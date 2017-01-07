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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (17683) допрос (1011) СБУ (12951) сепаратизм (12601) терроризм (19621) Донбасс (11745) Донецкая область (3491)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора"

Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.

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По закону ТРЕБУЕТСЯ именно ВРУЧИТЬ. (кто вобще читает этот урядовий Курьер? ГУБАРЕВ?) Про средства сми в законе нет ни слова. (в СБУ это знают, но делают вид, что незнают)
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Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.Источник: http://censor.net.ua/n422390

Согласитесь, что это полный маразм вызывать сепара на допрос, он че долбоеб, зная что если он сюда приедет, его сразу арестуют.
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Неужели они наивные думают, что он может приехать на допрос.
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Не явится, и его осудят, а далее в международный розыск со всеми вытекающими.
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возможно это часть процедуры заочного осуждения просто...понятно, что с лугандонии и раши никто его не выдаст
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Если не придет - будет на ёлке висеть, за место игрушек. А если, два провода из сети ему в жопу вставить, то за гирлянду может сойти.
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Воно то так, але є одне але - закони, і вони зараз проти нього. Якщо він не з'явиться (а він точно не з'явиться) це буде розцінюватись як ухилення від слідства, а це плюс к сроку.
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почему маразм, теперь он не явится на допрос, и гарантированно заработает дополнительную статью. а то что его сейчас арестовать не получится - это не суть.
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"Раздача слонов и материализация духов".
Каких еще духов вызывает к себе СБУ?...
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Разыскивается по СТ.3-258 Ч.1 УК Украины
Особые приметы: гемморой, полученный в результате активных занятий анальным сексом.
Дата рождения: 05.07.1983
ОВД: СУ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Категория: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Фамилия: Губарева
Имя: Екатерина
Отчество: Юрьевна
Дата рождения: 05.07.1983
Пол: Ж
Статья обвинения: СТ.3-258 Ч.1
Мера пресечения: постановление суда о разрешении на задержание с целью привода
Место исчезновения: ДОНЕЦКАЯ,
Дата исчезновения: 12.06.2014
Контактная информация: СБУ (044) 256-93-52
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христос воскрес посмотрел на губарева и давай назад
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Кирилл Богданов))) Маскаль, Хохлы требуют что вы маскали подохли! И ты не поверишь маскаль требования Хохлов исполняется, артисты ансамбля имени
александрова, уже дают концерты, чертям на огненной сковороде в аду! И это только
начало, скоро еще будет веселее, 17 год уже!
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Как он с такой рожей мог деда мороза на утренниках исполнять?
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На Разсяе Дид Мароз - красноносый дебильного вида алкоголик и совсем не позитивный персонаж.


В Деда Мороза трансформировался персонаж старых русских сказок - Дед Трескун. Был он лютым и суровым по нраву, а вот внешне был маленьким и неприметным - разве что длинная белая борода бросалась в глаза.
Царил дед Трескун на земле целых 5 месяцев: с ноября по март. Был женат на Зиме - злой и недоброй особе. Его главным «оружием» был январь - вот тут-то он и демонстрировал людям свой ледяной характер.
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Им для встречи старого нового года дед мороз нужен?
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Собаку мою на допрос не хотят вызвать? Она тоже хочет славы и что бы её по телеку показали!
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в связи с тем что губарев ежедневно сидит на 5 кубах методона ,он физически не может вообще ничего,ну развечто показать попку своей жены,10 раз...
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пашу треба мочити без допросів, у кахве запросити... ну, скажімо... "вєтєрок"...
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Оспаді... Відром ширки треба заманювати, а не бумажки слати.
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сбу нельзя вызывать губарева посмотрите на его дебильную морду а вдруг он заразный риск для внутренних органов получить дебилизм
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Почему до сих пор не вызван на допрос в СБУ "Путин"? Возмутительно!... Недорабатывают товарищи...
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Yuriy Yurieff))) Вызовут вы даже в этом не секунду не сомневайтесь!
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Вот теперь все законно - можно и лифт вызывать....
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Ему привычней когда его зовут дружно-Деедуушкаа Мороз!!!
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Странные. Деда Мороза обычно перед Новым Годом заказывают. Под ёлочку. Чего то они тормозят.
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Этот кадр явно не под боярышником. Там что то более ядренное...
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На сколько я помню,его отпустила СБУ в 2014 году,да и сейчас он ни какой роли в ДурНР не играет,ег пытались всунуть наротным мэром в Макеевку,но и там его прогнали.
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надо определиться в терминах: - "боевик" с губарева как из говна пуля или с собачьего хвоста-сито... на выбор. чмошник в трениках среди толпы тупого скотобыдла - таким Донецк видел его в начале "губернаторства" и таким же говном он и остался.
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СБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора".
Сдается мне, что "боевик губарев" уже давно в гляделки с раками играет ибо гэбуха почти всегда избавляется от ненужных свидетелей.
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губошлеп мэром ясиноватой по слухам то ли был, то ли есть...
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Хуйла на допрос. После допроса, четвертовать с распятием.
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Олег Ляшко : А теперь губатый -горбатый, я сказал губатый ....! В 2014 г. его подловил Ляшко и по моему он тогда губатого даже шибко запердолил . И когда передали губатого нашим блистательным спец -службам те аж бегом его отпустили, не помню, или обменяли. А вот Ляшка даже чуть не посадили за его жёсткое отношение как до скотыняки к гражданину губатому выражающим своё право на свободу выражения своего мнения (п. 1 ст. 10 Европейской конвенции о защите прав... Вот так такие бандиты коллаборационисты как губатый и до выражались, призвав кремлёвских фашистов захватчиков до кровавой оккупационной войны АТО...
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Не человечишька, родился дебилом , жил как дебил, сдохнет как собака
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора"
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