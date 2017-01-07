Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов

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Но как Вы это себе представляете ?
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на количесто тел, о которых уже позаботились сириицы?
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после "славного" похода кузя взял курс домой из сирии
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пАтАмучтА
США перебрасывают в Германию военную технику
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https://youtu.be/32nAOQbx2dA
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Вот в сторону Сирии плывёт.
Паром Александр Ткаченко
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Меньше в Украине будет всяких "ихтамнетов"!
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Так от моя бы воля я бы москалей там всех утопил с их недо-флотом а-ля совок .и сказал мы знаем откуда основная маса мудаков игила и странам средней азии пригрозил ковровыми бомбардировками по городам (там поймут) Но с таким как я выше написал попустительством, когда еще даже не ставший президент сверхстраны говорит своей разведке вы все врете , я в печали за будущее наше общее , всех людей , это кошмар , как такое сходит с рук во время когда я могу сидя на горшке говорить хоть с его святейшиством по скайпу о сущности бытия ...
Хотя один плюс все же есть , начинаешь чувствовать собственное достоинство и как много ты значишь в светлом будущем в мире где многие "чихали" на законы и порядок .
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На досуге будут слушать хор Александрова, во.
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а "сокращают" (якобы) - громко.
Что там преобладает в реальности - проверять надо, а не доверять всей этой их примитивной пропаганде.
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3 ч ·
Невероятная, не имеющая аналогов разработка российских конструкторов:
Так "Армата 2.0" - целиком из говна.
Не фанерный, как на параде, а из настоящего, полноценного российского говна.
НАТО, трепесчи!
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Сегодня минус три десантника российских оккупационных войск в Сирии - процес идёт, не спорю, но очень медленно, во.
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Если этому "Кузнецову" сделают досмотр перехватившие корабли стран НАТО, то в трюмах можно найти будет много чего, вывозимого из Сирии... - а если доплывёт то скоро на базарах расеи унитазы б/у из Алеппо
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