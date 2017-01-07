Один из лидеров ИГ Аль-Исави уничтожен в Сирии, - Центральное командование США

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"...His death, on December 31, was confirmed by the US military command in the region today..."
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4095450/ISIS-propaganda-king-killed-Coalition-airstrike-Syria-kills-ISIS-leader-charge-terror-group-s-finances-intelligence.html#ixzz4V1qu7qlC
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https://www.youtube.com/watch?v=PUP4Zx9Cpn0&feature=youtu.be
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ныряющии во что то похожее на море.
летающии на чем то похожим на стерха.
пьющии из сосуда, похожего на стакан.
оборот речи то каков?
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http://obozrevatel.com/person/fashik-donetskij.htm
Давно известно, что весь смысл празднования нового года у нации, которая лепит из дерьма петухов и пьет ведрами боярышник, сводится к тому, чтобы эпично побухать с неделю и проснуться мордой в священном оливье. Ну или набить морду деду морозу по пьяне. Или послушать от соседей о том, что духовный русский натворил в ночь с 31 числа по 15
число.
Но суть не в православных привычках, а в буднях оккупированого Донецка. Сам новый год Донецк особо не празднует все годы оккупации, ибо лучше посидеть дома, чем найти на жопу приключения в виде пьяных в хлам орков, именуемых полицаями. Вряд ли по самых духовных сми показывали новость о том, что на новый год было задержано порядка 400 человек за нарушение оккупантского коммендантского часа. Не*уй булки расслаблять цивильным, вокруг враги и наемники с Гваделупы.
А теперь про будни оккупации. На улице 4 число, все люди спешат на работу. Даже вата спешит на работу, ибо при эпичных ценах на провиант, жители оккупированых должны работать 32 дня в месяц
Ситуация следущая: 10 утра, Донецк. Перед подъездом многоэтажного дома стоит никто в камуфляже. Никто шатается , видимо от усталости. Ну или от боя с драконами Хунты. Или от уничтожения православного бухла.
Никто смотрит на двери подъезда и на бодунском наречии пытается произнести заклинание а-ля - сим-сим откройся, б*я. Хунта жует попкорн и наблюдает за фильмом 2017 года - баран и новые ворота. Перезагрузка.
Баран достает волшебный ключ и пытается вскрыть сейф, то есть двери от подъезда. Двери молчат, штурм дверей не удался. Неудача выводит православного оккупанта из себя, вызывая из уст бурю негодования о невыносимости бытия у будущего чернозема. В переводе на быдлодоступный это звучит - б*я. Шзнхй? - Хунта жует попкорн и наблюдает за ситуевиной.
Баран берет тайм-аут и закуривает. Кто- нибудь видел как бухая абизяна пытается сесть на корточки и закурить? Зрелище эпичное, я вам скажу. Особенно когда от абизяны несет православным перегаром так, что снег в
радиусе 2 метров тает.
Факир был пьян, фокус не удался. Попытка присесть на корточки и закурить заканчивается провалом: абизян в
камуфляже заваливается на то место, которым думают 86% россиян. Но духовный оккупант все равно достигает цели, вопреки санкциям: сидя на своей думалке он закуривает. И смотрит по сторонам.
Впервые в жизни я увидел, как больно может быть некоторым типа людям пытаться думать. Бибизян очень, очень старался воспользоваться мозгом, но сам процесс причинял ему невыносимые страдания, судя по выражению его
морды лица. Бибизян курил и с грустью смотрел вокруг. Вокруг не было ни путена, ни кабзона.
Докурив сигарету бибизяноид понял: пора вставать, а то мыслительный орган замерзнет. И закурил еще одну сигарету с грустью вглядываясь на ближайший телеграфный столб. Никотин оказал положительное влияние на оккупанта: докурив, он попытался встать с жопен. Первых попыток 8 были неудачными, оккупант бился думалкой об снег и духовно матерился. Но, к чести оккупанта, он таки нашел выход из положения: встав в коленно-локтевую позицию, он применил секретное умение каждого шлюхского-скалолазание по отвесной стене без страховки и таки принял вертикальное положение.
Со стороны это выглядело эпично: 10 утра, центр Донецка, под подъездом абизяна в камуфляже пытается встать с соловьевоприемника, падает, применяет стиль собачки-скалолаза и су*а таки побеждает гравитацию. Я аж весь попкорн рассыпал.
Покоривший новую для себя высоту оккупант предпринял очередную попытку открыть двери подъезда. Но двери подъезда были явно бандеровские, ибо после надцатой попытки абизян психанул: выбросил ключ на*уй назло Обаме и закурил.
Аднакааа... Внизааааапна... К оккупанту на 5 минут забежала случайная, но сука гениальная мысля: без ключа в дом попасть еще более проблематично, чем с ключом, даже при условии, что ключ или домофон глючит.
Поэтому оккупант понял: нужно срочно найти этот гребанный ключ. Видели когда-нибудь как орангутанг пытается сделать мордочку серьезной?
Так вот : на орангутанга смотреть приятнее, чем на бухую православную абизяну в камуфляже, которая падает на думалку в поисках ключа.
Ни*уя не смеркалось, патаму шо было утро. Даже после нового года случаются таки чудеса, ибо бибизян таки нашел ключ. Радости на морде лица у него было столько, как у жителя страны деревянных туалетов, у которого из
водопроводного крана течет боярышник вместо обычной воды.
Аднака... Внизапна... Двери подъезда открылись изнутри, из многоэтажки вышел дедушка, который решил вынести мусор. Орк с низкого старта рванул к открывшейся двери. Дедушка, увидев бегущего на него орка решил, что к
мусорке идти далеко и впадлу, поэтому выбросил мусор в 2 метрах от подъезда и потопал домой. Но абизяне сопутствовала удача - он успел добежать к подъезду, схватиться за ручку закрывающихся дверей и таки выполнил миссию.
Абизяна открыла двери и зависла. Оккупант то ли хотел отдышаться после забега, то ли не мог нарадоваться таки сбывшейся мечте. Орк стоял секунд 20 и смотрел на а*уевшего дедушку, который не успел дойти до лифта. Дедушка старел на глазах и смотрел на оккупанта.
Орк робко спросил: б*я, дед, а когда подъезд перекрасили? Дедушка ответил: три года назад. Орк сделал а*уевшие глаза и спросил: пиздец. Не может быть. Какой это город? На что дедушка ответил: Донецк.
Слова дедушки поставили абизяне шах и мат: абизяна молча смотрела на дедушку минуты полторы. Когда абизяньи бортовые системы таки перезагрузились, оно выдало эпичную фразу: - пиздец . Дед, а где Екатеринбург? Я ж новый
год дома праздновал.
Мораль: русских оккупантов на Донбассе нет. А если и есть, то они никогда не палятся. Почти...
P.S. Хочешь помочь оккупанту приехать в рф под елочку в гробике? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
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