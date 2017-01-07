К кибератаке на ОБСЕ может быть причастна Россия, - глава контрразведки ФРГ

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, Alex Korn 4148a992
, aquarius580 .
, Данило Галицький 1c1ee858
, Александр Ковтун 3cd7ac28
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, Robert Chenk
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, Shurix
, Ли
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, частный сектор
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, Акинар Дортуар 544ccd43
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, CА
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, М А Р И К
, Natalya Zubritskaya
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, UAJALINE
, lem holland
, Анатолий Затевахин
, Nataliia Mykhailova
, Марьяна
, ternopol
, adam smit
, Павло Бубенко
, Николай М
, SergeLi
, Агамемнон
, Свят Надеждин
, Александр Лекс
, Артур Ланглиц
, SerjUA
, Алла Новосад 5b57f84f
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, Spartacuss
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, Sergey Stolyarenko
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, Teremci
, Владислав Владисдав
, Serg Zverev 4ee871ea
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Победительница общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова заявила, что после допингового скандала не верит ни одному из российских биатлонистов
Подробнее на РБК:
http://sport.rbc.ru/news/586fea229a79478b84382359?from=newsfeed
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Маєте докази-то жорстко карайте, ні-то заткніть пельки!
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А я -Чуі! Мене і без мегафону почують.
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Кремль и кремлелохов, я так понял, будут "поздравлять" каждый день...
А кацарылые, пусть бухают боярышник в ответ на позравлялки США
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Только этим 3/14дарасам...
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А тут еще:
Трамп официально признал причастность РФ к кибератакам в США
http://112.ua/mir/tramp-oficialno-priznal-prichastnosti-rf-k-kiberatakam-v-ssha-363947.html
Тот самый Трамп, который до вчерашнего ознакомления с полным докладом ЦРУ, ФБР и АНБ США ( в т.ч. с его секретной частью), из порток выпрыгивал заявляя "вывсьоврьоте" и, что, как его уверяли от рвущегося к нему в друзья - Путлера, ничего подобного паРаша не делала. А тут на тебе, разворот на 180. И Трамп, кстати, весьма злопамятен. Особенно к тем, кто его подставлял, делая из него дурака, в т.ч. и таким образом.
Так, что, пазл к пазлу...
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