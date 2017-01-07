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Теги: коалиция (3755) ликвидация (276) пропаганда (1761) разведка (1444) Сирия (2005) США (11577) терроризм (19621) уничтожение (204) ИГИЛ (431)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Один из лидеров ИГ Аль-Исави уничтожен в Сирии, - Центральное командование США

Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Ракке (Сирия) одного из лидеров террористической организации ИГ Махмуда Аль-Исави. Он отвечал за пропаганду и разведку.

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Незабаром, тобто перед... )) А перед Донбасом що?
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Вот только не надо трындеть. Все знают, что там уже никого нет. Кацапы давным-давно всех, высокоточными ударами..
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теперь пора за того лидера игил, который в мацкве сидит браться и организовать ему встречу с махмудом.
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Хорошо конечно, но путин найдёт на его место другого...
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стрелявшии ис предмета похожего на автоматическое оружие.
ныряющии во что то похожее на море.
летающии на чем то похожим на стерха.
пьющии из сосуда, похожего на стакан.
оборот речи то каков?
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И КАК ОНИ ОТДЫХАЮТ © Фашик Донецкий

http://obozrevatel.com/person/fashik-donetskij.htm

Давно известно, что весь смысл празднования нового года у нации, которая лепит из дерьма петухов и пьет ведрами боярышник, сводится к тому, чтобы эпично побухать с неделю и проснуться мордой в священном оливье. Ну или набить морду деду морозу по пьяне. Или послушать от соседей о том, что духовный русский натворил в ночь с 31 числа по 15
число.

Но суть не в православных привычках, а в буднях оккупированого Донецка. Сам новый год Донецк особо не празднует все годы оккупации, ибо лучше посидеть дома, чем найти на жопу приключения в виде пьяных в хлам орков, именуемых полицаями. Вряд ли по самых духовных сми показывали новость о том, что на новый год было задержано порядка 400 человек за нарушение оккупантского коммендантского часа. Не*уй булки расслаблять цивильным, вокруг враги и наемники с Гваделупы.

А теперь про будни оккупации. На улице 4 число, все люди спешат на работу. Даже вата спешит на работу, ибо при эпичных ценах на провиант, жители оккупированых должны работать 32 дня в месяц

Ситуация следущая: 10 утра, Донецк. Перед подъездом многоэтажного дома стоит никто в камуфляже. Никто шатается , видимо от усталости. Ну или от боя с драконами Хунты. Или от уничтожения православного бухла.

Никто смотрит на двери подъезда и на бодунском наречии пытается произнести заклинание а-ля - сим-сим откройся, б*я. Хунта жует попкорн и наблюдает за фильмом 2017 года - баран и новые ворота. Перезагрузка.

Баран достает волшебный ключ и пытается вскрыть сейф, то есть двери от подъезда. Двери молчат, штурм дверей не удался. Неудача выводит православного оккупанта из себя, вызывая из уст бурю негодования о невыносимости бытия у будущего чернозема. В переводе на быдлодоступный это звучит - б*я. Шзнхй? - Хунта жует попкорн и наблюдает за ситуевиной.

Баран берет тайм-аут и закуривает. Кто- нибудь видел как бухая абизяна пытается сесть на корточки и закурить? Зрелище эпичное, я вам скажу. Особенно когда от абизяны несет православным перегаром так, что снег в
радиусе 2 метров тает.

Факир был пьян, фокус не удался. Попытка присесть на корточки и закурить заканчивается провалом: абизян в
камуфляже заваливается на то место, которым думают 86% россиян. Но духовный оккупант все равно достигает цели, вопреки санкциям: сидя на своей думалке он закуривает. И смотрит по сторонам.

Впервые в жизни я увидел, как больно может быть некоторым типа людям пытаться думать. Бибизян очень, очень старался воспользоваться мозгом, но сам процесс причинял ему невыносимые страдания, судя по выражению его
морды лица. Бибизян курил и с грустью смотрел вокруг. Вокруг не было ни путена, ни кабзона.

Докурив сигарету бибизяноид понял: пора вставать, а то мыслительный орган замерзнет. И закурил еще одну сигарету с грустью вглядываясь на ближайший телеграфный столб. Никотин оказал положительное влияние на оккупанта: докурив, он попытался встать с жопен. Первых попыток 8 были неудачными, оккупант бился думалкой об снег и духовно матерился. Но, к чести оккупанта, он таки нашел выход из положения: встав в коленно-локтевую позицию, он применил секретное умение каждого шлюхского-скалолазание по отвесной стене без страховки и таки принял вертикальное положение.

Со стороны это выглядело эпично: 10 утра, центр Донецка, под подъездом абизяна в камуфляже пытается встать с соловьевоприемника, падает, применяет стиль собачки-скалолаза и су*а таки побеждает гравитацию. Я аж весь попкорн рассыпал.

Покоривший новую для себя высоту оккупант предпринял очередную попытку открыть двери подъезда. Но двери подъезда были явно бандеровские, ибо после надцатой попытки абизян психанул: выбросил ключ на*уй назло Обаме и закурил.

Аднакааа... Внизааааапна... К оккупанту на 5 минут забежала случайная, но сука гениальная мысля: без ключа в дом попасть еще более проблематично, чем с ключом, даже при условии, что ключ или домофон глючит.

Поэтому оккупант понял: нужно срочно найти этот гребанный ключ. Видели когда-нибудь как орангутанг пытается сделать мордочку серьезной?

Так вот : на орангутанга смотреть приятнее, чем на бухую православную абизяну в камуфляже, которая падает на думалку в поисках ключа.

Ни*уя не смеркалось, патаму шо было утро. Даже после нового года случаются таки чудеса, ибо бибизян таки нашел ключ. Радости на морде лица у него было столько, как у жителя страны деревянных туалетов, у которого из
водопроводного крана течет боярышник вместо обычной воды.

Аднака... Внизапна... Двери подъезда открылись изнутри, из многоэтажки вышел дедушка, который решил вынести мусор. Орк с низкого старта рванул к открывшейся двери. Дедушка, увидев бегущего на него орка решил, что к
мусорке идти далеко и впадлу, поэтому выбросил мусор в 2 метрах от подъезда и потопал домой. Но абизяне сопутствовала удача - он успел добежать к подъезду, схватиться за ручку закрывающихся дверей и таки выполнил миссию.

Абизяна открыла двери и зависла. Оккупант то ли хотел отдышаться после забега, то ли не мог нарадоваться таки сбывшейся мечте. Орк стоял секунд 20 и смотрел на а*уевшего дедушку, который не успел дойти до лифта. Дедушка старел на глазах и смотрел на оккупанта.

Орк робко спросил: б*я, дед, а когда подъезд перекрасили? Дедушка ответил: три года назад. Орк сделал а*уевшие глаза и спросил: пиздец. Не может быть. Какой это город? На что дедушка ответил: Донецк.

Слова дедушки поставили абизяне шах и мат: абизяна молча смотрела на дедушку минуты полторы. Когда абизяньи бортовые системы таки перезагрузились, оно выдало эпичную фразу: - пиздец . Дед, а где Екатеринбург? Я ж новый
год дома праздновал.

Мораль: русских оккупантов на Донбассе нет. А если и есть, то они никогда не палятся. Почти...

P.S. Хочешь помочь оккупанту приехать в рф под елочку в гробике? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/


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Все мировые ИГИЛЫ и прочие "гилы"были сохданы в Москве в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Кто с этим несогласен пртшу.
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сдохнет орда - сдохнет и мировой терроризм
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Пдумаешь...В Украине СБУ работает круче. Через три года войны СБУ вызывает на допрос боевика Губарева! Вот это операция!
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Это не "операция")))) Это - процедура!!!! У вас там с таким понятием похоже не знакомы, прокси-пользователи вы наши неугомонные?)))
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Полковнику ИГ РФ Аль-Исаеву присвоено звание героя Рашки!
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Нет, не присвоено. Он же не убил первого русского в 16 лет. А может и убил
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Служу Цаветскаму Цайузу, подумал Исаев.
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Не того они убрали, не того- не играет Лебединое озеро в ПиДаРасии.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдин из лидеров ИГ Аль-Исави уничтожен в Сирии, - Центральное командование США
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