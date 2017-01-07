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Теги: Администрация_Президента (1376) предприниматели (1035) США (11577) Трамп (399)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Администрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW

Администрация Президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур, для лоббирования интересов Украины.

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А россия тоже наняла кучу подобных фирм, а еще наверняка платит напрямую американским политикам. Видать следующий скандал в США не за горами.
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В команде будущего президента США Дональда Трампа не считают Украину сколь либо значимым фактором в международной политике, очень плохо относятся к украинской "элите" и хотят договориться с Россией.
Об этом в блоге для "Обозревателя" написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
По его словам, приоритетом новой администрации является Сирия и в целом борьба с исламским терроризмом. Сделка с Россией нужна для того, чтобы война на Донбассе и аннексия Крыма не отвлекали их от решения, с их точки зрения, действительно важного вопроса, пишет Пономарев.

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Америке надоело: Новиков увидел риск "сдачи" Украины в сделке Трампа с Путиным
В то же время, убежден он, в Вашингтоне есть люди, которые пытаются объяснить важность украинского вопроса.
"Кто-то из новой команды это понимает, большинство - нет. Так что тут требуются синхронные усилия со стороны светлых сил; украинская дипломатия могла бы быть и более активной, разумной и прагматичной в этом направлении и не создавать новые линии напряженности, например, голосованиями по Израилю", - отметил Пономарев.
Несмотря на это, он смотрит на идущие сейчас назначения в Вашингтоне "скорее оптимистично".
"Вопреки спекуляциям СМИ (в значительной степени как раз вследствие внутривашингтонской борьбы) никаких там "друзей Путина" нет. Есть ястребы и есть сторонники "realpolitik", но симпатизантами России типа Майкла Макфола в администрации Обамы у Трампа и не пахнет", - подчеркнул политик.
Как сообщал "Обозреватель", Трамп снова выдал комплимент Путину.
http://obozrevatel.com/politics/67834-u-trampa-ochen-ploho-otnosyatsya-k-ukrainskoj-elite-i-zamahnulis-na-sdelku-s-rossiej-ponomarev.htm
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У него нет ни единого шанса для того чтобы остаться. За годы правления он доказал что не способен на диалог ни с кем. Он через чур самовлюблен и заносчив. Да и увы, бизнесмен в нем победил политика.

Создав из своей партии Ковчег для врагов нашей страны, он заработал не только нечаянные миллионы, но и славу предателя интересов страны.

Это понимают и у нас и на Западе. Как и понимают все, что именно Порошенко стоит на пути реформ. Я думаю он бы ушел раньше, но просто до сих пор не успел переоформить на себя все те объекты приватизации, на которые давно положил глаз.
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Верно мыслите, потому на очереди повальная национализация без права продажи: не умеешь управлять - иди на кол.
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рошен, ленинская кузня, богдан, пятый элемент, пятый анал, завод карла маркса. что национализировать будут?
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Петя стелет солому...
Если бы речь шла о государственности - по будапештскому меморандуму суетился в 2014 что бы "союзники" соблюли обязательства.
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На Будапештском меморандуме настаивают только шатуны и огенты кремля. Альтырнатывы великолепному "минскому договорняку" - нэт! Как не было альтырнатывы и Венскому договорняку.
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Єнта к новым магазинам карамельным в штат лобковых вшей наняли????
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Люди в шоке от беспредела на границе между ЛНР и ДНР
7 января 2017 г. в 07:55+

До российской оккупации население Донецкой и Луганской областей беспрепятственно контактировало, в том числе и ездило и по Украине, и по России… Но за три года российско-украинской войны ЛДНР оказались в полублокадном кольце со всех сторон. +
С Украиной линия разграничения с обоюдными КПВВ, минными полями, ограничениями и прочими прелестями войны. +
Со стороны РФ не менее жестко, поскольку Москва не признала «республики» и официально считает их частью Украины. А значит, на них распространяются все нормы общей российской блокады против Украины. К тому же Россия опасается проникновения на свою территорию взрощенных ею же боевиков и оружия. +
Напомним также, что ЛНР и ДНР занимают лишь около трети территории Луганской и Донецкой областей. +
Мало того, «республики» создали «государственную границу» даже между собой, усложнив и без того тяжелое положение местных предпринимателей и собственной экономики. Чему удивляются даже рашисты из РФ: «А там еще и друг от друга самостийность? Офигеть… Никому доверия нет. Бедные обычные люди, когда братва власть делит на районе». +
«Перевозчики ЛНР жалуются, что на границе с ДНР (Дебальцево, Снежное) стоят посты таможни и транспортников ДНР. Автобусы по 1,5 часа стоят». +
При этом сепаратисты ДНР презрительно относятся к коллегам из ЛНР: «Потому что в ДНР порядок уже давно, а в ЛНР е*ный пипец». +
На самом деле «пипец» там примерно одинаков. А по некоторым направлениям ЛНР даже опережает (в прямом смысле слова) ДНР. +
http://kriminal.tv/news/ljudi_v_shoke_ot_bespredela_na_gnitse_mezhdu_lnr_i_dnr.html
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Саша Боровик
23 грудня 2016 р. о 16:29 ·

CONFIDENTIAL
#ПромоваПерезидента до
#БПП
Партія БПП "Солідарність" відсвяткувала новорічний корпоратив у київському спорт-клубі "5 елемент" у четвер ввечері.
Стало відомо, про що говорив Порошенко на вечірці БПП:
Шановні Соратники-Одноіменопартійці!
Останнім часом Мені простіше з вами, ніж з нашими західними партнерами, чи з простими людьми. Вони дивляться на Мене скептично і нагадують Мені кожного дня про "безвіз", Панамськи папірці та Ліпецьку фабрику.
І це не проблема Моіх спічрайтерів та політтехнологів. Вони, можливо, єдині професіонали в Моїй президентській адміністрації. Справа в тому, що останні опитування свідчать, що 90% Украінців не підтримують Мій курс. І хоча Ми шпигуємо за ліберальною пресою - ця інформація для Мене стала несподіваною. Всім тим малочисельним зухвальцям, що мене не підтримають, Я хотів би сьогодні нагадати, що коли люди мене обирали, вони мусили знати, що Я один з п'яти Українських олігархів. Для нас перш за все- це гроші, імідж і лояльність оточення. Я люблю Україну, але Я її люблю такою, якою іі собі уявляю Я, а не вони.
Зараз, коли тут зі мною зібралися саме ті, що Мене поважають, Я нарешті відчуваю себе в набагато зрозумілішому для Мене оточенні. Я бачу серед вас, велмишановні, декілька членів "родини"; тут є багато "любих друзів"; є члени "молодой каманды"; з декілька з вас Ми разом створювали Регіональну Партію; з нами десяток відомих порохоботів; і, навіть, декілька молодих демократів, що поступилися своєю позицією, щоб тільки бути біля мене. Я вас всіх разом сердечно вітаю - приємно бачити людей, які за своєю більшістю такі ж самі, як і Я!
Я бачу серед вас соратників, які люблять свою країну за її селективну юстицію, за економічні можливості тільки для нас, за державні підприємства, що працюють на нас, за неприватизовану землю, що у нас в дешевому лізингу на 50 років, за платню в конвертах, та за все те, що останні 25 років дозволяє нам усім залишатися сильним політичним класом успішних пострадянських бізнесменів!
Деколи ми сваримося. Але найчастіше це лише на телебаченні. Головне є те, що під час небезпеки ми завжди об'єднуємося, домовляємося і саме це робить нас такими непереможними!
Це був неймовірний рік. Чужими руками ми позбавилися прем'єр-міністра. Я таких нарцисів як він, у житті не бачив! Я чув, що він став ріелтером у Флориді. В любій іншій країні кар'єра ріелтера була би стелею його мрій та амбіцій. Але це також правда про кожного з вас тут присутніх. Тому Я не буду зловтішатися з цього приводу. Нехай щастить!
В минулий рік ми, практично, з'їли лібералів та інших єврооптимістів. Вони всі пересварилися, створили десяток різних партій та програм, і тепер максимум на що вони можуть претендувати на наступних виборах, це декілька тисяч лайків на Фейсбуці. Маленькі діти!
Наші накопичені гроші і надалі в безпеці - під матрасами, у тещі, в дорогих картинах та годинниках! Ми призначили нашого нового прокурора: Людину, яка відома своєю лояльністю до Мене та принциповою позицією і повагою до закона ще з часів своєі гучноіі промови на Франкфуртському літовищи. Але йому зараз дуже важко. Його головні "клієнти" -це ми з вами та наші колеги по коаліціі/опозиції. Ви уявіть собі, що кожний, проти кого він відкриє антикорупційну справу, втече до Лондона і почне розповідати все, що він знає! А всі ці роки ми разом росли і дізналися один про одного дуже багато! Отже, як Мені порадили у сліпому трасті - Hear Nothing, Say Nothing. Отож, Я не хочу знати як ви заробляєте свої мільйони. Головне залишайтеся лояльними - ангели і надалі будуть вас охороняти!
Шановні, Я зараз вже не пам'ятаю, що саме Я палив, коли призначав минулого голову Одеської держадміністрації і коли запрошував людей з різними акцентами. Хтось їх називає "реформаторами". Ви покажіть мені, які саме реформи Ми їм дозволили зробити?! Слава Богу, цей експеримент закінчився, і зараз мало що нам заважає продовжувати жити так, як ми звикли за останні 25 років!
Ще з приємного. Про програму 2020. Про неї забули! Це саме те, що нам і було потрібно! В Україні між тим висока інфляція, до смішного маленький економічний ріст і, на диво, немає іноземних інвестицій. Ті, що з Кіпру Я не рахую! Але не хвилюйтеся - до наступних виборів ще далеко. Електронні декларації свідчать, що ми не такі вже й бідні, як багато українців сподівалися! Наша Українська нація має коротку пам'ять, що до політиків і їх програм. На наступні вибори ми придумаємо ще якусь неймовірну програму, призначимо голову виборчої комісії і суддів. На місцях, де треба, домовимося з бандитами - на взаемновигідних умовах - і все буде гаразд!
Очевидно, що "Безвіз" нам у 2016 не дали. Але, давайте чесно, навіть якби і дали - украінці не змогли би поіхати за кордон окрім Моєї "родини", "любих друзів", "членів молодой каманды", бувших соратників по регіональній партії, партнерів по каоліціі/опозиції, та декількох лояльних бізнесменів-лібералів. Грошей у Українців немає. Вони все одно далеко б не заїхали, бо вони і на далі такі ж бідні! Отже ставайте тесніше зі Мною до Новорічного кола!
Я вас всіх щиро вітаю з наступаючим 2017 роком ! І нехай він буде для нас ще успішним, ніж був минулий рік!
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... відчувається свіжий подих, але слабо віриться ... До цеї пори добре в нього виходило лиш давати пусті обіцянки, а тим часом спритно подвоювати свій особистий капітал (під шумок) . Як він дбає про Україну і українців стало видно й по його останьому скандальному нагородженю наших воїнів, на котрих йому плювати .
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Это было бы "умно", если бы было сделано ещё в 2014 году. О том, почему порошенко не сделал этого ещё тогда, наверное нужно спрашивать у его партнёра по "Минскому сговору" - вовы пукина.
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Если Трамп попытается сблизится с путиным еиу перегрызет горло его собственная партия .
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Стадо липецких баранов забыло испражниться про "липецкую фабрику" Не порядок..
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"Наняла компанію " - ще одна схема дєрібана бюджета .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАдминистрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW
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