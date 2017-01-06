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Теги: похищение (1142) СБУ (12950) ФСБ (948) Гитлянская (65)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-офицер погранслужбы ФСБ Богданов не работает в СБУ, - Гитлянская

Ранее сам Богданов заявлял, что будет работать в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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А хрен ли ты мне порося линкуешь?
Мне насрать на него...)))


Как и на это гавно...)))
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Просто об'єктивно-СБУ має бути в стороні від політики.
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Ні. Діяльність ФСБ має бути під контролем СБУ.
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На территорії України чи повністю ?)))
фсб,навіть екс, немає бути в СБУ.
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Будь де.
Кому там бути-саме СБУ вирішує. Тихенько. А від Богданові забагато галасу-політичного.
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Щось ви надто до СБУ прихильні.То нехай буде по-вашому....
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Є трохи по ряду причин. Та намагаюся бути об'єктивним.
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Добре.
З Різдвом вас. Смачної куті ,веселої коляди.
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во первых нахрен он там нужен,во вторых зачем падлюкам с сбу ездить украинцам по ушам...
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Эфективному менедеру посвещается

Писал стихи, чытал картины,
Рожал деревья, сажал сына...
Может быть - наоборот?...
Ну, психиатр разбярот!

Играл в футбол, потом в хакей,
Любил растенья и звярэй...
И даже жэнщину любил!
Какую?... Как-то подзабыл...

Но я - Рэспублику возглавил,
На верный путь её направил -
Чудес -то натворыл не мало!
Страна над пропастью стояла...

А я её ка-а-а-к подтолкнул!
Потом не помню... сном заснул...
Страна, наверное, "развилась"?..
А может - в дрэбезги разбилась?...

Не до того! Не знаю я!
Но твёрдо знаю - власть моя!
И будет, в это уж поверьте,
Она моей! До самой смерти!
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Позвонили немецкие журналисты и попросили комментарий. Они готовят статью и провели анализ соцсетей, комментариев под статьями в СМИ и различные голосования по политическим темам в интернете. И нашли подтверждение тому, что практически все украинские политсилы используют так называемые ботофермы для продвижения своих тезисов, формирования общественной точки зрения или для борьбы с оппонентами.
Пишет нардеп Борислав БЕРЕЗА
Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.
Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в «праведном» гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.
Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.
На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.
А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.
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Н і шо ?? Та хоть папуас (вибачаюсь),щоб парашка як швидше здохла!!
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Гыы, у х@йломоли жидкая пука сейчас начнётся...
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Ну, танков, положим, всего 87... Ещё 144 БМП и 84 вертолёта. Но даже это - ФАЙНО!
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ В КРЫМУ: ИГРУШКИ ИСЧЕЗЛИ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРАЗДНИКОВВ Керчи с новогодней елки крымчане сняли елочные игрушки.
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Кроме того, в Крыму этот случай не был первым. Подобная ситуация произошла в Севастополе, где украли почти половину елочных игрушек, а также сорвали с главной новогодней елки электрическую снежинку.
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Видать опять на съёмки очередного блокбастера от СБУ поехал
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нет. они борятся за контробас на дамбас. Им лишние едоки не нужны.
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Позвонили в СБУ и спросили, "работает там такой-то или нет?"...
И СБУ такое, - "Кто,Богданов? Ну да, конечно работает"...
Чё за цирк вообще?
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бля,оно мутноє ізначально...кєнти його дєцтва воюють за лугандонію,воно тіпа рузке наці з правим уклоном трошки не любить хуйло...за савченко його видайте чи шо,бо уже народ скучать починає...а надюха йому гарбуз і условія вивчити мову українську досконало...потім стецько кіно зніме за державний кошт і будєтє гардіцца до усрачки кандідатом у прєзідєнти.
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Ну не работает в СБУ и што? К чему статья? Я тоже в СБУ не работаю, про меня напишут?
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Багато охочих до паперу і мало до заступа та молотка.
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А как там дела у тех кто хотел его похитить и вывезти в рассею? Все хорошо? Забыли, простили, шоу, лапша на уши.....и т.д.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-офицер погранслужбы ФСБ Богданов не работает в СБУ, - Гитлянская
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