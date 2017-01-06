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Теги: поздравление (552) Рождество (227) УГКЦ (167) Шевчук Святослав (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава УГКЦ поздравил украинцев с Рождеством: С нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне

От нас зависит - впустить Иисуса Христа к себе или закрыть перед ним дверь.

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ВСУ уничтожили на Донбассе 5 БПЛА Форпост. Учитывая что на России их всего было ~10, то это просто праздник какой-то)
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всё хорошо конечно,только бога -нет
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есть,это даже светила от медицины признают
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Давайте праздновать Рождество 25 декабря...со всем миром а не с кацапскими ублюдками...
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25 празднуют в основном католики и протестанты У нас в основном православный народ в Украине, лично ты може праздновать когда хочешь
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Как то быстро началась поддержка празднования Рождества Христова после того как сам Главный пастырь об этом заявил. Случайность7 )
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Ruslan Deynychenko ‏@deynychenko 4 год.
4 години томуЧтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах

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Я тільки за те, аби завязати з кацапським газом. Тим більше, що Україна має свого на тисячі років споживання. Але Європа не обійдеться без українських газосховищ...
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Любі українці та усі православні!Вітаю вас з Різдвом Христовим!Дай Боже миру нам та нашій країні!Злагоди кожній родині!
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Гундяй присоединяется к поздравлениям! Аминь!
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Leonid Guildmaster ‏@LGuildmaster 32 мин.32 минуты назад
#Україна #Діяспора З Св.Вечером! Смачної Куті! Нехай Різдво Христове обвенне надією всіх тих що працюють і обороняють Україну кожний день!




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Як Різдвяна зоря засяє -

Вся родина за стіл сідає.
Дух всевищого щастя витає,
Хто Христа в своїм серці має.
Дух святої, земної любові

У піснях, у правічнім слові:
Народився Христос на світі,
Прославляйте його, славіте...

Як Різдвяна зоря-зірниця -

Входить в дім коляд-колядниця:

Щоб вродилися жито-пшениця
І усяка-така пашниця,

Щоби вдосталь всього в оселі,
Всі в родині здорові й веселі,

Щоб у мирі жили - не тужили,

Щоб добро на землі творили...

Ніч Різдвяна іскриться снігами,
Поспішає до хати з піснями,

З побажаннями і дарами,

Щоб щасливо жилося нам за вами.

Ніч Різдвяна, немов царівна,

Сяє вся злотозір'ям чарівним:
Народився Христос на світі -

Прославляйте його, славіте!
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привет Макс. и вас с Рождеством. хорошо мы повеселились?))
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Салямчик,Габи! Навзаем.Угу,порезвились на трое суток на подвале.Аж стыдно маленько - взрослые же,блин,люди.
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Бог любить Україну! Він дає стільки випробувань, скільки ми можемо подолати, і не більше.
Бог є-ЛЮБОВ! ЗІ СВЯТОМ ВАС УКРАЇНЦІ!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=oPiwZUFjOx0

Нуте, нуте, браття-сусіди,
Покиньмо лиха, забудьмо біди.
Нех ся помножить наша потіха,
Клопот і біда пропасть до лиха -

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати. |2х

Чи чулисте, Мишку, Василій,
Як на повітрю Ангели піли?
«Слава во Вишніх» - Богу нех буде,
А вам на землі - мир, добрі люде!

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.

А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Де треба нести поклон дитятку?
Он Його мати зложила в яслах,
З которих осел і віл ся пасли.

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.

Все то винна бідная Єва,
Що з'їла яблука з райського древа.
В неволю ввела всі свої діти,
Прийшов Спаситель освободити!

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.

А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Який то несуть поклон дитятку?
Повідав тоє старий Данило,
Же Єму несуть злато й кадило.

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.

Ливан, смирну, злато три царі
Принесли Йому од себе дари,
А ми біднії всі з села хлопки,
Що хатка має - несім до шопки.

Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.

Хто що має, з доброй охоти
Даймо, а прийме Пан наш золотий!
А врешті даймо Ісусу Христу
Душу і тіло, і совість чисту!

Прийми, прийми, наш милий Пане,
Ото Ти даєм на що нас стане! 4х[1]﻿
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25 Рождество было для католиков и протестантов, Для православных 7 запомни
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а для кацапов умалишенных 7го! Сегодня праздник вдвойне! 100лет как кацапы попов убили и церкви попалили! Празднуй!
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Праздную и буду праздновать всегда и большинство украинцев тоже как бы тебя не кочевряжило
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Мне пифиг что будут делать кацапы вроди тебя! Я обращаюсь к украинцам! А ты празднуй кацабздина!
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это сколько миллионов православных украинцев ты в убийцы и кацапы только что записал упоротый
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Вонючий провокатор! Я записал только тех тварей которые ходят в московские патриархаты и празднуют с кацапской сектой рождество, после нового года!
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баран Рождество после нового года празднуют все православные
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По восточному обряду и юлианскому календарю 7го Января
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Юлианский календарь - ошибка природы и того кто его придумал! Это уже доказано не раз! Еще несколько раз по 400 лет и будете весной праздновать Рождество, на 8е марта в день рождения проститутки Клары Цеткин!
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на крысьме тудэй:

1. Психолог из Крыма Лариса Волошина говорит: "В Крыму дают преференции приезжим из россии и ущемляют права местного населения. Крымчане часто чувствуют себя людьми второго сорта, поскольку именно они теряют работу при сокращении рабочих мест. Это мягкое выдавливание, потому что, во-первых, общество ломают, разрушают общие связи и самоидентификацию. Во-вторых, когда эти связи будут разрушены, часть людей будет полностью подчинена идеологии, "лидеру" и "стране". А другая часть просто уедет из Крыма. Чтобы интегрировать полуостров в состав россии, нужно уничтожить местные особенности и любую волю к сопротивлению, превратить людей в единую массу. Переселение россиян с материка служит именно этому. Заметьте, основные переселенцы в Крым - это чиновники или военные. У них другая оплата труда, они по-другому живут. Добавьте сюда повышенную смертность после 2014 года - и получится, что у Украины совсем не так много времени на то, чтобы вернуть полуостров под свой контроль" http://ru.krymr.com/a/28216906.html
2. Неизвестный мужчина в Артиллерийской бухте в центре Севастополя попытался сжечь российский флаг. Оккупанты задержали человека. Теперь говорят, что он их чуть ли не убил http://ru.krymr.com/a/news/28217455.html . Тем временем крымчане напомнили, как до оккупации вата пренебрежительно относилась к символам Украины, и им за это ничего не было. Например, Константин Заруднев, который модерирует помойку под названием "Севастопольский форум" (на sevastopol.info его ник - koshkinss), в 2010 году демонстративно сжёг паспорт Украины, который потом снова восстановил. Задолго до аннексии на этой помойке блокировали ВСЕХ проукраинских крымчан (тогда, правда, ещё не было такого понятия), а теперь там блокируют и вату, которая слишком активно скулит от оккупантов. В 2014 году Заруднев встал в ряды т.н. "самообороны" и продолжил лживую информационную войну против своей Родины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817406085535502340 (фото пособника оккупантов + фото сжигания паспорта в комментариях). Рано или поздно предатель за всё ответит. На сайте Миротворец нашлось место для ватника https://myrotvorets.center/criminal/zarudnev-konstantin-valerevich/ (фото и биография).
3. Симферополь. Криворукие орки так нареконструировали центр города, что произошло короткое замыкание высоковольтных электрокабелей под свежевыложенной плиткой: вспыхнул огонь, искры, потухла ёлка и только чудом никто из прохожих не погиб от ударов током https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817313185267073028 (фото и видео).
4. Реконструкция центральной улицы Симферополя продолжает шокировать ВСЕХ: кривые плиты, кривые ливнестоки, перекошенные канализационные люки, уже просевший грунт и целлофан на светильниках https://twitter.com/KrimRt/status/817291554423345152 (фото-шок) и https://twitter.com/KrimRt/status/817291992199823360 (фото).
5. Новые декабрьские дороги повсеместно сошли со снегом. Ватники в шоке, ведь до ремонта дороги были значительно лучше, чем стали сейчас. Нанотехнологии россии шагают по Крыму семимильными шагами https://twitter.com/KrimRt/status/817283825990508544 (фото-скрин).
6. Ямочный ремонт Вокзального шоссе в Керчи смыло дождем. Всё, я уже не смеюсь и не удивляюсь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63003 (фото). Также оккупанты заявили, что на дорогах Крыма асфальт "взрывается из-за постоянных перепадов температур". Повезло Украине - до оккупации не было перепадов температур, поэтому асфальт не взрывался http://news.allcrimea.net/news/2017/1/6/na-dorogah-kryma-nachal-vzryvatsya-asfalt-72818/ . Напомню, что ямочный ремонт Гоблин запретил в июне 2016 года с грозными словами: "Ямочного ремонта не будет, я сказал. Это все ерунда полная. Временных работ с целью загладить сейчас ситуацию мы делать не будем - только капитальный ремонт". С тех пор распилы российского бюджеты на ямочных "ремонтах" увеличились в разы http://www.c-inform.info/news/id/40299
7. Бхах))) У знакомых ватников 3 автошины навернулись за последние 2 дня на новых супер дорогах. И именно эти ватники ещё недавно мне хвалили дороги))) Судьба-злодейка…
8. Ехал сегодня и в подвеске что-то застучало. Застучало после того, как въехал на "отремонтированную" дорогу. Иногда на стыке нового и старого асфальта встречается "ступенька", попав на которую можно колёса потерять. И самое обидное, что я, блин, только недавно всю ходовку поменял!!!
9. В апреле 2016 года Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода. Давайте дадим слово феодосийцам: "Кто знает, почему нет воды по улице Коробкова? Вот что за бред, почему отключают воду именно на праздники? Анонимно, пожалуйста", "На Крымской тоже нет. Издевательство, скоро гости придут. И как я должна готовить??", "Белый бассейн, ул. Боевая и рядом, Вересаева, Революционная - воды нет. Дозвонился узнать, ответили: ремонт на линии", "Ремонт опять, небось. Или экономят. С утра нет воды на ул. Назарова, а 31 декабря нам свет выключали на 2 часа", "Красноармейская тоже нет", "Уже пора привыкнуть к нашим суровым будням" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817385409659473920 (скрин и ссылка на статью с Константиновым).
10. Оккупанты пилят на дрова живые деревья возле Приморского и Гагаринского парков в Керчи. Крымчане не удивлены, а вата взывает к путину и справедливым судам: "россия придет - порядок наведет!", "Пилят здоровые деревья в парках, а сухие, которые могут проломить крыши домов и головы людей, не трогают, хотя заявления писали и комиссия приезжала смотреть (это по ул. Бардина). Придётся отвлекать президента от работы. Только так можно научить городских чиновников работать", "Обращайтесь к путину! Иначе местные пацриоты все деревья на гробы пустят!", "Есть настоятельная необходимость керчанам активизировать работу по защите своего права на здоровую среду обитания! Нужна ваша помощь, ищем юриста/адвоката, который смог бы подготовить иск и/или участвовать в суде. Наша задача восстановить границы парков (Приморский, Комсомольский, Молодежный) и защитить их от застройки многоэтажками и гостиницами" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817399110965874688 (фото-скрин и ссылка).
11. Оккупанты признали, что численность бездомных животных снижали негуманно. Напомню, что животных СЖИГАЛИ ЖИВЬЁМ!!! http://kerch.fm/2017/01/06/v-kerchi-chislennost-bezdomnyh-zhivotnyh-snizhali-negumanno-goskomveterinariya.html
12. "Водителей Крыма предупреждают о миграции оленей на полуострове". Миграция происходит в основном со стороны Керченской переправы и аэропорта "Симферополь" http://ru.krymr.com/a/news/28215825.html
P.S. В 2014 после аннексии Крыма многие знакомые россияне завидовали мне и говорили, что теперь из Крыма россия сделает "витрину жизни". Они не ошиблись…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився
За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!
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Дорогие жители ЦН, от всей души поздравляю всех нас с Рождеством Христовым! Пусть в этом году добро победит дьявола в лице путинской россии. По всем законам мироздания мы должны победить, потому что Украина никому не причинила зла. Мы защищаемся. Значит, Господь на нашей стороне.
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Святослав производит впечатление действительно настоящего священника.
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А вот что Гундяй пожелал кацапам и на что он намекает ?

"В канун Рождества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не бояться испытаний и помнить уроки грозного 1917-го.
- Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России - великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата!".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава УГКЦ поздравил украинцев с Рождеством: С нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне
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