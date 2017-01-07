Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины

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Вице-президент США Джо Байден летит в Украину, чтобы «подобрать хвосты» и решить свои вопросы. Для этого он оставит в Киеве представителя администрации действующего президента США Барака Обамы.
Такое мнение журналист Александр Дубинский высказал на своей странице в Фейсбук.
«С ним может приехать один из представителей администрации Обамы - которого оставят здесь, в Украине. Помогать НАБУ. Ходят слухи, что этим представителем может быть сама Псаки - бывший прокурор, а потом спикер Белого дома», - рассказал он.
По мнению Дубинского, помощь американских политиков НАБУ - это лишь версия для публики, а на самом деле у Байдена другие цели в Украине.
«На самом деле Байден и его команда усиленно гасят скандал с Манафортом, которого «мудрые» Петровы холопы превратили в преступника. А параллельно Байден, «помогая НАБУ», пытается решить вопросы Бурисмы Злочевского и «потереть» записи о делах своей команды с разными инвестфондами и банками (в том числе ICU и Фондом гарантирования), а также о земельных операциях», - написал он.
Как известно, нефтегазовая компания «Бурисма», осуществляющая свою деятельность в Украине, частично принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. По открытой информации, в совет директоров этой структуры входит Хантер Байден - сын Джо Байдена. Его неоднократно замечали в компании со Злочевским, против которого в Украине открыта масса уголовных дел.
Сам Злочевский находится за границей в бегах от украинского правосудия, которое, очевидно, не прилагает усилий для наказания экс-министра.
Отметим, что украинский дипломат Богдан Яременко считает, что предстоящий визит Байдена в Украину может испортить ее отношения с Трампом.
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ну или как всегда...
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или да?
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жди когда спросят.
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вот примерно там трамп видит Украину, справедливости ради и рашку там же.
оно обнаагурируется, девок всех в белом доме поощупывает и ех,
заимется делами государевыми.
а может передудумает и еще попереобщупывает.
президент как бе....
дитя сырое....
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Этот посол называет грабеж демократической реформой. Прямо-таки достижением Украины.
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экспроприации-это когда у всех предпринимателей отобрать предприятия,а самих выселить или расстрелять.и помещиков,рантье,кулаков тоже раскулачить и в сибирь.вот это большевизм.который вы жестко проходили,но так нифига и не поняли
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Реакция ЕС
Реакция ЕБРР
Взял ссылки на первый ресурс который нашел. Он вроде не принадлежит "шоколадному зомбоящику"
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- Сам хочет продать подороже.
- Не дать Трампу заработать на продаже.
А ЕС что-то совсем притих, наверное знает, что решили по Украине.
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Та ще й рило кацапське! Нагле та тупе!
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Недавняя встреча Кононенко и беглого экс-министра времен Януковича и по совместительству владельца Бурисмы Злочевского заграницей "не интересна" была СБУ - у Бурисмы "крыша" в виде Байдена - вот пазл и сложился. Так и Украину продали уже, точнее, разделили, одна половина будет со столицей в Харькове, по областям сейчас торг идет, короче, то, что Харькову будет подчиняться будет под протекторатом москвы, остальное под США. Хуйло недоговороспособное и санкции-антисанкции бьют по карманам везде. Будут договариваться, будет очередной "майдан" за которым посоедует развал страны и сдача (силовой захват россией при помощи армии восточных областей) - этот сценарий на ближайший год уже утвержден
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7 ч ·
Ну що... сьогодні політики США, включно з людиною яку обрали на виборах, визнали, що рф втручалася у вибори в США.
Причому втручалася не тільки шляхом хакерських атак, а й шляхом пропаганди. Пропагандистському каналу RT в звіті присвячено 7 сторінок з 25.
Для усвідомлення події:
рф втручалася у вибори найбільш економічно розвинутої, найбільш медійно розвинутої, найбільш політично структурованої країни світу.
Факт.
Визнаний всіма.
В т.ч. зацікавленою стороною.
У звязку з цим у мене запитання:
Що ще має статися, щоб оці зазомбовані пропагандою і штучними трендами дурні, котрі готові руйнувати свою країну, нарешті опам'яталися?
Я не хочу, щоб хтось захищав владу і любив Порошенка/Гройсмана/Яценюка чи інших.
Але роззуйте блін очі, очистіть свою голову від злості і стереотипів, підтвердження яких ви весь час шукаєте і побачите світ таким як він є.
Не руйнуйте свою країну своїми руками, будучи інструментом в руках ворога.
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Можно прочесть много разных мнений, интересных диалогов...
Мне это напоминает большую стену: где каждый как художник, может оставить своё творческое мнение...
Но как всегда, найдутся сволочи, которые подойдут и обязатшельно наваяют какие-то гадости, а некоторые только и занимаются тем, что постоянно пишут пасквели...
Как-то так...
З Різдвом Христовим Вас, Шанавні українці! Зичу Всім Щастя!
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Далі приїде дядько від Трампа, з батогом та олією, шоб не так боліло… Той примусить-так-примусить … працювати…. У всякому разі «про Яценюка» хаяти перестануть…
Америка на вітер грошей не викидує: годі й сподіватись. Сотні танків і дивізії обучених содатів НАТО вже на шляху до Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії…. Санітарний обвід - замикається . Мільярди доларів витрачено не переозброєння Українців….
Хтось думає, що присловутий «кіберпростір» - це проблема Московії???? Може й так, але у тому сенсі, що Московія ЗА ВСЕ ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ…., в ітогє….
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... ти, часом не та Королёва, що в Україну ніяк не доїде зі своїм Кіндер-Союрпрайзом, шо без трусів бігає по інтернету..., га???
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Если не прогнётся под волю республиканцев - заклюют
http://zloy-odessit.livejournal.com/2006035.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
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Очевидно, они "стояли" и впоследствии были расстреляны за президента-офшорника с липецкой фабрикой, за декларации новой "чэсной" власти и за прокурора-долларового миллионера 28и летнего из Харькова ))))
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