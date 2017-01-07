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Теги: выборы (21372) киберпреступление (189) Обама (1586) Путин (20574) разведка (1448) США (11579) хакер (513) Трамп (401)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама

Барак Обама считает, что россияне вмешивались в избирательный процесс в США.

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Россияне вмешивались и вмешиваются не только в Америку,но и во все страны мира.Что при СССР были в любой бочке затычка,на любой свадьбе жених,на любом похороне покойник,что сейчас.Это их менталитет совать нос в любую дырку,всем диктовать что им делать,в то время как сами без штанов.
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Тада, тільки тоді відкрито "обьединяли пролетариев всех стран", а тепер тихенько, в гебешно-сикливому стилі "настамнет".
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Путина ,Медведева . Лаврова и Чуркина ждёт виселица ,по приговорку Гаагского трибунала ,за уничтожение продуктов питания ,когда
народ России голодает ! Анафема всем им !


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Ни что не объединяет
людей так ,как совместно спертое «бабло»!


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хромая утка крякает вместо этого в свое время дооолжен был быть жеще к кацапью
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никто не знает кто такой Трамп на сегодня. Обещать не значит жениться, говорить не значит следовать сказанному, а любить не значит бескорыстно. Так что лучше всего таки подождать и не питать иллюзий.
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після того як поклав ВЕЛИКИЙ І ЧОРНИЙ на виконання БУДАПЕШСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ , а отож підірвав авторитет США до нуля.... після того як впустив путьку на БЛИЗЬКОСХІДНИЙ РЕГІОН і продув війну у сирії..... ХТО ЙОМУ ПОВІРИТЬ ? лише з совковатою у голові.... Дик у США таких не має ..... Судять У СВІТІ не по мандьожу , а по справах.... А виростив то путьку з дворового хулігана до бандюка , своєю бездіяльністю . САМЕ ОБАМА.
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вмешались и победили, а не жевали толерантные сопли.
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по факту: хуйло хотел трампа? хотел. хуйло вмешался и получил результат. А дальнейшие пророчества розы моисеевны, пономаря, пионтковских и проч.. - это вода.
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вода-это надежда кацапни на совместное с сша управление миром.
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Вони вже одного разу мріяли про спільне з Рейхом керування світом. (до моменту коли можна буде вбити в спину этих наивных германцев, звісно).

Коли ж світ зрозуміє, що ординський нацизм треба лікувати, раз і назавжди?(
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Чого можна чекати від людини, яка говорячи про вмішання кацапохакерів в виборчий процес США, висловлює їм симпатію, замість обурення фактом чужого вторгнення в внутрішні справи США. З цього ясно, які в нього пріоритети, цього мутного Трампа.(
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Нагнуть хохлов, поставить раком Европу, вздрючить Америку - голубая мечта русского человека. Русский человек считает, что таким образом он поднимается с колен, на которых стоял последние двадцать лет, а в это время все остальные его нагибали, ставили раком и дрючили. Сами они об этом, конечно, не догадывались, но в плане геополитических и межнациональных извращений русский человек всегда был абсолютно самодостаточен.
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"Хорошая память,может стать причиной частичной потери зрения ("Кто старое помянет,тому глаз вон")." И что,помним,любим,скорбим?
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Белковский: Фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая Порошенко, - это синагога в Освенциме .Читать .
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Назревает конфликт между избранным президентом и спецслужбами?
У Трампа конечно есть свои интересы,плохо что они совпадают с путинскими.
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А кто же он? Взбесившийся карлик про которого все узнали что у него на самом деле маленький писюн и рост? Собчак был не дурак доверяя "портфель" человечку именно с маленьким писюном и ростом. Думал что такого легче дискредитировать если возникнет нужда. А кстати чего Собчак умер?
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Хочешь помочь Украине
Регестрируйтесь на сайтах Владивостока и Хабаровска,
Пишите комменты за отделение Дальнего Востока
ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,Даешь ДНР( дальневосточную народную республику)
Не ленитесь,качайте РФ
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Как указано в документе, Путин заказал кампанию, направленную на оказание влияния на выборы.
В докладе сообщается, что действия Путина и российского правительства расцениваются разведкой США как помощь Трампу и намеренная дискредитация кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Российские усилия для влияния на президентские выборы - 2016 проявили давнее стремление Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок, но последние действия (вмешательство в президентские выборы - ред.) продемонстрировали значительный рост прямолинейности, уровня активности и объем усилий по сравнению с предыдущими операциями», - сообщают спецслужбы США.
Как говорится в докладе, целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс, очернить Клинтон и помешать ее шансам стать президентом США.
Для своих целей РФ использовала кибератаки, государственные СМИ, посредников и платных пользователей социальных медиа или так называемых «троллей».
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Не знаю как у Вас, а в украинских селах в 60 - 70г.г. прошлого столетия именно КОЛЯДОВАЛИ.
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Обидно что Барак Хуссейнович раньше сопли жевал - Нобель миротворца давлеет
Вот разное х**ло наглости и набралось...
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Никогда не нужно избирать своим Президентом человека с кругозором майора КГБ.
Этот свой «масштаб майорской личности» в неизменном виде В.В. Путин демонстрирует уже 18 лет везде, где нужно не просто плыть на волне высоких цен на нефть, обогащая своих дружков, но принимать решения.
Война с Украиной, сирийская авантюра - из той же области, что и вероятная причастность российского начальства к политическим убийствам А.В. Литвиненко, Б.Е. Немцова, попытке переворота в Черногории и вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. В этом же ряду аферы с т.н. «госкомпаниями», включая истории с «Башнефтью» и «Роснефтью».
Везде, буквально во всём, вместо политики - методы майорской агентуры.
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Предсмертная агония,фальшивые амбиции.Далеко ходить не надо,если в голове есть еще мозги.А задуматься надо.Почему такая огромная страна с такими огромными ресурсами,а живет в полной нищете?Экономики нет,медицины нет,дорог нет.Одна ложь и сплошная пропаганда,продажность.Как мерзко.
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Мы должны помнить, что Путин - хуйло, - Обама
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Сегодня Праздник такой.Шутка прикольная , но думаю , что неуместная.
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В ответ вас тоже будут спамить,это не выход.Оппонируйте.
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Я все вспоминаю те времена,когда Ельцин сделал приемником путина-хуйла-гангстера не важно,я еще тогда сказал-все впереди,ждать ничего хорошего нельзя. кгбэшник до гроба будет верен коммуняцким законам так как он красный до самого зада.Эти твари начудили и натворили везде и повсюду со своей изуверской идеологией.Слава Украине!
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Россия единственная в мире империя, где имперцев трахают "порабощенные", мало того на территории имперцев и в столице империи.
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Скорее это Обама их агент. Вспомнить хоть его социализм. Типа реформы медицины. Трамп как раз именно эти социализмы обещает отменить. А они подкидывают политику. Обманули многих в Америке, Европе и нас Трампом пугают.
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Понятно не твоя. Только и ездили твои помощники на консультации к путинским холуям. Нам, украинцам уже насрать на Америку, в которой даже выборы пркзидента определяет Рашка, позорище.
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соплежуй ты бама был 8 лет таким и уйдеш , хотя мог и последний дух выпустить из мацковского пигмея !
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Наша Канада ‏@NashaCanada 12 ч.12 часов назад
- Русские никак не могли повлиять на выборы - они вообще не знают, что это такое, - заявил Трамп.




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Вчера в Твиттере Трамп написало:
- "Вопиющая небрежность со стороны Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерскую атаку. У Национального комитета Республиканской партии была надежная защита"
Т. е. он признал по факту российское вмешательство. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/817579925771341825?ref_src=twsrc%5Etfw
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"Т. е. он признал по факту российское вмешательство" - визнав, бо зустрівся з представниками спецслужб, які надали йому докази. Новини читати треба, істото.
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Еех ти, обамка...
Раніше треба було це усвідомлювати!
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У Хуссейныча необъяснимым образом перед самым дембелем выросли яйца.
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"...Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" значительное внимание, которое уделяют в последнее время кибератакам России на США...", но тут же сам себе противоречит своим словам и"...после брифинга с представителями спецслужб Дональд Трамп объявил о программе защиты от хакерских атак на США, которую он собирается реализовать в первые 90 дней.". Говорить можно много чего, но по факту мы видим только усиление санкций и переброски вооружений поближе к рашкиной границе. Такое ощущение, что американцы все же поняли суть "гибридной войны" и принимают соответствующие меры в этом направлении.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама
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