"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный

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Просто потому, что сама там любит быть, властям удобно и народу нравится.
А кто хотел жить по-людски - так и живёт. Мир, вообще-то, добрый. Насильно никого под шконку не загоняет...
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Незабвенный Леонид Данилыч однажды изрёк :
я только при своём втором президентстве понял,что такое есть НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА..
цитата дословная..
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Ога! Истинно говорю, и налетит земля на небесную ось в год гавнянного питуха!...
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Угомонитесь, просто вам не понять того, что сказал гражданин Безсмертный, а он, как это не удивительно, сказал супер умную вещь, которую никто до сих пор,увы,не озвучил.
Избрание этого клоуна чревато огромными катаклизмами для всего мира и мир в этом очень скоро убедится.
Не стоит пытаться делать умную физиономию лица при абсолютно глупом понимании сути вопроса.
Это не для среднего ума.
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НО вы тоже не правы,
Во первых, ставите телегу впереди лошади. "Избрание этого клоуна..." есть следствие, но не причина изменений, которые неизбежно предстоят этому миру, и которые мир (и РФ, и Украина, и США в т.ч. ) стараниями обывателя старается всячески оттянуть-отменить. НО - не получится
ВО вторых, "никто еще не озвучил" - ерунда. Озвучено, и развернуто, многими. На вскидку, к примеру
Европа. Прогноз http://argumentua.com/stati/budushchee-evropy-prognoz
Но, да, кому это интересно. Куда проще попытаться все свети к простому "хреновый Трам, Путин, Порошенко, Бессмертный, ...."
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Решение о ликвидации фюрера Кремля принято на самом высоком уровне и будет приведено в исполнение..
Слава Рабинович..,Круто..
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Ну, хай буде оптимизЬм без меры, в день светлого праздника. В дальнейшем он(оптимизЬм) ой как понадобится
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Трамп - даже не "темная лошадка", он - продукт социальных сетей и новых технологий!
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"Избрание этого клоуна...", как тут пишут, есть следствие глобальных накопленных мировых противоречий, которые требуют своего разрешения, как у классика: когда верхи не могут, а низы не хотят.
Это чревато крупными изменениями в мире, которых среднестатистический обыватель старается всячески оттянуть-отменить. Интуитивно, неосознанно это ощущая, лохторат голосует за популистов, которые обещают завтра "хорошо, и просто так".
НО - не получится. "Аннушка уже разлила масло"(с, Булгаков)
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Обосралисъ конкретно
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