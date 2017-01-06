Сегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук

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Всего на сайте: 241 писатель
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1. Первое Петино "перемирие" в 2014-м, давшее наркоманам время перегруппироваться и получить подпитку из "военторгов". Тогда на 112-м, шухерыч обсасывая эту тему, оговорился, и ляпнул что "перемирие" будет длиться десять дней. Ведущий его поправил на семь дней (неделя), шухерыч извинился и поправил. И что вы думаете??? Таки шокодадная рыго-барыга продлил его до 10-ти дней!!! Совпадение??? Не думаю.
2. Почему по сей день не сидят витрянки, сыманэнки, ахметовы, мертведчуки, шухерычи и прочая РЫГО-АНАЛЬНАЯ мразь, позвавшая в "гости" кремлядьского сцарька???
3. Почему по сей день не сидят "судьи", выпускающие на свободу, вышеперечисленных.
4. Почему по сей день не сидят "полководцы", которые в 2014-м гарлапанити "наші кордоні під замком", в то время когда в Лугамбабве перли табунами отпускники с полной амуницией.
5. Почему по сей день не сидят офицерские крысы, после ухода которых в "самоволку", наших воинов, с градов расстреливала кацапская орда???
6. Почему ни села ни одна ублюдина из МО, распиливавшая выданные на военные нужды деньги???
И таких "почему" у меня накопился целый вагон!
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З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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1. Минное поле по всей линии соприкосновения с лугандонией шириной в 300 м.
2. В 2 км от минного поля артилерия и танки-это для тех кому повезет пройти минное поле.
3. Прекратить подачу туда электричества, воды и т.п., прекратить поставку любых товаров и движения любого транспорта.
Вот в принципе и всё, хотя на это никто не пойдёт ибо больше всего в такой войне как сейчас заинтересована именно власть, т.к.:
1. Это большие деньги: контрабанда, отмывка бабла на закупках, на оружии и т.д.
2. "Не мешайте нам красть-ато путин нападет"
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у вас уже приготовлен аквафреш для встречи победителей?
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подписывал Договор
о Ядерном разоружении Украины
еще в мае 1992 года в Московии .
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Макаричу, Ви кому цю воду ллєте? Друго пришестя ми вже чекали дві тисячі років, а комунізму - років 70. Розв'яжіть руки добровольцям АТО і щезніть врешті-решт з екрану.
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Он должен был сказать так "Сегодня ни у кого в высшем руководстве нет нет воли прекратить войну на Донбассе"
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Потому что Вы бляди только воровать привыкли , поэтому у Вас нет рецептов !
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И конечно их выбор , кому в Россию , а кто в Украину . Украинским помогать насколько это возможно .
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Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой - не то, что мы... Он видал, как обрадовался? А ты при нем... Что он теперь подумает? - А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!
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"Первым свидетелем по делу Фирташа оказался Кравчук"
А если сложить мозаику, что к российкому Фирташу перед выборами летали Порошенко, Кличко, Левочкин, а потом пред созданием своей партии Рабинович и Мураев, то кремлевское крыло просматривается все четче.
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старий маразматик поди забил что написано в Конституции Украини
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А тепер один рецепт - шляхом НАШОГО референдуму викинути ОРДЛО разом із ватою зі складу України. Як видалення гнійного апендиксу рятує організм від сепсису. Годі розводити гуманітарні шмарклі і викрикувати недоречні гасла.
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Треба знищити рашку як державу!
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http://glavnoe.ua/news/n69713
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Отказ Украины от ядерного оружия
23 мая 1992 года.В официальных документах отказ от ядерного оружия впервые прозвучал в декларации о суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. 23 мая 1992-го в Лиссабоне Украина, а также Беларусь, Казахстан, США и Россия подписали протокол, по которому Киев, Минск и Алма-Ата обязались свои, доставшиеся в наследство от СССР, стратегические ядерные боеголовки утилизировать или вывезти в РФ. Стоит отметить, что Украина отказалась от третьего по мощи ядерного арсенала в мире: ядерные силы, дислоцированные на территории нашей страны, превосходили силы Франции, Британии, Китая. Взамен Вашингтон и Москва гарантировали независимость и целостность Украины
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Его хитрожо.... неизвестна токо аборигенам Нтвай Зеландии.
А прикидывается по заказу, ведь Путя никаких "5 авторитетов", 100, и 1000 слушать не станет.
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