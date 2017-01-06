Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко

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Мир начинает понимать, что представляют из себя рашоСМИ и ихние говносподенды!
Скоро реакция на этот канал будет в стиле "та идите вы на х#й"
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Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так же как и конкистадоры в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов, порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что, к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова, а охотничья разная. Это потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяев, навыки жизни в лесу были утрачены. Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Так из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, а потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними. Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, волею судеб обретя свободу они употребляли ее чтоб найти себе нового царя.
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\ поговорка у чиновных "бизнесменов"\
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Американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику будущего президента США Дональда Трампа, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Большинство в Конгрессе США готово принять решение об ужесточении санкций против РФ, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
"Думаю, после доклада спецслужб США шаги Конгресса будут достаточно предсказуемы, тем более, что на вчерашних слушаниях о кибератаках России тон задавали республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Большинство Конгресса США явно настроено на принятие более жестких санкций в отношении России. Спецслужбы на слушаниях в Конгрессе вели себя довольно сдержанно, но, тем не менее, позволили себе ядовитые комментарии в адрес избранного президентом США Дональда Трампа. Думаю, будет жесткое столкновение", - отметил Пионтковский.
Он не исключает, что президентство Трампа может закончиться импичментом.
"Если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США о России, он откроет себе прямой путь к импичменту. То же случится, если он будет продолжать в качестве "авторитетов" цитировать президента РФ Владимира Путина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Слово "импичмент" уже широко используется в американских СМИ. Трамп ведет себя очень странно. Вице-президент США Джо Байден уже прямо заявил Трампу: "Пора взрослеть, Донапьд", - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику Трампа.
"Трамп сам загнал себя в угол, противопоставив себя всему военно-политическому и разведывательному истеблишменту США, Конгрессу в целом. Обратите внимание: из команды Трампа ушел бывший глава ЦРУ Роберт Вулси, ушел именно из-за разногласий в отношении России. Если Трамп будет продолжать нести пророссийскую чушь, терпение американского истеблишмента исчерпается. Трампу дадут провести инаугурацию, но ко многим в США придет мысль: а не лучше ли нам поменять Трампа на его вице-президента Майка Пенса?" - резюмировал Пионтковский.
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И в штатах президент фигура весомая, но далеко не "самодержец"...
Были среди них и актёры, будет и бизнесмен.
Пообломается, обтешится ...
А "взбрыкнёт", закончит импичментом...
Республиканцы те ещё "ястребы". Всему своё время ...
Так, что будет у Московии свой "будапештский меморандум"...
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Александр Бузаладзе "а как это по ощущениям, сосать х...й"
ЭТО НАДО ВИДЕТЬ.
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Я не знаю, хто написав ці рядки, але вони настільки глибокі, настільки це просто геніально.
http://startco.net.ua/…/video-zvernennya-5-richnoi-ukraink…/Відео. Звернення 5-річної українки до всіх ворогів України набирає шаленої популярності в мережі інтернет ! - Старко постВи тільки послухайте цю дитину...STARTCO.NET.UA
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9.12.2016г
Как сообщал "Обозреватель", журналист газеты The Times Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко угрожают британским изданиям исками из-за публикации обвинений Онищенко.
Напомним, беглый украинский бизнесмен и депутат Александр Онищенко заявил, что якобы владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности президента Петра Порошенко к политической коррупции.
29 ноября, по словам народного депутата, он передал спецслужбам США весь имеющийся компромат на президента Украины. Например, речь идет о скупке голосов в парламенте.
В свою очередь сам Порошенко заверил членов фракции БПП, что никаких "пленок" с записями компромата на президента Украины не существует априори
06.01.17 21:15
Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко
Корреспонденту The Times и The Sunday Times Максу Такеру предложили "эксклюзивную информацию" про Президента Украины Петра Порошенко, якобы имеющуюся у украинских коллег.
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Дикие ограниченные людишки.. СтабЫльно.. Да.. СтабЫльно хреново.. Эт как у нас на Даунбассе - стоят шизофренические бабки с плакатами в руках "Хватит кормить Европу", даже не представляя КТО кормит ту Европу, и ГДЕ она вообще находится.. Но ведь главное, что "хватит кормить".. Комедия чистая.. Если бы не стреляли и не убивали наших ребят, можно было бы ухохотаться от смеха видя этих "кормильцев" Европы..
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В чём была провокация , так и не понял . Ведь российские журналисты хотели зафиксировать передачу зарубежным изданием , чтобы потом сослаться , что инфа была передана , а не выдумана .
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Кацатролі як ворони "в сборє і рассєлісь на заборє". Це не дивно, акція була запланована, профінансована, горші розподілені і розкрадені, тож шоу продовжується навіть коли акторів на сцені немає!
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А так бы еще разок: "ну мы же говорили"
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Народний театр фольклорної пiснi «Дивина» виконав для Радіо «Донбас.Реалії» колядки і щедрівки Донбасу. Схід України не лише їх виконує, а й має велику традицію різдвяних пісень! Колектив «Дивина» був створений у Донецькому національному університеті в 1998 році, тепер - працює у Києві. Колядка «Ой, дивноє Наворожене» була записана у селі Єгорівка під Волновахою Донецької області.ВІДЕО http://www.radiosvoboda.org/a/28215767.html
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