"Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец Global Spirits Черняк

23089 120Теги: алкоголь (1373) Укрспирт (96) Черняк (6) Кутовой (28) Тему создал: Цензор.НЕТ07.01.17 18:19 "Левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна, - владелец Global Spirits ЧернякСовладелец и председатель наблюдательного совета Global Spirits (ТМ “Хортица”) Евгений Черняк заявил, что "левым" спиртом от "Укрспирта" забита вся страна. читать источник x Мне нравится 22
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Если так дальше будет идти, то разделим славу "боярышниковой державы" с северным соседом.
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Как говорили "классики": Вы думаете народ меньше пить будет? Просто дети меньше кушать будут, а вы сволочи НАЖИВАТЬСЯ на грехах и болезнях бедных!!!!!!!!!!!!!!!!
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Типа, ну мы же так живем...
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