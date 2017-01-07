"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк

Muzoreva
, литвин
, kentstudent
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Богдан Подзізей
, oleole
, SergeLi
, Vadym Tsyrkalyuk
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Харьков Сумской
, Irina Dybonos 997870af
, Anastasiya Lisovskaya
, Egor Elk
, Влад 2
, Волелюб Степовий
, Vedana
, RustIck
, ГЕТЬМАН UA
, Maxim Ak-Murza
, Yurii Sliusarchuk
, Странник Виртуальный
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Филипп Филиппович Преображенск
, Faina L
, Baden
, Senator S 01a656ec
, ШуМаХер
, Женя-Женя
, Антонина Бернат
, Evgen Seriogin
, Andrey Bolcman
, циля
, Алексей Носов d8330900
, Sleid
, Олександр Терек
, den bolshoy
, Крокодил Гена
, путин999
, серджио def6ff91
, suruivan
, vivv555777
, Yaroslav Vinnitsa
, Саня Рига Латвия
, Тарас Затолочный
, Гыг с Вами
, Злий Грицько
, Mechanic
, Jancis
, сидней
, Supple Vine
, Lvbnhj
, три - пятнадцать
, armamagedoniks
, Андрей Лавриненко
, Борис Іванченко
, Крнкистадор
, частный сектор
, SergioDp
, Oleg Youryevich
, Слава Свобода777
, Vlad
, gsh
, счастливый даунбасенок
, Виктор Ли a3db1a1b
, Дмитрий Николаевич Позденский
, буков
, Прохожый
, Виктор Тот
, gonny
, East Clintwood
, Ольга Мартынюк b6557456
, Виктор Гончарук
, Andrian Gontsa
, Ybaldy
, Alex Kovalenko c051df8c
, Віктор Мирончук
, Серов свидомый
, valeria
, Митч
, Альфред Соломонович
, Боб_1234
, Рыболов Уклейкин
, dandelion wine
, John Observer
, Ali Hasan
, Nov
, Алекс Фибер
, ternopol
, Anatoly Filatov
, igorpesec
, переигравший ботокс
, Салаутдин
, Kick Ban
, Tatyana Pomolova
, Vladimir Bushan
, JulyusCaesar
, 133133
, України вірний ж-д
, Kenzo 065c7258
, Dima30
, Zadorog
, Gena Genadiy
, Жыве Беларусь
, Hehe
, Alexandr Slavich
, Одессит и Горжусь Этим
, Андрей Бигма
, комэск Титаренко
, илюк валентин
, Чубака
, Din Rid 02c201a4
, Dmitriy B.
, Яукр
, Андрей Андреев a9778f9c
, Алекс Глухих
, молодой рабочий
, Євген Дусик
, Bandera Rosa
, Fedir Syzyi
, Вова Индюков
, Art Severin
, Одеса-Україна
, Третий армагедец
, Чайка Київ
, Алла Новосад 5b57f84f
, Сергей Андрейчев
, Путенбох
, курвиметр
, Who is Who
, monah 58f1317c
, Павло Бубенко
, Vladimir Shcherbak
, Анатолій Мафтюк
, З Україною в серці
, Rjr
, Роман Крамарчук
, Андрей Соловьев 58f40cff
, ALEX BLACK
, Эдвардд
, Algis
, Anatolii Oliynuk
, Garsia UA
, Олег Хардин
, ольвія
, lezyo
, Павел 44 521f088a
, botoks
, Сергій Кузьмук
, Elena Drozd
, Данко Сердечный
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Дід Василь
, Алексей Алексеев 7da96214
, Sophia-Maria Duglass
, Вдадис Зворыкин
, Elena 086ce01a
, Агамемнон
, Владимир Лобанов
, Веселий сумчанин
, Боец диванных войск
, Vlad749bfdLozanov
, антиватник черниговский
Игорь Мельник 1e80ecc1, Харьков Сумской, Yurii Sliusarchuk, Egor Elk, циля, Baden, Григорий Барковский 5bc4f112, Волелюб Степовий, Andrey Bolcman, SergeLi, три - пятнадцать, Oleg Youryevich, Злий Грицько, Гыг с Вами, Senator S 01a656ec, Саня Рига Латвия, RustIck, серджио def6ff91, Maxim Ak-Murza, armamagedoniks, East Clintwood, Lvbnhj, Irina Dybonos 997870af, Vadym Tsyrkalyuk, Ольга Мартынюк b6557456, Прохожый, Серов свидомый, Слава Свобода777, ГЕТЬМАН UA, Альфред Соломонович, Vlad, suruivan, литвин, Антонина Бернат, John Observer, Andrian Gontsa, Ali Hasan, vivv555777, Виктор Ли a3db1a1b, Салаутдин, Supple Vine, путин999, Jancis, счастливый даунбасенок, Dmitriy B., Чубака, kentstudent, буков, Alexandr Slavich, Сергей Андрейчев, Vladimir Shcherbak, valeria, Anastasiya Lisovskaya, Bandera Rosa, З Україною в серці, Nov, курвиметр, Олександр Терек, Who is Who, Путенбох, Alex Kovalenko c051df8c, ольвія, Вдадис Зворыкин, молодой рабочий, Вова Индюков
Всего на сайте: 227 писателей
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Мать на менеджмент хортиці треба ЗАВОДИТЬ КАРНІ СПРАВИ за отруєння людей....
Ці поци ПОПАЛИЛИСЬ МАМЄНТОМ.
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Завтра уж точно заживём.
Ну а сегодня потерпите
И деньги кровные несите,
А мы с Петрухой их смахнём.
Ищите дружно нас потом...
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Нахрена ж вы ХОРТИЦУ хортицу по 80 гривен сделали? Теперь рыдаете, что ее никто не покупает!
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5 литровая стоит 250 гривен!
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Две недели, максимум, при соблюдении технологии и продукт после 6 часов перегона готов!!!!!
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самогон вааще по 25-28. это не реклама. узнайте по соседей по этажу.
+ западло по сигаретам. (p.s.: траву не употребляю)
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Эта тема точно Генеральной прокуратуры и лично Югика Луценко.)
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Следующие - это производители сигарет , а производители конфет просто молчат - их уже давно не покупают , любых производителей .
Извините , но цена на конфетки больше двухсот гривинек за кило - это что-то из жизни жителей Европы , а не Украины .
А продажи этих новогодних праздников показали - народа нет , все умерли .
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ведь и с газом также,
но самое прикольное это то, шо с гривной произошло после яна-овоща!
так шо это смахивает))))))))))))) на схему?!
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А медовуха! ФРУКТОВЫЕ СПИРТЫ НЕ ПОДСАЖИВАЮТ ПЕЧЕНЬ НА АЛКОГОЛИЗМ. В отличии от всякой химии очищенной золотом и бруньками . Потому весь мир их пьет. А совок глушит водку и а-ля виски наболтанные в гаражах.
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Не вру ей-богу, скажи, Серёга.
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с трёх, четырёх, с пяти бутылок.
...
В.С.Вісоцкий. "Милицейский протокол"
Так от, яка нормальна людина буде гнати самогон з тирси. Перегнати на спірт можо все крім скла каміння зализа. З усьго органічно - та залюбки. Ректіфікат на виході.
А домашній дісцісят, та й ще перегнаний двічі, та розведенний чистою вотою до 40 - 43%%, та настояний на дубі, не гірше того що продається у магазині.
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виробникафермера
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И разрыв с каждым годом увеличивается. Съёмное жильё гораздо практичнее в нестабильном мире.
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Если так дальше будет идти, то разделим славу "боярышниковой державы" с северным соседом.
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Как говорили "классики": Вы думаете народ меньше пить будет? Просто дети меньше кушать будут, а вы сволочи НАЖИВАТЬСЯ на грехах и болезнях бедных!!!!!!!!!!!!!!!!
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