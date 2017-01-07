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Теги: Безсмертный (256) выборы (21372) конфликт (590) США (11579) Трамп (401)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный

Избрание президентом США Дональда Трампа означает начало нового мирового порядка, уверен бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

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"подкорректирована плацдармом" это сцуко круто. Потсдамская конференция плачет в сторонке
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Трамп? Увидим. Миропорядок? Где? В ООН? ОБСЕ? Где еще? Нет миропорядка! Есть базар лавочки и лавченки с таким же миропорядком. Писать поименно и где именно, или сами знаете? (США? Останутся США и кто в их обойме, а кто из ж..пы, там и останутся). Миропорядок и ж..па - две разницы.
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Это и есть миропорядок. Рашка была в жопе - и останется под шконкой.
Просто потому, что сама там любит быть, властям удобно и народу нравится.
А кто хотел жить по-людски - так и живёт. Мир, вообще-то, добрый. Насильно никого под шконку не загоняет...
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Все проще Трамп заставит всех снять розовые очки и смотреть реальный мир открытыми глазами, кокой он есть на самом деле, а не такой какой его нам преподносят. Все уже ужаснулись, лишь об одной мысли об этом. Ведь реальность довольно страшна.Оказалась
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Аналитический склад ума подаренный Богом писателям,публицистам,поэтам,критикам и так далее, спасёт любую нацию в мире от вымирания,даже глухонемых и незрячих.Не помню кто их Великих сказал,но точно..
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еще один "из любых друзив " шо оно может сказать этот политический труп Безсмертный вылезло лиш бы погавкать и привернуть внимание .мразь еще та .помнятся деяния твои
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Хід історії ніхто не спинить. Остання в світі імперія зла розпадеться на дрібні території, тоді запанує мир.
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А у меня тоже есть история КПСС. Такая многотомная. Не считал. Томов пятнадцать.
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на сегодня Трамп в политике НИКТО :D
Незабвенный Леонид Данилыч однажды изрёк :
я только при своём втором президентстве понял,что такое есть НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА..
цитата дословная..
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СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. вот кто диктует условия.Из экономики вытекает все и сильная армия в том числе.У рашки кроме старой ржавой ядерной бомбы нет ничего.Поэтому с ней вынуждены вести диалог,но не более того.Если вопрос об умиротворении агрессора станет для штатов "остро",думаю они просто умертвят последнего.Но вопрос так не стоит.Россия рвет на жопе волосы и пускает пену изо рта пытаясь показать свою "силу и значимость".Она пустила в ход свою "нипабидимую" армию и по ходу добилась совсем противоположного эффекта.Заметьте --штаты еще и пальцем не шевельнули,в смысле применения своей армии.Результат понятен всем-слон и моська.Но сегодня есть куда эффективнее оружие против сошедшего с ума соседа это экономика.Трамп будет озвучивать от "своего имени" все что ему будет предписано с верху.На том стояли и стоят США.
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Сенат и Конгресс,и к тому же история с дружбой между США и РФ просто невероятная с точки зрения значимости економик,с одной стороны 20% и с другой сторон 2 %, и то при условии высоких цен на энергоносители
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2% давно нет,1,2% на сегодня по словам Михаила Делягина и Степана Демуры с валентином Катамоновым,профессором экономики МГИМО..
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Трампу никто и ничего предписывать не будет. Вы с ума сошли. Это у вас так, у полу аидов. Зис председатель.
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Любая экономика летит медным тазом,после ядерной войны,разрушено все и если будет война ,то и США будут уничтожены и уже не будут диктатором всего мира.
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разрушено все и если будет война ,то и США будут уничтожены и уже не будут диктатором всего мира.-
Ога! Истинно говорю, и налетит земля на небесную ось в год гавнянного питуха!...


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При масштабной ядерной войне будут выжившие. И эти выжившие - петухи с курами и скорпионы. Так, что у Мордора есть шанс на восстановление экономики.
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Сенат США и Палата Представителей Конресса США не дадут Трампу попасть в дерьмо...
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Они у Пуци спросить разешение должны. Там Пуця рулит
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А хто таке Роман Безсмертный? У мене зараз - 35 за вiкном (Раша), дома + 27, за жкх насрать. Газ 80 карбоанцiв в мicяць Пачка цiгарок.
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о, ще один з пасом м*яча. А чому стаття тут на Цензорі, а не на The Wall Street Journal? Терпіння не вистачає?
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Господа пикейные жилеты!
Угомонитесь, просто вам не понять того, что сказал гражданин Безсмертный, а он, как это не удивительно, сказал супер умную вещь, которую никто до сих пор,увы,не озвучил.
Избрание этого клоуна чревато огромными катаклизмами для всего мира и мир в этом очень скоро убедится.
Не стоит пытаться делать умную физиономию лица при абсолютно глупом понимании сути вопроса.
Это не для среднего ума.
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Трам - да, клоун, и пиараст, но не идиот. Успешно использовавший нарастающий хаос в мире а в головах для прихода к власти.
НО вы тоже не правы,
Во первых, ставите телегу впереди лошади. "Избрание этого клоуна..." есть следствие, но не причина изменений, которые неизбежно предстоят этому миру, и которые мир (и РФ, и Украина, и США в т.ч. ) стараниями обывателя старается всячески оттянуть-отменить. НО - не получится
ВО вторых, "никто еще не озвучил" - ерунда. Озвучено, и развернуто, многими. На вскидку, к примеру

Европа. Прогноз http://argumentua.com/stati/budushchee-evropy-prognoz
Но, да, кому это интересно. Куда проще попытаться все свети к простому "хреновый Трам, Путин, Порошенко, Бессмертный, ...."
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ТРАМ МОЖЕТ БІЫТЬ И КЛОУН! НО АМЕРИКОСКИЕ ВОЕННОПОЛЕТИЧЕСКИЕ КЛАНЫ БУДУТ ДЕРЖАТЬ НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ А НАЧНЕТ ГАВКАТЬ НЕ ТАК ТО НА НЕГО НАЙДУТ ОЧЕРЕДНОГО СНАЙПЕРА
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Піду Різдво Святкувати,Бувайте Вельмишановні Добродіі
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P.S.
Решение о ликвидации фюрера Кремля принято на самом высоком уровне и будет приведено в исполнение..
Слава Рабинович..,Круто..
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Как все просто у некоторых...
Ну, хай буде оптимизЬм без меры, в день светлого праздника. В дальнейшем он(оптимизЬм) ой как понадобится
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Они у Пуци спросить разрешение должны. Там Пуця рулит
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Нафига Барака? Сразу Блина Клинтона. Он свою каргу выпнул, побухать любит...
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Исключительно точное замечание!!!
Трамп - даже не "темная лошадка", он - продукт социальных сетей и новых технологий!
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социальных сети и новые технологии - это тактика, способ прихода к власти, но не первопричина.
"Избрание этого клоуна...", как тут пишут, есть следствие глобальных накопленных мировых противоречий, которые требуют своего разрешения, как у классика: когда верхи не могут, а низы не хотят.
Это чревато крупными изменениями в мире, которых среднестатистический обыватель старается всячески оттянуть-отменить. Интуитивно, неосознанно это ощущая, лохторат голосует за популистов, которые обещают завтра "хорошо, и просто так".
НО - не получится. "Аннушка уже разлила масло"(с, Булгаков)
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Трамп - це мильна бульбашка. Нічого він не вирішить і не змінить, за великим рахунком. Смішно читати про те, що якийсь Трамп зіллє Україну, збудує мур на кордоні з Мексикою за її рахунок (мексіканці, до речі, сміялись із цього проекту), розбереться з Північною Кореєю і т.д. Всі ці "вброси" розраховані на сірий плебс. "Еліта" сама собі набиває ціну. А історик за освітою Безсмертний, можливо, непоганий історик. Але не мислитель. Трамп буде ще обережнійший в міжнародній політиці, ніж Обама. Звичайний самозакоханий товстосум. І на фіга йому було здалось президенство на старості літ!
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Если кто читал последнюю информацию то Трампуша уже подтвердил вмешательство рашки в интернете и будучи на крючке у ЦРУ по поводу необъяснимой любви к путярке будет проводить более жесткую политику по отношению к ней боясь слива информации компроминтирующей его как президента (а не дай бог и импичмент ) службами разведки .Он у них наверняка на крючке !
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самое главное чтобы Украина нашла своё место в этом новом миропорядке
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Пане Безсмертний! Ну, що ж і ви не втримались на здобутті бонусів, щодо вибирання Трампа? США дасть собі раду, а їхня політ. система не дозволить і психічно-хворим начудити... Ви там у якійсь тристоронній- тут і розвивайте ваші думки, та висловлюйте ваше бачення...
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После того,как Украина откровенно поддержала в 2016 не Трампа, a Clinton , Киеву это еще оченъ долго будет "икатъся".
Обосралисъ конкретно
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ну да! при Клинтон, они бы ещё жили и жили припеваючи. Крали-б и крали.
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Что-то давненько на президентов штатов нападений не было. Что там Ванга напророчила, что Обама будет последним 44-м президентом США.
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Ванга таки )(уйлу наобещала, что о нём будут петь песни стадионы.
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Мало ли, кто что пророчил? Хоть у коло то что то сбылось?
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Я тоже не верил Ванге, что про )(уйла будут петь песни стадионы, а они таки запели. Парадокс от необразованной болгарской всевидящей, которая подпись ставила крестиком.
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все эти ясновидящие - аферисты. Напускают тумана, а уже после того, как что-то произошло - люди находят смысл в обрывках фраз аферистов - самый яркий пример - ностродамус.
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пацан для Трампа уже точит гайки на "Минском радиозаводе имени Ленина"
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...что такое Бессмертнгый? ...- представитель тупиковой ветви развития Человечества...
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У олигархов до сих пор истерика - ведь с Клинтоншей было все договорено, а теперь непонятный Трамп вылез! Мало ли - вдруг опубликует данные об офшорах пинчуков-безсмертных? Вот и пугают народ. Э нет, товарищ Безсмертный, народ не в одной упряжке, с такими как ты - ты трясись за сворованное, нам бояться нечего!
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У )(уйла сейчас есть потребности, но нет возможностей расколоть США на две части, как прогнозировала болгарская "всевидящая".
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Эти панические реакции уже граничат с параноидальной шизофренией. От страха некоторые эксперты начинают наделять одного человека какими-то сверхспособностями. Вот пришел Трамп и одним махом поломает весь миропорядок. Даже если предположить, что он пустит молнии из глаз и гром из задницы и миропорядок изменится... Давайте вспомним, что имела Украина при том миропорядке, за который мы так переживаем. Более 25-ти лет фиктивной независимости под управление нескольких олигархических кланов, пляшущих под дудку кремля. А при попытке встряхнуть с себя всю нечисть, получили оккупацию территорий и тлеющий вооруженный конфликт. Просто замечательный миропорядок, где ржавая бензоколонка накупила оружия и безнаказанно диктует миру свои мерзкие условия. Миру действительно стоит начать меняться. Только вот вряд ли стоит ждать каких-то серьёзных изменений от того факта, что некий богатый рыжий самодур, на какие-то 4 года занял кресло в белом доме. Ничего по-настоящему не изменится! А жаль.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Что такое Трамп? По сути, это финал существующего миропорядка", - Безсмертный
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