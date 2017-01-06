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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия РФ (5898) обстрел (5044) ранение (1275) терроризм (19618) Донбасс (11739) Антитеррористическая операция (15491)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты продолжают обстрелы на всех направлениях, ранены 2 украинских военных, - штаб АТО

По состоянию на 18:00 6 января в зоне АТО зафиксирован 21 обстрел украинских позиций.

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Пинчука туда,не передок,пусть оттуда cвои письма путину пишет
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Не мешало бы к Пинчуку компашку Медведука с Гадей добавить.
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Ну, и Барыгу с Гноем Винницким тоже бы не мешало, но не так как в Марике под "охраной" американских сенаторов и устраивая при этом шоу.
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Это уже под его 3-м ником. Больной чел . очевидно...
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ВСУ уничтожили на Донбассе 5 БПЛА Форпост. Учитывая что на России их всего было ~10, то это просто праздник какой-то)
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Пусть засунут то дело себе в жопу. Вернее, екатерине.
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Пацталом.
Особые приметы: гемморой, полученный в результате активных занятий анальным сексом.
AAAAAA

https://psb4ukr.org/criminal/gubareva-ekaterina-yurev..


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а шо будет на крещение - когда святой водой польют?!! бесы с них попрут! запасаемся попкорном!
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какой же праздник у скрепонутых без крови и убийств
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Только оккупанты почему то на страницах СМИ, а платить налоги и вести там бизнес почему то уже не оккупанты, а партнеры. Вы, уж как то определитесь оккупанты или партнеры .
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Оккупанты торгуют в украинских магазинах своей быттехникой а зрадоботы ее покупают.
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Я не покупаю. И не только потому, что они произведены в РФ, а ещё и потому, что там никогда ничего умного сделать не могли, кроме чугунных батарей.
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LG, Samsung собираются в дуРашке и продаются в Украине. А ещё Рено, Пежо и конечно же Калины.
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Кому оккупант, кому и партнер. Начиная от барыги в его фабрикой в Липецке и заканчивая, барыгами по меньше. Поэту и написал свой коммент именно таким.
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Купил произведенное в Рашке - пособник оккупанта. И таких в Украине миллионы.
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понакупляют с салонов ваз-грант флажков Украинских нацепляют под ветровое и патриоты невибены , хочетца взять и с рпг ввалить по этим " патриотам" а что бы прикольней было тоже кацапского производства .
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минские договоренности - вынужденная мера. На момент подписания - победа Украины. У нас на тот момент не было боеспособных частей для защиты Харькова и Мариуполя. Минские договоренности позволили нам взять передых на восстановление армии: созданы с нуля десятки бригад, восстановлена авиация, ПВО.+ работают санкции на измор Орды.
Хватит хуйню постить.
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Альтернативы нет,но вот когда ты лично напишешь это из окопа или госпиталя ,обещаю тебя тогда поддержать
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мне надоело повторятся 5 волна. 11,5 месяцев под Мариком.
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еще хороший пост на тенденцию, продвигаемую вами:

Олена Монова
· 1 січня о 19:45 ·

Я очень люблю комментарии накшталт "ну конеееееечно, вот только имярек у нас воду мутит, а в остальном все отлично, АТО за две недели, липецкая фабрика, абырвалг, за что стоял Майдан".
Обычно они появляются под постом, в котором ты с душой и любовью украсила имярека задорными писюнцами, а чтобы не брехал, сука унылая.
Когда такое вижу, сразу хочется подойти и треснуть оттянутой резинкой от трусов по рыхлому пузу комментатора.
О чем это я? Ага, вспомнила
Нет, у нас не все отлично. Далеко не все, и только слепошарый идиот этого не видит.
Но одно дело - видеть и предлагать механизмы исправления (а еще лучше видеть, предлагать, после чего встать, идти и делать), а другое дело - просто вонять и висеть унылой гайморитной соплей посреди мироздания.
Я не терплю в радиусе трех километров вокруг себя пессимистов и злобных нытиков, потому что они не способны на поступок.
На поступок способен упоротый оптимист, потому что он верит в то, что все рано или поздно будет хорошо.
На поступок способен циник, потому что он знает, что хуже уже не будет, а вдруг получится лучше?
Пессимисты токсичны.
Они отравляют все вокруг, делая мир серым, липким и безнадежно отвратительным.
Они растут бледной плесенью и постепенно покрывают пушистым мерзким ворсом все окружающее пространство.
Если, конечно, с ними не бороться.
Вы как хотите, а я всегда хожу с огнеметом.
Дуже від плісняви помічне.
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тот же вопрос - донецкая фильтровальная станция. Почему все молчат.
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Там ще хитріше...Утлізація застарілих боєприпасів дужжже коштовнне діло...от продати чи вистріляти - саме те...
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Святое дело уничтожать украино-фашистских оккупантов
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Выпей харьковской горилки))
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ты в курсе что спирт привезенный к харьковской горилки был кацапским??
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Я в курсе что хохлы из-за бедности его покупали
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из-зи бедности боярошник покупают,а из спирта подделывают водку по стоимости оригинала.
так о какой бедности ты блеешь??
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Не смеши, подделка стоит копейки, поэтому хохлы и травятся
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она стоит копейки ,но подделывают бренды.тяжело сообразить?
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можно сколько угодно говорить о бедности украинцев, однако факт в том, что от дешового пойла мрут как мухи свинораши, боярышник тому пример ))))
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Юмор в том, что это ДЕТРОЙТ))

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информация устаревшая ,там давно идет реконструкция.
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Господи Всевишній, захисти українських вояків і волонтерів від куль та осколків, допоможи пораненим швидко одужати, а полоненим повернутися додому; хай згинуть вороги наші!
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Эпическое видео, как режим Парашенко доставляет пидоргов в котлы
https://www.youtube.com/watch?v=ZfPKJHwQ8z0
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Ничего святого у козломордых оккупантов нет,чертовы коммуняки.
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Аватары опять пошли на позиции армии Новороссии, и опять получили пиздюлей
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Басурин рассказал, что на этой неделе имели место провокации со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Водяного, противник пытался проникнуть на территорию ДНР и захватить выгодные для себя позиции.

Во-первых басурин врет ВСЕГДА. Во-вторых ясно что сепаров подвинули.
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Вранье, оккупанты не пытались захватить позиции армии Новороссии?

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Мордва а какой город столица новоотсоССии? И кто во главе ее? И где можно прочитать про ее бюджет?
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Половец научись нормально разговаривать, а потом задавай вопросы
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половцы жили на территории современной паРаши, а предки украинцев их всех покрошили.
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Ну так получилось, россияне голосуют за Путина, а это и есть демократия
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за Брежнева голосовали, специально в Москву приезжали )))
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чистота эксперимента не соблюдена. Соперники зачищены. Подсчетом занимаются марионетки. Кацап, пиздуй в Орду, будешь свой среди своих. В Украине без зубов останешься.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты продолжают обстрелы на всех направлениях, ранены 2 украинских военных, - штаб АТО
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