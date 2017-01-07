Антикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО

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, Shurix
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, Сергей1500900
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, Леонид Днепр
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, Анатолий Затевахин
, Nataliia Mykhailova
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, Павло Бубенко
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, SergeLi
, Агамемнон
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, Артур Ланглиц
, SerjUA
, Алла Новосад 5b57f84f
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, Unknown
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Всего на сайте: 248 писателей
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Можно ведь смело сказать, что какой то чиновник Х, думал украсть 100 млрд, но не решился, т.к. узнал о существовании спецназа в носках по 400 грн.
Толку 0, зато пиар нормальный.
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Никаких НАБУ и НАЕБУ .
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они пока отдуплятся так ими будут руководить агенты хуйла повсеместно.
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Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Экономика Крыма демонстрирует катастрофическое падение. Производство электрооборудования сократилось на 24,4%, минеральной продукции - на 33%. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в $3,3 млрд, а по итогам 11 месяцев 2016 года - всего на $160 млн (в 20,6 раз меньше). Картофеля собрали на 36% меньше, чем в 2013 году, а овощей - почти на 50% меньше. Производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться. В 2016 году производство мяса составило всего 16% к уровню 2015 года, птицы - 86,4%. Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции в среднем на 30%. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Крыма составил всего $65,8 млн, что в 3 с лишним раза меньше уровня 2015 года ($216,7 млн). Если сравнивать с временами до российской аннексии полуострова, крымский экспорт сократился примерно в 28 раз (с $904 млн до $32 млн), а импорт - в 35 раз (c $1,144 млрд до $33,8 млн). За 9 месяцев 2016 года в основной капитал в Крыму было инвестировано 18,8 млрд руб ($312 млн). В то же время в 2013 году объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд. В 2016 году было построено 224,1 тыс. кв. м жилья, а в 2013 - 963 тыс. кв. м (падение в 4 раза). За 11 месяцев 2016 года грузооборот транспортных перевозок составил 99,3 млн тонно-километров, а по итогам 2013 года - более 1,1 млрд тонно-километров (падение в 11 раз).
Ждём сообщений о результатах экономической работы кабинета лордов и пэров ЛуганДонии за 2016 год.
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