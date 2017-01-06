Оккупанты продолжают обстрелы на всех направлениях, ранены 2 украинских военных, - штаб АТО

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Фу...
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Особые приметы: гемморой, полученный в результате активных занятий анальным сексом.
AAAAAA
https://psb4ukr.org/criminal/gubareva-ekaterina-yurev..
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Система Будапештского меморандума разрушена, поэтому тема восстановления ядерного статуса Украины уже не табу -Сушко http://gordonua.com/news/politics/sistema-budapeshtskogo-memoranduma-razrushena-poetomu-tema-vosstanovleniya-yadernogo-statusa-ukrainy-uzhe-ne-tabu-sushko-167870.html …
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Хватит хуйню постить.
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Олена Монова
· 1 січня о 19:45 ·
Я очень люблю комментарии накшталт "ну конеееееечно, вот только имярек у нас воду мутит, а в остальном все отлично, АТО за две недели, липецкая фабрика, абырвалг, за что стоял Майдан".
Обычно они появляются под постом, в котором ты с душой и любовью украсила имярека задорными писюнцами, а чтобы не брехал, сука унылая.
Когда такое вижу, сразу хочется подойти и треснуть оттянутой резинкой от трусов по рыхлому пузу комментатора.
О чем это я? Ага, вспомнила
Нет, у нас не все отлично. Далеко не все, и только слепошарый идиот этого не видит.
Но одно дело - видеть и предлагать механизмы исправления (а еще лучше видеть, предлагать, после чего встать, идти и делать), а другое дело - просто вонять и висеть унылой гайморитной соплей посреди мироздания.
Я не терплю в радиусе трех километров вокруг себя пессимистов и злобных нытиков, потому что они не способны на поступок.
На поступок способен упоротый оптимист, потому что он верит в то, что все рано или поздно будет хорошо.
На поступок способен циник, потому что он знает, что хуже уже не будет, а вдруг получится лучше?
Пессимисты токсичны.
Они отравляют все вокруг, делая мир серым, липким и безнадежно отвратительным.
Они растут бледной плесенью и постепенно покрывают пушистым мерзким ворсом все окружающее пространство.
Если, конечно, с ними не бороться.
Вы как хотите, а я всегда хожу с огнеметом.
Дуже від плісняви помічне.
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так о какой бедности ты блеешь??
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что это за здание?
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https://www.youtube.com/watch?v=ZfPKJHwQ8z0
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Во-первых басурин врет ВСЕГДА. Во-вторых ясно что сепаров подвинули.
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Москва и москвичи
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https://www.youtube.com/watch?v=8v5mbDBeugo&t=378s
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