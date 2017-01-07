Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины

Сергей Нарожный 35a52baa
, Phoenix Yes
, Богдан Подзізей
, Эдвардд
, Ali Hasan
, Aqua Forrest
, Lvbnhj
, Из Козаков
, счастливый даунбасенок
, Чуб
, Helg1961
, Вася Голохвастый
, Симон Печеранский
, sea dog
, Hazan Eldoran
, Жыве Беларусь
, фОшЫзд Галичанский
, Джон123456
, Хазар Дакійський
, Algis
, i що ж робити
, Ago Tuul
, Alina Sadovska
, Александр Нимко
, A San
, Огусто
, Бендер-Задунайский
, Георгий Сидельников b93dc895
, буков
, Андрей Бигма
, Сделанный в СССР
, Abcent 50 кап
, Shyzokryl
, larisa890
, три - пятнадцать
, стальной гигант
, не олигарх
, Один Чудак
, Lysa Gora
, Netotshno Wapkokrad
, Kirim Ukrainali
, Oleh Bondarenko
, opus
, Слободянюк Григорий
, Damon Smith
, Zadorog
, Денис Коновалов 4caafe82
, Ярополк Гендельсонович
, Pro Gamer
, adam smit
, Valery Greff
, Владимир Задонский
, Yurii Sliusarchuk
, путин999
, ualeonid .
, Ринат Амедов
, Карпов Олег
, aquarius580 .
, SANDY
, Гыг с Вами
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Леонид Днепр
, реквием по кацапизму
, Лесли
, алвиз
, C. NRJ
, Ivan Pidbujpata
, Aleks_15
, Nov
, Чип
, Oleg Maslov Almarusa
, mart mart d4b85aa7
, Yaroslav Vinnitsa
, kentstudent
, Danger Zone
, Герхард Шрёдер
, Igor Filobok
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Сергей Серж e67d4198
, Fobos
, Олксандр
, Артур Ланглиц
, Oleg Youryevich
, Stuart Pearce
, Солдат Страйк
, Грішний Зануда
, Roman Schulla 3e3487cd
, Debor
, Nikol Pricol
, Назар Хоругва
, Виктор Никоненко
, Vipe Man
, Георгий Юрьевич
, злой крот
, путлер убок
, Chanel 3256
, Анатолий1963
, Иван Богданов
, Илья Петров 61b3a152
, Олег Карпович
, gonny
, Klim Bayda
, курвиметр
, Robert Chenk
, Шимус
, soren
, Alex Korn 4148a992
, Zaporozec
, Александр Кочубей
, Лео Кот
, Злий Грицько
, Константин Коц
, Serg1969
, RussianChuckcha
, Влад Кусков 099ecdc1
, Чубака
, Volodymyr Fokin
, DivaDii
, gassab
, Дустэ азиз
Ali Hasan, Бендер-Задунайский, sea dog, Георгий Сидельников b93dc895, Phoenix Yes, Огусто, Hazan Eldoran, Один Чудак, счастливый даунбасенок, Pro Gamer, буков, Valery Greff, Netotshno Wapkokrad, aquarius580 ., три - пятнадцать, Ярополк Гендельсонович, Жыве Беларусь, Zadorog, Лесли, Хазар Дакійський, Леонид Днепр, Oleg Maslov Almarusa, Ринат Амедов, Danger Zone, kentstudent, фОшЫзд Галичанский, Algis, Карпов Олег, Герхард Шрёдер, Ivan Pidbujpata, Lysa Gora, Чип, Yaroslav Vinnitsa, mart mart d4b85aa7, Kirim Ukrainali, Lvbnhj, adam smit, Денис Коновалов 4caafe82, Олег Карпович, Damon Smith, Илья Петров 61b3a152, Nov, стальной гигант
Всего на сайте: 163 писателя
То эта война еще будет долго
Ответить
Ответить
Ответить
металшоколад
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На сегодня закрылись 124500 спд. Это - потеря для бюджета 90 млн гривен в месяц .
Это 124500 новых людей на бирже по пособию по безработице- тоже миллионы убытков из бюджета.
Это новое количество претендентов на субсидии . Тоже убытки для бюджета.
Теперь еще начнут прессовать тех кто платит налоги, чтобы компенсировать ущерб. Народ начнет массово уезжать в ЕС на работу.
Когда бездарность руководит , самое простое для нее ЭТО ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ. Никакого креатива.,
Ответить
Ответить
Ответить
А якщо подивитись з другої сторони, то це 1124500 потенційних курочок-несушок, що мали нести золоті яйця для країни...
Тепер вже не будуть нести і не будуть податки сплачувати, ось така арифметика.
А правда в тому, що забери корупційну складову в Україні і і покращ інвестиційний клімат в країні - щоб гроші інвесторів знову потекли в Україну і 112500 підприємців запрацювали б і накормили би і себе і владу і АТО підтримали.
Гройсман, курва, ти мене чуєш?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------
Пора уже переходить на предоплату
Ответить
Ответить
За последние недели в Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.
https://www.facenews.ua/news/2017/346385/
Ответить
Ответить
Те ,що буде припинене водопостачання ми чули від туки-суки та пастора не дуже давно,але це не було зроблено та й не буде, то був звичний піар,тепер бюджетними коштами водоканал повинен сплатити борг ахмєтову за електроенергїю,виходить,сєпари в плюсах бо не платять ні за воду ні за електроенергію,ахмєт в плюсах бо гроші все одно з бюджету перекочують до нього в кишеню,хто ж тоді в прольоті та лузер в цій ситуації
Ответить
Ответить
Без полной блокады войну выиграть нельзя. А вот нажиться на ней вполне можно. Сколько же это будет продолжаться?
Ответить
Ответить
Ответить
А тут ще й гроші частково прийшли-радіти треба, а не лаятися.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Белковский: Порошенко готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить