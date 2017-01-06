В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра

702 40Теги: Киев (15770) Метрополитен (344) музыка (631) праздник (1476) Рождество (228) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 23:18 В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестраВ Киевском метрополитене будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра. читать источник x Мне нравится 5
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https://www.youtube.com/watch?v=osfqV8Ew8Ww
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Це колядка воінів УПА від 1943 року. Саджали за неі в радянському союзі!
https://www.youtube.com/watch?v=yHl7drO6_FY
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https://www.youtube.com/watch?v=ZZEMvVcf5-Q
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Я думал, что ты так напишешь
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1 ч ·
Киев. Экстремальные морозы. Ночью -20. Помогайте замерзаюшим людям и животным! Сохраните адреса пунктов обогрева (ниже). Не выгоняйте на улицу бездомных животных! Подкормите птиц
Если срочно нужна помощь, звоните, 0937713333
Голосеевский район
1. Ул. Антоновича, 115 ООО "Владимирский рынок".
2. Просп. Глушкова, 32-36 ООО "Истерн Трейд".
3. Ул. Заболотного, 48-А ПФ Ч.В.М. "Феофановский" (Феофановский рынок).
4. Ул. Лятошинского, 14, Рынок "Теремки II".
Дарницкий район
1. Ул. Харьковское шоссе, 57, Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Дарницкого района.
2. Ул. Вербицкого, 9, Территориальный центр социального обслуживания малообеспеченных пенсионеров, инвалидов и одиноких граждан Дарницкого района (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
3. Ул. Вербицкого, 18, Общество Красного Креста Дарницкого района.
Деснянский район
1. Ул. Бальзака, 63, Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
2. Ул. Милютенко, 9 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
3. Ул. Будищанская, 4 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
4. Ул. Сабурова, 8, Деснянский районный в г. Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (пн.-пт с 9.00 до 21.00).
5. Ул. Сабурова, 20 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
6. Ул. Закревского, 87-д, Управление труда и социальной защиты населения Деснянского районного в г. Киеве государственной администрации (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
7. Просп. Маяковского, 15 (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
Днепровский район
1. Пер. Лобачевского, 8, Стационарный пункт в помещении Всеукраинского благотворительного фонда "Социальное партнерство" (с 08:00 до 20:00 пн-вс).
2. Ул. Челябинская, 9-г, кабинет № 13 ,ЖЭУ-405 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
3. Ул. Стальского, четырнадцатый, 2-й этаж, холл, ЖЭУ-408 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
4. Ул. Пожарского, 8, кабинет №3, ЖЭУ -402 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
5. Ул. Курнатовского, 7, корпус 1, Управление труда и социальной защиты населения Днепровской РГА (с 09:00 до 18:00 пн-чт
с 09:00 до 16:45 пт).
6. Ул. Курнатовского, 7, корпус 3, Центральное отделение Территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт с 09:00 до 16:45 пт) *Есть банк одежды;
7. Русановский бульвар, 4, Русановское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт, с 09:00 до 16:45 пт).
8. Ул. Березняковская, 6, Березняковское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт, с 09:00 до 16:45 пт).
9. Ул. Краковская, 13, холл, Киевская городская клиническая больница № 2 (в круглосуточном режиме).
10. Ул. Рогозовская, 6, Киевская городская клиническая больница № 11 (в круглосуточном режиме).
11. Ул. Запорожца, 26, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) № 1 (08: 00-20: 00, пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
* Мобильные пункты горячего питания (МЦП)
1. Ул. Радужная, 4, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 12:40-13: 10.
2. Просп. Ватутина, 15, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 10:40-11:05.
3 Ул. Русановская набережная, 2, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 15:45-16:10.
4. Ул. Шумского, 3-А, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 16:20-16:45.
5. Ст. метро "Черниговская", возле ТЦ "NOVUS", социальный патруль фонда "Социальное партнерство".
Оболонский район
1. Ул. Иорданская 7, помещение отдела оперативного реагирования.
2. Ул. Попова, 1, ЖЭУ №512.
3. Ул. Родниковая, 3, ЖЭУ №515.
Печерский район
1. ул. Бассейная, 5А.
2. ЖЭУ "Крещатик".
3. Ул. Дружбы Народов, 30/1, ЖЭУ "Печерскжитло".
4. Ул. Марии Примаченко, 3, ЖЭУ "Печерская брама".
5. Ул. Левандовского, 5-А, ЖЭУ "Липкижитлосервис".
Подольский район
1. Ул. Оболонская, 38, участок №1 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
2. Ул. Хорива, 36, КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
3. Ул. Светлицкого, 35б, РАРС.
4. ул. Копылевская, 17/19, участок №2 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
5. Пер. Апрельский, 4, участок №3 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
6. Просп. Гонгадзе, 7а, участок №4 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
7. Просп. Гречко, 10в, участок №5 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
Святошинский район
1. Ул. Жмеринская, 22-А, территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение по работе с инвалидами). Для лиц без определенного места жительства и лиц пожилого возраста.
2. Ул. Чернобыльская, 9, Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение социальной помощи на дому № 2).
3. Ул. Ереванская, 3-А, ЖЭУ-901.
4. Ул. Волынская, 4-А, ЖЭУ-902.
5. Ул. Соломенская, 33, ЖЭУ-903.
6. Ул. Вацлава Гавела, 23-А, ЖЭУ-904
7. Ул М. Донца, 15-А, ЖЭУ-905.
8. Ул. Выборгская, 42, ЖЭУ-906.
9. Ул. Волынская, 2, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
10. Ул. Вацлава Гавела, 83-А, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
Шевченковский район
1. Ул. Суздальская, 4/6.
2. Ул. Котовского, 33, территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. * Есть банк одежды.
3. Ул. В. Василевской, 11-А, территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. * Есть банк одежды.
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Народний театр фольклорної пiснi «Дивина» виконав для Радіо «Донбас.Реалії» колядки і щедрівки Донбасу. Схід України не лише їх виконує, а й має велику традицію різдвяних пісень! Колектив «Дивина» був створений у Донецькому національному університеті в 1998 році, тепер - працює у Києві. Колядка «Ой, дивноє Наворожене» була записана у селі Єгорівка під Волновахою Донецької області.ВІДЕО http://www.radiosvoboda.org/a/28215767.html
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ОТ МИНЕ И НАРОДУ ИНТИРЕСНА, - ЭТО КАКИМ ЖЕЖ ОБРАЗОМ КИЕВСКИЕ ЧИНОКРАДЫ ЗАСТАВИЛИ ХУДРУКА, ШОП ОН ЗАСТАВИЛ СВОИХ МУЗУКАНТОВ ЛАБАТЬ ЗАДАРМА ? ЗАДАРМА, ЭТО ПОТОМУ, ШО ОТА ГАРАЦКАЯ ВЛАСТЬ МОЖИТЬ ТОКО ЭНТУЗИАЗЬМ ВАЗБУЖДАТЬ У ЛЮДЯХ НА УСЯКИ РАБОТЫ БЕСПЛАТНЫЕ...
ААААаа.... ПАНЯТНО НА ШО МУЗУКА ЗВУЧАТЬ БУДИТЬ:-- СНЕГОВЫЕ КУЧУГУРЫ УБИРАТЬ НЕ БУДУТЬ....
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Прийде Різдво, ялинка і вогні -
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні...
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