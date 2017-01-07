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Теги: Одесская область (1296) погода (2320) снегопад (555) ГСЧС (591)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС

Около села Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени в пробке стоят около 35 автомобилей.

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Ждите,военком уже выехал.
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Молчи, молодая рабсила,лапти целуй. У вас так принято.Да в засос, а то обижусь.Плесень ты расейская.
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Ну вот бараны пусть там и посидят! До весны!
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там нет другой дороги...да и ту михо не доремонтировал.крутой спуски подьем как раз.недалеко от троянового вала.
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а чего тогда в палатке, как Ленин в шалаше сидел?
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да,в одесской области полно таких заправок,ромпетрол,молдпетрол.скорее кацапская продукция через молдавский порт джурждулешты.в том числе и с крыма.
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нет..и даже деклараций е не заполнял..просто ходить на выставки к пашинскому и пр. нет смысла..
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Многие страны избежали такого экстрима, но добились этой самой справедливости..рабочий говорите..?
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КРИНИЧНЕ. Болгарское село называется Криничне, а не Кринички.
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нет,там как раз не криничное,а кирнички а криничное-это в болградском районе.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ заторе вблизи с. Кирнички Одесской области оказались 70 человек, - ГосЧС
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