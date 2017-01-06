"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов

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"While Russia, China, other countries, outside groups and people are consistently trying to break through the cyber infrastructure of our governmental institutions, businesses and organizations including the Democrat National Committee, there was absolutely no effect on the outcome of the election including the fact that there was no tampering whatsoever with voting machines," Trump said in a statement after the briefing from spy chiefs who have accused Russia of hacking to interfere in the 2016 U.S. election. http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-cyber-statement-idUSKBN14Q2AA?il=0
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Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней
- Одно дело, если бы Трамп разделял позицию разведсообщества, но ведь он выражает открытое с ней несогласие. Поэтому разведсообщество хочет сначала попытаться убедить его в том, что российское вмешательство в избирательный процесс в США - факт неоспоримый и лишь затем обнародовать доклад. Таким образом, Клэппер и его коллеги надеются избежать публичного скандала, который непременно разразится, если они не смогут переубедить Трампа.
Избранный президент не желает признавать суровую правду жизни, ибо ему кажется, что это поставит под сомнение его победу на выборах. Но это не так: разведсообщество вовсе не стремится к тому, чтобы подорвать легитимность Трампа как президента. Дело не в легитимности, что бы Трамп ни думал на сей счет, а совсем в другом: Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней. Вот об этом необходимо заявить во всеуслышание и принять меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось, - говорит аналитик.
Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, работавший в переходной команде Трампа, в четверг демонстративно покинул ее ввиду усиливающихся противоречий между избранным президентом и разведсообществом. Противоречия касаются, в частности, Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, - организации, которая выложила у себя на сайте похищенные хакерами сведения. На днях Трамп в одном из своих твитов выразил безоговорочное доверие словам Ассанжа, что информация поступила к нему не от Москвы. В глазах Клэппера и его коллег Ассанж не заслуживает никакого доверия.
- Мне кажется, Трамп не отдает себе отчета в том, что он делает, ставя Джулиана Ассанжа как источник достоверной информации выше американских спецслужб, - отмечает Стивен Бланк. - Альтернативная точка зрения сводится к тому, что Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать. Я не хочу вдаваться в подробности и рисковать разглашением закрытых сведений. Скажу только, что поведение Трампа в данном вопросе не соответствует стандартам главы американского государства.
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Жена Цезаря - вне подозрений!
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Сказал "Бегемот"
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Головна Новини Трамп визнав спроби Росії "прорватися через кібер-інфраструктуру США"
Трамп визнав спроби Росії "прорватися через кібер-інфраструктуру США"
22:46 06/01/2017
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Обраний президент Дональд Трамп розповів про "конструктивну" п'ятничну зустріч з членами розвідслужб США і заявив про те, що планує призначити спеціальну команду, яка протягом 90 діб з моменту його інавгурації складе для нього план по боротьбі з кібер-атаками. У той же час він відмовився визнавати, що російські хакерські атаки якимось чином вплинули на результат виборів. Про це повідомляє Newsader з посиланням на Reuters.
"Хоча Росія, Китай, а також інші країни, крім окремих груп і людей, послідовно намагаються прорватися через кібер-інфраструктуру наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету Демократичної партії, не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів, не кажучи вже про той факт, що не було ніякого втручання в машини для голосування", - сказав Трамп за підсумками брифінгу, проведеного з представниками розвідслужб, які звинувачують Росію в кібервтручанні в президентські вибори.
Дональд Трамп також розповів, що «були спроби зламати Національний комітет Республіканської партії», але вони не увінчалися успіхом.
Про те, що викрадення інформації з серверів Національного комітету Демократичної партії США і подальше оприлюднення її під час президентських виборів в Сполучених Штатах було проведено за прямою вказівкою вищого російського керівництва, підтвердив у четвер в ході слухань у Комітеті з питань збройних сил Сенату директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клеппер.
Американські спецслужби вважають, що Кремль за останні роки став проводити "більш агресивну стратегію в кіберпросторі". На думку авторів доповіді, Росія є "головною і постійно зростаючою загрозою" для уряду США, а також для військових, дипломатичних і комерційних операцій країни, так само як і для критичної інфраструктури Сполучених Штатів.
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А внутри Украины - шоколадные идиоты не на того поставили (причем с хамством подошли к этому вопросу), вот у них и мандраж перед новым хозяином. А уж как обосрамшись народофронтовцы, любимцы демпартии США... Фэйсбуки зачищены, но осадочек остался.
Трамп безусловно снимет санкции связанные с выборами. Чтобы не оставить этого намека на его нелегитимность. Но это совсем не значит что он не будет рвать хуйлюшку на части по другим, не опасным для него поводам.
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