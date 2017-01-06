Филарет поздравил с Рождеством: Будем просить Спасителя, чтобы даровал Украине победу над агрессором, мир и единство. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 212 писателей
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и без всякой политике
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Читаем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
и тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
Изменения произошли в 16м веке. И только кацапская секта отказалась переходить на новое летоисчесление и все так же продолжала убивать украинцев!
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Святкуючи Різдво Христове 6го грудня ви стаєте співучасниками "руського міру", тих хто СТО років тому вбив спражніх священників, на їх місця назначив НКВДистів, котрі і до тих часів вбивають українців тисячами!!!
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вся родина за столом,
відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Благу вість нам сповіщає
про народження Христа
в хаті свято розцвітає
гріє душу доброта
Пахне хлібом і кутею,
сяє зірка,сніг скрипить
і колядка над землею
з білим Ангелом летить.
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ !!! Славімо Його !!!
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Пусть Господь внемлет молитвам Патриарха Киевского и подарит народу Украины победу над агрессором.
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Нуте, нуте, браття-сусіди,
Покиньмо лиха, забудьмо біди.
Нех ся помножить наша потіха,
Клопот і біда пропасть до лиха
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Чи чулисте, Мишку, Василій,
Як на повітрю Ангели піли?
«Слава во Вишніх» - Богу нех буде,
А вам на землі - мир, добрі люде!
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Де треба нести поклон дитятку?
Он Його мати зложила в яслах,
З которих осел і віл ся пасли.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Все то винна бідная Єва,
Що з'їла яблука з райського древа.
В неволю ввела всі свої діти,
Прийшов Спаситель освободити!
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Який то несуть поклон дитятку?
Повідав тоє старий Данило,
Же Єму несуть злато й кадило.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Ливан, смирну, злато три царі
Принесли Йому од себе дари,
А ми біднії всі з села хлопки,
Що хатка має - несім до шопки.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Хто що має, з доброй охоти
Даймо, а прийме Пан наш золотий!
А врешті даймо Ісусу Христу
Душу і тіло, і совість чисту!
Прийми, прийми, наш милий Пане,
Ото Ти даєм на що нас стане!
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Этот старый козел в своем уме?
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Я писал что Запад может одолеть экономически или устроить в России смену власти(как в СССР), но военным путем победить не может. 06.01.2017 20:01
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РЕПОСТ:
Периодически как хомячки в жэжэ, так и люди достаточно
бывалые в реале, высказывают одну и ту же мысль:"Если НАТО нападет на
Россию, то мы их одной левой!
У нас Искандеры, ПАК ФА, Булава, Малафья!!! Да на Западе одни негры и
гомосеки!!1 Рооссссияяяяййааа!!!"
Меня это так за*бало, что я решил высказаться.
Мой дорогой друк.
Позволь мне обрисовать тебе подобный расклад.
Однажды массовые протесты, начавшиеся с гулянок дрищавых хипстеров в Москве
перекинутся на периферию, где примут по настоящему массовый и, что особенно
опасно социальный характер. Выступления обнищавших шахтеров и рабочих из
обанкротившихся моно-городов будут давить по началу ОМОНом, потом ВВ, потом
армией. Прольется кровь. Прольется непременно. В СБ ООН будет внесена резолюция
осуждающая действия рашкинских властей. Одна, другая, третья ни одна из них так
и не будет принята, ведь Сранороссия по наследству от СССР получила кресло
постоянного члена СБ ООН и может ветировать любую резолюцию там. А кровь меж
тем будет продолжать литься. Вот уже и некоторые регионы Великой Раиси объявят
о суверенитете. Ответ федерального центра будет один - пули и бомбы. Иного у
них уже не будет. Между бравурными репортажами про отважных федеральных солдат
и охуительными фильмами НТВ вроде "Анатомия восстаний" будут время от
времени проскакивать тревожные новости об авианосных соединениях США
направляющихся к берегам Северной Европы и о крупнейших сухопутных учениях НАТО
на территории Польши и частично Украины. Но все пучком: на эти учения будут
приглашены представители российской армии, да и к тому же у нас есть ПАК ФА!
Некоторые западные лидеры, конечно будут призывать "принудить Россию к
миру", но их призывы до поры будут сыпаться в пустоту. А потом в один прекрасный
день кто-то(неважно повстанцы или федералы)применят ОМП. Либо какая-то
террористическая группа прорвется к ядерному центру, коих в Россиюшке много и
охраняются они не всегда тщательно. И весь мир замрет. Плюгавый президент
выступит "перед нацией" призовет всех к порядку, пообещает, что
подобное больше не повторится, но решение уже будет принято.Однажды ночью ты
проснешься от грохота где-то в отдалении. На календаре будет первое или второе
января, по-этому вариант грозы ты отметешь сразу. Может праздничный салют? Но
вся срана уже вторые сутки накатывает и блюет салатом. Им не до салюта. Ты
попытаешься включить свет, но электроэнергии не будет. Что они там совсем
перепились что-ли? Попытаешься позвонить в "аварийку" но связи тоже
не будет. Не будет воды, газа и теплообеспечения. Квартира очень быстро
превратится в погреб с седым инеем на стенах. Кутаясь в обмотки и вздрагивая от
нарастающего грохота разрывающихся крылатых ракет ты очень быстро забудешь и
про ПАК ФА и про необходимость присоединения Крыма, о которой ты совсем недавно
велеречиво рассуждал на каком-то "имперском" форуме. Хочется жить. Не
так ли? Информации не будет. Узнать, что происходит невозможно. Улицы города
станут практически безлюдными. Кое где будут раздаваться тревожные одиночные
выстрелы - это полиция будет пытаться обуздать мародеров. Никакого
централизованного обеспечения населения горячей пищей обеспечено не будет. Я уж
не говорю об эвакуации. Властям будет не до этого - они уже давно будут сидеть
в подземном бункере в Уральских горах, и ждать, когда же у проклятой НАТЫ
наступит настроение для переговоров. И они в своем бункере будут жрать
рябчиков, а ты уже на пятые сутки начнешь с вожделением взирать на свои ботинки
из китайского кожзама, а пить тебе придется растопленный иней, который ты
вместе с обоями и штукатуркой будешь соскабливать со стен. Хочется жрать. Не
так ли? Спустя почти неделю, когда по слухам "Леопарды" и
"Челленджеры" уже будут взрывать стальными гусеницами мерзлый грунт
где-нибудь в Балашихе: кто-то, где-то решится на тотальную мобилизацию(основные
части РА будут разгромлены в местах сосредоточения - со спутников они видны,
как на ладони. Другие будут в мясище разбомблены на марше. Те, которые успеют
встретится с войсками натовцев лицом к лицу будут настолько деморализованы, что
сдадутся в плен после непродолжительного сопротивления.)
И вот в твою дверь постучат с такой силой, что ты спросонья
решишь, что "Томагавк" влетел в твою квартиру. За дверью в
непроглядной тьме промерзшего межкваритрного коридора будут стоять какие-то
упыри, осыпающие твою дверь ударами, а тебя грязными ругательствами. Ты
отопрешь дверь, просто растерявшись(уже много дней ты не видел людей, кормясь
"общением" с хрипящим радиоприемником). Открыв ее, ты увидишь
вонючего, пьяного мента и какую-то смердящуюю перегаром и чесноком нечесаную
обезьяну в шинели без знаков различия. Оба будут вооружены и агрессивно
настроены. "Собирайся, пошли!", прорычит на тебя обезьяна. Ты
спросишь, резонно "Куда?"и получишь ответ"Родина Мать зовет!
Поэл, сука ёбаная?!" после чего тебя ударят в живот с такой силой, что ты
обосрешься. Но нет худа без добра: ты сходишь по большому впервые за несколько
дней. У тебя заберут паспорт. Не волнуйся он тебе больше не нужен, ведь ты
больше не гражданин и даже не человек - ты солдат великой России. Даже не
позволив закрыть квартиру тебя одетого во что попало выволокут во двор. Там
будет стоять старый, ржавый фургон с надписью "Овощи". В нем прямо на
полу в грязи и в собственной моче будут сидеть твои соседи - те самые, которых
ты каждый день видел на парковке, когда приходил туда за своей
"Короллой" утром. Вас свезут в ближайшую учебку. На самом деле это не
учебка, а старый скотный двор. Вас запихнут в длинный дощатый сарай, из каждой
щели будет сквозить могильным холодом. Спать вы будете на старых ссаных
матрасах, укрываясь друг другом, как пингвины на южном полюсе. Но это же не
смертельно. Через пару дней некоторые из вас подохнут от гипотермии и
обморожения. Но это тоже терпимо. Кормить вас будут сладким хлебом с гордым названием
"тушенка", хотя разить от нее будет, как от деревенской выгребной
ямы.
С первых же дней вас будут учить быть рузкеми солдатами: бить до потери
сознания, разрабатывать анал для приема банки со сгущенкой, вытирать об вас
ноги и называть рабами и пидорами. Те из вас, кто попробует не подчиниться
будут отпизжены сверх меры и переведены в аварский военный оркестр на вакантные
должности игроков на кожаных флейтах и бурых валторнах. Да кавказцы все еще
будут в чести. Их будут освобождать от черновой работы и кормить гораздо лучше.
А ты, глупенький думал, что война всех уравняет в правах? Далее: тебе покажут
АК на фотографии, вручат деревянный макет и отправят на ближайшую помойку с
гордым названием "стрельбище".
Там вы будете условно стрелять по условному противнику, имитируя звуки
выстрелов ртом - дословно "та-та-та! тыжь, тыжь, тыжь!" После чего
вас снова отпиздят и мокнут еблом в парашу. Пару раз тебе придется бежать в
ближайшую деревню за "777"для товарища капитана, на ходу стреляя из
бомбящего пукана. Однажды вас приведут к присяге и вы произнесете торжественные
слова клятвы защитников Родины:"Ну свиньи же свое говно едят! В жопу раз,
а не вилкой в глаз!" Потом поп задерет рясу и обоссыт вас святой мочой, благославляя.А потом, вас погонят на убой.Такие, как ты в условленном месте встретят других - которые стреляли у вас сигареты. Вашему подразделению присвоят имя 228го гвардейского противотанкового батальона. Вам придадут бронзовые пушки из музея "времен очаковских и покоренья Крыма". На одной из них ты увидишь нацарапанное "Вася
хуй". Потом подтянутся третьи - у них будут конфискованные на
"гражданке" шахид-газели и фуры для перевозки свинины, которые наспех
обмазали говном, чтобы сразу было видно какой армии они принадлежат. Среди вас
будут лениво переваливаясь с ноги на ногу бродить жирные красномордые
колдыри-кадровики. Ты будешь видеть в их глазах последствия многомесячного
запоя.
Рядом будут такие же
мобилизованные, которые уже тянули срочную, и ты в первые же минуты будешь
цинично избит и ограблен ими. Да еще и будешь жадно упрашивать их, чтобы тебя
не насиловали. У тебя будет обшарпанная больничная утка вместо каски. У тебя не
будет штанов - у тебя их просто отберут. У тебя будет мышиного цвета шинель без
погоны и кирзачи, поросшие изнутри грибком предыдущего обладателя. Но тебе еще
повезет. Среди вас будут те, которым предстоит воевать в папуаских тростниковых
юбках. Командования вы не увидите. Перед вами коротко выступит замполит в чине
майора и скажет вам, что деды подыхали и вам пора. Регулярной армии уже не
будет. СЯС Раёси нейтрализованы первым же ударом. Те МБР, которые не были
перебиты - банально не смогли взлететь. Так что сил окромя вас у неебаться
Великой Росссиюшки больше нет. Уря! Утром вам дадут пизды. Для профилактики.
Потом начнут выдавать оружие: тебе выдадут вилку и банку вазелина, а системному
администратору, что стоял в очереди за тобой черенок от лопаты с привязанным
ножом(а что? пуля - дура, а штык то молодец). И он такой будет не один.Потом вы
выйдите в район развертывания, таща на своих горбах заглохшие газели и музейные
орудия. Там вас и разбомбят в хлам. Ты найдешь себя в стороне от дороги, в
кустах, оглохшим, мгновенно поседевшим (в 20ть с небольшим лет) и
обосравшимся.Вас нагонят кадровики в сопровождении кавказского ОМОНа. Они
начнут собирать выживших и спрятавшихся. Схватят и тебя. Вас привезут в
"тыловой пункт резервного сосредоточения" на самом деле это бывший
мусорный полигон, где летают чайки и гниют трупы бомжей отравившихся
стекломоем. Свалка
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мусора будут сидеть такие же лузеры, как и вы, которым сегодня не
посчастливилось подохнуть под огнем "Предейторов". ------------
Вас будут бить, унижать, оплевывать, грозить трибуналом. Проведешь голодную и по-арктически холодную ночь под открытым небом, ужиная картофельными очистками, сгнившими год назад.
Ты проснешься утром и услышишь тревожный разговор краснорожих кадровиков, что в
ваш район вышел разведывательный батальон американских войск. Господа офицеры
поставят перед останками вашего
полка задачу: умереть за Родину, пока сами они переодевшись в гражданскую
одежду будут разбегаться по домам.
И знаешь, что парень?
Ты дезертируешь. Да, да именно ты. Просто зарежешь караульного своей
обговнянной вилкой и побежишь. Зачем тебе подыхать за Раёсю? Ведь если ты за
нее не подохнешь, это сделает кто-нибудь другой. Например сисадмин, или тот
похожий на пидора типок, продававший телефоны в магазине напротив, или тот
ублюдок, которого ты пиздил за то, что он ссыт в подъезде. А даже если и они не
подохнут за эту срану, то ничего не случится. Смекаешь? Волга не наполнится
кровью, а листва на деревьях в Тайницком саду не превратится из зеленой в
синюю. Ты сдашься первому же натовскому патрулю. И после недолгого пребывания в
фильтрационном лагере и гораздо более длительного лечения последствий
пребывания в российской армии вернешься домой. Война закончится и жизнь потечет
своим чередом, и если у тебя еще есть голова на плечах - ты найдешь свое место
в этом изменившемся мире. И помяни мое слово, десяток лет спустя в должности
исполнительного директора на развалинах мрачного здания на Лубянской площади
откроешь самый большой в Европе "Макдональд'с".
Ты вспомни: сама Судьба всегда щедро благодарила предателей Роиськи, а на ее
защитников срала. Так было всегда. Так всегда и будет. И в этот раз она будет
благоволить тебе, хомяк. Потому-что ты умнее.
Удачи на будущей войне.
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Этот мошенник лжет что он может общаться с каким то спасителем, только слабоумные могут поверить в такой бред.
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З Різдвом щасливим, Українці і Україночки!!..
Хай щастя і добробут не полишають ваші домівки.
Хай Мир буде в Україні, Хай Господь наш дарує Українцям Перемогу в святій війні за Волю і Незалежність!!.Хай повернуться живими, неушкодженими з Перемогою наші Воїни.!
Христос народився!!
Славімо Його!!
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