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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1020) война (2729) Кравчук (867) переговоры (3011) Россия (64527) Донбасс (11730)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что разрабатывать план того, как прекратить войну на Донбассе нужно совместно в Россией на основании общечеловеческих принципов.

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Історія не знає інакшого способу виграти війну від наступу та знищення ворога!
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Эти все Кравчуки, Кучмы, Ющенки и т.д... - сами себя записали в т.н. "общественные авторитеты" и "лидеры народного мнения"... пистец, никто их не уважает, а они лезут своими тупыми мыслями на публику, маразматики... Сидят в теплых своих кабинетах, жрут икру черную и красную, и вякают всякую муйню оторванную от реальности жизни.
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Как я понял, что шоколадный барыга не тот за кого себя выдает:
1. Первое Петино "перемирие" в 2014-м, давшее наркоманам время перегруппироваться и получить подпитку из "военторгов". Тогда на 112-м, шухерыч обсасывая эту тему, оговорился, и ляпнул что "перемирие" будет длиться десять дней. Ведущий его поправил на семь дней (неделя), шухерыч извинился и поправил. И что вы думаете??? Таки шокодадная рыго-барыга продлил его до 10-ти дней!!! Совпадение??? Не думаю.
2. Почему по сей день не сидят витрянки, сыманэнки, ахметовы, мертведчуки, шухерычи и прочая РЫГО-АНАЛЬНАЯ мразь, позвавшая в "гости" кремлядьского сцарька???
3. Почему по сей день не сидят "судьи", выпускающие на свободу, вышеперечисленных.
4. Почему по сей день не сидят "полководцы", которые в 2014-м гарлапанити "наші кордоні під замком", в то время когда в Лугамбабве перли табунами отпускники с полной амуницией.
5. Почему по сей день не сидят офицерские крысы, после ухода которых в "самоволку", наших воинов, с градов расстреливала кацапская орда???
6. Почему ни села ни одна ублюдина из МО, распиливавшая выданные на военные нужды деньги???
И таких "почему" у меня накопился целый вагон!
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Народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, з поголівною мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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Похоже ты первый в очереди на призывной пункт. Правда?
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Все поголовно должны или воевать,или поголовно красть.
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Где же нам такого президента взять со взглядами кацахола?
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У меня есть:
1. Минное поле по всей линии соприкосновения с лугандонией шириной в 300 м.
2. В 2 км от минного поля артилерия и танки-это для тех кому повезет пройти минное поле.
3. Прекратить подачу туда электричества, воды и т.п., прекратить поставку любых товаров и движения любого транспорта.
Вот в принципе и всё, хотя на это никто не пойдёт ибо больше всего в такой войне как сейчас заинтересована именно власть, т.к.:
1. Это большие деньги: контрабанда, отмывка бабла на закупках, на оружии и т.д.
2. "Не мешайте нам красть-ато путин нападет"
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треба зібратися ВСІМ людом (мільйонів зо 5) і двинути на "Лугандон" та видвинути нахєр оту всю сволоту, як на майдані!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Почему нет? Выгнать захватчика с родной земли - и войне будет конец! Есть еще один путь - сдаться, и тоже будет конец, только не ясно - кому!!!
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Не стратег. Свою строкову відслужив в далекому 1986 році.. Знаю тільки одне, сидячи в окопах без артилерії , з забороною відкривати вогонь у відповідь та ведучи торгівлю з окупованими територіями- ще ніхто жодної війни не виграв..
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Мы ему проплатили за рекламу. Не заважай, хай відробляє.
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Джамал писав сьогодні з ранку про якогось раба-нарика.. Дорвався до комп'ютеру нещасний, поки Джамал кудись відлучмвся..
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Конечно, зачем переговоры. Давайте в наступление пойдем.
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та не, "пойдем улыбнемся, обнимемся и попросим прощения! они же нормальные ребята!" (с)
у вас уже приготовлен аквафреш для встречи победителей?
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С предателями Украины из лугандона пусть надя обнимается, но вот как русню кацапскую победить. Если в наступление пойдем, то запад завоет, что мы все нарушаем, а хуйло с радостью снова регулярные войска направит. Мне воевать по возрасту уже поздновато, а ребят патриотов -цвет нации! - жалко.
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С такими ГОВНОкомандующими голубями мира это сделать не возможно.
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а с какими можно?"ни один танк не должен выйти из своей казармы"-с этим?
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Еще одному надо мандат в руну гадину выдавать.Если бы ты старый хрыч не отдал на пару с рыжим упырем ядерное оружие за бумажку туалетную,то сейчас бы с парашей было намного меньшн проблем.
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Цель кацапятины в общем и Ху#ла в частности-это полный контроль Украины,а вернее-прекращение её существования в принципе.Думаю,это сейчас не понимает только полнейший идиот.
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Лёня, кто Будапешт подписывал? Чё ты подписал?
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Этот комми упырь-
подписывал Договор

о Ядерном разоружении Украины

еще в мае 1992 года в Московии .

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Тююю,только ментов у нас хрен знает сколько - дать им приказ ВПЕРЁД,сзади заградотряды и за пару часов решить вопрос ,как минимум один из вопросов будет решён положительно ...
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вот так все твари и внушают нет выхода и воруют воруют на костях народа
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Никто и не думает о том, чтобы прекратить войну на Донбассе. У Путина появился новый интерес - Сирия, возврат к биполярности мира, Украина была лишь подготовительной площадкой для этого. А интерес украинской власти тоже понятен - досидеть у корыта до конца срока (без досрочных выборов).
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Ну хорошо, Кравчук устарел, а какой рецепт закончить войну?
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О... у комуняк немає рецептів, окупанти нам брати і давайте напишемо такий документ, щоби земні люди, які воюють всі півмільйона чи скільки там років свого існування, раптом генетично змінилися, полюбили власних дітей і рай побудували.
Макаричу, Ви кому цю воду ллєте? Друго пришестя ми вже чекали дві тисячі років, а комунізму - років 70. Розв'яжіть руки добровольцям АТО і щезніть врешті-решт з екрану.
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Ну некоторые борются с войной перемириями. Не помогает. Но они упорные.
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Враньё!!!!
Он должен был сказать так "Сегодня ни у кого в высшем руководстве нет нет воли прекратить войну на Донбассе"
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Почему нет рецептов , это у Вас дураков нет рецептов , а рецепт один , сужать кольцо вокруг так наз. ОРДЛО , перекрывать границу с Россией , постепенным медленным , но уверенным наступлением по периметру границы с полным её контролем , затем никаких гумконвоев не пропускать и с полной блокадой изматывать врага на выживаемость с молниеносным наступлением в выбранный момент .
Потому что Вы бляди только воровать привыкли , поэтому у Вас нет рецептов !
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По твоему за воюющих 50000 должны отдуваться 2000000 мирных граждан? Изверг ты. Там и так еды и медикаментов не хватает, а ты блокада. Это называется ГЕНОЦИД. Притом сами же украинцы говорят, что там есть украинские граждани.
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Я не указал , чтобы дать возможность уйти мирным , ты прав , замечание резонно .
И конечно их выбор , кому в Россию , а кто в Украину . Украинским помогать насколько это возможно .
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Звужували коло. Кацапи почали шмаляти градами через кордон.
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Как это нет рецепта? Никуда институт Курчатова из центра масквы не делся. Стоит реактор,пыхтит, ждёт своего звёздного часа...
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Инструктаж моральных авторитетов перед переговорами.

Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой - не то, что мы... Он видал, как обрадовался? А ты при нем... Что он теперь подумает? - А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!


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С оккупантом не налаживают отношения а воюют, и только факт что наша армия была на нуле оправдывает то почему это не делают.
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Кравчук,не ты ли сдал ядерное оружие?А теперь война.
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Хотел-бы спросить у лугандонской ваты развязавшей против своей Родины войну вместе с бурятами чеченами и рядовыми фашистами кацапами, ну как живете иуды, что построили за 3 года, сколько фабрик-заводов-пароходов, дэбилы разрушившие свою жизнь и жизни своих детей.
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война(( не у всех. Полтава. мусора получили новенькие авто... Нива... сделано с любовью в российской федереации

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логично..собственный народ опасней внешнего врага..
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судя по рожам, там ментов просто переодели в форму полиции

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У меня давно к Кравчуку никаких вопросов.
"Первым свидетелем по делу Фирташа оказался Кравчук"
А если сложить мозаику, что к российкому Фирташу перед выборами летали Порошенко, Кличко, Левочкин, а потом пред созданием своей партии Рабинович и Мураев, то кремлевское крыло просматривается все четче.
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Ни когда еще санкциями и торговлей с оккупантом войны не выигрывали. Короче для начала нужно прогнать коллаборациониста с должности главнокомандующего, а лучше посадить его с подельниками.
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чтоби прекратить войну, нужно освободить оккупированние территории
старий маразматик поди забил что написано в Конституции Украини
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Про распятого мальчика видел, про снегирей видел. Скажите где увидеть "Киселева или Соловьева, которые говорят, что в Украине едят детей"?
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Почему это нет рецепта? Переговоры с желанием прекратить войну. У России получилось остановить войну в Чечне. Если поискать, можно найти и другие такие же примеры в мире. А если закончить войну не хочется, то никакие рецепты не помогут.
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"У России получилось остановить войну в Чечне", - то есть Вы предложили, что бы нас начали бомбить и расстреливать как в Чечне. А точно Вы из Израиля?
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русский, ты что тут под израильским флагом делаешь?
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Я в таких тонких делах, как "моральные авторитеты"(с)- как-то не очень. Тем более- 5(пять). А вот то что у нас есть 91(девяносто один) "Пион"- мне больше нравится. Как Реальный Авторитет. Тока они где-то не там, наверное. Вот бы созвать, на сходку. И не надо по людям палить, вовсе. Есть такая хрень- объекты инфраструктуры. И всё... То есть- совсем Фсё... Но... это я так, как дилетант рассуждаю.
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Вариант пока только один: по-больше "ихтамнетить - ихтамнетов"!
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Рецепта?Рецепт есть,это освобождать свою Родину любыми средствами неоглядываяс нинакого.Скажете будут погибшие!Да будут и от этого никуда неденешся,но все равно погибших бдет меньше чем за три года такой войны как сейчас а конца этого АТО в этом десятилетии и не наблюдается так что безцельно погибших бдет гораздо больше чем сейчасда и экономика страны столько невыержит.А до этого нас намерено доводят в том числе Гарант из своей шоклдной андой.
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Був рецепт влітку 2014. Найняти підрозділ іноземних професіоналів, які за 2 тижні зліквідували би сепарню. І ціна питання - одиниці...десятки мільйонів.
А тепер один рецепт - шляхом НАШОГО референдуму викинути ОРДЛО разом із ватою зі складу України. Як видалення гнійного апендиксу рятує організм від сепсису. Годі розводити гуманітарні шмарклі і викрикувати недоречні гасла.
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Сказал человек сдавший 3й в мире ядерный арсенал за бумажку.
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только не он сдал - рыжий таракан подписывал бумашки
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Брехня! В мене є.
Треба знищити рашку як державу!
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В первую очередь надо изолировать заповедники дыныр и лыныр, а не торговать с ними. Позакрывать пункты пропуска нафиг и прикрыть лазейку, кто зарабатывает на контрабанде. У меня знакомый в СБУ, говори, десятками тысяч сейчас ответственные люди гребут по обе стороны - кому война, а кому мать родная. Как можно покупать уголь у убийц украинских солдат?! Пусть втридорога с Польши, но не у врага-же! Во-вторых, нужны изменения в самой Украине: честный закон для всех - основа основ. Разогнать всю прокурватуру и судейскую мафию. Пока не будет посадок десятками: голов, замов, судей, помощников, начальников ведомств поезд не тронется с места. Процветание Украины - гвоздь в крышку гроба не только недороссии, а и самой Кацапской Педерации!
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Тупоголовим-типа -Войну треба виграти! -Война до победи! объясняю. В таком виде и с такой властью она будет длиться ещё лет 500. Потому что она всех устраивает... Бойцы получают зарплпту которую не получат в мирное время и содержат свои семьи. Правительству в принципе пофигу , а некоторые хорошо зарабатывают на ней- чего только стоят коридоры для продуктовых колон в ДНР и ЛНР. Россияне оттачивают своё боевое мастерство. Им народ тоже пофигу. Но самое прикольное что жители ДНР и ЛНР живут довольные!!! Просто позвоните по мобильнику и узнайте! Кстате почему мобильники работают? Значит это кому-то надо заработать? Правда не нам простым...
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Вообще-то, очень помогает недельная трансляция "Лебединого озера" по всем телеканалам 3/14дерации...
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http://www.liga.net/ukraine/2013/120819/
Отказ Украины от ядерного оружия
23 мая 1992 года.В официальных документах отказ от ядерного оружия впервые прозвучал в декларации о суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. 23 мая 1992-го в Лиссабоне Украина, а также Беларусь, Казахстан, США и Россия подписали протокол, по которому Киев, Минск и Алма-Ата обязались свои, доставшиеся в наследство от СССР, стратегические ядерные боеголовки утилизировать или вывезти в РФ. Стоит отметить, что Украина отказалась от третьего по мощи ядерного арсенала в мире: ядерные силы, дислоцированные на территории нашей страны, превосходили силы Франции, Британии, Китая. Взамен Вашингтон и Москва гарантировали независимость и целостность Украины
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Ее не прекращать нужно , а воевать и ПОБЕЖДАТЬ !!!
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Тупой комент если у Вас нет в сарае пару ядерных ракет и пару понастоящему боеспособных дивизий.
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Але це не означає, що треба вживати заходів, як то: назвати війну війною, а окуповану територію - окупованою кацапами, перекривши всі фінанасові потоки з України, що туди йдуть.
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Ссать в кампот это действительно не рецепт. нет желания в первую очередь у высшего руководства страны - косить бабло оказывается приоритетом.
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У этой старой лисы был в руках самый эфективный способ - не отдавать ЯО, но произошло именно по кравчуку - имеем, что имеем, а в переводе - вышел самый дефективный способ
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Ну вот нафига Кравчук прикидывается наивным дитятко?
Его хитрожо.... неизвестна токо аборигенам Нтвай Зеландии.

А прикидывается по заказу, ведь Путя никаких "5 авторитетов", 100, и 1000 слушать не станет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук
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