В рождественскую ночь украинские воины отбили атаку врага вблизи Авдеевки, - Минобороны

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Мы разучились мечтать. Даже в тупиковые совковые времена мечтали чаще. Наверное, от безысходности. Не давая никакого выхода из прозаичной, однотонной жизни за железным занавесом, советская система легко отправляла нас в дивные инопланетные миры, опускала в океанские глубины, помещала в секретные научные лаборатории; в будущее, избавленное от страха, подлости, несправедливости...
Фантастика была фантастически популярной, и мы хотели быть лётчиками, космонавтами, учёными, изобретателями, разведчиками дальних планет... Больше мечтать было не о чем.
Мы не умели мечтать о чём-то другом. И когда запреты пали, врата раскрылись, и мечтать стало можно обо всём, стали мечтать просто о деньгах, и думать только про деньги. Деньги стали не средством, а целью. Заменив собой всё - честность, искренность, смелость, мудрость; деньги заменили собой мечту.
Так мы и живём. У нас никогда нет денег, и мы ничего не можем. Мы не заикаемся о великом. Никто даже не думает о том, чтобы выиграть войну - реально, а не на словах; построить самую сильную и эффективную в Европе экономику - здесь и сейчас; уничтожить коррупцию - немедленно и безоговорочно; победить рак; построить космический флот, полететь на Марс...
Наш предел мечтаний - повышение минимальной зарплаты, получение субсидии, и до весны дотянуть...
На другой стороне пищевой цепочки - контроль над госзакупками, миллионные откаты, и зиму в Ницце пережить...
Современник Украины Илон Маск родился в 1971 году. За короткую по меркам государства жизнь он фактически создал платёжную систему PayPal; построил инновационную компанию Tesla, создавшую мир электромобилей; запустил космическую компанию SpaceX, конкурирующую с NASA...
И в скором времени будет колонизировать Марс.
Потому что он умеет мечтать. И не боится осуществлять мечты. Чего и нам всем желаю.
Юрий Касьянов
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"ДРГ"
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к малым подразделениям.
ДРГ, как правило, является штатным подразделением специального назначения армии и флота. Члены ДРГ проходят специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневой, физической, психологической, парашютно-десантной, подводной, альпинистской подготовке, способны действовать автономно на территории противника длительное время.
В ходе выполнения поставленной задачи, ДРГ действует скрытно, способна в предельно сжатые сроки преодолевать большие расстояния. Небольшая, как правило, численность группы повышает её скрытность, маневренность и мобильность, что осложняет мероприятия по её поиску и ликвидации.
В ходе боевых действий диверсионная работа, в случае достижения желаемого результата, способна причинить урон противнику не меньше, чем боевые действия частей и соединений.
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