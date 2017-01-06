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Теги: поздравление (551) Порошенко (10328) Рождество (223) Порошенко Марина (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО

Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

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Вітаю всіх ценЗОРЯн
із Різдвом Христовим
із Першою Зірочкою!


Народився бог на санях
в лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
і принесли місяць круглий.


Ніч у сніговій завії
крутиться довкола стріх.
У долоні у Марії
місяць - золотий горіх.


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порошенки, кому как, но мне неприятно это ваше видео
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Я , канешна, щиро дякую і ставлю п'ятірку за сьогоденний вивченний урок! Нанятий народом робітник ти наш...
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З БАНА випустять Мене і Я ,$13 , тобі все розкажу!
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Заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич в декабре составила
59 643,64 гривен.

Сумма средств, начисленная Гриневич в декабре, составила 59 643,64 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 880 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, премия за ноябрь - 4 363,64 гривен, квартальная премия - 18 000 гривен.
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итого??
100 тищ є? тоша казав нада 100 тищ платить. бо мало.
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Сегодня 6 января 1846 года Тарас Шевченко написал "Заповіт"
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Пам'ятаю, пам'ятаю:
"Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі!"
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Шо так прямо и написал?
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Не могу! Меня сам Гундяй попросил украинцев с рождеством кацапским поздравить. Все будет "масковский патриархат"! Сколько не воюй, а дурь не выбить!
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Вот ты сказал! Молодец! Еще бы перестал праздновать с москалями Рождество и тебе бы цены не было!
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Тваю дивизию...., что то это тема с отключением украинских каналов в Одессе начинает серьезно беспокоить на фоне заявлений Пинчуков , Рабиновичей и Мураевых. Нездоровая фигня. Кто у Вас там сейчас мэр?
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договорились с "порохом" - петрушка не лезет в Одессу и выпиливает Саакашвили, одесские лояльны к петрушке... пока.
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Они еще из этих петухов холодное варят и едят его с лопаты
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Позвонили немецкие журналисты и попросили комментарий. Они готовят статью и провели анализ соцсетей, комментариев под статьями в СМИ и различные голосования по политическим темам в интернете. И нашли подтверждение тому, что практически все украинские политсилы используют так называемые ботофермы для продвижения своих тезисов, формирования общественной точки зрения или для борьбы с оппонентами.
Пишет нардеп Борислав БЕРЕЗА
Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.
Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в «праведном» гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.
Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.
На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.
А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.
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ПРОСТО БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ:


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НУ. НУ ?? ну??????????????????77777777
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Посмотрел поздравление Пэти-липецкого, но до конца досмотреть не смог, одно "радует" что у него все сложилось и все у них хорошо, впечатление такое, вроде как он сам себя поздравляет!
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Искусственные улыбки в клипе , судя по их делах Бога они сильно не боятся, ну как говорят "Человек предполагает, а Бог располагает", Со светлым праздником всех нас --- здоровья и разумения жизни, и удачи
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...Один из главных приспешников Януковича после встречи с Кононенко получил шикарный подарок от властейДела у одного из представителей ближайшего окружения Виктора Януковича - бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского - явно пошли гору. Как сообщал «ОЛИГАРХ», в октябре этого года он был снят с розыска, после чего Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко закрыла уголовное производство в отношении его компаний. А неделю назад, как стало известно «ОЛИГАРХУ», Злочевскому сделал шикарный подарок Окружной административный суд Киева. 27 и 28 декабря этот суд, который до сих пор возглавляет Павел Вовк, принял сразу пять определений по искам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.http://antikor.com.ua/articles/144944-zlochevskomu_ostavili_luchshie_mestorohdenija_gaza
...
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Нехай Бог береже наших Воїнів від антихриста!
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6 января родились :
Валерий Лобановский в 1949 году
Жанна Д*арк в 1412 году
Богдан Хмельницкий в 1596 году
Андриано Челентано в 1938 году
Генрих Шлиман,в 1822 году,немецкий археолого нашедший старинный город Троя
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Пеця....Рождество надо праздновать со всем цивилизованным миром 25 декабря....а не с мацковским сатанатом....
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Народ, как вы считаете, Прошенко действительно верующий, душою, или это просто дань имиджу?
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Кацапы - таки антихристово семя. Не убавить , ни прибавить.
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Антуане,чого конкретно ви домагаєтесь ?
Кожен відповідає за себе. От я вірю в кращі людські якості,не буває цілком негативних і черствих людей,можливо крім х-ла та його наближенних виродків.
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главное верить! хтось так казав, щоб з глузду не зїхать
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Не слушал. Потому что слушать его уже невозможно.
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Я не больной ,а благотворитель. Помогаю нищим ,которых обокрали. Увидел твою жалобу и хочу тебе денег выслать Или ты же стала богатой за 10 минут ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО
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