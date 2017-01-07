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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: вода (656) Луганщина (3546) Водоканал (45) Донбасс (11745) водоснабжение (212) Министерство по вопросам оккупированных територий (60)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины

Коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" получило часть долга (10,5 млн гривен) за водоснабжение оккупированной территории Луганской области.

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Если Украине и дальше будит снабжать коллаборантов и российсских оккупантов водой, электричеством, продуктами, ...
То эта война еще будет долго
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Снабжать не будет. А продавать как запретишь? Это ж деньги!
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Сообщите эту "новость" в ООН. Или откажитесь снабжать их водой и добейтесь этим санкций для Украины. Так будет правильно?
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Пэдро щедрый,к сепарам,он им и воду,и свет,и деньги за уголь,а налоги в предприятий зарегистрированных в Украине,а Украинцам буй в соевом шоколаде....
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Сьогодні ми Родиною зібрались за святковим столом,співали колядки,бажали один одному щястя,добробуту,та в мріях кожного було поверненя до рідних домівок в окупованій Горлівці.Та Педро це не цікавить,йому аби нажитись на людському горі,от він сепарам воду оплатив,аби війна продовжувалась без краю і кінця.Гори ти барижний пес у пеклі.
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Знаю особисто людей з Горлівки, вони там, а діти тут (в Києві), ледве встигли спровадити, хто вони звісно не скажу. Адське в них життя, скажу я Вам.
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петя и вся его шобла из топ-100 милионеров Украины ссут перед пуйлом за свои бизнесы и интересы на московии. и готовы дальше и дальше предавать интересы Украины - их личной дойной коровы.
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Напоили своих убийц. Чего украинцам теперь критикокать ЕС и всех остальных. Я такого понять не могу.
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Я в 2014 году,здесь на форуме от лица жителей Донбасса просил,перекрыть воду и свет на оккупированные территории,тогда я еще жил в Горловке.Мы бы потерпели,а сепары бы сами дрыснули в Кцапию,но Пэдре важнее бизнес на крови,чем целостность Украины.
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Я пока не буду столь категоричен. Но надежды тают...
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Из налогов украинцев.
На сегодня закрылись 124500 спд. Это - потеря для бюджета 90 млн гривен в месяц .
Это 124500 новых людей на бирже по пособию по безработице- тоже миллионы убытков из бюджета.
Это новое количество претендентов на субсидии . Тоже убытки для бюджета.
Теперь еще начнут прессовать тех кто платит налоги, чтобы компенсировать ущерб. Народ начнет массово уезжать в ЕС на работу.
Когда бездарность руководит , самое простое для нее ЭТО ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ. Никакого креатива.,
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А с другой стороны это потенциально 124500 контрактников. Не все ж киборгам голову подставлять.
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Еге ж...
А якщо подивитись з другої сторони, то це 1124500 потенційних курочок-несушок, що мали нести золоті яйця для країни...
Тепер вже не будуть нести і не будуть податки сплачувати, ось така арифметика.
А правда в тому, що забери корупційну складову в Україні і і покращ інвестиційний клімат в країні - щоб гроші інвесторів знову потекли в Україну і 112500 підприємців запрацювали б і накормили би і себе і владу і АТО підтримали.
Гройсман, курва, ти мене чуєш?
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А какой инвестиционный климат, если идет война?
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Израиль все время воюет - это не мешает ему быть инвестиционно привлекательной страной. А вот коррупция и плохая система налогообложения всегда были причиной оттока капитала из страны.
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Ну да, во всяком правиле могут быть исключения. Но они только подтверждают правило. Но по поводу талантов руководства я даже не сомневаюсь. Блестящая политика в отношении того же Израиля или Трампа должна обеспечить инвестиции И за последнюю неделю закрылось 128 тыщ ЧП шников. Просто замечательно. Не пойму только, в какой части Украины проходит АТО.
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То є статистика, мертві душі закрились. Я сам закрив декілька, бо вже немає в них потреби, а платити за них треба. Залишив лише давно працюючі.
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По себе не суди. У каждого своя ситуация. У нас всех уволили и закрылись.
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Из 124500 - 124000 - это тупо торгаши-спекулянты, которые ничего не производят и просто паразитируют на народе. Закрылись - ну и слава богу...
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Тут явная манипуляция цифрами. Закрываются СПД, у которых была половинная или еще меньше занятость. И для которых существующий уровень рентабельности не позволяет платить 720 грн. ЕСВ. Так они его и не платили. В лучшем случае - 330 грн. Так, что 90 млн в месяц - это виртуальное число, которое никогда не существовало в виде собранных с этих предпринимателей ЕСВ.
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Боятся даже посла отозвать, не то, чтоб разорвать дип.отношения.
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Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины
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Пора уже переходить на предоплату
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вот почему у нас растут счета , а ордловцы верещат как им хорошо жить под рашей!
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Хорошо, что снег пошел Я пока продолжу:
За последние недели в Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.

https://www.facenews.ua/news/2017/346385/
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Також зазначалося, що поставка води на окуповану територію Луганської області може бути повністю припинена, через те, що компанія-посередник «Джерело нового життя», яка була створена в результаті Мінських переговорів, не виконує своїх зобов'язань, зокрема, не перераховує кошти за надані послуги.Як зазначається, у розрахунках були задіяні підприємства, зареєстровані на підконтрольній Україні території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.Органи державної влади вперше сплатили частину боргу комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал за водопостачання на непідконтрольну Україні територію Луганщини.

Те ,що буде припинене водопостачання ми чули від туки-суки та пастора не дуже давно,але це не було зроблено та й не буде, то був звичний піар,тепер бюджетними коштами водоканал повинен сплатити борг ахмєтову за електроенергїю,виходить,сєпари в плюсах бо не платять ні за воду ні за електроенергію,ахмєт в плюсах бо гроші все одно з бюджету перекочують до нього в кишеню,хто ж тоді в прольоті та лузер в цій ситуації
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А теперь пусть СБУ обрисует народу Украины схемку, по которой население лугандона оплачивает наличными деньгами у себя (банковской системы у них нет). А деньги поступают через ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В УКРАИНЕ фирмы на счет Попаснянского водоканала. Объясните, как миллионы пересекают границу и ложатся на банковские счета! Людям объясните, я и так догадываюсь. И чего тогда стоят заявления СБУ о перекрытии каналов финансирования боевиков на сотни тысяч, на миллионы... Вот, поступил платеж - 10 млн. Месячный Фонд оплаты труда ОДНОЙ (каждой) ШАХТЫ АХМЕТОВА - еще больше! У меня уже нет слов. Может реально, лучше рашке сдаться? А то боюсь, что даже киборги на два фронта воевать не смогут!
Без полной блокады войну выиграть нельзя. А вот нажиться на ней вполне можно. Сколько же это будет продолжаться?
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А не акуели ли ВЫ? лугандонам воду... Эти бараны оплачивают по какому тарифу? Сакральные жертвы они приносят? Младенцев в костер бросают?
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Чого стільки галасу? Україна МУСИТЬ постачати туди воду!
А тут ще й гроші частково прийшли-радіти треба, а не лаятися.
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Бо це окупована територія раз. І два-вони відмовилися від цього.
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Лугандония платит деньги, за которые, в конечном счёте, будет усиливаться мощь украинской армии.
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Единственный ответ - купить именно на эти деньги самые крутые снайперские винтовки, отдать их лучшим снайперам, зажмурить террористов и переслать им сообщение с благодарностью за эти деньги.
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лугандония не платит! мы заплатили за воду которой ордловцы моют свои жопы! читай уважнише!
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Ну какие они дебилы? Они имеют с этого нехилый гешефт, повышают нам тарифы, и, в итоге, мы сами все оплачиваем, бо нам таки воду точно отключат. Так кто тут дебил?
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15-й Друг Хунты ‏@in_na_nax 3 ч.3 часа назад
Белковский: Порошенко готов воевать за свои интересы и интересы Украины в той мере, в которой эти интересы совпадают

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А чого вони снегирей і русмаладенцев не поставляють??Так вже звик_ русмаладєнцєв фаршировани снегирями, а вчора облом- не зміг дістати ...
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скорее бы хуйло подохло, больше ничего не прошу у Господа. С Днем рождения тебя Господи.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПопаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины
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