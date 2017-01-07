Мы должны помнить, что Путин – не наша команда, - Обама

Семн Семнович
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, Илля
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, Данило Галицький 1c1ee858
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, Garik Kataev
, Чип
, Robert Chenk
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, Сергей1500900
, Геннадий Медведев 4e590f22
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, Анатолий Затевахин
, Nataliia Mykhailova
, Марьяна
, ternopol
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, Павло Бубенко
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, SergeLi
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, Александр Лекс
, Артур Ланглиц
, SerjUA
, Алла Новосад 5b57f84f
, bvv
, Иван Богданов
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, Unknown
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, Аль Капучіно
, Алекс Фибер
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Всего на сайте: 248 писателей
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народ России голодает ! Анафема всем им !
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людей так ,как совместно спертое «бабло»!
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Коли ж світ зрозуміє, що ординський нацизм треба лікувати, раз і назавжди?(
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У Трампа конечно есть свои интересы,плохо что они совпадают с путинскими.
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Регестрируйтесь на сайтах Владивостока и Хабаровска,
Пишите комменты за отделение Дальнего Востока
ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,Даешь ДНР( дальневосточную народную республику)
Не ленитесь,качайте РФ
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В докладе сообщается, что действия Путина и российского правительства расцениваются разведкой США как помощь Трампу и намеренная дискредитация кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Российские усилия для влияния на президентские выборы - 2016 проявили давнее стремление Москвы подорвать возглавляемый США либерально-демократический порядок, но последние действия (вмешательство в президентские выборы - ред.) продемонстрировали значительный рост прямолинейности, уровня активности и объем усилий по сравнению с предыдущими операциями», - сообщают спецслужбы США.
Как говорится в докладе, целью России было подорвать общественную веру в демократический процесс, очернить Клинтон и помешать ее шансам стать президентом США.
Для своих целей РФ использовала кибератаки, государственные СМИ, посредников и платных пользователей социальных медиа или так называемых «троллей».
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Вот разное х**ло наглости и набралось...
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Этот свой «масштаб майорской личности» в неизменном виде В.В. Путин демонстрирует уже 18 лет везде, где нужно не просто плыть на волне высоких цен на нефть, обогащая своих дружков, но принимать решения.
Война с Украиной, сирийская авантюра - из той же области, что и вероятная причастность российского начальства к политическим убийствам А.В. Литвиненко, Б.Е. Немцова, попытке переворота в Черногории и вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. В этом же ряду аферы с т.н. «госкомпаниями», включая истории с «Башнефтью» и «Роснефтью».
Везде, буквально во всём, вместо политики - методы майорской агентуры.
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.....
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- Русские никак не могли повлиять на выборы - они вообще не знают, что это такое, - заявил Трамп.
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- "Вопиющая небрежность со стороны Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерскую атаку. У Национального комитета Республиканской партии была надежная защита"
Т. е. он признал по факту российское вмешательство. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/817579925771341825?ref_src=twsrc%5Etfw
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Раніше треба було це усвідомлювати!
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