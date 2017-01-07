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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1025) Минобороны (4533) разведка (1448) Россия (64542) топливо (361)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия пригнала боевикам на Донбасс 250 тонн горюче-смазочных материалов, - ГУР

С территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Где партизаны? Можно ж было взорвать нахер этот эшелон.
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каки нах партизаны?
у нас нет войны, у нас АТО.
Все партизаны будут сидеть, как террористы, по закон мирного часу.
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Фюреры козломордых - не доверяют даже собственным оркам...
поэтому возят за собой массовку для фотосессий...

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#59гумконвойроссии, #русскиесвоихнебросают


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Да, я знаю, что их сажают в тюрьмы. Можно не афишировать добрые дела.
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Аваков уже всех посадил. Официально за: притиснение рузького мира по свидетельствам самих сепаратистов.
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Треба нашій владі ще більше відкривати КПП на лінії розмежування з ордло, побільше закуповувати вугілля та посміхатися..
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статотчетность - это круто. Вот если бы эту всю хрень да какой нибудь пидстаркуватой ТОЧКОУ -У наипнули, вот это был бы праздник.
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Точка -У при перемирьи - Вы о чем, хотите чтобы в Киеве все враз обо#рались?.А вот если ГРУ контролирует ситуацию - магнитная мина в самый раз.
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я когда слышу про перемирие ....короч, нет слов, одни междометия!
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Ну, горючие понятно - водка. А смазывают они чем???
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10 Преступлений Тимошенко

Тимошенко - это не главный оппозиционер нашей страны, а главный предатель Украины в новейшей истории.
Она - личность, которая в связи со своей преступной деятельностью во власти утратила доверие народа.
Сейчас из последних сил Тимошенко пытается позиционировать себя как активного защитника Украины. Неужели уже забыла о всех преступлениях, которые сама совершила против нашей страны?! Неужели думает, что ей все простят и забудут?!
И даже при всем желании забыть все грехи и преступления Тимошенко, нам это не удастся - ведь за них будем расплачиваться не только мы, но и наши дети и внуки.
Тимошенко - это не оппозиция, это отголоски страшного прошлого. Она подобно монстру, который падает в пропасть, и какое-то время нам еще слышно его звуки, но потом он стихнет и исчезнет, будем надеятся, навсегда!
Реальную же оппозицию, которая сможет изменить Украину, мы пока не видим на экранах. Но она есть. Это люди с иным мышлением, представители среднего класса - специалисты, которые придут не с целью мародерства и обогащения с помощью популизма, это лидеры, которых породит развивающееся гражданское общество Украины.
Сегодня нам необходимо побороть в себе комплекс неполноценности, привитый нам советской номенклатурой. Нам нужно перестать боготворить высокие чины и боготворить громкие государственные награды, присужденные ворам и лжецам.
От звания Премьер-министр - вор и предатель не станет благородным лидером, а останется подонком, останется его воровство, а его предательство примет всеукраинский масштаб.
Орден Героя Украины не сделает из педофила или убийцы пример для подражания подрастающего населения. Когда выбираем государственного деятеля, депутата, мера - мы должны смотреть в суть личности, в подробности прошлого, потому что только достойный сделает добро, а злодей приумножает зло.
Чтобы развеять ореол бывшего Премьер-министра и заглянуть в суть самопровозглашенного оппозиционера Тимошенко - я напоминаю о 10 тяжелейших преступлениях, которые совершила Тимошенко при власти.
10 преступлений кабмина Тимошенко
1. Сдача интересов страны и причинение многомиллиардных убытков подписанием газового договора с Россией на кабальных, преступных условиях.
2. Уничтожение 40% малого и среднего бизнеса Украины.
3. Введение в заблуждение с преступным умыслом граждан страны при принятии бюджетных и финансовых документов и отчетности.
4. Преступное заимствование и разворовывание многомиллиардных средств МВФ. Фактически сдача финансовой независимости страны.
5. Проведение предвыборной компании за счет средств налогоплательщиков в период кризиса и причинение таким образом стране многомиллиардных убытков.
6. Введение в заблуждение и создание паники в преступных целях обогащения в связи с придуманной политтехнологами Тимошенко проблой эпидемии свиного гриппа.
7. Невыполнение закона и силовое удержание власти после прекращения существования коалиции.
8. Покрывательство преступной деятельности своих однопартийцев - скандалы с Луценко, Лозинским, Уколовым и др.
9. Уничтожение украинской армии, многих отраслей хозяйствования путем прекращения их финансирования.
10.Геноцид украинского народа, вызванный наивысшим уровнем коррупции и безнаказанности власти, и наименьшими зарплатами в Европе, что стало результатом политики Ю. Тимошенко.
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Ото тебя штырит от Юльки. От пороха больше вреда, напиши такую же простыню и про него
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ну вот, лишили организмы стабильного заработка.. а может и в утиль пойдут..
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Да и съёмки небось проводили в павильоне, который находится в бункере
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Это не горючка, это 250 тон кваса для мирного населения на рождество.
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Серый Кардинал ‏@slevo4kin 15 ч.15 часов назад
Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают,
будут объявлены хохлами.


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Интересно - а что бы было, если бы наши высокие военные руководители (вместе с самым высоким) -взяли на себя смелость, ведь это же территория НАШЕЙ Украины (г.Ровеньки Луганской обл.),- и разнесли в драбадан эти цистерны прямо на станции??? Российская военщина, по словам самого главного нашего начальника, все время ведь нарушает "минские доворнячки" - и ничего... Уверен - разбомбили бы раз, второй раз, а на третий, глядишь, железнодорожники уже бы и не поехали... А там, глядишь, и победа над врагом приблизилась... А, уважаемый Петр Лексеич???
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А что делают украинские партизаны, видно празднуют Новый год ? А надо было бы таки подорвать эти цистерны гляди ещё бы какой нибудь казламордый кацап, фашист оккупант сгорел. Надо вспомнить Отечественную войну украинского народа в частности партизан против гитлеровских фашистов захватчиков. И точно так также уничтожать уже в этой Отечественной войне, таких же самых кремлёвских фашистов оккупантов.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия пригнала боевикам на Донбасс 250 тонн горюче-смазочных материалов, - ГУР
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