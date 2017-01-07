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Славімо його.
Веселої коляди всій Україні.
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Хотелось бы,по случаю Праздника,услышать слова Президента по поводу инцидента в Мариуполе.Имею в виду его и его помощников ,поху.стическое отношение к Солдатам ими награжденными.
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Слушай дядя. Ты о чем? В Светлый Праздник можно наплевать на людей? На их чувства? В Светлый Праздник КАЖДЫЙ обязан назвать и,по возможности,исправить свои ошибки.Я считаю ,что порошенко оскорбил наших солдат.Не просто оскорбил,а показал на сколько ему на них наср.ть.
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так орали же здесь,зрадофилы, с пеной у рта ,что то ряженые актеры были для массовки...что то не состыковочка у них конкретная,впрочем как обычно.А за парней обидно(Полторак обещал виновных наказать,будем посмотреть
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"Не берiть дурного в голову,а важкого в руки". На любом уровне управления должен быть порядок.Если его нет на высшем уровне,его нет нигде.Порошенко служил срочную(если не врет).Я тоже служил.Он служил в авиаполку погранвойск кгб ссср,я тоже служил именно в подобном.И именно в КСАПО. Даже в тех структурах была показуха.генералы улетали,и возвращалась жопа.Он не в курсе? Или по-фиг?
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Також на Бессарабці будуть розпинати "мальчиков в трусиках", роздавати юшку з "русскоговорящих младенцев" и гвалтувати "пенсионерок- єпилептичек". Так що буде весело ! Всіх запрошуємо !!!
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В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертел с кацапами
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ще раз про те , що всі всіма ніколи не бувають ..- які різні Евреї ...
... і це при тому , що ВІН заробив , та сплатив ПОДАТКИ ..., а не вкрав , як "наші" , і пА-новому , і пА-старому...

Марк Цукерберг показал свой дом

Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!

Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.



Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение - умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому

Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.




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Цукерберг - свободный человек, а не жадная тварь, душу которой черти уже затянули в пекло с помощью бабла.
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все вірно ..., але і ми ( в цілому ) винні, що дозволили " дяволам" так творити...
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Надо было Цукерберга в президенты Украины выбирать.
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запрошуємо ВСІХ ! у кого буде можливість Завітати до нас в Чернівці на 6-ту Маланка ФЕСТ !!!! - на 15 січня...., хто був , той знає , хто приїде ВПЕРШЕ - не пожалкує .....- цікаве феєричне Дійство ...








коротко-інформаційно :
Фестиваль Маланок (Маланка-фест) - видовищне святкове дійство в Чернівцях, яке презентує колоритну традицію маланкування Буковини, яка представлена українською, бессарабською, гуцульською, молдавською, румунською маланкою. В дійстві беруть участь колективи з Чернівецької та інших областей України, а також сусідніх держав. Саме на фестивалі можна відчути все різнобарв'я і колорит культурного надбання краю, бо саме на Фестивалі Маланок зустрічаються більшість колективів, що маланкують у всіх районах області. Фестиваль - це масове дійство, яке збирає більше 40 тис. глядачів та більше тисячі учасників.
http://malankafest.com.ua/show/54/
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертеп
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