дания, Доминиканская Республика, Исландия, Канада, Коста-Рика, Либерия, Люксембург, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, СССР, США, Украинская ССР, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Швеция, Эквадор, Южная Африка.
Против плана голосовали (13): Афганистан, Египет, Греция, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Куба, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.
Воздержались (10): Аргентина, Великобритания, Гондурас, Китайская Республика, Колумбия, Мексика, Сальвадор, Чили, Эфиопия и Югославия.
Сейчас Израиль вопреки ООН его создавшего, желает строить свои поселения на палестинских территориях.
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В чем эта правильность...на каких основаниях...? Давайте абстрагируемся от названий государств. А рассмотрим конфликт как международное право с позиции государство "А" и государство "Б"
Или рассмотрим на таком примере.
Мы с Вами жили на одной территории и враждовали за право пользоваться этой территорией. Нам суд разделил эту территорию по отдельности и мы обое с решением суда согласились. Но через некоторое время я нарушаю решение суда и на Вашей территории строю себе дачу. Без Вашего согласия просто ее захватив. Вы считаете что я правильно сделаю по отношению к Вам?
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по праву сильного, по праву истории. Справедливости нет и не будет, от названий государств абстрагироваться не получится.
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То есть, если по праву сильного, по праву истории у Вас отобрать дачный участок. квартиру, Вы возражать не станете и в суд обращаться не будете а примете как результат своей слабости? в тоже время "Справедливости нет и не будет" это какое то философское утверждение а не юридическое. Поскольку есть достаточно примеров решение гражданско- бытовой несправедливости через суды государства аналогично так же и международные суды в роли ООН на межгосуларственной несправедливости. И разве вам не известно выражение "справедливость возторжествовала"
1. При Вашей позиции "по праву сильного" тот в таком случае захват Крыма и части Донбасса рассеей нужно принимать как должное, и Украине не стоит обращаться в международные суды и искать поддержку в мире?
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Ложь пейсатое вранье) ООН под крылом США, израиль каждый год от конгресса получает 5 миллиардов военной помощи.
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Щас жи9овский модер с тубзика вернется и все комменты про пейсатых чмошников подотрет.
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так всегда было, нами правят жиды...жыды всегда правы, гои молчать !
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Они правят на Цензоре ) А остальное у туповатого народа в голове. Бухать меньше надо, а лучше вообще не бухать и тогда жи9ы будут отсасывать.
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насильники, каратели,воры-офшорники в руководстве Израиля, израильские пропагандисты -это одно. Трудящиеся Израиля совсем другое/слухи о победившем в Израиле коммунизме по Марксу-Ленину ( каждому по потребностям) преувеличены.При слове Франция не цокают восхищенно языком, а французов не называют избранными. Поэтому уместно сравнение Израиля с Францией. Рабочая неделя :Франция - 35 часов; Израиль - 38-43 часа. Отпуск: Франция- 5 недель минимальный; Израиль - 2-4 недели. Средняя зарплата в долларах:Франция - 2886, Израиль - 1804
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После того,как Украина в ООН - проголосовала против Израиля, Киеву это еще оченъ долго будет "икатъся". Обосралисъ конкретно
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Израиль - 8,585 млн человек, территория - 22 072 км²,
для сравнения Ки́евская о́бласть -- 28 131 км². городское население страны составляло 31081,0 тыс. человек
У меня один вопрос, шо же наши жиды такие ссыкливые?
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Їм ще й платити треба? Цікаво яка ЗП у тих хто там сидить та сажуджує теракти та висловлює співчуття?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИзраиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза
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