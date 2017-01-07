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Теги: алкоголь (1373) Укрспирт (96) Черняк (6) Кутовой (28)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец Global Spirits Черняк

Совладелец и председатель наблюдательного совета Global Spirits (ТМ “Хортица”) Евгений Черняк заявил, что "левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна.

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Да шлёпнуть нах. этого министра и дело в шляпе, вместе с депутатами, которые проголосовали за поднятие цен на алкоголь!
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За гібрідний геноцид нації всіх можновладців до суду лінча
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Плохая тенденция.
Если так дальше будет идти, то разделим славу "боярышниковой державы" с северным соседом.
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Левым спиртом все будет забито! А вам хрен на людских судьбах наживаться.
Как говорили "классики": Вы думаете народ меньше пить будет? Просто дети меньше кушать будут, а вы сволочи НАЖИВАТЬСЯ на грехах и болезнях бедных!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ситуация создана и поддерживается искусственно.
Типа, ну мы же так живем...
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вопрос в том какую Америку открыл данный товарищ, как будто он леваком не торгует, смешно просто нашли страну нормальных жидов((((
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Какой дурак Вам будет продавать качественный алкоголь ?!?!?......Ищите фанатов дистиляторщиков (не барыг) и тогда забудете про утреннее похмелье и сушняк......На себе испытал и 4 года даже на стеклянный прилавок не смотрю и мне пофигу правый спирт или левый и ткая же хрень с сигаретами
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Выход из этой ситуации один,гоните самогон и не бойтесь травануться.......
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у нас только сектор правый всё остальное левое. левый спирт, левые сигареты, хлеб, масло, макароны, и даже депутаты левые в палёной раде.
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То что Украина завалена левой водкой = факт .Это знает вся Украина , кроме Генпрокурора , Президента , главы СБУ .
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Після чергово здорожчення ЛГВ - її стане ще більше ..))
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Нормальный спирт.Еще два года назад затарился.Походу не выпью все.
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Смерти и в Украине и в России были вызваны не "левым", а метиловым спиртом. Черняк это прекрасно знает, но заводит рака за камень, что , наверное, тешит его ватную душу.
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ПIХУЙ.Не треба скiглiтi.Треба братi самогонные аппататы и готовить качественный продукт для себя.Опять же ни кто не запрещает делать хорошее вино.Благо винограда --завались.О себе скажу. В этом году приготовил 6л отменной чачи и 40л прекрасного вина.Все натуральное.Никаких "винных материалов" и спирта "люкс".Ко всему прочему это очень занимательный процесс.Суверенностью могу сказать--в этом году увеличу производительность,чего желаю всем.З РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ УКРАIНА
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Черняк - новый Тодуров ? Кто в теме, напишите, почему Черняк "завыл" ? Это же десятилетиями всё длится. " левый спирт" используют все , я просто уверен в этом, иначе банкротство.
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І, доречі, непогано йде по організму, підтверджую
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Только приватизация Укрспирта может избавить от коррупции всю спиртовую отрасль, но этого не выгодно Министру аграрной политики Кутовому, другим министрам, Гройсману, народным депутатам, которые крышуют спиртзаводы и имеют большие деньги с продажи левого спирта, но на публики конечно выступают за приватизацию. Должно быть всем понятно, что у этой власти одна цель, как можно больше своровать, нажиться на войне. Так что они ничуть не лучше овоща Яныка.
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это тот черняк, который закрысил на пол лярда грн акцизов и слинял в америку. - "чья-б корова мычала"!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец Global Spirits Черняк
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