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Теги: Германия (2568) киберпреступление (189) ОБСЕ (2153) разведка (1448) хакер (513) атака (98)
Тему создал: Цензор.НЕТ

К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ в 2016 году разоблачило кибератаку на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и видит признаки того, что она могла быть осуществлена ​​из России.

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Победительница общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова заявила, что после допингового скандала не верит ни одному из российских биатлонистов

Подробнее на РБК:
http://sport.rbc.ru/news/586fea229a79478b84382359?from=newsfeed
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О. Еще одни страдальцы. А мы ждем когда путен игил победит.
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, а по мне так это круто , , из благосклонного отношения к раша-преступлениям немцы. движутся к жесткому отпору , , что и требовалось доказать , теорема верна / ферма ,,,
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не переводи стрелки , , это я ,,,.к славе-гонорарам./ эшафоту-плахе. готов ,,,
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ладно , включаю заднюю , , , , , пингвины , стопудово , !!! , кто же еще . )))
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терпилы, где ваша крайняя озабоченность?
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Не скромничайте,говорите как есть-причастна.
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Весь мир видит страну-террорист Засраху во главе с плешивым педофильным недомерком.
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Задовбали ці бездоказові звинувачення!
Маєте докази-то жорстко карайте, ні-то заткніть пельки!
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Сашко, мєгафон візьми: "Галантєрєйщік и кардінал - єто сіла!"
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Це "счастливый" і "даунбасенок" "галантерейщік" та "кардінал".
А я -Чуі! Мене і без мегафону почують.
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Розумієш, троєщинське галантерейко, якщо вони тебе і почують, то в першу чергу припинять давати кошти, на які годують таких як ти сміливих горлопанів. Весь світ з самого початку попередив: "З ядерною державою ніхто воювати не буде, тому ми вам допоможемо грошима, технологіями і багато чим іншим, а ви - укріплюйтесь і будуйте сильну державу, яка зможе себе утримувати і захищати". Тому коли ти хоч трохи порозумнішаєш (що малоймовірно), то зрозумієш, що верещати треба не в бік Заходу, а в бік поросьонка.
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Так-с...
Кремль и кремлелохов, я так понял, будут "поздравлять" каждый день...
А кацарылые, пусть бухают боярышник в ответ на позравлялки США
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Неужели весь западный мир обо@рался пуйла? Сплошные заявления, РАЗОБЛАЧЕНИЯ,доклады, обеспокоенности вместо того , чтобы поставить плешивого карлика в стойло. Эти терпилы не понимают , что засрашка сама не угомонится.
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Все вони вже розуміють. Просто сцять хУЙЛО хУЙЛОМ назвати!
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ну и что... главное не провоцировать и не ссориться с раисей..
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Весь мир обосрался пуйла, и язык уже в жопу засунул. Рашка правит миром. За Европу вообще молчу, если даже Америка обосралась.
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"К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия" - необходимо убрать это дипломатическое "может быть" и получить истинный смысл сообщения.
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп признал факт причастности Российской Федерации к кибератакам на инфраструктуру США, но не считает, что упомянутые атаки повлияли на результаты выборов. Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.
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Ну а кому это ещё нужно?
Только этим 3/14дарасам...
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Все это еще раз доказывает, что ублюдочный криминал ничего, кроме силы не понимает и не поймет. Если дела так дальше пойдут,то весь мир станет Оруэловским...поздравляю.
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Американских демократов взломали хакеры "The Dukes". "Русских" APT28 обвиняют во всем что взламывается в мире. Всех этих Fancy и прочих Bear'ов тоже объявили русскими. Если верить Западу вся хакерская элита и уровнем чуть ниже находится в России. Единственное доказательство американцев комментарии на русском языке в кодах программ. Так ведь половина, если не больше, мирового хакерского сообщества русскоязычное.
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Трудно найти в мире дерьмо, к которому бы не приложила свою воровскую руку Россия.
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К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

А тут еще:
Трамп официально признал причастность РФ к кибератакам в США

http://112.ua/mir/tramp-oficialno-priznal-prichastnosti-rf-k-kiberatakam-v-ssha-363947.html

Тот самый Трамп, который до вчерашнего ознакомления с полным докладом ЦРУ, ФБР и АНБ США ( в т.ч. с его секретной частью), из порток выпрыгивал заявляя "вывсьоврьоте" и, что, как его уверяли от рвущегося к нему в друзья - Путлера, ничего подобного паРаша не делала. А тут на тебе, разворот на 180. И Трамп, кстати, весьма злопамятен. Особенно к тем, кто его подставлял, делая из него дурака, в т.ч. и таким образом.
Так, что, пазл к пазлу...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныК кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ
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