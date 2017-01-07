"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством

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Ну вы поняли ))))
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Держстат рапортує про інфляцію у 12,4 відсотки за підсумками року.
Добре, дивимось на долар.
За рік він подорожчав десь так - з 23,78 на 27,19
АЛЕ.
Якщо подивитись прискипливіше:
Головні, щоденні трати виросли.
"Соціальні" продукти, окрім хліба, на 20-50 %
Комуналка - на 200 - 350 %
Транспорт (окрім комунального) - на 25-40 %.
Сигарети, алкогольні напої і пиво ....
Якісний одяг і взуття ...
Ціни на пальне...
Майже найнижча заробітна плата у світі.
Чи не найвищий рівень корупції у світі.
Жоден пi@рас за Майдан не покараний.
Жоден пі@рас за "перемоги" на Донбасі не покараний.
Мільон сімсот тисяч+ унутрішніх "переселенців".
Майже третина населення потребує субсидій (треба скасувати, нехай самі все плОтють).
Проте кредитів набрали пі@раси, як сучкаблох™. І вже у цьому році це вплине на всіх, окрім цих пі@расів.
Купюру у 1000 гривень з підписом "уггі" вам подарують вже незабаром.
... і не-війна буде тривати, люди будуть гинути ні за хй собачий. Точніше, за вугілля і контрабас для тих самих пі@расів.
До чого це я?
Святкуйте й далі.
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гроисман премьер - министр Украины, которого выбрал ты, если ты конечно не кацтроль на прокси.
и тут возникают 2 вопроса?
если ты его выбрал - чего орешь?
если ты запоребриковыи - какое твое дело?
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и как?
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ХРИСТОС ВОСКРЕС.
=)))))))))))
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ВальцманПорошенко
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Барыги не только обращаются с народом как с быдлом, но и держат его за идиотов.
Главный барыга и его подельники начали гибридную пропагандистскую войну против своего народа под кодовым названием «Брехня», сначала изобрели план «Шатун», но он не сработал.
Полностью закрыв для нас телеканалы, они с ужасом обнаружили, что рейтинг РУХа НОВЫХ СИЛ все равно растет и сейчас администрация создала целую пропагандистскую организацию против меня, которую назвали Мишагэйт, чтобы совсем по-американски звучало.
Первые публикации посвящены Одесскому припортовому заводу, в них рассказывается, что проблемы завода, оказывается, возникли не из-за того, что его разграбили Яценюк, Мартыненко, Кононенко и другие из Народного Фронта и БПП, а потому что Сакварелидзе и НАБУ помешали этому грабежу.
Сколько бы вы не врали, глубоко неуважаемые барыги, час расплаты за дерибан народного имущества приближается.
Михаил Саакашвили ,
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Добра з медом паляниця!
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ВальцманПорошенко .
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