СБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора".

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Всего на сайте: 163 писателя
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Да не смеши ты людей, балерина....
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Согласитесь, что это полный маразм вызывать сепара на допрос, он че долбоеб, зная что если он сюда приедет, его сразу арестуют.
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Каких еще духов вызывает к себе СБУ?...
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Разыскивается по СТ.3-258 Ч.1 УК Украины
Особые приметы: гемморой, полученный в результате активных занятий анальным сексом.
Дата рождения: 05.07.1983
ОВД: СУ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Категория: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Фамилия: Губарева
Имя: Екатерина
Отчество: Юрьевна
Дата рождения: 05.07.1983
Пол: Ж
Статья обвинения: СТ.3-258 Ч.1
Мера пресечения: постановление суда о разрешении на задержание с целью привода
Место исчезновения: ДОНЕЦКАЯ,
Дата исчезновения: 12.06.2014
Контактная информация: СБУ (044) 256-93-52
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или ето вчерашнии передоз?
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александрова, уже дают концерты, чертям на огненной сковороде в аду! И это только
начало, скоро еще будет веселее, 17 год уже!
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В Деда Мороза трансформировался персонаж старых русских сказок - Дед Трескун. Был он лютым и суровым по нраву, а вот внешне был маленьким и неприметным - разве что длинная белая борода бросалась в глаза.
Царил дед Трескун на земле целых 5 месяцев: с ноября по март. Был женат на Зиме - злой и недоброй особе. Его главным «оружием» был январь - вот тут-то он и демонстрировал людям свой ледяной характер.
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Сдается мне, что "боевик губарев" уже давно в гляделки с раками играет ибо гэбуха почти всегда избавляется от ненужных свидетелей.
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