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Теги: алкоголь (1373) Укрспирт (94) Черняк (4) Кутовой (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк

Совладелец и председатель наблюдательного совета Global Spirits (ТМ “Хортица”) Евгений Черняк заявил, что "левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна.

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Ага типа если не Хортица то сразу Левый. Ну а хортица это конечно эдакий не горький вкусный полезный.
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та нє ... тер ясно ХТО ВИКИНУВ лівий спирт..... уж труілі іх труілі ....
Мать на менеджмент хортиці треба ЗАВОДИТЬ КАРНІ СПРАВИ за отруєння людей....
Ці поци ПОПАЛИЛИСЬ МАМЄНТОМ.
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да я хуй ложил на петю гросю и всю шоблу и укроспирт! кило цукермана 13 гр плюс дрожжи газ и вода 1л домашнего 50% самжене 22 гр
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Кстати эта традиция имеет историю в Украине.
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Завтра...
Завтра уж точно заживём.
Ну а сегодня потерпите
И деньги кровные несите,
А мы с Петрухой их смахнём.
Ищите дружно нас потом...
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шо-то дорого получается. у меня сахар 14 + 10 дрожжи выход 9 литров, цена литра 10,40
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Считать научись.Арифметику,небось,скурил?
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левым спиртом забита вся украина и ни гройсман ни пэдро не в доле? в доле, поэтому и забита
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Блин, это вызов на дуэль. Но, ты должен понимать, дорогой Черняк, что тебе выдадут незаряженный пистолет..
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Хортица гонит левую водку на рынок без акцизов за черный нал и ничего.
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Да. Когда, смотрел тв на спутнике, пихали эту марку постоянно.
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Нужно поднять зарплаты и сразу все наладится.Гнойсман)))
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Зарплаты-цены, зарплаты-цены и так до бесконечности пока подохнем.
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бандюган черняк, щось осміліло після втечі Овоча до ростову..то сиділо тихенько, як мишеня
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У нас в кафешках и забегаловках 100 грамм паленки стоит 7-8 гривен! Все глушат только ее!
Нахрена ж вы ХОРТИЦУ хортицу по 80 гривен сделали? Теперь рыдаете, что ее никто не покупает!
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Да какая разница! Потому то и пьют всякую дешевую муть!
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Сделал, чтобы такие как ты или перестали пить или скопытились от палёнки..............и в первом и во втором случае польза для государства Украина.
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так , если одни сдохли, другие перестали пить,что же в бюджет зайдет?
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В бюджет зайдёт и не мало, но от людей для которых культура употребления спиртных напитков не пустой звук.
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Трезвый человек не болеет, не совершает преступления как пьющий и имеет более высокую производительность труда.
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ну может порошенко пить станет меньше и х уйню нести с пьяных глаз, позорит страну больше, чем тупой зек
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дык... это не паленка, а таже водка с заводов, просто хз с каких.... тут уже на местах, чтобы не бадяжили важно....
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Спирт с заводов! У нас ее в гаражах бадяжат! Хочешь 0,5 литра, хочешь 5 литров сразу бери!
5 литровая стоит 250 гривен!
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пусть поспорят ... демократия ... кто виноват, того в кутузку ...
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Оптимистично! Ну, ниче. У меня 18 литров браги завтра доиграют... До ухода на контракт- хватит.
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Мені спиртне пофігу. Можу вилити пляшку горілки в унітаз без жалю.
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Якщо сам не захочеш, то ніхто тебе не вилікує. Аксіома. Не вживаю з 1997-го року.
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ой блять, как подорожало так сразу такой непьющий стал.
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По практике (не теориии). Нормальная доза браги, для 8 литров 50% самогона. 8 килло сахара (не тростникового) . И 700 граммов хороших , свежих дрождей.
Две недели, максимум, при соблюдении технологии и продукт после 6 часов перегона готов!!!!!

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Так щас же дрожжи иные! Спиртовые-турбо. 48 часов. А есть и 24.
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Это уже излишества и обман. Если есть терпение, то и 48-часовые пойдут.
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С табуретки березы весной можно! Но этот спирт плохой. Но боярышником заправить можно.
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Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым он отдавал предпочтение.
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не очень оптимистично, с контракта можно и не вернуться,если столько пить
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Как там усадьба Харитоненка в Киянице поживает ? Дивное место. В поряде ?
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при таких акцизах?... с рук везде по 30 за 0,5л. "зачем платить больше?"
самогон вааще по 25-28. это не реклама. узнайте по соседей по этажу.
+ западло по сигаретам. (p.s.: траву не употребляю)
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Так п..ры от сои не гнушаются заработками времен овоща))).Попробуйте без мусоров и прокуратуры поставить наливаку.На следующий день все шестерки соевые будут на пьятом канале вещать про перемоги рошена)))
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"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк
-------
Эта тема точно Генеральной прокуратуры и лично Югика Луценко.)
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А это не тот ли бандит Черняк , который пару лет назад кричал , что цену на "Хортицу" нужно поднимать в несколько раз , ибо у него деньги заканчиваются ?
Следующие - это производители сигарет , а производители конфет просто молчат - их уже давно не покупают , любых производителей .
Извините , но цена на конфетки больше двухсот гривинек за кило - это что-то из жизни жителей Европы , а не Украины .
А продажи этих новогодних праздников показали - народа нет , все умерли .
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В нас десятки спиртзаводів закриті,але рахунки їм за світло і газ приходять такі як і тим які працюють. Можливо то бухгалтерія стільки використовує?
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Не только, российского спирта тоже полно и везут цистернами, надо еще поднять цены на водку, чтобы решить эту проблему
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И я решил бороться со всем этим бардаком-куплю самогонный аппарат. Не хочу отравиться палёной водкой.
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покупайте сразу ректификационную колонну, если деньги есть, сейчас технологии пошли дальше, можно спирт дома производить, хоть и не такого высокого качества, как на производстве и трудоемкое занятие, но лучше, чем самогон
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С организмом не поспоришь-не в "нравится" дело.
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Организм у каждого индивидуален и на этом основании формируется восприятие, но в самогоне посторонних примесей больше, примерно 40-50 %....тоже не всегда идеальный вариант для защиты от отравления, а в спирте намного меньше, идет более глубокая очистка и разделение на фракции. Но в общем, это ваше личное дело, не мне советовать и вам решать, что вам предпочтительней.
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так а шо не так?!
ведь и с газом также,
но самое прикольное это то, шо с гривной произошло после яна-овоща!
так шо это смахивает))))))))))))) на схему?!
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Укрспирт украинский боярышник унесший жизни в Украине как борышник в Иркутске.найдите разницу
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Различия: наши ДУМАЛИ , что водку пьют, а кацапы ЗНАЛИ ,что пьют лосьон для ванн!
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Якщо спиртом від Укрспирту все забито - то це означає що контроль над Укрспиртом втрачено. Хтось виготовляє, хтось транспортує і постачає сировину.... Можливо потрібно жорстке ліцензування,жорсткий контроль над реалізаторами фальсифікату.
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А вот кацапы молодцы! На боярышник перешли и не плохо себя чувствуют!
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подежурь у кассы нашей аптеки и промониторь долю покупки боярышника
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Ты не в теме...разговор о кацапрах а не о наших аптеках
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То ли дело самогон!чистый как слеза . 60-70 градусов. Из винограда - граппа, чача. Из абрикосы - немецкий абрикосовый шнапс. Из груши- грушка, из сливы- сливовица. Из яблок-кольвадос.
А медовуха! ФРУКТОВЫЕ СПИРТЫ НЕ ПОДСАЖИВАЮТ ПЕЧЕНЬ НА АЛКОГОЛИЗМ. В отличии от всякой химии очищенной золотом и бруньками . Потому весь мир их пьет. А совок глушит водку и а-ля виски наболтанные в гаражах.
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дА! ЭТО СИЛА! я ВОТ НА НОВЫЙ ГОД САМОГОНА СВОЕГО НАГНАЛ! КАК СЛЕЗА И НАФИГ МНЕ ИХНЯЯ ПАЛЕНКА!
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Муж настоял самогон из чистого винограда ( граппу) на черноплодной рябине - давление выравнивает как у космонавта. Не надо никаких аптечных лекарств. И главное, что знаешь из чего сделано. Гарантия100 процентов.
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Сказать по-нашему, мы выпили немного,
Не вру ей-богу, скажи, Серёга.
И если б водку гнать не из опилок,
То что б нам было с трёх, четырёх, с пяти бутылок.

...
В.С.Вісоцкий. "Милицейский протокол"

Так от, яка нормальна людина буде гнати самогон з тирси. Перегнати на спірт можо все крім скла каміння зализа. З усьго органічно - та залюбки. Ректіфікат на виході.
А домашній дісцісят, та й ще перегнаний двічі, та розведенний чистою вотою до 40 - 43%%, та настояний на дубі, не гірше того що продається у магазині.
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100% треба пІдтримувати мІсцевого виробника фермера
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идите вы со своей водкой и спиртом подальше и ценами по 90 грн теперь будет после поднятия, три литра нагнал спирта, полная кладовка настоек и коньяков, себестоимость 10 грн за бутылку.
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Ну вот. Не прошло и полгода. Повысили цены на водку, а теперь воют что мало кто покупает и все в жопе. Хотели с одной бутылки на мерседес заработать. Не, ребята, так не будет. Или опускайте цену в два раза или сосалочки.
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Грызня пауков в банке. Шо черняк , шо укрспирт.Не поделят деньгу,и немалую деньгу.
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Так Черняк вроде сейчас в штатах живет или я ошибаюсь?
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Юра Енакиевский всегда рулил рынком спирта в Украине. И если против этого бандюка ни у кого нет яичек бороться, то дальше будет еще хуже.
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Как в той Европе могут, цены в 10 раз меньше чем у нас, относительно зарплат. Сколько бы не зарабатывал мало, а на еду и оплату услуг ЖКХ хватит, если конечно не снимаешь квартиру, а являешься владельцем ее.
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В Германии 40% живут в собственном жилье, а 60% - снимают.
И разрыв с каждым годом увеличивается. Съёмное жильё гораздо практичнее в нестабильном мире.
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спирт отличный! из него для баров коньяк делают
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Скотин этих, так званых министров, включая премьеров, регулярно надо расстреливать...вместе с такими же педарастами презами! Гниль, которая не поддается лечению антибиотиками, должна быть удалена с помощью ножа!
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Одно время ,помню, у пересичного обывателя "хортица" была эдаким эталоном качества и респектабельности. А я скажу, что "хортица" посредственная ху"ня, банальное пойло на предмет ужраться. Как и любая другая водка. Я сам не дурак изредка хорошо выпить, но при этом имею такое отношение к водяре. И пусть еще обьяснят производство "хортицы", как впрочем многих других алкогольных брендов на кацапии. Там не только шоколадные фабрики наши барыги имеют.
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Да шлёпнуть нах. этого министра и дело в шляпе, вместе с депутатами, которые проголосовали за поднятие цен на алкоголь!
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За гібрідний геноцид нації всіх можновладців до суду лінча
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Плохая тенденция.
Если так дальше будет идти, то разделим славу "боярышниковой державы" с северным соседом.
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Левым спиртом все будет забито! А вам хрен на людских судьбах наживаться.
Как говорили "классики": Вы думаете народ меньше пить будет? Просто дети меньше кушать будут, а вы сволочи НАЖИВАТЬСЯ на грехах и болезнях бедных!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец "Хортицы" Черняк
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