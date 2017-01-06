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Теги: поздравление (551) Рождество (223) УПЦ (632) Онуфрий (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю и просим, чтобы Бог послал нам мир. ВИДЕО

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий обратился с приветственным видеообращением к пастве по случаю праздника Рождества Христова.

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та да непонятно...тут уж сами выбирайте меж хуйлом и гундяевым.
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Большевика?

И много бомб кинул в кортежи властьимущих, большевик?
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а чего он сказать то хотел ? денег хочет ? , или похвастался , что живой. еще ?
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Патриарх ФиларетСкриншот

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата,патриарх Филарет уверен, что Украине по силам преодолеть коррупцию и войну.Об этом он заявил в своем рождественском поздравлении, опубликованном в интернете.
"Каждый человек, пользуясь божественной благодатью, должен бороться со своими грехами. А если мы не боремся, Господь посылает разные страдания, через которые путем терпения мы достигаем спасения. Поэтому мы и терпим и страдания, и войну. Но должны знать, что Господь приведет все к лучшему", - сказал глава Киевского патриархата."И война закончится, и страдания закончатся, и мы победим неправду и коррупцию, которая существует в нашем государстве - с Божьей помощью, но не без нашего участия", - отметил Филарет.
http://obozrevatel.com/politics/25697-filaret-pozdravil-ukraintsev-s-rozhdestvom-vojna-i-stradaniya-zakonchatsya.htm
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А вот как Путин поздравил россиян. Я охренел вообще-то


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что, не верится? Вы же верите что украинцы, правосеки там хотят убивать русских
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При чем тут вера! Если утверждаете, то указывайте источник. А так это провокация вышла.
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nfr так єто адольф говорил.. как сейчас помню
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Дожились! КГБист в московской рясе поздравляет украинцев с Рождеством.
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да мля его поздравления нам окуенно ценны, просто писец!!! надо написать ответ на сайт лавры, с ответными пожеланиями холую мацковскому, которого он лично распорядился в храмах поминать!!! иуда!
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Церковный скандал или госизмена: УПЦ МП юридически признала Крым частью России и передала ей две епархии
Следующими на передачу России могут быть епархии на Донбассе.

По решению синода УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским Онуфрием, который на выборах предстоятеля был фаворитом Кирилла, все имущество Феодосийской и Симферопольской епархий объявлено собственностью Российской церкви. "Такая передача должна быть согласована с церковью государством, поскольку государство в свое время предоставляло очень много земельных участков в безвозмездное пользование для церковных приходов и монастырей", - отмечает Саган. Так, члены синода и руководство УПЦ МП стали фактически соучастниками незаконного захвата государственного имущества на территории Крыма Россией.

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Противно читать поздравления с Рождеством от попа ордынского сатаната. Гундяевской секте не место на святой земле Украины-Руси.
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Еще один довод что бы праздновать Рождество 25 декабря со всем миром.....а не слушать блеяние московитского барана....
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что-то не складывается, Петя сказал что мы воюем с врагом антихристом, а тут поздравления от их церкви
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Это тот, который обходя окрестности Онежского озера обнаружил обнаженную Ольгу?
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Это не тот. К такому эти Ольги и так прибегут.
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Предводитель украинской секты Московского сатаната забыл добавить, что это гражданская война в Украине, а Расея-миротворец.
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Поздравления фашистского попа Украине не нужны. Поздравляй, батя, Губарева и Моторолу!
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Тех, кого они отпевают. А украинцев отпевать отказываются.
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отказался почтить память героев Украины погибших на донбассе

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Онуфрій, як голова московської церкви в Україні, гарно розповідає нам про мир в Україні, а його керівник, московський піп і КГБіст Кирил в той час підтримує і благословляє агресію і війну Росії з Україною. ЦЕ НОНСЕНС, ЯК І ТО, ЩО НА 26 РОЦІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ , ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ, МИ ДО СИХ ПІР НЕ МАЄМ СВОЄЇ ЄДИНОЇ ПОМІСТНОЇ ЦЕРКВИ!
Московські попи на окупованій Росією частині Донбасу благословляють бандитів з ЛДНР воювати проти України, а піп Онуфрій в Києві просить миру для України. То який мир по його версії має наступить? Мабуть він вважає , що мир буде тоді, коли ми знову підкоримся Москві? Доки ми будим слухати цю брехню про мир від ворожої церкви?
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А на каком Мерине этот пастырь ездит...
И квартиру в декабре выставил на продажу за 3 млн. долларов.
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Собор епископов тогдашней Московии 15 декабря 1448 года избрал митрополитом рязанского епископа Иону без согласования и не получив благословение патриарха Константинопольского, которому подчинялась Киевская митрополия. Хотя Иона по инерции все еще именовал себя "Киевским", но его преемники отказались от этого атавизма, который напоминал им о связи с Константинополем и начали титуловаться по факту - "митрополитами Московскими". После этого Московская митрополия осталась за пределами Матери-Церкви и 141 год (!!!), с 1448-го по 1589-й, не имела официального признания ни от какой либо другой православной церкви мира. Это нарушение канонических правил, делающее Московскую митрополию нелегитимной. А из нелегитимной митрополии неканонично создание и патриархата.
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"Украинская православная церковь Московского патриархат" звучит приблизительно так же, как "общество небесных ангелов вельзевула".
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за столом никого.... замерзли небось или бЕндеровцы всех съели
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Принимаю поздравления только от блаженнейшего Филарета, а этот - от лукавого.Всех поздравляю с Рождеством Христовым! Христос рождается - славим Его!
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мы молимся за нашу Украинскую землю " - а за простых людей и Украинских солдат значит нет .
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Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю
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Ну, во первых, украинская земля не ваша, а наша,
а во вторых, пора бы уже применить к православной церкви МП в Украине симметричный ответ и забрать у неё столько церквей, сколько Украинская православная автокафальная церковь вместе с Украинской православной церковью Киевского патрархата потеряли в Крыму, после захвата Гундяевым украинских церквей на оккупированой территории.
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Не хочется ничего плохого писать в Рождество, а ничего хорошего после ТАКИХ "поздравлений" этого....... на ум не приходит.... Просто НЕТ СЛОВ....................................................................
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОнуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю и просим, чтобы Бог послал нам мир. ВИДЕО
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