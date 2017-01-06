Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО

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Всего на сайте: 207 писателей
із Різдвом Христовим
із Першою Зірочкою!
Народився бог на санях
в лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
і принесли місяць круглий.
Ніч у сніговій завії
крутиться довкола стріх.
У долоні у Марії
місяць - золотий горіх.
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59 643,64 гривен.
Сумма средств, начисленная Гриневич в декабре, составила 59 643,64 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 880 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, премия за ноябрь - 4 363,64 гривен, квартальная премия - 18 000 гривен.
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100 тищ є? тоша казав нада 100 тищ платить. бо мало.
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"Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі!"
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Пишет нардеп Борислав БЕРЕЗА
Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.
Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в «праведном» гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.
Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.
На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.
А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.
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НУ. НУ ?? ну??????????????????77777777
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Жанна Д*арк в 1412 году
Богдан Хмельницкий в 1596 году
Андриано Челентано в 1938 году
Генрих Шлиман,в 1822 году,немецкий археолого нашедший старинный город Троя
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Кожен відповідає за себе. От я вірю в кращі людські якості,не буває цілком негативних і черствих людей,можливо крім х-ла та його наближенних виродків.
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