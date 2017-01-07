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Теги: дороги (1491) Рождество (230) школа (1623) Гройсман (1938) безвизовый режим (941) Евросоюз (11427)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

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лучше бы ты не вылазил сегодня, бездарь тупорылый
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Начинаем праздничный срач , всех с Рождеством
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Украинцы-не россияне.Мы не боялись на российских снайперов идти с деревянными щитами без оружия.И эти снайперы бежали.
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Украина, Бог дасть і всіх бандитів--- всі разом с Богом направим туди де,їх місце не може весь час бути так і зміни невідворотні всьому свій час здоровья всім нам и наснаги
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"Если нужно, жид и перекреститься может"
Ну вы поняли ))))
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Офіціальний економізм.
Держстат рапортує про інфляцію у 12,4 відсотки за підсумками року.
Добре, дивимось на долар.
За рік він подорожчав десь так - з 23,78 на 27,19
АЛЕ.
Якщо подивитись прискипливіше:
Головні, щоденні трати виросли.
"Соціальні" продукти, окрім хліба, на 20-50 %
Комуналка - на 200 - 350 %
Транспорт (окрім комунального) - на 25-40 %.
Сигарети, алкогольні напої і пиво ....
Якісний одяг і взуття ...
Ціни на пальне...
Майже найнижча заробітна плата у світі.
Чи не найвищий рівень корупції у світі.
Жоден пi@рас за Майдан не покараний.
Жоден пі@рас за "перемоги" на Донбасі не покараний.
Мільон сімсот тисяч+ унутрішніх "переселенців".
Майже третина населення потребує субсидій (треба скасувати, нехай самі все плОтють).
Проте кредитів набрали пі@раси, як сучкаблох™. І вже у цьому році це вплине на всіх, окрім цих пі@расів.
Купюру у 1000 гривень з підписом "уггі" вам подарують вже незабаром.
... і не-війна буде тривати, люди будуть гинути ні за хй собачий. Точніше, за вугілля і контрабас для тих самих пі@расів.
До чого це я?
Святкуйте й далі.
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Ну як би все вірно , а ви пропонуєте ще й свято забрати
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у меня праздников новогодних третий год уже нет. я по госпиталям езжу с девчонками, выхожу оттуда и хочется нажраться...
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тяжело. особенно после невропатологического отделения
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Я так понял вы к раненым ездите ? К нам почему то не везут , можем только финансово волонтерам помогать , хотя у нас неплохой военный госпиталь .
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ездим постоянно, род деятельности позволяет незадорого закупать памперсы, некоторые предметы мед гигиены, и месторасположение фирмы рядышком практически. я в Днепре, так что у нас постоянно раненные (((
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Да я в курсе что вы с Днепра , ну вот почему не отправить к нам хоть часть выздоравливающих , не могу понять , тут бы и народ помог .
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Краще б пан Гройсман промовчав . Якось обійшлися б і без його вітань..Нещиро якось..
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*Православный*Гнойсман издевается,ну сЦуко,ответка тебе будет в виде повторного обрезания ,по самую раму
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даваи я тебе напомню, сынок.
гроисман премьер - министр Украины, которого выбрал ты, если ты конечно не кацтроль на прокси.
и тут возникают 2 вопроса?
если ты его выбрал - чего орешь?
если ты запоребриковыи - какое твое дело?
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А давайте мне напомните , как это мы выбрали Гройсмана премьером "татко " ?
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ну если без скандала - то как появился гроисман во главе рады то ето больше мои вопрос к тебе.
и как?
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И как ? мы что голосовали за Гросю спикера или за Гросю премьера ? Неадекватность кадровых назначений погубит Порошенко , я все понимаю , но директор рынка или даже мэр Винницы еще не означает хорошего премьера .
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Зачем ты что то объясняешь щенку сопливому?У него понималка ещё не выросла,тем более что оно дефективное от рождения
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Такия ПРальныя слова...а откуда он енто сказал?
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кто ему это писал, тому нужно сделать обрезание((((
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Керманичі зіпсували настрій на новий рік своїми поздоровленнями,та продовжують псувати на різдво. Гидко від одного їхнього вигляду.
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Вы, батенька, либо с Ханукой поздравляйте, либо штаны наденьте!
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Вопрос к Додику Гройсману: Когда ты говорил, что для гипертоников лекарства подешевеют с Нового года, ты какой Новый год имел ввиду? Православный или еврейский? Может быть ты, падло, перепутал в какой стране живешь? Или ты соревнуешься с Вальцманом, кто больше украинцев обманет?
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Украинские власти и СМИ со своими сладкими песнями все больше напоминают совок. А может это просто черный юмор.
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Внимательно прочтите поздравление. Жиды просят сильно не бузить и проявлять снисходительность, закрывать глаза на грабеж нас с вами, наши сердца должны быть полны любовью, а глаза должны закрываться на безпредел творимый властью. Где реформы ГАД?
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"я художник, я так вижу" - реформы гнойсмана
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Найдётся хотя-бы один здравомыслящий украинец,который поверит этому иудею.
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Операция "Брехня"

Барыги не только обращаются с народом как с быдлом, но и держат его за идиотов.

Главный барыга и его подельники начали гибридную пропагандистскую войну против своего народа под кодовым названием «Брехня», сначала изобрели план «Шатун», но он не сработал.

Полностью закрыв для нас телеканалы, они с ужасом обнаружили, что рейтинг РУХа НОВЫХ СИЛ все равно растет и сейчас администрация создала целую пропагандистскую организацию против меня, которую назвали Мишагэйт, чтобы совсем по-американски звучало.

Первые публикации посвящены Одесскому припортовому заводу, в них рассказывается, что проблемы завода, оказывается, возникли не из-за того, что его разграбили Яценюк, Мартыненко, Кононенко и другие из Народного Фронта и БПП, а потому что Сакварелидзе и НАБУ помешали этому грабежу.

Сколько бы вы не врали, глубоко неуважаемые барыги, час расплаты за дерибан народного имущества приближается.

Михаил Саакашвили ,
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Мишико пользуется такой терминологией: "барыги", "быдло", "идиоты" ? Что-то на него непохоже. Уж не липовый ли "источник" сиеи цитаты ?
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Какой-то левый сайт, безо всякой информации: кому он принадлежит. Вообще нет ничего - ни адреса редакции, ни телефона, ни имён, ни контактов - ничего. Так что: незачот.
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коляд,коляд, колядниця!
Добра з медом паляниця!

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ГРОСЯ опять накатил! отдыхал бы лучше по тихому!
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"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!" - вы нам не ближние.
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Гауляйтер Кох во время оккупации жил в правительственной резиденции Межигорье, где до него жил иудей Иона Якир, а в новейшее время лидер незапрещенной до сих пор в Украине Партии регионов
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Тому що Гройсман жид . Чужий для нас , так самоя як Вальцман Порошенко .
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Цензор.НЕТФорум Украины"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством
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