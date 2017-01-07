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Теги: Байден (360) визит (1999) Кремль (409) Россия (64538) США (11577) Хербст (23) Трамп (399)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины

Возможный визит вице-президента США Джо Байдена в Украину 15 января, который до сих пор официально не подтвержден, скорее всего, будет иметь целью обсуждение рисков дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также необходимости дальнейших реформ в Украине.

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Если Украину хотят продать-сдать пидарчуки-медячуки и прочие мудаки то трампу останется только "узаконить" подобную сдачу.
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Реформ ?. Это он о чем? (реформа подняли Тарифы подскочили Цены напечатали новую КУПЮРУ в 1000, наполнили ОФШОРЫ. вот так РЕФОРМА,)
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Хотелось бы верить,но ему вроде 63, а диктаторы как показывает история живут долго, ещё лет 25 будет править...
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Трамп не царь как многие в рашке думают его мнение может остаться мнением а на деле совсем другое может еще и по круче чем было пресонут рашку с володькой, он для этого все делает правильно даже луче чем раньше , так что выбора нет пресовка и еще раз пресовка
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и в последний раз посидеть в кресле президента
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А вот истинная причина визита
Вице-президент США Джо Байден летит в Украину, чтобы «подобрать хвосты» и решить свои вопросы. Для этого он оставит в Киеве представителя администрации действующего президента США Барака Обамы.
Такое мнение журналист Александр Дубинский высказал на своей странице в Фейсбук.
«С ним может приехать один из представителей администрации Обамы - которого оставят здесь, в Украине. Помогать НАБУ. Ходят слухи, что этим представителем может быть сама Псаки - бывший прокурор, а потом спикер Белого дома», - рассказал он.
По мнению Дубинского, помощь американских политиков НАБУ - это лишь версия для публики, а на самом деле у Байдена другие цели в Украине.
«На самом деле Байден и его команда усиленно гасят скандал с Манафортом, которого «мудрые» Петровы холопы превратили в преступника. А параллельно Байден, «помогая НАБУ», пытается решить вопросы Бурисмы Злочевского и «потереть» записи о делах своей команды с разными инвестфондами и банками (в том числе ICU и Фондом гарантирования), а также о земельных операциях», - написал он.
Как известно, нефтегазовая компания «Бурисма», осуществляющая свою деятельность в Украине, частично принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. По открытой информации, в совет директоров этой структуры входит Хантер Байден - сын Джо Байдена. Его неоднократно замечали в компании со Злочевским, против которого в Украине открыта масса уголовных дел.
Сам Злочевский находится за границей в бегах от украинского правосудия, которое, очевидно, не прилагает усилий для наказания экс-министра.
Отметим, что украинский дипломат Богдан Яременко считает, что предстоящий визит Байдена в Украину может испортить ее отношения с Трампом.
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Есть свободная вакансия губернатора одессы
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есть претендент - Михо Саакашвили.
ну или как всегда...
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Себя предлагаете? Пожалуйста опубликуйте тут свое развернутое резюме.
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не спрашивали, потому и непонятно, почему ты вперся
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а раз не спрашивали - чего рот открыл?
жди когда спросят.
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Уже занята. И в Одесе мер ,а не губернатор. Губернатор в ОБЛАСТИ.
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Не все так плохо, ведь Трампу не выгодно продавать Украину, создав себе лишь большую напряженность.
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обонаневые острова видел?
вот примерно там трамп видит Украину, справедливости ради и рашку там же.
оно обнаагурируется, девок всех в белом доме поощупывает и ех,
заимется делами государевыми.
а может передудумает и еще попереобщупывает.
президент как бе....
дитя сырое....
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Продать , не продать.... Прежде всего решает народ Украины БЕЗ Трампов и пуйлов всяких.
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"за последние три месяца произошли некоторые чрезвычайные реформаторские шаги.....переход в государственную собственность ПриватБанка"

Этот посол называет грабеж демократической реформой. Прямо-таки достижением Украины.
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Ограбили Коломойского и представили все это как спасение вкладчиков. Вся государственная пропагандистская машина работала на это(а сейчас по факту 90% украинских СМИ работают на Порошенко). Скоро отожмут 1+1, и в Украине останется только один босс. Ахметов с клеймом "сепара" уже ни на что не годен.
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Кругом враги. Тебя тоже Шариков.
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о,а чо ,для кацапа лишить олигарха возможности влиять на финансовые дела украины-это грабеж?
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Экспроприация. Это большевизм. Легализованный разбой.
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ты как всегда все путаешь кацапа...в мире капиталистическом каждый день собственность переходит из рук в руки,в том числе и государственные.и никто не называет это грабежом или экспроприацией.
экспроприации-это когда у всех предпринимателей отобрать предприятия,а самих выселить или расстрелять.и помещиков,рантье,кулаков тоже раскулачить и в сибирь.вот это большевизм.который вы жестко проходили,но так нифига и не поняли
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Да ладно врать и защищать Пороха. Это обычный бандитский отъем собственности. Зря Беня на власть зарился. Теперь у него почти ничего не осталось. Его же народ спасителем Украины считал. Видимо это сильно напугало Петра Алексеевича и его "семью".
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та не...то ты обычный кацапский школьнег на каникулах.сходил бы лучше на санках покатался.
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А ха ха я впервые вижу тролля который пробует наехать на Порошенко за то что государство национализировало банк который был на грани коллапса и национализация которого была позитивно воспринята в мире. У вас там в Ольгино что нету больше идей хороших или как?
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Он был на такой же "грани коллапса" как и другие украинские банки, даже лучше. "Позитивно воспринята в мире"))) Ничего так вам промыли мозги. Вы слишком много смотрите шоколадный зомбоящик.
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Реакция МВФ
Реакция ЕС

Реакция ЕБРР

Взял ссылки на первый ресурс который нашел. Он вроде не принадлежит "шоколадному зомбоящику"
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Теперь у вас реальность формируют власти, прямо как в рашке. Как так могло случится что все эти свободные промайдановские СМИ которых в Украине было большинство, вдруг все послушно и дружно легли под новую власть?
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А ха ха ха ха я телик не смотрю эсть такое изобретение Интернет называеться
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Одно из двух:
- Сам хочет продать подороже.
- Не дать Трампу заработать на продаже.
А ЕС что-то совсем притих, наверное знает, что решили по Украине.
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Щось у мене таке відчуття, що Трамп -це кацап вонючий, та кличуть цю скотину не Дональд Трамп, а Гена Трампов!
Та ще й рило кацапське! Нагле та тупе!
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Ти ж не заперечуєш,справжнє призвіще китайця Путіна - Путь Інь!
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Приїде досвід переймати як "жити по новому"???
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Причину не знаю, но знаю почему так спешит. Ровно в полночь 20 января его карета превратится в тыкву
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Адам смит, я тебе больше скажу, получается, половина сша ватники, за него голосовали
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никто не сможет продать Украину, пока главный хозяин Украины не даст свое согласие. это народ.
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Украине надо обменятся президентами с США - Порошенко на Трампа, а что дальше делать с Трампом-президентом украинцы уже знают - проходили....
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Украину может продать только украинская власть - БОЛЬШЕ НИКТО !!!!
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Та продали Украину уже давно.
Недавняя встреча Кононенко и беглого экс-министра времен Януковича и по совместительству владельца Бурисмы Злочевского заграницей "не интересна" была СБУ - у Бурисмы "крыша" в виде Байдена - вот пазл и сложился. Так и Украину продали уже, точнее, разделили, одна половина будет со столицей в Харькове, по областям сейчас торг идет, короче, то, что Харькову будет подчиняться будет под протекторатом москвы, остальное под США. Хуйло недоговороспособное и санкции-антисанкции бьют по карманам везде. Будут договариваться, будет очередной "майдан" за которым посоедует развал страны и сдача (силовой захват россией при помощи армии восточных областей) - этот сценарий на ближайший год уже утвержден
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"...будет очередной "майдан" ... " - вы все, пропагандоны штопаные, так и не поняли: почему и зачем состоялся предыдущий майдан; потому сочиняете всякие хотелки ("хахлы замёрзнут без газа" и проч.), которые к реальности отношения не имеют.
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Восточную, преимущественно русскоязычную часть россия к себе присоединит, там есть интересные производства-технологии, которых в россии нет или развивать "импортощамещение" не интересно, проще отобрать. Вангующим на распад россии - скорее украину порошенко развалит ради липецкой фабрики )))))
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Западная часть украины с украиноязычными "бандеровцами", с полуразрушенной за 25 лет независимостью "промышленностью" путину вообще не интересна, в его планах восстановления империи это вообще лишний актив. Там мало "ваты", короче продали украину, остальное это представление для лохов
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Поживемо-побачимо. Поки нічого гарного у діях Трампа для України не видно.
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Mason Lemberg
7 ч ·

Ну що... сьогодні політики США, включно з людиною яку обрали на виборах, визнали, що рф втручалася у вибори в США.

Причому втручалася не тільки шляхом хакерських атак, а й шляхом пропаганди. Пропагандистському каналу RT в звіті присвячено 7 сторінок з 25.

Для усвідомлення події:
рф втручалася у вибори найбільш економічно розвинутої, найбільш медійно розвинутої, найбільш політично структурованої країни світу.
Факт.
Визнаний всіма.

В т.ч. зацікавленою стороною.

У звязку з цим у мене запитання:
Що ще має статися, щоб оці зазомбовані пропагандою і штучними трендами дурні, котрі готові руйнувати свою країну, нарешті опам'яталися?

Я не хочу, щоб хтось захищав владу і любив Порошенка/Гройсмана/Яценюка чи інших.
Але роззуйте блін очі, очистіть свою голову від злості і стереотипів, підтвердження яких ви весь час шукаєте і побачите світ таким як він є.

Не руйнуйте свою країну своїми руками, будучи інструментом в руках ворога.
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Один единственный фактор, который сделает "продажу" интересов Украины невозможной - это наличие на вооружении ВСУ эффективного ракетного оружия сдерживания. Нужно просто ускорить работу, а проведённые рядом с Крымом испытания убедят любых "ястребов" из Кремля.
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Мне нравится форум Цензора...
Можно прочесть много разных мнений, интересных диалогов...
Мне это напоминает большую стену: где каждый как художник, может оставить своё творческое мнение...
Но как всегда, найдутся сволочи, которые подойдут и обязатшельно наваяют какие-то гадости, а некоторые только и занимаются тем, что постоянно пишут пасквели...
Как-то так...
З Різдвом Христовим Вас, Шанавні українці! Зичу Всім Щастя!
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Псссс, Віце-Президент їде сюди, щоб тут не повсирались з переляку, та знову, як той пришелепкуватий Хмельницький, не побігли вкотре у Московію, до т.з. «православних братушків» … Послали Байдена бо його тут бачили особисто, тому очікують, що у «развівающіхся» шоку буде менше… Але це для початку…
Далі приїде дядько від Трампа, з батогом та олією, шоб не так боліло… Той примусить-так-примусить … працювати…. У всякому разі «про Яценюка» хаяти перестануть…
Америка на вітер грошей не викидує: годі й сподіватись. Сотні танків і дивізії обучених содатів НАТО вже на шляху до Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії…. Санітарний обвід - замикається . Мільярди доларів витрачено не переозброєння Українців….
Хтось думає, що присловутий «кіберпростір» - це проблема Московії???? Може й так, але у тому сенсі, що Московія ЗА ВСЕ ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ…., в ітогє….
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Поздно пить боржоми. Пете нужно было с самого начала делать то, что в 89 году делали со сторонниками Чаушеску. Вот тогда толк может сейчас был, а так он занялся в первую очередь своими Слепыми Трастами в Панаме, сознательно дал уйти от ответственности всем, кто занимался разграблением страны, заботился и заботится по сей день о своей Липецкой фабрике. Украине нужен был гетьман, а не очередной барыга-челночник. Гетьман с булавой и со стальными яйцами, а не этот киндер сюрприз. Так что, время упущено. А Трамп нас сдаст, даже не сомневайтесь. Если у него хватает ума позорить сейчас на весь мир собственные спецслужбы, выставлять на посмешище и сомневаться в их компетенции, забыв про элементарную цеховую солидарность. То об Украине даже говорить нечего. Будет тут нам и кофе, и ванна, и какава с чаем. А законы для нас тут будут соблюдать 28-летние сопляки прокуроры из Харькова с миллионными состояниями в долларовом эквиваленте. Спасибо, суки, предавшие погибших на Майдане, что вы опять у корыта. Сашка Музычко, и таких как он, вы быстро убрали с дороги, чтобы не мешали вам ЖИТИ ПО-НОВОМУ. Горите в аду, мрази продажные, вместе со своими слепыми трастами в жопе
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хм, ... Lysa Gora, шось у мєня такоє впєчатлєніє, шо " ... гетьман с булавой и со стальными яйцами... " потрібен саме тобі.... Проблєми????

... ти, часом не та Королёва, що в Україну ніяк не доїде зі своїм Кіндер-Союрпрайзом, шо без трусів бігає по інтернету..., га???
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Последние две недели сладкой жизни Трампа
Если не прогнётся под волю республиканцев - заклюют
http://zloy-odessit.livejournal.com/2006035.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
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Кто там про майдан кукарекал ?
Очевидно, они "стояли" и впоследствии были расстреляны за президента-офшорника с липецкой фабрикой, за декларации новой "чэсной" власти и за прокурора-долларового миллионера 28и летнего из Харькова ))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины
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