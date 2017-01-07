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Материалы по теме:  Российские летчики-убийцы в Сирии
Теги: армия РФ (5901) Путин (20573) Россия (64538) Сирия (2005) Минобороны РФ (380)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии.

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По-мойму разейский контингент в Сирии сокращается естественным путем...
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Вот именно. Авиатопец Кузя особой роли не играл (кроме обосраться). Просто понты показаны, не прокатили и дан приказ: "Свернууть понты".
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Так Кузя ето просто плавучий бордель. Когда Хуйло в Австралию ездило с обезьянками фотографироваться так етот Кузя тоже его сопровождал. А дымил потому што баньку со шлюхами топили...
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кремлевская шлюха вроде на это корыто не подымалась
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х..ло начало по всему миру то что заранее было проиграшем стратегически и по факту , как только начал вторжение в Украину, а после пошло поехало го..но раскидывать по миру потеряв меру , и теперь все это выветривать нужны будут десятки лет отмываться, и не факт что они сами останутся в том виде в котором сегодня, последствия для дальнейшего печальны для рашки, теперь даже при любом раскладе. Направление было сразу выбрано для титаника а все остальное(типа политические решения и возня многоходовок) это затопление --- не правильное направление определяет результат а не процесс( политическая трескотня).
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Говорят, что на кузю у рашки нет документов собственности. Просто украли. Почему Украина не потребует арестовать кузю прямо в Средиземном море ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОРОВСТВА?
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да, арестовать корыто и взять экипаж в заложники..
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Я конечно , лично , только - " ЗА " ( кацапам пора отвечать по счетам )...
Но как Вы это себе представляете ?
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Будут проходить Гибралтар или Босфор - пусть предъявят документы собственности на корыто. Если они у Украины не покупали это корыто в Николаеве, то где они его взяли? На Николаевском судостроительном заводе документация сохранилась- это обязательная работа спецотдела. Платежей за корыто тоже нет. Значит своровали. А корыто будет проходить через погранконтроли. Можно попробовать арестовать .
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))) Це наш підкидиш. Бабло з кацапів тягне і літалки знищує мордорські. Хай він там нам служить.
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Так Гибралтар будут проходить в сопровождении английских судов. И документы им же предъявлять., Можно запрос об аресте выслать прямо в Гибралтар. Припарковать корыто и разбираться в судах.
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да нахера это ржавое корыто????? это же пылесос для бюджета
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Продадим китайцам. На полученные гроши построим новый для себя.,
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сокращает... значит будут наращивать, хотя танки неплохой аргумент для гопников..
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Интересно - дотянут они баржу КУЗЯ до Североморска или она затонет в пути ?
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шо опять?
на количесто тел, о которых уже позаботились сириицы?
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после "славного" похода кузя взял курс домой из сирии
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Хуйло сказал Асаду: денех уже нет но вы держитесь там как то дальше сами, хорошего вам настроения...
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Есть мнение, что деньги для ИГ перевозили в ТУ-154, а он утонул))
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Кузю заправили дровами з ліванського кедра, тепер може до Мурманська без допомоги буксирів добереться
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Кузя! Куда?! Еще не все самолеты передали подводно-космическим войскам
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Сначала сократили два самолета, А теперь решили и Кузю сократить.
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Кузю возвращают ? а шо так ? самолеты закончились ?
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Россия сокращает свой контингент в Сирии
пАтАмучтА

США перебрасывают в Германию военную технику
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Тю. А ИГИЛ? А оппозиция? А русские своих не бросают?
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Украинские десантники в прямом эфире донецкого радио отправили всех ополченцев к Мотороле

https://youtu.be/32nAOQbx2dA
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Интересно с кем они теперь будут воевать? Кацапы ведь без войны уже не могут, нужно постоянно дозу получать
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простори расеї безкраї, хай самі з собою собою воюють. і їм заняття буде і світу спокійніше
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Ага, сокращает. В
Вот в сторону Сирии плывёт.
Паром Александр Ткаченко



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Ну и пусть себе плывёт "железяка х....ва"!
Меньше в Украине будет всяких "ихтамнетов"!
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Рабсейская педирация тоже имеет нефть .Но там власть имеет свой народ !
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Что-то непонятно: а как же Вовин единоутробный брат Асад? Как, вообще, сирийцы, от которых произошли саратовцы? ИГИЛу на растерзание, оппозиции на поругание?
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Это все печально , они пригнали через пол мира недо с совка и то что спизд* при распаде того самого недо .. В сирию , поубивали там тысячи детей при полном попустительстве мирового сообщества , немощность ООН поразила больше всего 2016 год показал сущность цинизма стран и про какую глобализацию вы говорите , все сидят в своих замка 11века с мечтами шоб не позвонил папа и не отправил в крестовый поход бо подагра замучала !
Так от моя бы воля я бы москалей там всех утопил с их недо-флотом а-ля совок .и сказал мы знаем откуда основная маса мудаков игила и странам средней азии пригрозил ковровыми бомбардировками по городам (там поймут) Но с таким как я выше написал попустительством, когда еще даже не ставший президент сверхстраны говорит своей разведке вы все врете , я в печали за будущее наше общее , всех людей , это кошмар , как такое сходит с рук во время когда я могу сидя на горшке говорить хоть с его святейшиством по скайпу о сущности бытия ...
Хотя один плюс все же есть , начинаешь чувствовать собственное достоинство и как много ты значишь в светлом будущем в мире где многие "чихали" на законы и порядок .
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Главное что если бы кузю потопили в средиземке , хуйло засунул бы язык в зад и промолчал
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аналог Кузі китаєць Ляонін не здатний створювати димову завісу на ходу, як "Отмірал Кузя" :D


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Не умеет он как скрепный Кузя на шляпу садидиться
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канеш сокращают расфигачили пол страны можно и домой
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Лебединая песня "Кузи". Теперь, по планам, он уходит в долговременный ремонт на несколько лет. Что будут делать палубные лётчики, которых в Рашке меньше космонавтов?
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Что будут делать палубные лётчики?
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На досуге будут слушать хор Александрова, во.
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Наращивают они свое присутствие - по-тихому (типа "нас там вообще нет"),
а "сокращают" (якобы) - громко.
Что там преобладает в реальности - проверять надо, а не доверять всей этой их примитивной пропаганде.
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Если этому "Кузнецову" сделают досмотр перехватившие корабли стран НАТО, то в трюмах можно найти будет много чего, вывозимого из Сирии...
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А если это "чудо техники" "Кузнецов" по дороге ещё и утонет, то через несколько столетий аквалангисты будут удивляться большому колличеству унитазов на этой посудине, как сейчас учёные удивляются большому соплению амфор на древнегреческих затонувших судах.
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плавучий крематорий с летающими батискафами одноразового погружения, убывает на встречу с подлодкой "курск".
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Negodiay Shrayber
3 ч ·
Невероятная, не имеющая аналогов разработка российских конструкторов:
Так "Армата 2.0" - целиком из говна.
Не фанерный, как на параде, а из настоящего, полноценного российского говна.
НАТО, трепесчи!
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А когда потеплеет, то полено упадет и будет море вонючего говна. Но, кацапам не привыкать - родились в говне, живут в говне и помрут, тоже от говна.
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Море вонючего говна не будет, они его сожрут быстрее, чем придёт весна, во.
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пиздят, значит будут только наращивать. спецом под это приняли закон об участии срочников в зарубежных конфликтах
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Ну всё, опять ад кузя на три недели шоу украдет по дороге домой.
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Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов
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Сегодня минус три десантника российских оккупационных войск в Сирии - процес идёт, не спорю, но очень медленно, во.
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UA Виктор Паплинский
Если этому "Кузнецову" сделают досмотр перехватившие корабли стран НАТО, то в трюмах можно найти будет много чего, вывозимого из Сирии... - а если доплывёт то скоро на базарах расеи унитазы б/у из Алеппо
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Кузю, по российской флотской традиции следует затопить. И вообще, как говорил Кутузов,- что бы спасти Россию, нужно сжечь Москву.
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Нахрена имунитазы, они привыкли уведро и через окно ходить!
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Денег нет но вы держитесь. Хотя помнится после очередного " вывода " воиск из сирии, туда приперли самолеты и начали еще более интенсивные бомбежки
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Дело все в том что турецкие воиска плавно и активно продвигаются в запланированном направлении, поэтому вывод воиск из сирии для хуйла означает сдачу территорий. Так что посмотрим. Но 2 самолета которые грохнулись при посадке на " Кузнецова " это что то!!!!
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ну вот и потянулись клином бараны стойлового содержания на свой скотный двор.... жаль что не все шерсть сложили на алтарь " руСького мира" ... ну в шайтанате найдут куда загнать это стадо на стрижку.... возвращаются защитники яхт Абрамовича... патриоты однако
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов
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