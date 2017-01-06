Группа копателей янтаря задержана на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Чи "полЄно" довби...
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Порошенко вигадує жорстокі випробування для своїх фанів / ботів.
Спочатку вони стверждували, що офшори - це супер, трохи згодом доводили протилежне, вихваляючи сміливця Кренделя, який оголосив про намір боротися з одвічним злом.
І що їм робити після нових офшорних скандалів?
Мабуть, повертатися до тези № 1, аби за першої-ліпшої нагоди знову її спростувати.
Класичне роздвоєння особистості. Далі буде веселіше. Мірою розкриття інших таємниць бідолахи остаточно заплутаються. Але їх страждання даремні. Карикатурного президента не очікує нічого, окрім ганебного падіння.
***
Каждый день дарит мне множество чудесных открытий. Теперь я знаю, что Порошенко - несчастная жертва. Весь мир подключился к охоте на этого идеального человека, чтобы помешать Украине идти своим особенным (коррупционным и тупиковым) путем!
С трепетом жду, когда прозвучит сакраментальное: "Нас хотят превратить в колонию США, а президент не дает им осуществить коварный план!"
Еще я выяснила, что принадлежу к категории безнадежных идиотов, не понимающих, какое сокровище досталось нашей стране, с каким гением нам выпала честь совпасть во времени и пространстве. Оказывается, все проблемы - иллюзия, в реальности нас уже привели к процветанию и "покращенню".
Те, кто этого не замечает, - враги, "пятая колонна". Ура, вот и определение найдено! Не сомневаюсь, что стараниями порохоботов любимое ватное словечко прочно войдет в обиход. Достойно!
Ilaria Shevchenko
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За останні тижні припинило роботу 128 тисяч приватних підприємців http://fb.me/zdgv42vT
27 грудня Президент підписав зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок - 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають доходу.
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От тільки у нас завжди намагалися убити власника в селянах ремісниках промисловцях і науковцях!
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Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).
Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/01/6/616926/
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