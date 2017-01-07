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, Алексей Носов d8330900
, Alex Korn 4148a992
, aquarius580 .
, Данило Галицький 1c1ee858
, Александр Ковтун 3cd7ac28
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, Robert Chenk
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, частный сектор
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, Акинар Дортуар 544ccd43
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, CА
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, М А Р И К
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, Lada2014
, UAJALINE
, lem holland
, Анатолий Затевахин
, Nataliia Mykhailova
, Марьяна
, ternopol
, adam smit
, Павло Бубенко
, Николай М
, SergeLi
, Агамемнон
, Свят Надеждин
, Александр Лекс
, Артур Ланглиц
, SerjUA
, Алла Новосад 5b57f84f
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, Артур Донецкий
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, Anatoliy Buchenko
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, Danil St
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, ЮРИЙ РУСИЧ
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, Serg Zverev 4ee871ea
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Веселої коляди всій Україні.
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а он по делу пишет...
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... і це при тому , що ВІН заробив , та сплатив ПОДАТКИ ..., а не вкрав , як "наші" , і пА-новому , і пА-старому...
Марк Цукерберг показал свой дом
Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!
Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.
Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение - умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому
Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.
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коротко-інформаційно :
Фестиваль Маланок (Маланка-фест) - видовищне святкове дійство в Чернівцях, яке презентує колоритну традицію маланкування Буковини, яка представлена українською, бессарабською, гуцульською, молдавською, румунською маланкою. В дійстві беруть участь колективи з Чернівецької та інших областей України, а також сусідніх держав. Саме на фестивалі можна відчути все різнобарв'я і колорит культурного надбання краю, бо саме на Фестивалі Маланок зустрічаються більшість колективів, що маланкують у всіх районах області. Фестиваль - це масове дійство, яке збирає більше 40 тис. глядачів та більше тисячі учасників.
http://malankafest.com.ua/show/54/
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