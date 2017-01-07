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Материалы по теме:  Национальное антикоррупционное бюро
Теги: НАБУ (1286) отчет (235)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Антикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что по результатам работы ведомства в 2016 году в государственных компаниях было предотвращено хищение более 0,5 млрд гривен.

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Интересненько а наступление инопланетян в альфе центавре они часом не остановили не?!!
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черная дыра уже наша , , остальные позиции переходят из рук в руки , , фронт не стоит на месте
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В 2016 году благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось предотвратить хищение более чем полумиллиарда гривень, а также вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн, сообщили в ведомстве
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Хотя бы в долларах,а так...Надеюсь,это только разминка.
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Если учесть, что на зарплаты этим борцам истрачено 190 млн. грн. ...
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А почему 0,5 а не 5 или 500 ?
Можно ведь смело сказать, что какой то чиновник Х, думал украсть 100 млрд, но не решился, т.к. узнал о существовании спецназа в носках по 400 грн.
Толку 0, зато пиар нормальный.
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потому что набу еще находиться в зачаточном состоянии - и вы всегда можете им помочь - у них на сайте размещены свободные вакансии.
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Я всегда поражался толерантности нашего народа и его наивности. Как несмышленные дети. Неужели Вы верите, что НАБУ независимая от президента структура? Наверное как и то, что миллиардер может управлять страной, потому что у него уже много денег и все есть. И дружно бегут на выборы, чтобы через месяц вопить, что снова обманули и поднимать бурю для снятия президента.
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да, конечно, в это никто не верит!как только НАБУ создали так сразу уже Банковая и определила какие дела будет НАБУ расследовать. кого нужно трогать. а кого нет
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какие-то смешные суммы, если честно. а сколько на их содержание пошло, можно поинтересоваться?
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И где все эти деньги? Есть отчет куда их потратили?
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А у нас ко всей @уете управленческой еще и госсекретарей набрали для "более эХВективного" управления государством. А недавно начиная от поро@уйла все 3,14здели про сокращение госапарата. Так-то вот, это у них загнивающих 8 человек керуют, у нас это слишком мало, у нас понимашь все по другому, так сказать по-нАвому, по-поро@уйловски!
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При чем сдессь национальное НАБУ? Единственное не подяиняющееся напрямую Шоколадному Барыге? Кацапам так такое вооще не снилоось. Ты кто -конь педальный? из ких будешь? Из ольгинских или минстецьких?
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особенно понравилось про "Никаких НАБУ и НАЕБУ"
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В минулому році антикорупційні органи України себе ніяк не зарекомендували.. Тиша навколо е-декларацій- також не додає оптимізму щодо роботи НАБУ і в цьому році.. Може воно так і було задумано керманичами?
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эти структуры создавались под давлением запада!! если помните одним из условий выделения денег от МВФ было создание этих структур!! другое дело что все понимали что это просто показушничество но почему то на западе так не думали!!
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сильно на Запад не уповай ,они еще те тормоза.
они пока отдуплятся так ими будут руководить агенты хуйла повсеместно.
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в каждой ситуации всегда нужно уповать только на свои силы и свои возможности
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а ты думал, будет по-другому? строится полицейско-феодальная модель гос-ва с клептократическим управлением. мелкий
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44 провадження за год это вообще не работа. А в этом году им ещё и увеличили бюджет, не пойму за акки заслуги
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Не знаю кому оно помогло, но с каждым месяцем украинский народ все больше и больше нищает. Я так понял, что девиз нашей власти:" догоним и перегоним Африке по нищете народа". В Украине фашистская, геноцидная власть.
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ну вот только не фашитская, ладно? столько сделали фашисты и нацисты для своих государств - тяжело недооценить.
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короче, как раз себе на зарплату наколядовали.
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так НАБУ уже не один год себе колядуют! мало того что зарплаты высокие, так еще и на полном обеспечении: и форма, и одежда, и носки
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А почему не пишут сколько они помогли вывезти денег из Украины? Там уже не на миллиарды пойдет счет, а на триллионы. И не в гривнах, а в долларах.
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Що-що, а повихвалятись НАБУ вміє. Тільки, якщо прибрати піар, то реальних справ дуже мало
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А сколько потратили денег на то, что бы содержать НАБУ? и то что за года антикорупционное бюро предотвратило хищение более 0,5 млрд грн это совершенно не показатель! очень низкая работоспособность
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слишком много атакуют набу - наверное они что-то реально делают.
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+10000. Педрант скоро умрет - троли разссосутся
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Якщо НАБУ такими темпами працюватиме, то корупцію ми ніколи не подолаємо
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0 5 млрд - это просто цирк )))это гребаное набу больше получило по зарплатам и всяким командировкам и выслугам - толку от него - ноль !
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у них носки только по 400 грн., что там уж дальше говорить.
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Это конечно хорошо....ну а что там с е декларациями...там на первой же можно в 5 раз больше снять...
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Ну, писати дифірамби самим собі - це одне. Але критерій успіху НАБУ - рівень корупції в повсякденні - нічого не змінилось від часів Яника, все вирішує бабло
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если НАБУ сам о себя не похвалти, то никто им ничего и говорить не станет! потому что все и так видят, что эффективности их работы нету
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На створення і розкрутку НАБУ потратились, мабуть, більше, ніж ці детективи користі принесли
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Згадався жарт: в країні борються із корупцією, тому "тарифи" подвоїлись
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На НАБУ столько денег выделено. А результатов работы практически нет.
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У нас уже антикоррупционных ведомств больше чем в любом другом государстве! а ответственности в работе никакой нету
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Можна, звісно, чорне називати білим. Тільки білішим воно від цього не стане: замість роботи, детективи займаються піаром
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Так детективы по всей видимости берут пример с главы НАБУ Сытника, он много интервью раздает, пиарится, вместо того что бы заниматся реальными делами
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На жаль, НАБУ в своїй роботі показала вибірковий підхід до правосуддя. Рівності немає, значить, нічого не змінилось на краще
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Чисто поржать от Крымского Бандэровца:
Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Экономика Крыма демонстрирует катастрофическое падение. Производство электрооборудования сократилось на 24,4%, минеральной продукции - на 33%. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в $3,3 млрд, а по итогам 11 месяцев 2016 года - всего на $160 млн (в 20,6 раз меньше). Картофеля собрали на 36% меньше, чем в 2013 году, а овощей - почти на 50% меньше. Производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться. В 2016 году производство мяса составило всего 16% к уровню 2015 года, птицы - 86,4%. Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции в среднем на 30%. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Крыма составил всего $65,8 млн, что в 3 с лишним раза меньше уровня 2015 года ($216,7 млн). Если сравнивать с временами до российской аннексии полуострова, крымский экспорт сократился примерно в 28 раз (с $904 млн до $32 млн), а импорт - в 35 раз (c $1,144 млрд до $33,8 млн). За 9 месяцев 2016 года в основной капитал в Крыму было инвестировано 18,8 млрд руб ($312 млн). В то же время в 2013 году объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд. В 2016 году было построено 224,1 тыс. кв. м жилья, а в 2013 - 963 тыс. кв. м (падение в 4 раза). За 11 месяцев 2016 года грузооборот транспортных перевозок составил 99,3 млн тонно-километров, а по итогам 2013 года - более 1,1 млрд тонно-километров (падение в 11 раз).
Ждём сообщений о результатах экономической работы кабинета лордов и пэров ЛуганДонии за 2016 год.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАнтикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО
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Сейфуль Мулюков, Путенбох, Александр Ковтун 3cd7ac28, Larisa Larochka, NNN, Fobos, Алексей Носов d8330900, М А Р И К, Леонид Днепр, Molli, Alex Razumcov, Андрій Жагун, частный сектор, Lada2014, Senator S 01a656ec, Александр Лекс, Сергей1500900, Михаил Медведев 8d6766ad, Свят Надеждин, Семн Семнович, Алла Новосад 5b57f84f, Ron Ma, Tritey, ternopol, Агамемнон, Чубака, SergeLi, Артур Донецкий, Olga Lunkina, Egor Elk, Wevelsburg, SER BERBA, литвин, Крымваш и лугандония впридачу, Paul Petrovach, Геннадий Медведев 4e590f22, Tatota Ke, Николай М, Ksenia VB, V T 2fd9d4b9, bvv, Серов свидомый, , Oles Ivanov, Виктор8864, Данило Галицький 1c1ee858, Phoenix Yes, Тунгусский метеорит, Голота, Александр Ивашин, Damon Smith, Юра Волков, Sergey Stolyarenko, Филипп Филиппович Преображенск, Yurii Sliusarchuk, Kovbas, Гундяй Крестовоздвиженский, Чип, Аль Капучіно, Артур Ланглиц, Igor Bond, Saul Goodman, перець, Alexandr Petrov e627b717, Боец диванных войск, Джон123456, 4life, Вікторія Скляр
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