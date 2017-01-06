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Теги: журналистика (2273) компромат (86) Порошенко (10329) пропаганда (1757) телевидение (324)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко

Корреспонденту The Times и The Sunday Times Максу Такеру предложили "эксклюзивную информацию" про Президента Украины Петра Порошенко, якобы имеющуюся у украинских коллег.

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Поправочка в заголовке: не пропагандисты, а пропагандоны
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Виктор Шендерович: "Путин точно от власти не уйдёт. Как только он уйдёт от рычагов власти, с этих рычагов начнут снимать отпечатки пальцев."

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=znQILylcOac
https://www.youtube.com/watch?v=oGK4nxEw5Cc
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Если честно, пофиг суть новости, а вот результат радует!
Мир начинает понимать, что представляют из себя рашоСМИ и ихние говносподенды!
Скоро реакция на этот канал будет в стиле "та идите вы на х#й"
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петя святой иконостас, хто против - агенты хуйла и сатаны
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Особенно, когда народ этой страны - патологический раб. ii
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Руссские свсегда будут рабами, поскольку произошли от рабов.
Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так же как и конкистадоры в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов, порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что, к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова, а охотничья разная. Это потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяев, навыки жизни в лесу были утрачены. Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Так из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, а потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними. Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, волею судеб обретя свободу они употребляли ее чтоб найти себе нового царя.
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Компромат на Порошенка це увесь час за останні два з половиною роки, за винятком тих хвилин коли він на камеру свої спітчі надиктовує або стрічки перерізає. А тупі москалі ще намагаються щось фабрикувати. Навіщо?
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Так президентские заводы, работающие в России - это "происки врагов"?...
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кто из украинцев смотрит канал " Россия 24" ?
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Кто Вам сказал такую хрень? Икошка напала?
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только человеки кацапские .. ну и кошки кацапские, наверное. Нормальный человек ваше кацап-телевидение более двух минут не выдержит.
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Какие-то бредовые мутки. Хотя на раша24 бредовое ВСЁ.
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А для кого это может быть компроматом? Отвечаем на этот вопрос и не паримся. И сказка про то, как Петя не угоден хуйлу, это и правда сказка.
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Вчора один з небагатьох адекватних жителів Кацапії пан Леонід Парфьонов сказав, що подивіться як змінилась риторика президента Хуйла - спочатку цапопикі ТВ-канали цілодобово гавкали про очільника київської хунти, а зараз тільки почтітєльно - Пьотр Алєксєєвіч...Совпадєніє?
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А что ты хотел от пуйла после наших ракетных испытаний возле Крыма? Теперь оно к нашему Президенту только по имени-отчеству и на "вы"! После следующих испытаний -- кацы кланяться начнут)))
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«Стыд не дым, глаза не ест, а колени потом можно и отряхнуть»
\ поговорка у чиновных "бизнесменов"\
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Кстати следственный камитет РАБссии открыл уголовные дела против всей Украины....,кацаПсинская викторина что?где?когда? КРЫСЫ позорные..
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Пионтковский: Если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США о России, он откроет себе прямой путь к импичменту
Американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику будущего президента США Дональда Трампа, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Большинство в Конгрессе США готово принять решение об ужесточении санкций против РФ, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Думаю, после доклада спецслужб США шаги Конгресса будут достаточно предсказуемы, тем более, что на вчерашних слушаниях о кибератаках России тон задавали республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Большинство Конгресса США явно настроено на принятие более жестких санкций в отношении России. Спецслужбы на слушаниях в Конгрессе вели себя довольно сдержанно, но, тем не менее, позволили себе ядовитые комментарии в адрес избранного президентом США Дональда Трампа. Думаю, будет жесткое столкновение", - отметил Пионтковский.
Он не исключает, что президентство Трампа может закончиться импичментом.
"Если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США о России, он откроет себе прямой путь к импичменту. То же случится, если он будет продолжать в качестве "авторитетов" цитировать президента РФ Владимира Путина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Слово "импичмент" уже широко используется в американских СМИ. Трамп ведет себя очень странно. Вице-президент США Джо Байден уже прямо заявил Трампу: "Пора взрослеть, Донапьд", - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику Трампа.
"Трамп сам загнал себя в угол, противопоставив себя всему военно-политическому и разведывательному истеблишменту США, Конгрессу в целом. Обратите внимание: из команды Трампа ушел бывший глава ЦРУ Роберт Вулси, ушел именно из-за разногласий в отношении России. Если Трамп будет продолжать нести пророссийскую чушь, терпение американского истеблишмента исчерпается. Трампу дадут провести инаугурацию, но ко многим в США придет мысль: а не лучше ли нам поменять Трампа на его вице-президента Майка Пенса?" - резюмировал Пионтковский.
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В президентской гонке, Трамп всего лишь "призовая лошадь" республиканцев.
И в штатах президент фигура весомая, но далеко не "самодержец"...
Были среди них и актёры, будет и бизнесмен.
Пообломается, обтешится ...
А "взбрыкнёт", закончит импичментом...
Республиканцы те ещё "ястребы". Всему своё время ...

Так, что будет у Московии свой "будапештский меморандум"...
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"...вы бы пока переоделись, в своё, царское..")))
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https://www.youtube.com/watch?v=-673LQIaNTM
Александр Бузаладзе "а как это по ощущениям, сосать х...й"
ЭТО НАДО ВИДЕТЬ.
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Навіть депутат Лінько із партії Ляшка на питання глядача у студії "Еспресо" про компромат на Порошенка відповів: "Ніхто не бачив, але всі знають".
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Сто тысяч каждому министру на карман, ну и что, что он , министр, - фигура фракции, а не дока в вопросах и реформах : политические должны кормиться. Ой. Это я об афере, сами знаете кого.
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оффшоры кстати законом не запрешены ни на РАБссии и тем более в Украине..
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так а кто же их запретит? офшорники? они сами себя посадят?))
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Так это же кацапский ГРУшник, Александров по-моему его фамилия.
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Просто факты.
9.12.2016г

Как сообщал "Обозреватель", журналист газеты The Times Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко угрожают британским изданиям исками из-за публикации обвинений Онищенко.
Напомним, беглый украинский бизнесмен и депутат Александр Онищенко заявил, что якобы владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности президента Петра Порошенко к политической коррупции.
29 ноября, по словам народного депутата, он передал спецслужбам США весь имеющийся компромат на президента Украины. Например, речь идет о скупке голосов в парламенте.
В свою очередь сам Порошенко заверил членов фракции БПП, что никаких "пленок" с записями компромата на президента Украины не существует априори
06.01.17 21:15
Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко
Корреспонденту The Times и The Sunday Times Максу Такеру предложили "эксклюзивную информацию" про Президента Украины Петра Порошенко, якобы имеющуюся у украинских коллег.
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Видео с усилением звука в тех местах где пропагандоны между собой переговариваются - https://www.youtube.com/watch?v=m7ByzV6dOOc
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Но ведь это же афигенно товарищи. Британскому журналисту мегареспект. А кацапские фейкометы, все продолжают клепать распятых мальчиков. Самое интересно что им уже пофиг на свою репутацию, штампуют фейки со скоростью конвеера.
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Россия 24? Сразу ложить трубку или посылать их к такой-то матери!
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Нет, не россия 24, а все, что имеет название россия или к ней относится-можно смело называть фейком. И да, согласен-посылать к .......
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ПидаРассиия !!! В перьёд !!! Али у зад ! Каму как падобаётси ! )))
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кацапам путина даже сравнить не с кем.. 25 лет страной правит одно единственное плешивое хуйло.. Да, были небольшие и не содержательные перерывчики на Ельцина и Айфоню.. Но!! последние годы Ельцина уже правили кгб-сты, поставившие хуйла, а про период "правления" Айфони даже упоминать не хочу, не стоит просто.. Кацапам даже не с чем сравнить свою жизнь при хуйле и при... хуйле.. Снова...И всегда - при хуйле.. Не удивительно, что они уже так приросли к нему, что готовы эту ботоксную личинку канонизировать.))
Дикие ограниченные людишки.. СтабЫльно.. Да.. СтабЫльно хреново.. Эт как у нас на Даунбассе - стоят шизофренические бабки с плакатами в руках "Хватит кормить Европу", даже не представляя КТО кормит ту Европу, и ГДЕ она вообще находится.. Но ведь главное, что "хватит кормить".. Комедия чистая.. Если бы не стреляли и не убивали наших ребят, можно было бы ухохотаться от смеха видя этих "кормильцев" Европы..
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17лет страной правит одно единственное плешивое хуйло.. , если быть в рамках известной хронистики...
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Ведь хорошо , что не передали имена украинских корреспондентов : уже сидели бы за информацию про дебила в СБУ .
В чём была провокация , так и не понял . Ведь российские журналисты хотели зафиксировать передачу зарубежным изданием , чтобы потом сослаться , что инфа была передана , а не выдумана .
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в том, что ваш канал назвали пропагандонским. Что не понятно?))
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летом 2014-го я специально в нете нашла росися-24 онлайн.. Посмотрела часок-другой.. Ни одной новости о росии не было. Всё только об Украине.. А нафиг нам Украину видеть глазами кацапов? Они же идиоты все..И "зрение" у них хреновое..)) И "видят" только то, что им пишут в кремле.. Зачем им вообще телевидение?? Просто писали бы инструкции бегущей строкой 24 часа в сутки по всем программам.. Эффект одинаковый.
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Мдя.
Кацатролі як ворони "в сборє і рассєлісь на заборє". Це не дивно, акція була запланована, профінансована, горші розподілені і розкрадені, тож шоу продовжується навіть коли акторів на сцені немає!
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Наши зрадофилы расстроились - реальнейшая зрада не срослась.
А так бы еще разок: "ну мы же говорили"
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Нехай пропагандисти кремлівські звертаються по цедо нашого зрадошизанутого стада. Робота буде виконана на відмінно і повністю для кремля на халяву.
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украинское тв то очегидно только onenews мураева
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Як колядує Донбас.

Народний театр фольклорної пiснi «Дивина» виконав для Радіо «Донбас.Реалії» колядки і щедрівки Донбасу. Схід України не лише їх виконує, а й має велику традицію різдвяних пісень! Колектив «Дивина» був створений у Донецькому національному університеті в 1998 році, тепер - працює у Києві. Колядка «Ой, дивноє Наворожене» була записана у селі Єгорівка під Волновахою Донецької області.ВІДЕО http://www.radiosvoboda.org/a/28215767.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко
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